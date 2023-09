Ist die CIA in Ihrer Unterwäsche?

Andrew P. Napolitano

Wenn Sie in einem Jahr von einem Freund gefragt werden, ob die CIA in Ihrer Unterwäsche steckt, würden Sie die Frage wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Sie würden sich irren. Die CIA gibt Millionen von Steuergeldern aus, um nächstes Jahr in Ihre Unterwäsche zu gelangen.

Als wir vor elf Jahren in dieser Kolumne die Frage stellten, ob die CIA in Ihrer Küche ist, machten sich die Leute, die nur den Titel der Kolumne lasen, darüber lustig. Doch der damalige CIA-Direktor, General David Petraeus, hielt vor CIA-Analysten einen Vortrag, von dem er erwartete, dass er geheim bleiben würde. In dieser Rede enthüllte er, dass CIA-Anbieter eine Möglichkeit entdeckt hatten, sich in die Computerchips von Mikrowellenherden und Geschirrspülern einzuloggen. Von dort aus könnten sie in Echtzeit die Gespräche in einer Küche belauschen, wenn sich die Gesprächspartner in der Nähe der Geräte befänden.

Zum Leidwesen von Petraeus, aber zum Glück für die Verfassung, war einer seiner Analysten so kritisch gegenüber der Missachtung der Verfassungsnormen durch die CIA, dass er einen großen Teil von Petraeus‘ Rede aufzeichnete und an die Medien weitergab. Ist die CIA in Ihrer Küche? Ja, zwar nicht physisch, aber virtuell.

Ungeachtet einer Klausel in ihrer Charta, die ihr die Überwachung der Vereinigten Staaten oder die Durchführung von Strafverfolgungsmaßnahmen untersagt, spioniert die CIA seit langem ohne Durchsuchungsbefehl im Inland.

Der letzte Satz „ohne Durchsuchungsbefehl“ ist im Zusammenhang mit der CIA-Spionage überflüssig. Die CIA hat mit Durchsuchungsbefehlen nichts zu tun. Sie verhält sich so, als ob der vierte Verfassungszusatz – und der erste (zum Schutz der Rede- und Pressefreiheit) und der fünfte (zum Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum) – nicht existierten oder sich nicht auf ihre Agenten beziehen würden.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde ich zu einer öffentlichen Debatte auf der Conservative Political Action Conference herausgefordert, und zwar von dem General, der damals Chef der National Security Agency war, der CIA, die für die inländische Überwachung zuständig ist. Das Thema der Debatte war die Frage, ob Spionage ohne richterliche Anordnung im Inland verfassungsgemäß ist. Ich nahm die Herausforderung an und bedrängte den General mit Nachdruck zu dem notorischen Mangel an Treue, den die 17 bundesstaatlichen Spionageagenturen gegenüber der Verfassung im Allgemeinen und dem vierten Verfassungszusatz im Besonderen haben.

Der General gab mir zwei Antworten, die beide bei einer Anwaltsprüfung durchgefallen wären. Erstens argumentierte er, der vierte Verfassungszusatz schütze nur vor unangemessener Überwachung, und seine 60.000 Inlandsspione verhielten sich vernünftig. Nachdem das Gelächter verstummt war, wies ich darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass alle Durchsuchungen und Beschlagnahmungen – alle Überwachungen – ohne Durchsuchungsbefehl von Rechts wegen unangemessen sind und somit gegen den Zusatzartikel verstoßen.

Dann zog er sich auf ein Argument zurück, das nach dem 11. September 2001 vom Justizministerium in der Regierung von George W. Bush entwickelt wurde. Dieses Argument besagt, dass der Vierte Verfassungszusatz nur die Strafverfolgung einschränkt, nicht aber die Geheimdienste. Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Ansicht sowohl durch den Wortlaut als auch durch die Geschichte widerlegt wird.

Der eindeutige Wortlaut des Verfassungszusatzes sieht keine Ausnahmen vor. Vielmehr schützt er „das Recht des Volkes, in seinen Personen, Häusern, Papieren und Sachen sicher zu sein“.

Ich erinnerte ihn dann daran – wir waren Freunde, wohlgemerkt; aber ich konnte nicht zulassen, dass er das Dokument, das zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen er und ich geschworen hatten, öffentlich in den Schmutz zieht -, dass der Vierte Verfassungszusatz geschrieben wurde, nachdem britische Geheimagenten die Türen der Häuser der Kolonisten aufgebrochen hatten, angeblich auf der Suche nach der Einhaltung des Stempelgesetzes von 1765, in Wirklichkeit aber auf der Suche nach subversivem Material von Leuten, die wir heute die Gründerväter nennen.

Ich präsentiere diesen kurzen Hintergrund, um einen Eindruck von der Denkweise der Bundesbeamten zu vermitteln, die uns ausspionieren, und um die neueste Verrücktheit der hochrangigen Geheimdienstleute in der Biden-Regierung anzusprechen.

Letzte Woche enthüllte die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes – sie ist die nominelle Leiterin aller 17 Bundesüberwachungsbehörden – vor dem Kongress, dass sie 22 Millionen Dollar ausgegeben hat, um Baumwollfasern zu entwickeln, die sie als intelligente Kleidung bezeichnet. Die Fasern werden es der CIA und anderen Bundesspionen ermöglichen, Audio-, Video- und Geolokalisierungsdaten von Ihrem Hemd, Ihrer Hose, Ihren Socken und sogar Ihrer Unterwäsche aufzuzeichnen. Sie bezeichnete dies als die größte Einzelinvestition, die jemals für die Entwicklung von Smart ePants getätigt wurde.

Smarty Pants – wie passend ist dieser Name für das Eindringen der Bundesregierung? Smarty Pants ist der Trottel, der nicht aufhören kann zu reden und nicht das Thema wechseln will.

Die CIA entwickelt ihre Fähigkeit, sich mit Ihrer Küchenmikrowelle und Ihrem Geschirrspüler oder Ihren Socken und Ihrer Unterwäsche zu verbinden, nicht selbst. Vielmehr beauftragt sie externe Gruppen damit. Im Fall von Smarty Pants haben 28 amerikanische Technologieunternehmen und Labors an der Entwicklung dieser Ungeheuerlichkeit mitgewirkt. Die meisten sind keine bekannten Namen, aber einige schon – wie die University of Virginia (die dem Staat Virginia gehört), Penn State (die dem Staat Pennsylvania gehört) und DuPont (dem der größte Teil des Staates Delaware gehört).

So etwas kann man nicht erfinden. Der Appetit der Bundesregierung auf Überwachung ist im wahrsten Sinne des Wortes unersättlich. Und sie respektiert das natürliche Recht des Einzelnen, in Ruhe gelassen zu werden, in keiner Weise. Sie umgeht die Verfassung mit absurden und kindischen Argumenten, die von den Gerichten nie akzeptiert wurden, obwohl jeder einzelne Bundesbedienstete einen Eid auf die Verfassung geschworen hat, so wie sie allgemein verstanden und ausgelegt wird.

Als der DNI den Kongress darüber informierte – während der Sommerpause des Kongresses – gab es keinen Mucks von irgendjemandem im Kongress oder aus dem verschlafenen Weißen Haus, für das der DNI arbeitet.

Arbeitet die Regierung für uns, oder arbeiten wir für die Regierung? Welcher Angestellte darf seine Chefs ausspionieren, indem er ihnen Textilien in die Unterwäsche steckt, und kommt dann damit durch? Wann wird der Kongress unsere Freiheitsrechte schützen? Wann wird es genug sein von dieser Spionage ohne richterliche Anordnung?