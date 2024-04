Eine digitale Straße zur Hölle ebnen

Paving a Digital Road to Hell” ist der Titel eines kürzlich erschienenen Artikels von Children’s Health Defense (CHD), in dem beschrieben wird, was uns mit digitalen Ausweisen und digitalem Geld – und einer alles kontrollierenden technokratischen Welttyrannei, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch einen möglicherweise hinderlichen Pandemievertrag und drastisch veränderte Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV) verstärkt wird – erwarten könnte und könnte. Das wäre ein tyrannischer Weg in die Hölle.

Der digitale Personalausweis wurde von der EU genehmigt und kann nun von den EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden. Es wurde noch keine Frist festgelegt, aber die einzelnen Länder sind gehalten, sich an dieses Mandat zu halten – obwohl die meisten den Prozess der Anwendung der digitalen ID durch das Parlament abwickeln müssen. Der Druck von außen, vor allem des Weltwirtschaftsforums (WEF) und insbesondere derjenigen, die hinter dem WEF stehen, die dunkle, mächtige Sektenkabale, ist fast allmächtig. Sie kennt keine Gnade. Siehe dies.

Die Menschenrechte werden mit allen Mitteln verletzt. Aber warum sollte man das erwähnen? Die Mächtigen, die über die Nationalstaaten und die Menschheit entscheiden, diejenigen, die schon seit Jahren die nationalen und internationalen Rechtssysteme abgeschafft und durch die “regelbasierte Ordnung” ersetzt haben – wenden jederzeit Regeln an, die den Interessen der Eliten dienen, die Regeln ändern sich je nachdem, wessen Interessen gerade auf dem Spiel stehen. Es ist ihnen egal.

Sie wissen, dass wir, die Menschen, in der gegenwärtigen Situation der menschlichen Zwietracht, der Unkoordiniertheit, der Spaltung und Verwirrung, des Rassismus, der gleichzeitigen Angriffe desselben mächtigen teuflischen Kultes oder des globalistischen Tiefen Staates an allen Fronten – Gesundheit, Klima, digitales Geld, digitale Gesamtkontrolle – nicht in der Lage sind, Widerstand zu leisten. Wir haben keine Einigkeit. Wir benötigen Einigkeit und Solidarität und den Mut, dem Feind in die Augen zu sehen. Das ist es, was sie glauben. Wir müssen ihnen das Gegenteil beweisen.

Denn was auf uns zukommt und was nach dem Prinzip der prädiktiven Programmierung ständig angekündigt wurde und wird, kann unumkehrbar sein, wenn wir es nicht JETZT aufhalten.

Vielleicht befinden wir uns bereits auf dem Weg in die Hölle und haben es bisher nicht einmal bemerkt, weil sie uns glauben machen, dass dieser Weg in die Hölle mit Gold gepflastert ist. Das ist der Kunst der Täuschung zu verdanken. Bewusstseinsmanipulation durch Psychos und Psycho-Institute wie Tavistock studieren seit mehr als hundert Jahren die menschlichen Gehirn- und Geistesfunktionen. Sie haben mit unseren Reaktionen auf Propaganda gespielt, ähnlich wie Edward L. Bernays, Sigmund Freuds Neffe und bekannter Meister der Propaganda – nur schlimmer, viel schlimmer.

Auf der WEF-Konferenz 2020 in Davos Ende Januar 2020 hielt Yuval Noah Harari, der israelische Historiker und wichtige Berater von Klaus Schwab, eine verblüffende Rede, in der er einen Überblick darüber gab, was der Menschheit im Hinblick auf die Digitalisierung und vor allem die künstliche Intelligenz (KI) bald bevorstehen könnte, wenn wir uns nicht einer globalisierten Eine-Welt-Ordnung (OWO) oder einer Eine-Welt-Regierung unterwerfen. Denn nur eine Eine-Welt-Regierung kann uns vor den bösen Absichten schützen, die hinter der KI lauern, wenn das Management und die Verwaltung der KI den Nationalstaaten überlassen wird.

Harari klingt wie ein Verrückter, wenn er uns weismachen will, dass die Globalisierung unsere Rettung ist, da die Nationalstaaten KI zur Verteidigung gegen andere Nationen einsetzen werden, weil sie Angst haben, dass andere Nationen eine noch stärkere und beherrschtere KI entwickeln, die zu einer Bedrohung werden könnte. Und die Menschen werden einfach überrollt, kommen unter die Räder.

In einer Globalisierungsrallye präsentiert Harari eine Welt der Linearität – ein digitaler Gulag, aus dem es kein Entrinnen gibt, es sei denn, eine Weltregierung würde sich zuerst um die Interessen der Menschen kümmern. Es wäre daher ein großer Fehler, gegen die Globalisierung zu protestieren, die unvermeidlich ist, wenn die Menschheit gerettet werden soll.

Die KI entwickelt sich schnell weiter. Es wird Staaten geben, die weiter fortgeschritten sind als andere. Die KI teilt die Menschheit in Arm und Reich, in technisch fortgeschrittene Länder und solche, die zurückbleiben. Die KI macht die Armen mit der Zeit noch ärmer. Sie teilt die Menschheit in diejenigen, die von den Vorteilen der KI profitieren, und in diejenigen, die sich bereits auf einem Niveau der Arbeiterklasse befinden, das durch KI bald ausgelöscht werden könnte.

Das Bild stammt vom WEF

Nur eine globalisierte Eine Welt mit einer einzigen Eine-Welt-Regierung wird in der Lage sein, für das Wohl der Bürger zu sorgen, da es keinen KI-Wettbewerb zwischen den Nationen gibt und die KI so eingesetzt wird, dass die Menschen davon profitieren und nicht in den Hunger getrieben werden.

Was er nicht gesagt hat, ist, dass der Hunger durch ein Grundeinkommen für alle arbeitslosen Menschen vermieden wird, mit einem digital gesteuerten Verstand, der einen glücklich macht und nichts besitzt. LÄCHELN! Sie werden zu Propagandazwecken fotografiert.

Herr Harari spricht perfekt – und gefährlich – Tavistock. Es ist eine reine Warnung und Propagandakampagne für die Globalisierung für eine alles kontrollierende Eine-Welt-Regierung. Überzeugen Sie sich selbst.

Das klingt wie ein Krieg gegen Nationalstaaten, aber es ist ein Krieg gegen die Menschheit.

Viel frühere Voraussagen, vor über hundert Jahren, “vorausschauende Planung” sprechen bisher nicht von KI, sondern von den notwendigen Vorteilen einer OWO – sie beschreiben, was kommen könnte. Sie sahen die Atombombe oder etwas Ähnliches mit einer alles zerstörenden Explosion voraus, etwa 30 Jahre bevor die Atombombe erfunden wurde – und die Notwendigkeit, die Menschheit streng zu reduzieren und zu kontrollieren.

Zerstören, um besser wieder aufzubauen.

Sehen Sie sich diesen 51-minütigen “vorausschauenden” Film an, der auf den Schriften von H.G. Wells’ “Krieg der Welten” basiert:

Erstaunliche Weitsicht. Glauben Sie nicht, dass dies unser Schicksal ist.

Wir, das Volk, halten unser Schicksal in UNSEREN Händen und Köpfen. Wir MÜSSEN uns vereinigen. JETZT.



Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.