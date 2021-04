Ist das Zeitalter des permanenten Krieges endgültig vorbei?

Die jüngsten Ereignisse in der Welt haben mir große Hoffnung gegeben, dass wir das Jahrhundert des permanenten Krieges endlich hinter uns lassen könnten. Die „Great Reset“-Agenda scheint an Dampf zu verlieren, und diejenigen, die für ihre Umsetzung verantwortlich sind, verlieren an Überzeugung (mit Ausnahme vielleicht der allerhöchsten Machthaber). Gleichzeitig scheinen die Reihen der Menschen, die dagegen sind und bereit sind, Stellung zu beziehen, zu wachsen.

Seit dem Beginn der großen Pandemie im Jahr 2020 fühlte sich etwas an der Reaktion der öffentlichen Gesundheit nicht richtig an. Aus den Maßnahmen, die ergriffen wurden, und aus den Maßnahmen, die nicht ergriffen wurden, ging klar hervor, dass ihr Zweck wenig mit der öffentlichen Gesundheit zu tun hatte. Stattdessen schienen sie eine andere Agenda zu fördern. Bald erfuhren wir, dass dies alles mit der sehr ehrgeizigen „Vierten Industriellen Revolution“ oder dem „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums zusammenhing. Aber die Agenda und die unternommenen Schritte schienen überstürzt, panisch und offen gesagt, hoffnungslos.

Viele der Lösungen und Technologien, die ausgerollt und einsatzbereit sein sollten, stellten sich als nicht existent oder nur in konzeptionellen Entwicklungsstadien heraus. Im Laufe der Monate bestätigte sich dieser Eindruck, denn wir sahen, wie sich die Behörden durchwurstelten und dabei ihre eigene Glaubwürdigkeit zerstörten. Dr. Rainer Fullmich äußerte sich in einem aktuellen Interview wie folgt: „Wir haben einen Whistleblower und der hat uns gesagt, dass der ursprüngliche Plan war, das im Jahr 2050 einzuführen. Aber dann wurden diejenigen, die damit zu tun haben, gierig und zogen die Dinge auf 2030 und dann auf 2020 vor, und deshalb passieren so viele Fehler.“

Ich glaube nicht, dass die Leute, die damit zu tun haben, gierig geworden sind – ich glaube, sie verstehen die Fragilität und den bevorstehenden Untergang des Finanzsystems, das ihr Schlüsselmechanismus zur Kontrolle über alle Einflusshebel in der Gesellschaft ist. Die Implosion dieses Systems würde auch ihre Machtposition gefährden. Also überstürzten sie den Großen Reset direkt nach der Pandemie 2020, um zu versuchen, dem Zusammenbruch zuvorzukommen und eine eiserne Kontrolle über die Dinge vor der sich entfaltenden Krise zu übernehmen. Aus ihren verschiedenen Dokumenten und Weißbüchern ist auch ersichtlich, dass sie den öffentlichen Gegenwind vorausgesehen hatten.

Die Beschwörung eines großen neuen Krieges…

Wie ich im August letzten Jahres schrieb, haben sie „sicherlich Ablenkungsmanöver geplant, um unsere Missstände abzulenken… Eines der größten Ablenkungsmanöver sind Kriege. Wir müssen uns daher davor hüten, zu glauben, dass unsere Feinde die Russen, die Chinesen oder wer auch immer nach der Logik des Teilens und Herrschens unsere Gegner sind.“ In den letzten Wochen haben wir eine scharfe Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine zwischen der Regierung in Kiew und der Region Donbas erlebt. Die Situation wurde so angespannt, dass viele gelehrte Beobachter einen militärischen Flächenbrand als unvermeidlich ansahen. Am 6. April veröffentlichte SouthFront.org einen Artikel mit dem Titel: „Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist unvermeidlich.“ Am Wochenende hatte ich das Vergnügen, den Podcast von Tom Luongo und Alexander Mercouris zu hören – zwei der gelehrtesten geopolitischen Analysten. Während Mercouris die Situation optimistischer einschätzte, erwartete Tom Luongo, dass der Krieg ausbrechen würde.

Wenn wir nach historischen Präzedenzfällen urteilen würden, würde ich Luongo vollkommen zustimmen. Ich denke jedoch, dass wir heute in einer anderen Ära leben. Im Vorfeld der beiden vorangegangenen Weltkriege waren die Führer der Schlüsselmächte (Russland, Frankreich, Deutschland usw.) ziemlich naiv gegenüber den Intrigen der britischen Diplomatie und Geheimdienste, die den Weg zu diesen beiden Kriegen ebneten. Wissentlich und unwissentlich spielten sie mit und schlafwandelten in diese Konflikte hinein (OK, Hitler schlafwandelte“ nicht ganz in den Krieg hinein, aber er hatte das britische Spiel eindeutig falsch verstanden und dachte, er könne nach nur begrenzten militärischen Einsätzen um Frieden bitten).

