Liberale Regierung verschärft Nahrungskrise: Landnutzungsbeschränkungen und Propagandawellen treffen Kleinbauern und Heimarbeitende.

Leo Hohmann

Denken Sie daran, dass es wirklich um Entvölkerung geht.

Das Weltwirtschaftsforum hat uns schon vor Jahren gewarnt, dass sein Hauptziel die Zerstörung der Mittelschicht ist. Wie sonst lässt sich ihr Slogan erklären: „Ihr werdet nichts besitzen und lernen, es zu lieben“?

Dieses Mantra wird im Bundesstaat Oregon und in anderen Bundesstaaten in Echtzeit in verschiedenen Formen umgesetzt, auf die wir in diesem Artikel eingehen werden.

Kleinbauern werden im Beaver State angegriffen, der unter dem Deckmantel der Wassereinsparung und des Grundwasserschutzes begonnen hat, Familienfarmen im ganzen Staat zu schließen.

Der Besitzer der Yanasa Ama Ranch hat ein 20-minütiges Video veröffentlicht, in dem er erklärt, was in Oregon passiert, wenn Bürokraten kleine Familienbetriebe und Farmen fälschlicherweise als „Kraftfutterbetriebe“ oder CAFOs einstufen, um sie zu schließen. Jeder Futterplatz mit Beton-, Stein- oder Kiesboden fällt in diese Kategorie, was die meisten kleinen Milchvieh- oder Eierfarmen einschließt.

Wenn Sie zwei oder drei Milchkühe haben, erklärt der Landwirt, sind Sie jetzt im Visier des Staates und werden geschlossen.

Der Rancher fährt im Video fort:

„Der Staat Oregon hat massenhaft kleine Farmen und Gärtnereien geschlossen, und sie schicken Unterlassungserklärungen an Farmen und benutzen Satellitentechnologie, um ihre Opfer zu finden und ihnen diese Briefe zu schicken, in denen steht, dass sie nicht arbeiten dürfen.

Das folgende Video dauert 20 Minuten, aber die wichtigsten Informationen sind in den ersten 5 oder 6 Minuten enthalten. Beachten Sie, dass er sagt, dass die meisten dieser Gesetze, die sich gegen die Landwirtschaft und das Privateigentum richten, in Orten wie Washington und Oregon beginnen, sich aber mit der Zeit auf andere Staaten ausbreiten. Das ist so wahr!

Wacht auf, Völker! Die Tyrannei ist auf dem Vormarsch. Der Krieg um die Nahrung wird immer heißer und eines Tages unweigerlich zu einer großen weltweiten Hungersnot führen. Denken Sie daran, was ich in früheren Artikeln gesagt habe, dass die Entvölkerung das ultimative Ziel der Globalisten ist. Es gibt keine andere Erklärung für ihre wahnsinnige Gier nach dem Dritten Weltkrieg, ihr unerbittliches Drängen auf giftige Impfstoffe, schädliche Chemikalien, die in die Atmosphäre gesprüht und in unsere Nahrung gemischt werden, ihr Feiern von Abtreibung und allem, was mit LGBTQ+ zu tun hat, und die Liste geht weiter. Je mehr Tod und Sterilisation sie fördern können, desto glücklicher werden sie sein.

Diese Woche gab es ein paar gute Nachrichten über das Sprühen in die Atmosphäre. Der Senat des US-Bundesstaates Tennessee hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der das Versprühen von Treibhausgasen innerhalb der Landesgrenzen verbietet, sei es für Geoengineering oder andere Zwecke (siehe Bericht hier).

Beobachten Sie, wie Geoengineering im Geheimen durchgeführt wird.

Lesen Sie 50 Jahre UN-Beobachtung von Wetterveränderungsprojekten.

Lesen Sie die neueste Ausgabe des Shopper’s Guide zu den am meisten gespritzten/giftigen Lebensmitteln, die Sie vermeiden sollten.

Haben Sie auch den Eindruck, dass es heute viel mehr Chemtrails gibt als noch vor ein paar Jahren? Das liegt wahrscheinlich daran, dass vor fünf Jahren, im Mai 2019, die Yale School of the Environment ein Papier veröffentlichte, in dem mehr Wissenschaftler zu dem Schluss kamen, dass Geoengineering als „letzter Ausweg“ zur Bekämpfung der globalen Erwärmung in Betracht gezogen werden sollte.

Und hier ist der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der in einer Rede vor dem Council on Foreign Relations (CFR) zugab, dass Geoengineering real und keine Verschwörungstheorie sei.

Die Globalisten führen auch an der Propagandafront einen Krieg gegen die Kleinbauern und Landwirte.

Die linksradikale Mediengruppe Media Matters, die von George Soros und anderen Globalisten finanziert wird, veröffentlichte kürzlich einen Artikel, in dem Homesteader als „weiße Nationalisten“ und „regierungsfeindlich“ bezeichnet wurden. Wie können sie es wagen, ihr eigenes Essen anzubauen! Sie müssen Rassisten sein! Siehe Video unten.

Ich höre immer wieder, dass die CFR-Trilateralen-WEF-UN-Globalisten „Angst haben“. Das mag sein, aber ich würde nicht darauf wetten. Solange wir Horrorgeschichten wie diese aus Oregon sehen, glaube ich, dass diese globalen Räuber erst am Anfang stehen. Wenn sie auch nur ein bisschen Angst hätten, würden sie einige ihrer schädlichsten Maßnahmen im Krieg gegen die Nahrung zurücknehmen. Stattdessen üben sie weiterhin Druck auf die Bauern aus, ihre Hühner zu töten, ihre Rinderherden radikal zu verkleinern, und jetzt versuchen sie, ihr Ackerland durch eine rücksichtslose „Wasserschutz“-Politik unbrauchbar zu machen. Ihr Ziel ist es, alle Kleinbauern aus dem Geschäft zu drängen und sie in die Städte zu zwingen, wo sie leichter zu überwachen und zu kontrollieren sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie Erfolg haben. Finden Sie Kleinbauern in Ihrer Umgebung und unterstützen Sie sie.