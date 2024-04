Ist Covid-Psyop gescheitert?

Wie Sie alle wissen, habe ich nie daran geglaubt, dass sich die Gezeiten ändern. Aber viele Menschen glauben daran. Sie berufen sich auf viele Siege, vor Gericht, auf der Straße, in der Familie und unter Freunden.

Die Tatsache, dass die Agenda keine zweite Welle von Horror- und Angstpropaganda losgetreten hat, ist für diese Menschen auch sehr aufschlussreich. Wo ist die nächste Pandemie? Was ist aus teuflischen, endloser Mutationsserie von Covid geworden, was aus den Affenpocken? Was wurde aus der Krankheit X?

Ja, all das kann immer noch passieren, aber es scheint, dass es mehr Fehlstarts gegeben hat – Starts, die zu nichts geführt haben. Aber wenn das so ist, dann sollte man doch meinen, dass man sie nicht einfach in die Welt gesetzt hat, damit sie sich nicht weiterentwickeln. Es war schon seltsam, wie ein Gewitter, das man am Horizont mit seinen drohenden Blitzen sieht, das aber nie so nah kommt, dass man die Kellertür schließt.

Was ist mit CBDCs? Und den digitalen Ausweisen? Man hört viel davon, aber es passiert nichts Konkretes. Passiert das in anderen Ländern? In Australien? In Deutschland? In Großbritannien? Natürlich wird viel darüber gesprochen, auf YouTube und in anderen Medien. Viele reden darüber, aber wie direkt ist es? Eigentlich will ich mich nicht damit aufhalten, ich habe keinen Zweifel, dass das alles kommen wird, aber ist der Drache verwundet? Auch nur ein wenig? Wurde sein Marsch ins Vergessen verlangsamt?

Vielleicht gibt es keine Verwundung des allgemeinen Molochs der Weltherrschaft durch die Idioten, die die Macht beanspruchen. Obwohl auch diese hochheilige Organisation von einer Granate getroffen worden sein könnte. War DAVOS im letzten Jahr nicht das, was man erwartet hatte? Gab es nicht ein offensichtliches Schleudertrauma bei einigen Führern in ihrem kleinen Club? Was ist mit der UNO und dem Zirkus „Nachhaltige Entwicklung“? Wie läuft es dort?

Ich schweife ab. Obwohl die Weltgesundheitsagenda, einschließlich all dieser Projekte, die ich erwähnt habe, alle Teil davon sind, sind Covid und Pandemien im Allgemeinen das spezifische Thema dieses Artikels.

Ich glaube nicht eine Minute an das Gerede vom Sieg in New York. Es ist wie bei Krebs: Man kann erst dann von einem Sieg sprechen, wenn der Krebs bis auf den letzten Rest verschwunden ist. Heilungen sind schön, aber wenn man noch Krebs im Körper hat, ist es nur eine Auszeit. Ich habe das Gefühl, dass es ähnlich ist. Auch wenn eine Zelle überlebt, wird sie sich wieder vermehren und nicht aufhören, bis sie groß und knorrig ist und all den Müll ausspuckt, den dieses Monster bekanntlich ausspuckt. Nun, ich glaube es nicht… aber…

Ist es möglich, dass wenigstens eine Schlacht gewonnen wurde? Vielleicht, aber nur weil sie ihre Truppen zurückgezogen haben, heißt das nicht, dass sie die Stadt nicht trotzdem eingenommen und im Wesentlichen, das bekommen haben, wofür sie hineingegangen sind. Ich würde sagen, das ist immer noch möglich. Ich meine, was wollten sie als Ergebnis ihrer Covid-Kampagne? Wollten sie 100% Gehorsam, mit Milliarden von Schafen, die sich vor ihnen verbeugen? Wollten sie, dass jeder von uns in seinem eigenen kleinen Käfig eingesperrt ist, wie in 1984, jeder von uns in einer armseligen Wohnung mit nur einem riesigen Fernseher in der Mitte, damit Big Brother uns den ganzen Tag belästigen kann? Wenn das stimmt, dann hat die Psychoanalyse tatsächlich versagt, weil sie das nicht verstanden hat – zumindest bis jetzt nicht.

