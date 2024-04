Tucker Carlson: Neue Weltordnung ist tot

Die Welt sei im Umbruch, sagte Tucker Carlson in einer Rede in Budapest. Er erklärte, dass die Ordnung des Kalten Krieges zusammenbreche und auch die NATO zusammenbreche.

Die treibende Kraft hinter der NATO, die Vereinigten Staaten, hätten Deutschlands wichtigste Quelle billiger Energie sabotiert. Die Biden-Administration habe Nord Stream in die Luft gejagt und die Deutschen hassten sich so sehr, dass sie nicht darüber reden wollten, sagte Carlson.

VIDEO: Tucker Carlson Says The NWO Is Dead pic.twitter.com/kZu8Vc17OB — Alex Jones (@RealAlexJones) März 25, 2024

„Ich möchte darüber sprechen, weil es wichtig ist. Erstens war es die größte industrielle Sabotage in der Geschichte. Zweitens war es der größte menschliche CO₂-Ausstoß in der Geschichte. Für die Anhänger der globalen Erwärmung ist das so, als ob der Teufel auf die Erde käme. Und die Biden-Administration hat das getan“, sagte Carlson.

Wir haben unseren wichtigsten Verbündeten angegriffen.

„Drittens und vor allem war es ein Angriff auf Deutschland, das mächtigste Land Europas. Westeuropa ist Amerikas letzter großer Verbündeter, und wir haben gerade unseren wichtigsten Verbündeten angegriffen“, fuhr er fort.

Die NATO kann nicht lange überleben. Eines Tages werden die Deutschen aufwachen und erkennen, dass Amerika ihre Wirtschaft zerstört hat. „Ich glaube nicht, dass die [Allianz] danach weitermachen kann“, sagte Carlson.