Trump oder Biden, die US-Außenpolitik gefährdet die Welt

Shaun Narine

Die USA entfesseln enorme Gewalt und Instabilität auf der Weltbühne, und zwar unabhängig davon, wer der Präsident ist.

Viele Beobachter der amerikanischen Politik sind verständlicherweise entsetzt über die Aussicht, dass Donald Trump im November erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden könnte.

Die USA zeigen bereits jetzt Anzeichen einer gescheiterten Demokratie. Regierung und Politik sind oft dysfunktional und von Korruption durchsetzt.

Ein Wahlsieg Trumps würde die Angst vor einem erneuten Abgleiten in einen faschistischen Autoritarismus schüren. Eine zweite Trump-Präsidentschaft würde jedoch nicht zwangsläufig zu einer destruktiveren Außenpolitik führen als die der USA.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben die USA ein enormes Maß an Gewalt und Instabilität auf der Weltbühne entfesselt. Dies ist ein Merkmal der amerikanischen Außenpolitik, unabhängig davon, wer Präsident ist.

Als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 begannen die USA 2001 ihren „Krieg gegen den Terror“. Sie marschierten in Afghanistan ein und besetzten es, dann überfielen und besetzten sie illegal den Irak.

Diese Aktionen haben in den folgenden 20 Jahren den Tod von 4,6 Millionen Menschen verursacht, den Nahen Osten destabilisiert und massive Flüchtlingsströme ausgelöst.

In den Jahren 2007–2008 löste die unterregulierte US-Wirtschaft eine weltweite Finanzkrise aus. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen sind bis heute spürbar.

Im Jahr 2011 intervenierten die USA und ihre NATO-Verbündeten in Libyen, was zum Zusammenbruch dieses Staates, zur Destabilisierung Nordafrikas und zu weiteren Flüchtlingsströmen führte.

Die USA versuchten, ihre Vorherrschaft in Europa durch die Erweiterung der NATO zu festigen, obwohl Russland seit Jahrzehnten davor gewarnt hatte. Diese Strategie spielte eine Rolle im russisch-ukrainischen Krieg 2014 und in der massiven russischen Invasion in der Ukraine 2022.

Der Regierung von Präsident Joe Biden wird vorgeworfen, den Krieg in der Hoffnung provoziert zu haben, Russland dauerhaft zu schwächen und sich Friedensverhandlungen zu widersetzen.

Heute scheint die Ukraine am Rande einer Niederlage und einer territorialen Spaltung zu stehen, und der US-Kongress scheint sie im Stich lassen zu wollen.

Globale Spannungen schüren

Die USA haben Spannungen mit China provoziert, indem sie sich nicht an die amerikanischen Verpflichtungen aus dem Taiwan Relations Act (1979) hielten, keine offiziellen Beziehungen oder „Allianzen“ mit Taiwan zu unterhalten. Die USA wurden auch beschuldigt, Konflikte im Südchinesischen Meer zu schüren, indem sie China mit Hunderten Militärstützpunkten umgaben.

Der israelische Angriff auf den Gazastreifen ist zum Teil der Höhepunkt einer jahrzehntelangen fehlgeleiteten US-Außenpolitik. Die bedingungslose Unterstützung Israels durch die USA hat dazu beigetragen, dass das Land zu dem degeneriert ist, was Menschenrechtsorganisationen als Apartheid bezeichnen, da der Staat illegale Siedlungen auf palästinensischem Land errichtet und die palästinensische Selbstbestimmung gewaltsam unterdrückt hat.

Da Israel beschuldigt wird, 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, die Hälfte davon Kinder, ausgehungert zu haben, machen sich die USA mitschuldig an israelischen Kriegsverbrechen und an der Förderung eines Konflikts, der eine bedeutungsvolle Region weiter anheizt.

Israel hat für die USA wenig bis gar keinen strategischen Wert. Amerikanische Politiker behaupten, dass ihre überwältigende Unterstützung für Israel moralische und kulturelle Bindungen widerspiegelt, aber sie ist hauptsächlich innenpolitisch motiviert.

