Ist Climate Engineering real? Weißes Haus bekräftigt, das Sonnenlicht zu blockieren, keine Verschwörung mehr ist.

Der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. interviewte kürzlich Dane Wigington, den Gründer von GeoengineeringWatch.org, über Climate Engineering und seine versteckte Rolle beim Klimawandel

Das Weiße Haus erwägt einen Plan, mit dem das Sonnenlicht daran gehindert werden soll, auf die Erdoberfläche zu treffen, um die globale Erwärmung aufzuhalten – ein Prozess, der als Solar Radiation Modification (SRM) bekannt ist

Ein Supercomputer namens Derecho analysiert die Auswirkungen des solaren Geoengineerings, um Klimawissenschaftlern bei der Entscheidung zu helfen, ob SRM eine gute Idee ist

Laut Dane Wigington, dem Gründer von GeoengineeringWatch.org, haben verschiedene Arten von Geoengineering-Projekten bereits schwerwiegende Auswirkungen auf Wettermuster, unsere Fähigkeit, Nahrungsmittel anzubauen, die biologische Vielfalt und die menschliche Gesundheit

Gezieltes Geoengineering – einschließlich der Verdunkelung der Sonne – findet seit mehr als 70 Jahren statt

Im obigen Video spricht der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. mit Dane Wigington, dem Gründer von GeoengineeringWatch.org, über Climate Engineering und seine versteckte Rolle beim Klimawandel. Wigington hat auch den Dokumentarfilm „The Dimming“ produziert.

Während Wigington in den letzten zwei Jahrzehnten versucht hat, das Bewusstsein für die Realität des Climate Engineering zu schärfen, gewinnt seine Arbeit nun an Zugkraft, nachdem das Weiße Haus angekündigt hat, einen Plan zu unterstützen, der das Sonnenlicht im Rahmen eines Climate Engineering-Projekts blockieren soll.

Weißes Haus erwägt Maßnahme zur Blockierung von Sonnenlicht

Wie in der Daily Mail vom 1. Juli 2023 berichtet:

„Das Weiße Haus hat die Tür für einen kühnen Plan geöffnet, mit dem das Sonnenlicht daran gehindert werden soll, auf die Erdoberfläche zu treffen, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Obwohl einige Wissenschaftler davor gewarnt haben, dass dieser Versuch unsägliche Nebenwirkungen haben könnte, weil er die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verändert, hat die Regierung von Präsident Joe Biden zugegeben, dass sie offen für diese Idee ist, die noch nie zuvor ausprobiert wurde. In einem Bericht, der am Freitag vom Weißen Haus veröffentlicht wurde, schlagen Beamte vor, die Sonneneinstrahlung zu begrenzen, um den Planeten schnell abzukühlen, ein Prozess, der als Solar Radiation Modification (SRM) bekannt ist … In dem Bericht werden mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Behörden SRM erreichen könnten, die alle mit potenziell verheerenden Folgen verbunden sind, wenn sie nach hinten losgehen … Die Durchführung dieser Mammutaufgabe könnte schwerwiegende Auswirkungen auf das Wettergeschehen und die Nahrungsmittelversorgung haben, was sich wiederum auf die biologische Vielfalt, die Geopolitik und die Gesundheit auswirken würde.“

Politische Entscheidungsträger in der Europäischen Union forderten kürzlich eine internationale Bewertung der Geoengineering-Risiken und stellten fest, dass:

„These technologies introduce new risks to people and ecosystems, while they could also increase power imbalances between nations, spark conflicts and raises a myriad of ethical, legal, governance and political issues.”