Aber was wäre, wenn sie das verstehen würden: eine giftige Injektion, die Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verabreicht wird und die innerhalb von 20 Jahren unzählige Millionen von Menschen töten wird? Und nicht nur das: Die Spritze macht weitere zig Millionen Menschen unfruchtbar. Rechnen Sie einmal nach: Wie viele Menschen müssten in 20 Jahren sterilisiert werden, um die Weltbevölkerung um 1 Milliarde zu reduzieren? 2 Milliarden? Welche anderen Verwüstungen könnte eine solche Todesspritze anrichten? Welche unaussprechlichen Schrecken werden uns noch erwarten? Ihre Ahnung ist so gut wie meine. Denken Sie an Zombies, denken Sie an seelenlose Leichenfledderer, denken Sie an Menschen ohne Mitgefühl, denken Sie an verlorene Menschlichkeit.

Und das sind nur die physischen Auswirkungen. Was ist mit dem psychologischen Erfolg, den sie mit der Covid-Kampagne erzielt haben? Sicher, viele Teilnehmer haben ihnen den Vogel gezeigt, was weitere Auffrischungsimpfungen angeht, und sie haben weitere Drohungen mit Arbeitsplatzverlust wegen Impfstoffresistenz ignoriert. Natürlich haben die kanadischen Gerichte entschieden, dass der illustre Führer hier einen Fehler gemacht hat, als er das Notstandsgesetz rücksichtslos verabschiedete, und dementsprechend häufen sich die Klagen vor den Gerichten. Bedeutet all dies, dass niemand auf die psychologische Operation hereingefallen ist? Dass niemand durch die Abriegelungen, die Masken, die Schließung von Schulen, Kirchen und anderen Einrichtungen psychisch geschädigt wurde? Bedeutet das, dass wir uns alle von dem Trauma dieser drei Jahre erholt haben und geistig und emotional wieder am Anfang stehen – alles ist wieder normal?

Wenn jemand, der dies liest, etwas über Hypnose weiß, dann weiß er wahrscheinlich auch, was hypnotische Suggestion ist. Sie ist real, Leute. Was unterschwellig in unserem Unterbewusstsein verändert wird, kann ziemlich beeindruckend sein. Wir sind so programmiert, dass wir bei zukünftigen Projekten, die die Agenda für uns bereithält, besser abschneiden. Die meisten der Spitzmäuse, die diese Zeilen lesen, sind vor dieser Gehirnwäsche sicher (hoffentlich), weil wir unsere Augen während des tödlichen Meteorsturms, der von der angsterregenden Agenda verursacht wurde, geschlossen haben (siehe „Der Tag der Triffids“, um diese Anspielung zu verstehen! ) Aber diejenigen da draußen, die sich darin verfangen und das Kool-Aid mit verzögerter Reaktion getrunken haben, sind alle wie schlafende Spione aus dem Kalten Krieg, die bald reaktiviert werden, um weiterhin den Anweisungen der TPTB zu folgen.

Ich fange wieder an. Ich sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Covid-Psychop gescheitert ist, anstatt Beweise für seinen großen Erfolg vorzulegen. Das tut mir leid. Vielleicht ist es nicht so gut gelaufen, wie sie wollten. Es sieht so aus, als wäre noch viel mehr Gas im Tank gewesen, und sie hätten es zum Teil weiter treiben können, als sie es getan haben. Es lief ziemlich gut, aber sie haben sich einfach übernommen. Vielleicht haben sie erwartet, dass sich mehr Leute impfen lassen, vielleicht waren sie enttäuscht. Auf jeden Fall sah es so aus, als wollten sie das ganze Programm mit ihrem „Ihr müsst euch impfen lassen! Vielleicht haben sie zu viel Gegenwind von uns Spitzmäusen bekommen. So viele wütende Spitzmäuse tauchten ziemlich schnell auf. Und die Spitzmäuse, die schon da waren und von dem ganzen Unfug nicht überrascht waren, wurden immer lauter. Zwar fielen nicht viele Schafe um, aber doch einige. Ihre Unterstützungskampagne geriet ins Trudeln (meiner Meinung nach nur, weil sie die Heizung heruntergedreht oder ganz abgeschaltet hatten).

Vielleicht hat es sie ein wenig erwischt. Vielleicht haben ein paar Pfeile ihre Rüstung durchbohrt und sie sind ein oder zwei Schritte zurückgewichen. Vielleicht haben wir sie mit unserer Entschlossenheit, unserer Hartnäckigkeit, unserem Witz und unserer Weigerung, mitzuspielen, überrascht.

Vielleicht aber auch nicht.