Heute ist es klar, dass die Führer in Russland, China und bestimmten anderen Nationen bemerkenswert raffiniert sind, dass ihr Verständnis des großen geopolitischen Schachbretts kristallklar ist und dass sie genau wissen, wer ihre wahren Feinde sind. Sie haben auch verstanden, dass ihren Gegnern einen Krieg zu geben, bedeuten würde, ihnen eine Rettungsleine zu geben. Es scheint mir, dass sie es zu einer unbedingten Priorität gemacht haben, ihnen diesen Krieg nicht zu geben.

Russlands Aufbau einer überwältigenden Militärmacht an seiner Grenze zur Ukraine war daher keine Vorbereitung auf einen Krieg. Im Gegenteil, es war ein Schritt, um zu verhindern, dass einer ausbricht. Wie Victor David Hanson kürzlich schrieb: „Kriege entstehen oft aus Unsicherheit. Wenn starke Länder schwach erscheinen, gehen wirklich schwächere Länder Risiken ein, die sie sonst nicht eingehen würden.“ So haben sich die Spannungen in der Ukraine vorerst gelegt – aber wenn sie einem schwachen und unentschlossenen Russland gegenübergestanden hätten, hätten die Führung in Kiew und ihre westlichen Unterstützer vielleicht ein ganz anderes Spiel gemacht und heute hätte der Krieg vielleicht schon begonnen. Der Kabale, die die westliche Welt in den letzten zwei Jahrhunderten dominiert hat, läuft schnell die Zeit und die Optionen aus.

Ihre Pläne für die Eine-Welt-Regierung sind jetzt in Fetzen und ohne einen neuen Weltkrieg, ist das Beste, was sie hoffen können, um zu erreichen, um einen geopolitischen Block zu schnitzen und errichten einen neuen eisernen Vorhang um ihn herum. Der wahrscheinlichste Kandidat für diesen Block ist Westeuropa, bestehend aus den alten Kolonialmächten und ihren Satelliten. Doch selbst dieser Trostpreis wird nicht lebensfähig sein. Wie uns die sowjetische Erfahrung gelehrt hat, kann sich das Gebäude selbst mit einer eisernen Faust und schwerfälliger Unterdrückung bestenfalls ein paar Jahrzehnte halten. Aber wenn die Bevölkerungen erwachen, und sie erwachen, wird die Sonne schließlich über ihrem System untergehen, wahrscheinlich für immer.

Die neue Welt bricht an

Was für die erwachten Massen übrig bleibt, ist, eine bessere Welt auf den Ruinen des alten Systems aufzubauen. Hier ist, was ich im vergangenen März in einem früheren Blog-Beitrag geschrieben habe:

„Wir sind Zeugen der Manifestationen des Zusammenbruchs alter Systeme. Und während einige dieser Manifestationen furchterregend erscheinen, sollten Sie sich den Rat von Konfuzius vor Augen halten:

Ein Samen wächst ohne Geräusch. Aber ein Baum fällt mit großem Lärm. Zerstörung hat Lärm, aber Schöpfung ist leise. Das ist die Kraft der Stille … Wachsen Sie in aller Stille.

Die Zerstörung ist überall um uns herum und macht großen Lärm, aber du trägst einen Samen in dir, der in aller Stille wächst. … Dinge, die aus Samen entstehen, sind es wert, dass wir sie verehren. Wenn wir sie mit Aufmerksamkeit und Liebe kultivieren, können sie schön und majestätisch werden. Dostojewski sagte, dass die Schönheit die Welt retten wird. Diese Schönheit sind wir – Sie und ich – unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde, wir alle. Wir können nicht sehen, was aus all diesen Samen werden wird, aber es sollte einfach zu glauben sein – die Schöpfungen der Natur sind immer so schön.“

Erst neulich bei einer Wanderung stieß ich auf eine Szene, die diesen Gedanken metaphorisch einfing:

Wir wissen: Je besser die Samen genährt werden, desto schöner, robuster und fruchtbarer werden sie. Der wichtigste Nährstoff, den wir brauchen, um ein besseres Morgen aufzubauen, ist Wissen, und heute haben wir diesen Nährstoff in größerer Fülle als je zuvor. Es liegt an uns, es zu nutzen, es zu verdauen, zu lernen und uns einzusetzen, um die beste Version der Zukunft zu schaffen, die wir aufbringen können.

Es kann sein, dass diese Krise, die wir gerade durchleben, ein kostbares Geschenk ist, und dass wir, die wir das Privileg haben, die Menschheit an diesem Punkt zu erleben, auf eine Art und Weise glücklich sind, die wir noch nicht ganz begreifen können. Wir müssen dies annehmen und unser Bestes daraus machen und es an unsere Kinder und deren Kinder weitergeben.