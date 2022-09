Ist das Dokument über die Zerstörung der deutschen Wirtschaft eine Fälschung?

Anfang September habe ich ein Dokument veröffentlicht, das aufzeigen soll, wie die USA die Zerstörung der deutschen Wirtschaft mit Hilfe der Grünen planen. Immer noch ist unklar, ob es echt oder eine Fälschung ist.

Am 1. September habe ich ein Dokument übersetzt, das ich zur Einsicht bekommen habe. In dem Dokument, das demnach die Zusammenfassung einer Studie der sehr mächtigen RAND-Corporation mit Datum 25. Januar 2022 ist, wird ausgeführt, dass es für die US-Wirtschaft und für den Erhalt der US-Vormachtstellung von Vorteil wäre, die deutsche Wirtschaft zu schwächen, weil das die USA stärken würde. Als hilfreich werden dabei ausdrücklich die Grünen genannt, weil sie eine sehr dogmatische Partei sind, deren „Führer“ Habeck und Baerbock wegen ihrer „persönlichen Eigenschaften und mangelnden Professionalität“ nicht in der Lage wären, „eigene Fehler rechtzeitig zuzugeben.“