Jenseits von Cookies – Wie Sie den unsichtbaren Browser-Fingerabdruck stoppen, der Sie überall verfolgt

von Tyler Durden

Jahrelang war der Ratschlag zum Datenschutz einfach: Löschen Sie Ihre Cookies, nutzen Sie den Inkognito-Modus oder klicken Sie auf „Alle ablehnen“ bei diesen lästigen Einwilligungsbannern. Dieser Ratschlag ist jetzt veraltet.

Eine bahnbrechende Studie, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat den ersten von Experten begutachteten Beweis dafür geliefert, dass die 600 Milliarden Dollar schwere Online-Werbeindustrie über Cookies hinausgegangen ist. Die neue Tracking-Methode heißt Browser-Fingerprinting, und sie funktioniert selbst dann, wenn Sie sich nie anmelden, niemals Cookies akzeptieren und gemäß den Datenschutzgesetzen legal widersprochen haben.

Forscher der Texas A&M University und der Johns Hopkins University entwickelten ein Tool namens FPTrace, um genau zu messen, wie dies in der Praxis funktioniert. Sie simulierten echte Benutzersitzungen, änderten systematisch die Browser-Fingerabdrücke und beobachteten, was mit den ausgelieferten Anzeigen und den Geboten geschah, die Werbetreibende in Echtzeit abgaben. Die Ergebnisse waren eindeutig: Wenn sich der Fingerabdruck änderte, änderte sich auch der Preis, den Werbetreibende bereit waren zu zahlen, um diesen „Nutzer“ anzusprechen. Die Trackingsignale brachen ein. Das System nutzte aktiv den Fingerabdruck, um Menschen über Sitzungen und Websites hinweg zu verfolgen.

Und entscheidend ist, dass dies selbst in Tests geschah, bei denen Cookies vollständig gelöscht wurden und die Nutzer sich im „Opt-out“-Modus gemäß der DSGVO und der CCPA befanden. Die gesetzliche Ausstiegstür für Cookies gilt nicht für Fingerprinting.

Wie Browser-Fingerprinting funktioniert (keine Erlaubnis erforderlich)

Jedes Mal, wenn Ihr Browser eine Seite lädt, gibt er Dutzende winziger, scheinbar harmloser Signale preis:

Bildschirmauflösung und Farbtiefe

Installierte Schriftarten

GPU-Modell und Grafikfunktionen

Audioverarbeitungssignaturen

Browserversion, Plugins und Spracheinstellungen

Zeitzone

Unterschiede im Canvas-Rendering (wie verborgene Formen gezeichnet werden)

Ob Sie einen Werbeblocker ausführen

In einigen Fällen sogar den Akkustand

Allein für sich genommen ist jedes Detail gewöhnlich. Zusammen ergeben sie einen einzigartigen „Fingerabdruck“, der Ihr Gerät mit verblüffender Präzision identifizieren kann. Keine Cookies. Kein Login. Kein Popup, das um Zustimmung bittet. Allein das Laden der Seite genügt.

Studien haben seit langem gezeigt, wie weit verbreitet dies ist. Das Web Transparency Project von Princeton und verwandte Forschungen haben wiederholt Fingerprinting-Skripte auf einem erheblichen Anteil beliebter Websites gefunden.

Princeton researchers tested the top 10,000 websites.



Fingerprinting scripts on 88% of them.



The EFF tested browsers directly.

83% had a fingerprint unique enough to track with no cookies at all.



You do not have to visit a shady site.

You just have to open a browser. — AI Highlight (@AIHighlight) April 21, 2026

Der langjährige Cover Your Tracks-Test (ehemals Panopticlick) der Electronic Frontier Foundation hat gezeigt, dass eine große Mehrheit der Browser Fingerabdrücke erzeugt, die einzigartig genug sind, um Nutzer ohne jegliche Cookies zu verfolgen – historisch gesehen bei etwa 83 % oder mehr in großen Stichproben.

Warum dies jetzt wichtig ist

Cookies sterben aus. Google hat die Drittanbieter-Cookies in Chrome auslaufen lassen, und Apple hat sie in Safari seit Jahren aggressiv blockiert. Werbetreibende brauchten einen Ersatz, den Nutzer nicht einfach löschen, blockieren oder zurücksetzen können. Browser-Fingerprinting ist dieser Ersatz: Es ist unsichtbar, persistent und baut sich selbst wieder auf, wenn sich Ihre Konfiguration leicht ändert.

Die Folge? Gezielte Werbung, die Ihnen über Geräte und Sitzungen hinweg folgt, selbst wenn Sie glauben, „privat“ unterwegs zu sein. Und weil es unter der Oberfläche der meisten Datenschutzgesetze operiert, gelten die Schutzmaßnahmen, auf die sich viele Menschen verlassen, einfach nicht.

Was tatsächlich funktioniert, um sich zu schützen

Die meisten Leute machen Datenschutz falsch, indem sie ihre Konfiguration einzigartiger machen (seltene Browser + 30 Erweiterungen = der identifizierbarste Fingerabdruck im Internet). Wahre Anonymität entsteht durch Gleichförmigkeit, nicht durch Verschleierung.

Hier sind die bewährten Abwehrmaßnahmen, geordnet nach Wirksamkeit:

1. Wählen Sie den richtigen Browser (die wichtigste Entscheidung überhaupt)

Tor Browser – Der Goldstandard. Er zwingt jedem Benutzer denselben Fingerabdruck auf. Anonymität durch Gleichförmigkeit.

– Der Goldstandard. Er zwingt jedem Benutzer denselben Fingerabdruck auf. Anonymität durch Gleichförmigkeit. Brave – Ausgezeichneter Mittelweg für den täglichen Gebrauch. Es randomisiert bei jeder Sitzung Canvas, WebGL, Audio und andere fingerprintbare Oberflächen.

– Ausgezeichneter Mittelweg für den täglichen Gebrauch. Es randomisiert bei jeder Sitzung Canvas, WebGL, Audio und andere fingerprintbare Oberflächen. Firefox (mit strengen Einstellungen) – Von Haus aus stark und hochgradig anpassbar. Meiden Sie Chrome für datenschutzsensible Aktivitäten; es bietet keine native Fingerabdruck-Abwehr.

2. Fügen Sie die richtigen Erweiterungen hinzu (nur Firefox oder Brave)

uBlock Origin – Blockiert Fingerprinting-Skripte, bevor sie ausgeführt werden können. (Hinweis: Die Manifest V3 von Chrome hat die Vollversion stark eingeschränkt; Firefox ist für maximalen Schutz erforderlich.)

– Blockiert Fingerprinting-Skripte, bevor sie ausgeführt werden können. (Hinweis: Die Manifest V3 von Chrome hat die Vollversion stark eingeschränkt; Firefox ist für maximalen Schutz erforderlich.) CanvasBlocker – Randomisiert Ihre Canvas-Ausgabe, sobald eine Seite versucht, sie auszulesen.

3. Aktivieren Sie eine leistungsstarke Firefox-Einstellung

Geben Sie about:config in die Adressleiste ein → suchen Sie nach privacy.resistFingerprinting → setzen Sie den Wert auf true . Dies standardisiert Canvas, Zeitzone, Schriftarten und andere Ausgaben, sodass Sie mit allen anderen verschmelzen. Dauert 30 Sekunden und macht einen messbaren Unterschied.

Fazit: Das Löschen von Cookies schützt Sie nicht mehr. Die Werbeindustrie hat heimlich ein widerstandsfähigeres Trackingsystem aufgebaut, das im Verborgenen Ihres Browsers operiert.