Automogul: „Manische Verlagerung auf Elektroautos“ wird die Autoindustrie zerstören

Bernie Moreno kennt die Automobilindustrie als Gründer eines der größten Autohäuser des Landes. Er sieht eine bewusste Dezimierung des gesamten Sektors, von der vorwiegend China profitieren wird. Die Mitglieder der Trilateralen Kommission, die China überhaupt erst aufgebaut haben, lecken sich die Finger, denn sie sehen die bevorstehende wirtschaftliche Fusion mit diesem Land und die endgültige Übernahme der USA.

Wenn demnächst The Genesis of Modern Globalization erscheint, werden Sie sehen, wie dies in den 1970er-Jahren von Leuten wie David Rockefeller, Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski, allesamt Gründungsmitglieder der Trilateralen Kommission, in die Wege geleitet wurde. China hat eine Industrie nach der anderen im Westen zerstört und ist jetzt dabei, die Autoindustrie zu übernehmen. Wir sehen jetzt das Ergebnis von Brzezinskis „Technetronic Era“ (siehe sein Buch „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era“) Die neue internationale Wirtschaftsordnung der Trilateralen Kommission war TECHNOCRACY. ⁃ TN Herausgeber

Der republikanische Kandidat für den US-Senat in Ohio, Bernie Moreno, sagte Sirius XM’s vlon Breitbart News am Samstag, dass der „manische Übergang zu Elektrofahrzeugen“ die US-Autoindustrie „zerstören“ und China stark begünstigen werde.

Moreno, der eine der größten Autohandelsgruppen in den USA gegründet hat, trat dem Programm nur wenige Tage nach der Ankündigung von Präsident Joe Biden am Mittwoch bei, dass die meisten in den USA verkauften Autos bis 2032 Elektro- oder Hybridfahrzeuge sein müssten.

„Diese irrationale Bewegung hin zu Elektroautos wird die amerikanische Autoindustrie zerstören“, sagte er Matthew Boyle, dem Leiter des Washingtoner Büros von Breitbart News.

Moreno, der im Wahlkampf gegen Senator Sherrod Brown (D-OH) antritt, sagte, dass der Vorstoß der Linken für Elektrofahrzeuge die US-Autoindustrie an China ausliefere.

„Schauen Sie sich die Elektroautos von Buick an, die auf den Markt kommen – sie werden fast alle in China hergestellt. Die Elektroautos von Lincoln werden größtenteils in China hergestellt. Die Batterien werden größtenteils in China hergestellt“, sagte Moreno. Wir liefern also unsere Autoindustrie, die einst fast sieben Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachte, an unseren Feind China aus. Das ist verrückt.

„In China gibt es ein Unternehmen namens BYD, von dem die Leute noch viel hören werden“, fügte der von Trump unterstützte Kandidat hinzu. „Sie bauen diese riesigen Fabriken in Mexiko und wollen diese Autos in die USA liefern – Elektroautos für 15.000 bis 20.000 Dollar – das würde unsere Autoindustrie in Amerika dezimieren. Sherrod Brown ist voll dafür“.

Dies ist das „Blutbad“, von dem der ehemalige Präsident Donald Trump bei einer Kundgebung des Buckey Values PAC für Moreno in Dayton, Ohio, am 16. März sprach. In seinem vollständigen Zitat, das von den etablierten Medien völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde, sagte Trump, er werde „100 Prozent Zoll auf jedes einzelne Auto erheben“, das China in Mexiko baue und auf dem US-Markt zu verkaufen versuche. Sollte er jedoch nicht zum Präsidenten gewählt werden, prophezeite er, dass China den US-Markt mit seinen billig produzierten Autos überschwemmen und ein „Blutbad“ in der US-Autoindustrie anrichten werde.

„Wenn Sie ein Arbeiter aus der Autoindustrie sind, wenn Sie ein Gewerkschafter in Ohio sind, dann kümmert sich Sherrod Brown nicht um Sie“, sagte Moreno am Samstag. „Er wird Ihre Karriere zerstören, Ihre Lebensgrundlage vernichten. Wir werden das ändern. Wählen Sie mich, wählen Sie Bernie Moreno gegen Sherrod Brown, und ich werde dafür sorgen, dass wir Ihren Job retten.“

Der republikanische Kandidat betonte auch, dass die Bundesregierung die Verbraucher nicht zum Kauf eines bestimmten Fahrzeugtyps anregen oder sie dafür bestrafen sollte.

„Ich habe mit einem winzigen Autohaus angefangen. Ich habe eine Gruppe von 15 Händlern aufgebaut, die 30 Marken vertreten und in meinem Leben wahrscheinlich mehr als eine Million Autos verkauft haben. Nie kam ein Kunde in meinen Ausstellungsraum und fragte: ‚Welches Auto soll ich für Sherrod Brown oder Joe Biden kaufen? „So funktionieren unsere Märkte nicht.“

„Die Menschen sollten ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir sollten keine Anreize schaffen oder die Menschen dafür bestrafen, das eine oder das andere Auto zu kaufen“, fügte er hinzu. „Die Menschen wissen, was das Beste für sie und ihre Familien ist, das ist ein amerikanisches Prinzip, aber Sherrod Brown denkt, er sei schlauer als alle anderen. Er glaubt, dass er derjenige sein sollte, der einem sagt, was für ein Auto man fahren soll.