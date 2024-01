China und die Vereinigten Staaten befinden sich in einem totalen Spionagekrieg. Seit Washington vor mehr als einem Jahrzehnt sein gesamtes Netzwerk verdeckter Agenten in Peking und anderen Großstädten verloren hat, versucht es, die „Krake“ in dem kommunistischen Staat wieder aufzubauen, der nun fest unter der Kontrolle von Xi Jinping steht. Hier liegt der „Schlüssel“ der ganzen Geschichte, denn die Machtübernahme des „Kaisers“ bedeutete das Ende der amerikanischen Spione.

In einem Coup, der die gesamte Elite der globalen Geheimdienste schockierte und noch immer Wellen schlägt, schnitt Xi Jinping nicht nur die Tentakel der CIA ab, die tief in die kommunistische Parteiführung eingedrungen waren, sondern auch den Kopf der „Krake“.

Die US-Presse schreibt „heute“, dass zwei Dutzend Agenten, die Amerika regelmäßig mit Geheimdienstinformationen versorgten, hingerichtet (oder bestenfalls inhaftiert) wurden. Es handelt sich um hochrangige chinesische Beamte.

Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen, und die CIA hat noch immer nicht erreicht, was sie sich vorgenommen hatte – den Wiederaufbau des Geheimdienstnetzes, das sie in China hatte.

100 Milliarden Dollar für US-Geheimdienste

Das Weiße Haus und der US-Kongress haben begriffen, dass die Stärke des Landes nicht allein darin liegt, dass die Notenpresse (Federal Reserve) mehr oder weniger ungedeckt Geld auf den Markt wirft. Ohne seine Geheimdienste würde Amerika angesichts der „Haie“, die es umgeben, keinen Monat überleben.

William Burns, der 2021 zur CIA kam, hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu reparieren, was andere zerstört haben. Und mit „andere“ meint er Barack Obama, wie wir noch sehen werden.

Der US-Geheimdienst gibt jährlich 100 Milliarden Dollar aus. Kein anderes Land der Welt kann sich so viel leisten, aber die Amerikaner wissen, dass sie nicht nur aufs Geld schauen müssen, wenn sie als die Besten gelten wollen.

Seit Burns die CIA übernommen hat, steht China ganz oben auf der Prioritätenliste, und Joe Biden hat das Land als die größte Bedrohung für die Sicherheit der USA bezeichnet.

„Wir betrachten China als globale Priorität und haben das Budget für die Mission in China verdoppelt. Außerdem haben wir das China Mission Center eingerichtet, das einzige CIA-Missionszentrum für ein einzelnes Land, um die behördenweiten Bemühungen in dieser Frage zu koordinieren“, gab der CIA-Chef zu.

Welch schreckliche Waffe China besitzt

Die Amerikaner haben nie öffentlich zugegeben, dass sie ihre verdeckten Ermittler in China verloren haben, aber das Erdbeben von 2010 wirkt noch immer nach.

Wir schreiben das Jahr 2023, und die US-Geheimdienste arbeiten in Bezug auf China im Blindflug. Die Informationen stammen nur aus dem, was die Spionagesatelliten des Pentagon und die Hacker der CIA „abgreifen“ können (vorwiegend E-Mails). Das ist zu wenig, um in die Kommunistische Partei und insbesondere in das Umfeld von Xi Jinping vorzudringen.

Stattdessen hat China ein nahezu uneinnehmbares Netzwerk entwickelt, das wie kein anderes Land der Welt Videoüberwachungssysteme einsetzt. Peking nutzt künstliche Intelligenz und Datenanalyse, um Informationen aus zig Millionen Kameras in allen Metropolen des Landes zu extrahieren. Dahinter steht ein Heer von Beobachtern und Analysten, die die gesammelten Daten auswerten.

Obama hat China „verloren“, Biden hat den Kreml „gebrochen„

Das US-Spionagenetz in China sei wegen Barack Obama zusammengebrochen, heißt es in Washington.

Als Xi Jinping 2012 Vorsitzender der Kommunistischen Partei und künftiger Präsident des Landes wurde, hieß es in CIA-Berichten, Washington werde es mit einem chinesischen Führer zu tun haben, wie es ihn noch nie gegeben habe – energisch, nationalistisch und auf die Sicherheit des Landes bedacht. Diese Analyse wurde von Präsident Obama weitgehend ignoriert, der seinen Beratern sagte, dass sich Peking mit Chinas Wirtschaftswachstum und Liberalisierung der von Washington geführten Weltordnung unterordnen würde.

Dies war nicht der Fall, und im ersten Jahr seiner Amtszeit ordnete Xi die Enthauptung des in China weitverbreiteten US-Spionagenetzwerks an.

Ferner ging er in die Offensive, und die CIA erfuhr erst Jahre später, dass einer ihrer Mitarbeiter, Patrick Mallory, geheime Informationen an Peking verkauft hatte. Eine genauere Untersuchung der amerikanischen Spionageabwehr ergab, dass andere (Offiziere der US-Marine) dasselbe taten.

Als sie in China keinen Erfolg hatten, nutzten die Amerikaner die Unzufriedenheit der russischen Elite und schlugen im Kreml zu. Irgendwie gelangte die CIA in den Besitz von Wladimir Putins Plan, in die Ukraine einzumarschieren, und ermöglichte es Präsident Joe Biden, der Welt in einer Pressekonferenz mitzuteilen, was Moskau vorhatte.

In Russland sind viele Lager gespalten, die „Elite“ ist unzufrieden mit dem Krieg in der Ukraine, und es gibt viele „Aktivposten“, wie amerikanische Spione diejenigen nennen, die gegen Geld (oder andere Vergünstigungen) „auspacken“.

„Diese Enttäuschung in Russland bietet eine einmalige Gelegenheit, Spione zu rekrutieren. Wir werden sie nicht ungenutzt verstreichen lassen“, sagte der CIA-Chef selbst.