Supercomputer zur Ermittlung der Auswirkungen

Laut Scientific American wird ein Supercomputer namens Derecho Klimawissenschaftlern bei der Entscheidung helfen, ob die Sonne blockiert werden soll:

„Ein neuer Supercomputer für die Klimaforschung wird Wissenschaftlern dabei helfen, die Auswirkungen des solaren Geoengineering zu untersuchen, einer umstrittenen Idee zur Kühlung des Planeten durch Umlenkung der Sonnenstrahlen. Die Maschine mit dem Namen Derecho wurde diesen Monat im Nationalen Zentrum für Atmosphärenforschung in Betrieb genommen und wird es den Wissenschaftlern ermöglichen, detailliertere Wettermodelle für die Erforschung des solaren Geoengineering zu erstellen, sagte Kristen Rasmussen, eine Klimawissenschaftlerin an der Colorado State University, die untersucht, wie vom Menschen verursachte Aerosole, die zur Ablenkung des Sonnenlichts verwendet werden können, die Niederschlagsmuster beeinflussen könnten. Da Derecho dreieinhalb Mal so schnell ist wie der bisherige NCAR-Supercomputer, kann ihr Team detailliertere Modelle ausführen, um zu zeigen, wie regionale Veränderungen der Niederschläge durch die Freisetzung von Aerosolen verursacht werden können, und so das Verständnis der Wissenschaftler für die Risiken des solaren Geoengineerings verbessern. Die Maschine wird auch für die Untersuchung anderer Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel eingesetzt werden.“

Geoengineering trägt am meisten zum Klimawandel bei

Laut Wigington gibt es zahlreiche Belege dafür, dass Geo-Engineering-Projekte verschiedener Art bereits schwerwiegende Auswirkungen auf das Wettergeschehen, unsere Fähigkeit zum Anbau von Nahrungsmitteln, die biologische Vielfalt und die menschliche Gesundheit haben.

„Die Zahl der Geoengineering-Projekte ist von etwa 300 im Jahr 2012 auf mehr als 1.700 im Jahr 2023 gestiegen.“

Gezieltes Geoengineering – einschließlich Solar Dimming – wird seit mehr als 70 Jahren betrieben und hat sich in den letzten Jahren exponentiell ausgeweitet. Eine von der ETC-Gruppe und der Heinrich-Böll-Stiftung erstellte Geo-Engineering-Karte zeigt, wie sich die Zahl der Geo-Engineering-Projekte von etwa 300 im Jahr 2012 auf mehr als 1.700 im Jahr 2023 erhöht hat.

Dazu gehören die Abscheidung/Entfernung von Kohlenstoff, die Verringerung der Sonneneinstrahlung und eine Vielzahl von Wetterveränderungsprojekten weltweit. Es überrascht nicht, dass Bill Gates das Geo-Engineering schon seit langem finanziert. Im Großen und Ganzen wurden Geo-Engineering-Programme erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt, zunächst in den Polarregionen.

Jahrelang wurde jeder, der behauptete, dass Geoengineering und Wetterveränderungen eingesetzt wurden, als Verschwörungstheoretiker mit Alufolienhut abgestempelt. Wie sich herausstellt, war es die ganze Zeit wahr, und mit dem gerade veröffentlichten Bericht des Weißen Hauses geben es plötzlich auch die Mainstream-Neinsager zu.

Was sie jedoch nicht ohne weiteres zugeben, ist, dass a) Geoengineering genauso gefährlich ist wie der Klimawandel selbst und b) dass Geoengineering für die katastrophalsten Veränderungen in unserem Klima verantwortlich ist.

Wie Wigington feststellte, waren die globalistischen Machtstrukturen, die jetzt behaupten, wir müssten Geoengineering einsetzen, um den Klimawandel zu lösen, diejenigen, die diesen Klimawandel mit ihrem Geoengineering überhaupt erst verursacht haben. Laut Wigington ist der Zustand unseres Weltklimas „noch schlimmer, als uns gesagt wird“, und das Climate Engineering „heizt diesen Prozess an“.

Mit anderen Worten, die globalistische Kabale versucht uns davon zu überzeugen, dass die Ursache des Problems die Lösung ist, während sie die Schuld für den Klimawandel ganz normalen Menschen in die Schuhe schiebt, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und Fleisch essen.

Sind Chemtrails* real?

*Chemtrails, gelegentlich auch Giftwolken, ist ein Begriff für eine angeblich spezielle Art von Kondensstreifen.

