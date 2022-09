Russell Brand nimmt Bidens Behauptung, er habe „Big Pharma dieses Jahr geschlagen“, aufs Korn

childrenshealthdefense.org: In seinem neuesten Video sagt der Komiker und politische Kommentator Russell Brand, wenn man die Pharmaindustrie regulieren wolle, „muss man aufhören, den einfachen Leuten zu erzählen, dass sie einen großen Sieg errungen haben, während man sie in Wirklichkeit nur aus einer anderen Richtung ausraubt“.

Russell Brand hatte einige erlesene Worte für Präsident Biden, nachdem dieser damit geprahlt hatte, dass seine Regierung „Big Pharma dieses Jahr geschlagen hat“.

In seinem neuesten Video beglückwünschte der Komiker und politische Kommentator Biden dazu, dass er „bis 2025 nichts tun wird … und dann letztendlich wahrscheinlich nicht viel tun wird, sicherlich nichts, was die Pharmaindustrie beeinflussen wird.“

Während einer Rede vor den Zwischenwahlen am Labor Day in Milwaukee rief Biden: „Jahrzehntelang hat Big Pharma Jahr für Jahr gewonnen … Nicht dieses Jahr! Wir haben Big Pharma dieses Jahr geschlagen! Wir haben Big Pharma dieses Jahr geschlagen, und das war wichtig“, berichtete ABC News.

Brand sagte den Zuschauern: „Was sie meinen, ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zu regulieren, aber wir werden nicht vor 2025 nichts tun, und selbst dann wird es nur eine kleine Anzahl von Medikamenten betreffen.“

Brand zitierte Bidens Versprechen vor der Wahl, Big Pharma zu regulieren: „Ich werde die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente um 60 % senken, und das ist die Wahrheit“, sagte aber, dass Bidens neu verabschiedete Verordnung wenig zur Erfüllung dieses Versprechens beitrage.

Biden, der am 16. August den Inflation Reduction Act of 2022 unterzeichnete, sagte: „Es war nicht einfach, es mit den großen Pharmaunternehmen aufzunehmen, aber wir haben es geschafft. Ich kämpfe gegen sie, seit ich vor 180 Jahren in den Kongress kam“.

Biden wies darauf hin, dass die Amerikaner mehr für verschreibungspflichtige Medikamente zahlen als in jedem anderen großen Land der Welt, und sagte: „Dafür gibt es keinen Grund“.

„Nun, es gibt einen Grund dafür“, sagte Brand, „und der Grund ist dieser: Die Pharmaindustrie finanziert die Demokratische und die Republikanische Partei.“

Im Jahr 2021 gab die Pharma- und Gesundheitsprodukte-Industrie 357.845.906 Dollar für Lobbyarbeit bei US-Regierungsvertretern aus. Im Jahr 2022 haben sie bisher 187.414.530 Dollar ausgegeben.

Brand wies darauf hin, dass Biden selbst im Jahr 2020 8.694.505 Dollar von der Pharma- und Gesundheitsindustrie erhalten hat – damit war er in diesem Jahr der mit Abstand größte Empfänger von Pharmageldern.

Laut der eigenen Analyse der US-Regierung dürfte die Pharmaindustrie aus Bidens Gesetzgebung zur Preisgestaltung von Medikamenten „weitgehend unbeschadet hervorgehen“, so Brand.

Wenn Sie ein Gesetz einführen, warum dann nicht ein Gesetz, das seine Aufgabe erfüllt?

Der Inflation Reduction Act erlaubt es Medicare, die Preise für bestimmte teure verschreibungspflichtige Medikamente auszuhandeln, aber die Verhandlungen werden nur minimale Auswirkungen auf die Medikamentenkosten haben, so das Fazit der Regierungsanalyse.

Das liegt daran, dass die meisten Medikamente – einschließlich neuer Medikamente, die auf den Markt kommen könnten, wie z. B. ein neuer Impfstoff, so Brand – nicht betroffen sind.

Nach Angaben des Weißen Hauses „kommen Medikamente für Verhandlungen infrage, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Jahren auf dem Markt sind: 9 Jahre für niedermolekulare Medikamente und 12 Jahre für Biologika. Medicare wird im Jahr 2023 über bis zu 10 Medikamente pro Jahr verhandeln, wobei diese Preise ab 2025 auf bis zu 20 Medikamente pro Jahr steigen werden.“

Ein Team von Evercore ISI-Analysten, das die Vereinbarung über die Preisgestaltung von Arzneimitteln geprüft hat, schrieb im November 2021, dass die Preisobergrenzen der Vereinbarung in Höhe der Inflationsrate einen Anreiz für die Arzneimittelhersteller darstellen könnten, den Preis für die Markteinführung in die Höhe zu treiben“, sodass das Endergebnis kein schlechtes Ergebnis“ für die Arzneimittelhersteller ist.

Brand bezeichnete Bidens Gesetzgebung als „winzige Änderungen“, die in Wirklichkeit nichts zur Senkung der Arzneimittelpreise für die Verbraucher beitragen.

„Wenn Sie ein Gesetz einführen“, sagte Brand, „warum bringen Sie dann nicht ein Gesetz ein, das seine Aufgabe erfüllt?“

Er fügte hinzu:

Wenn ich höre, dass wir die Arzneimittelpreise um 60 % senken werden, bedeutet das für mich, dass ich, wenn ich am Montag 10 Dollar für etwas zahle, am Dienstag nur noch 4 Dollar dafür bezahlen möchte. Ich möchte, dass es 60 % weniger Geld kostet.

Alles, was darunter liegt, ist eine Lüge und wahrscheinlich nur ein Stück Propaganda, um von der Tatsache abzulenken, dass sie in Wirklichkeit nichts tun, was die Interessen der Mächtigen beeinträchtigen würde.

Brand erläuterte, wie die Biden-Regierung Big Pharma wirksam regulieren könnte:

„Man muss aufhören, ihr Geld durch Lobbyarbeit anzunehmen, man muss aufhören, ihr Sponsoring zu akzeptieren, man muss aufhören, ihnen zu erlauben, die Medien zu dominieren, und man muss aufhören, den normalen Menschen zu erzählen, dass sie einen großen Sieg erringen, während man sie in Wirklichkeit nur aus einer anderen Richtung ausraubt.“

Sehen Sie sich das Video an: