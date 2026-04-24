Ist dem Iran eigentlich klar, mit wem und worüber er verhandelt?

Paul Craig Roberts

Der Iran glaubt, er verhandele mit Trump über Einschränkungen seiner Rechte im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags. Der Iran irrt sich jedoch. Dies ist nur ein Vorwand. Das eigentliche Problem des Iran betrifft Israel und dreht sich um das Existenzrecht des Landes. Die zionistische Agenda eines „Groß-Israel“ sowie die Außenpolitik der israelischen Regierung unter Netanjahu erfordern die Beseitigung des Iran als organisierten, souveränen Staat. Warum glaubt die iranische Regierung, dass das Fortbestehen des Iran etwas ist, worüber verhandelt werden kann?

Nachdem die muslimische Welt miterlebt hat, wie Washington drei der „sieben Länder in fünf Jahren“ für Israel zerstört hat, warum kann die iranische Regierung dann nicht begreifen, dass der Iran das vierte Land ist, das zerstört werden soll, während die Türkei, der Libanon und Saudi-Arabien darauf warten, dass sie an der Reihe sind?

Der Iran kann aus Verhandlungen nichts gewinnen. Er kann nur um sein Überleben kämpfen. Sollte die iranische Regierung nicht in der Lage sein, diese grundlegende Tatsache zu begreifen, wird „die Türkei der nächste Iran sein”, wie der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett im Februar dieses Jahres auf einer Konferenz jüdischer Organisationen in den USA sagte.

Jahrzehntelang hielten israelische Ministerpräsidenten Karten von „Groß-Israel“ hoch – ursprünglich vom Nil bis zum Euphrat, heute vom Nil bis nach Pakistan. Wie ist es dann möglich, dass die Menschen im Nahen Osten nicht begreifen, was das für sie bedeutet?