Eine weltweit eingesetzte Geo-Engineering-Technik besteht in der Ausbringung von Chemikalien und Metallen in die Atmosphäre, was umgangssprachlich als Chemtrailing bezeichnet wird.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen normalen Kondensstreifen von Flugzeugen und Partikelspuren (Chemtrails) besteht darin, dass Kondensstreifen relativ schnell verdunsten. Sie blockieren nicht 80 bis 90 % der Sonneneinstrahlung und verursachen keine globale Verdunkelung wie Chemtrails.

Die hartnäckigen Linien, die Sie am Himmel sehen und die sich sehr langsam auflösen und einen schlammigen, dunstigen „Film“ über den gesamten Himmel ziehen, sind KEINE Kondensstreifen. Es handelt sich um Partikelspuren oder „Chemtrails“. Die in der Luftsäule verstreuten Partikel werden durch Hochfrequenzübertragungen weiter manipuliert.

Die als HAARP bekannte Anlage in Alaska ist nur eine der beteiligten Einrichtungen. Es gibt Dutzende anderer großer, bodengestützter Anlagen wie diese rund um den Globus. Kleinere Netze und NEXRAD-Radarstationen in städtischen Gebieten auf der ganzen Welt werden ebenfalls eingesetzt. All diese Netze werden genutzt, um die über „Chemtrails“ in der Atmosphäre verstreuten Partikel zu manipulieren.

Was wird in die Atmosphäre gesprüht?

Einer der Hauptbestandteile dieser Feinstaubspuren ist Aluminium in Nanogröße, das für Tiere und Menschen neurotoxisch ist. Aluminium tötet auch die Wurzelsysteme von Pflanzen und Bäumen sowie das Mikrobiom des Bodens ab. Außerdem verändert es den pH-Wert des Bodens, was das Wachstum einiger Pflanzen erschwert. Aluminium wird unter anderem deshalb verwendet, weil es ein hohes Reflexionsvermögen hat, so dass das Sonnenlicht an ihm abprallt.

Laut Wigington haben Klimaingenieure erklärt, dass sie im Rahmen der laufenden Programme zur Steuerung der Sonneneinstrahlung jährlich zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikel in die Atmosphäre einbringen – „ohne jegliche Rücksicht auf die Folgen“.

Von GeoengineeringWatch durchgeführte Labortests zeigen auch das Vorhandensein von Barium, Strontium, Titan, Mangan, Polymerfasern, oberflächenaktiven Chemikalien und Graphen in diesen Partikelspuren sowie im Regen.

Während all diese Bestandteile auf ihre Wirksamkeit beim Geoengineering untersucht werden, wird nicht erforscht, welche gesundheitlichen Auswirkungen sie auf die Bevölkerung, die Vegetation und die darunter lebenden Tiere haben könnten.

Wigington warnt auch davor, dass diese Aerosolsprays zur Ausbringung von Biowaffen verwendet werden können und möglicherweise bereits zu diesem Zweck eingesetzt wurden. Er zitiert einen Artikel der Washington Post, wonach die US-Armee allein zwischen 1949 und 1969 239 Freiluftversuche zur biologischen Kriegsführung an der US-Bevölkerung durchgeführt hat.

Wo sind die Whistleblower?

Laut Wigington gibt es Beweise dafür, dass kommerzielle Fluggesellschaften seit 2002, als Beschränkungen für Passagiergepäck eingeführt wurden, für die Freisetzung von Feinstaub genutzt werden. Das heißt nicht, dass die Piloten oder Angestellten der Fluggesellschaften wissen, was vor sich geht, aber einige Flugzeuge sind mit Düsen und Tanks für diesen Zweck ausgestattet.

Kennedy weist darauf hin, dass Tausende von Menschen in Programme dieser Größenordnung eingeweiht gewesen sein müssen, wie kommt es also, dass es so wenige Informanten gibt? Laut Wigington stehen alle Eingeweihten unter einer Nachrichtensperre. Das gilt auch für Wetterfrösche. Die Geheimhaltung wird auch durch massive Abschottung aufrechterhalten.