Dies deutet darauf hin, dass die USA aus innenpolitischen Gründen die globale Stabilität gefährdet und Gräueltaten unterstützt haben.

Biden auf Augenhöhe mit Trump in der Außenpolitik

Die Regierung Biden hat viele der außenpolitischen Initiativen fortgesetzt, die sie von Trump geerbt hat.

Biden bekräftigte Trumps wirtschaftlichen, technologischen und politischen Krieg gegen China. Er verstärkte Trumps Handelsprotektionismus und ließ die Welthandelsorganisation am Boden liegen.

Er baute auf Trumps „Abraham Arrangement“ auf, einer Initiative, die die arabischen Staaten davon überzeugen sollte, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, ohne die Palästinafrage zu lösen. Die Bemühungen der Biden-Administration, die Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und Israel voranzutreiben, werden als Teil der Motivation der Hamas gesehen, Israel am 7. Oktober 2023 anzugreifen.

Nichts davon weckt Vertrauen in die „globale Führung“ der USA. Biden und Trump haben dasselbe Ziel: die dauerhafte amerikanische Vorherrschaft in der Welt. Sie unterscheiden sich nur darin, wie sie dieses Ziel erreichen wollen.

Trump glaubt, dass die USA wirtschaftliche und militärische Macht einsetzen können, um die Welt dazu zu zwingen, sich den amerikanischen Wünschen zu beugen, ohne Rücksicht auf die Kosten für alle anderen und ohne dass die USA Verpflichtungen gegenüber anderen übernehmen.

Bei seinem Amtsantritt versuchte Trump, sich als „Kriegsgegner“ zu präsentieren. Seine Neigung zu Drohungen und Gewalt spiegelt jedoch das übliche amerikanische Verhalten wider.

Biden verfolgt eine eher diplomatische Strategie, bei der er versucht, internationale Institutionen zu kontrollieren und wichtige Staaten davon zu überzeugen, dass ihren Interessen am besten gedient ist, wenn sie die amerikanische Vorherrschaft akzeptieren und mit ihr kooperieren. Biden setzt aber auch gerne auf wirtschaftlichen und militärischen Zwang.

Realitätsprüfung?

Der Silberstreif am Horizont einer Trump-Präsidentschaft ist, dass sie die Verbündeten der USA zwingen könnte, sich der Realität zu stellen.

Die amerikanischen Verbündeten haben sich selbst eingeredet, dass die Präsidentschaft Bidens eine Rückkehr zur Normalität bedeute, aber sie akzeptieren und unterstützen weiterhin die globale amerikanische Macht. Ferner ignorieren sie geflissentlich den anhaltenden politischen Niedergang der USA, den auch Bidens Niederlage gegen Trump 2020 nicht kaschieren kann.

Trump ist ein Symptom der politischen Dysfunktion in Amerika, nicht die Ursache. Auch wenn er im November verliert, wird die Republikanische Partei weiter in Richtung Faschismus abdriften und die amerikanische Politik toxisch bleiben.

Eine zweite Trump-Präsidentschaft könnte die amerikanischen Verbündeten davon überzeugen, dass die USA unzuverlässig und inkonsequent sind. Sie könnte die überwiegend westliche Koalition untergraben, die die Welt so sehr dominiert und beschädigt hat.

Wenn Trump zurückkehrt, könnten die traditionellen Verbündeten der USA erkennen, dass es in ihrem Interesse ist, ihre Beziehungen zu den USA zu überdenken.

Für die Nachbarn der USA, Kanada und Mexiko, ist eine Trump-Präsidentschaft eine schlechte Nachricht. Sie werden sich vor einem schleichenden US-Faschismus schützen müssen. Für den Rest der Welt könnte sie der Beginn einer dynamischen multipolaren Ordnung sein.

*

Shaun Narine, Professor für Internationale Beziehungen und Politikwissenschaft, St. Thomas University (Kanada)