Ist die EU bereit, für Lithium in den Krieg zu ziehen?

Das Rätsel um die aus dem Ruder gelaufene Unterstützung der EU für das Zelenski-Regime in Kiew ist gelöst. Wer will, kann nachlesen, warum vorwiegend die Deutschen Russland beim Minsker Friedensschwindel in den Rücken gefallen sind. Lithium.

Die Muttergesellschaft von Energy Monitor, GlobalData, hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die größten Lithiumreserven Europas in der russischen Donbass-Region liegen. Das ehemals ukrainische Feld Shevchenkivske in der Region Donetsk und der Block Kruta Balka in der Region Saporischschja gehören jetzt zu Russland. Diese Reserven erhöhen die riesigen Lithiumreserven Russlands (derzeit 1,5 Millionen Tonnen) beträchtlich und festigen die Position des Landes unter den weltweit besten Zehn. Betrachtet man die Reserven anderer BRICS-Länder, einschließlich Chinas (2 Millionen Tonnen), steht die EU-Industrie an einem Wendepunkt.

Vor allem aber benötigen die EU und insbesondere Deutschland das seltene Mineral dringend für die Herstellung grüner Energietechnologien wie Windturbinen, Elektrofahrzeuge und eine Vielzahl elektronischer Geräte. Dieser Text ist ein Auszug aus dem Critical Minerals Thematic Intelligence Report:

Kritische Mineralien sind der Schlüssel für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt. Weltweit haben sich mehr als 70 Länder Netto-Null-Emissionsziele gesetzt und sich verpflichtet, ihre Emissionen zu reduzieren. Diese weitverbreiteten Maßnahmen für eine grünere Zukunft belasten jedoch die natürlichen Ressourcen, speziell die Mineralien, die für die Herstellung von Energieumwandlungstechnologien wie Elektrofahrzeugen und Solarzellen benötigt werden….

Der Bericht zeigt auch, wie diese seltenen Mineralien von einigen wenigen Regionen monopolisiert werden und wie Probleme in der Lieferkette ihre Gewinnung und Verteilung beeinträchtigen. Kurz gesagt: Wenn Europa nicht mehr Lithium beschafft, wird die Energiewende, von der Ursula von der Leyen alle zwei Tage schwärmt, entweder verzögert oder mangels Nachfrage undurchführbar.

Zwar verfügen die USA, Australien und einige lateinamerikanische Länder über den größten Teil der Lithiumreserven, aber der Zugang der EU zu diesen Reserven wird teuer. Hinzu kommt, dass die USA und diese Schwellenländer den größten Teil ihrer Reserven für den Eigenbedarf verwenden werden.

Die Nachfrage (der Bedarf) nach europäischen Lithiumreserven ist so groß, dass der deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter offen zugab, dass es im Russland-Ukraine-Konflikt um 500.000 Tonnen oder mehr des Minerals unter dem Boden der Donbass-Region geht. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine wegen der Lithiumvorkommen im Donbass“, so Kiesewetter. Der Politiker wies auch darauf hin, dass der Donbass nun zu Russland gehöre, was eine Abhängigkeit Berlins von Moskau bedeute.

Kiesewetter, ein Oberst a.D., schlug außerdem vor, dass Deutschland Zelenskys Regime mit hochpräzisen Taurus-Marschflugkörpern ausrüsten solle, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Die schwedisch-deutsche Rakete trägt einen 1.100 Pfund (0,5 t) schweren Sprengkopf und ist im Wesentlichen eine Bunkerbrecherwaffe. Die Raketen wären für Zelenskys verbliebene Nazi-Bataillone weitaus nützlicher als ein paar verrostete alte Leopard-Panzer. Was die Äußerungen des Abgeordneten jedoch bedeuten, ist, dass sich Deutschland und die EU die enormen Ressourcen der Ukraine jetzt gewaltsam aneignen wollen. Der Euromaidan-Putsch hat den westlichen Eliten nur einen Fuß in die Tür gesetzt, und jetzt, nach der gescheiterten Ukraine-Offensive, hat die singuläre Ordnung kaum noch Optionen.

Die EU-Kommissare sind dabei, sich selbst die Kehle durchzuschneiden. Erst kürzlich beschloss die Kommission eine neue Runde von Sanktionen gegen Russlands Luxusdiamantenexporte in die EU. Der durchschnittliche EU-Bürger wird davon nicht betroffen sein, aber die obere Mittelschicht und die Wohlhabenden werden mehr Euro für schöne runde Diamanten ausgeben müssen. Wenn die Amerikaner (oder die Briten) die Gaspipelines in die Luft jagen, könnte es in der EU zu Engpässen bei Getreide und anderen wichtigen Mineralien kommen, die von Russland und seinen Verbündeten exportiert werden.

Überlegen Sie, was die EU-Mitgliedstaaten produzieren und exportieren, um ihr BIP zu erhöhen. Klicken Sie in den Listen hier auf zwei wichtige Exportgüter. Autos und/oder raffiniertes Erdöl sind für jedes Land lebenswichtig. Autos sind bei Weitem die wichtigsten Import- und Exportgüter. Stellen Sie sich also vor, wie verzweifelt die Industrie und die Verbraucher in der EU nach Lithium verlangen werden, wenn die Autos endlich elektrisch fahren! Die Europäer werden am Rande des Abgrunds stehen, wenn sie gezwungen sind, große Mengen dieses strategisch wichtigen Minerals aus weit entfernten Quellen zu importieren, um ihre eigenen Batterien herstellen zu können. Sollte es aufgrund der Situation zwischen Russland und der Ukraine zu einem Dritten Weltkrieg kommen, werden wir ihn sicher „The Great Lithium War“ nennen.

Phil Butler ist politischer Ermittler und Analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des kürzlich erschienenen Bestsellers „Putins Prätorianer“ und weiterer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin New Eastern Outlook.