Dennoch wissen wir, dass Wetterveränderung und Geoengineering real sind. Wir können sie nicht nur am Himmel sehen und die giftigen Partikel im Aerosol und auf dem Boden messen, sondern wir haben auch Patente, die diese Prozesse beschreiben.

Laut Wigington besitzt die US-Regierung viele der wichtigsten Patente. Andere befinden sich im Besitz von Rüstungsunternehmen wie Raytheon und Lockheed Martin, die auch die gesamte Wettermodellierung für den nationalen Wetterdienst der USA durchführen.

Er vermutet, dass der Grund, warum Wetterfrösche sieben Tage im Voraus vorhersagen können, dass in einem Gebiet die Sonne nur teilweise scheint, darin liegt, dass wir kein natürliches Wetter mehr haben. Wir haben programmiertes Wetter. Und der Grund, warum Raytheon und Lockheed die Wettermodellierung beaufsichtigen, ist, dass sie ebenfalls bis zum Hals in der Wettermodifikation stecken und die Kontrolle über das Narrativ behalten müssen.

Wir stehen vor einem abrupten Klimakollaps

Laut Wigington ist das, was uns bevorsteht, weitaus schlimmer als der Klimawandel. Aufgrund des bereits durchgeführten Geo-Engineerings steht uns ein abrupter Klimakollaps bevor, da viele Rückkopplungsmechanismen ausgelöst werden. Die Partikel, die bei diesen Geoengineering-Ereignissen verteilt werden, „schreddern“ die Ozonschicht. Infolgedessen treffen nun UV-C-Strahlen auf die Oberfläche des Planeten.

Weitere Folgen des Geoengineering, die derzeit beobachtet werden können, sind die globale Verdunkelung (Chemtrails verringern die Sonneneinstrahlung um 80 bis 90 %), die globale Windstille (verringerte Windströmung), eine Verringerung der Niederschläge und lang anhaltende Dürren, ein Rückgang des Planktons um 90 % und das Auffinden giftiger Geoengineering-Elemente auf dem Boden und im Regenwasser.

Darüber hinaus ist die globale Abkühlung zwar das erklärte Ziel der meisten dieser Geo-Engineering-Programme, doch wenn sich der Planet erwärmt, braucht man nach den Gesetzen der Physik mehr Niederschläge, um ihn abzukühlen, nicht weniger, da die Atmosphäre bei steigender Temperatur mehr Feuchtigkeit transportiert.

Um den Planeten zu kühlen, muss man mehr Regen erzeugen, aber diese Programme haben zu weniger Regen geführt, und der Grund für die Verringerung der Niederschläge ist auf die Partikel in der Atmosphäre zurückzuführen. Diese Partikel leiten nicht nur Wärme von außen ab, sondern halten auch Wärme in der Tiefe zurück, wodurch sich die Erwärmung des Planeten insgesamt massiv verstärkt.

Ist die Bekämpfung der globalen Erwärmung wirklich das Endspiel, oder ist das nur ein bequemer Vorwand für ein weitaus rücksichtsloseres Ziel? Und wenn ja, was könnte dieses Ziel sein?

Eine Möglichkeit wäre, dass sie versuchen, das Ausmaß der Schäden zu verbergen, die ihr Geoengineering bereits angerichtet hat. Ein anderes könnte sein, dass sie Bevölkerungen und Regierungen kontrollieren und das Wetter als Waffe einsetzen wollen. Es könnte auch der Verbesserung der Kommunikation dienen, da die Atmosphäre durch diese Partikel elektrisch leitfähiger gemacht wird.

Anzeichen und Symptome von Geoengineering

Am Ende des Interviews fragt Kennedy Wigington, auf welche Dinge im täglichen Leben die Menschen achten sollten, wenn sie nach Beweisen für Geoengineering suchen. Ein wichtiger Punkt ist die Zerstörung der Wälder, da die Wurzelsysteme aufgrund der Aluminiumbelastung absterben.

Wer zu Hause gärtnert, vor allem, wenn er das schon seit zehn Jahren oder länger tut, wird feststellen, dass Obst und Gemüse nicht mehr so gut gedeihen wie früher. Nicht nur das Mikrobiom des Bodens wird dezimiert und der pH-Wert des Bodens verändert, auch die Luft wird verändert.

Die Partikel in der Atmosphäre erzeugen ein Dampfdruckdefizit (Vapor Pressure Defense, VPD), sie senken den rH-Wert der Luft, der dem pH-Wert des Bodens entspricht. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht ausreicht, schalten Bäume und Pflanzen ihr Atmungssystem (Spaltöffnungen) ab.

Spaltöffnungen sind am Austausch von Kohlendioxid und Wasser zwischen Pflanzen und der Atmosphäre beteiligt. Wenn es also zu VPD kommt, nehmen die Pflanzen und Bäume kein Kohlendioxid mehr auf und geben keinen Sauerstoff mehr ab.

Infolgedessen sind die Wälder keine Kohlenstoffsenken mehr, sondern werden zu Kohlenstoffquellen. Ohne Atmung sterben die Pflanzen und Bäume schließlich ab. Erhöhte UV-Strahlung schädigt auch die Pflanzen und führt zu Blattverbrennungen.

Geoengineering wird die Klimakrise nicht lösen

Ende März 2023 wurde eine neue Studie veröffentlicht, die die Idee widerlegt, dass die kurzfristige Verdunkelung der Sonne ein gangbarer Weg für die Regierungen der Welt sein könnte, ihre Klimaziele zu erreichen. Scientific American berichtete über die Studie und stellte fest:

„Eine umstrittene Idee zur künstlichen Abkühlung des Erdklimas würde wahrscheinlich ein viel längeres globales Engagement erfordern, als Politiker und die Öffentlichkeit verstehen, so eine aktuelle Studie, die neue Fragen zum Potenzial des solaren Geoengineering aufwirft. Wenn die Staats- und Regierungschefs beschließen, solares Geoengineering einzusetzen, um die internationalen Klimaziele zu erreichen, könnten sie für ein Jahrhundert oder länger daran gebunden sein… Geoengineering wird „oft als vorübergehende Maßnahme kommuniziert, als Überbrückungsmaßnahme – es bedeutet also, dass es relativ kurz ist, und zwar kurz im Sinne von ein paar Jahrzehnten“, sagte die Hauptautorin der Studie, Susanne Baur, eine Doktorandin am Europäischen Zentrum für Forschung und Fortbildung im wissenschaftlichen Rechnen in Frankreich. Als wir uns diese Pfade ansahen und sie ein wenig länger extrapolierten, stellten wir fest, dass sie in vielen Fällen gar nicht so kurz sind. Die Öffentlichkeit ist sich der Tragweite eines Engagements im Bereich des solaren Geo-Engineerings vielleicht nicht bewusst – und auch nicht der Risiken, die damit verbunden sind, einschließlich der Notwendigkeit einer langfristigen internationalen Zusammenarbeit. Wenn wir ein solches System so lange aufrechterhalten müssen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passiert“, sagte Baur.

Kurz gesagt, argumentiert die Studie, dass man, wenn man einmal mit dem solaren Geoengineering begonnen hat, nicht mehr aufhören kann, bis genügend Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt wurde, um die Temperatur der Erde unter einen bestimmten Schwellenwert zu senken.

Wenn zu viel Kohlenstoff übrig bleibt, könnte ein plötzlicher Stopp des Geo-Engineerings zu einem „Terminierungsschock“ führen, ein Konzept, das einen plötzlichen, drastischen Anstieg der globalen Temperaturen beschreibt, an den sich das Leben auf der Erde nicht anpassen kann. Mit anderen Worten: Es könnte zu einem globalen Aussterbeereignis kommen.

Ressourcen

Wenn Sie mehr über Wetterveränderung und Geoengineering erfahren möchten, besuchen Sie GeoengineeringWatch.org. Dort finden Sie eine Fülle von Informationen, gemeinsam nutzbaren Ressourcen, Patenten und Dokumenten zu Geoengineering-Programmen. Sehen Sie sich auch Wigingtons Dokumentarfilm „The Dimming“ in voller Länge an, den Sie oben eingebettet finden.

