Die neuen Herrscher der Welt – John Pilger

Von Patricia Harrity

John Pilger, der als kämpferischer Journalist bekannt war, ist gestern leider verstorben. John wurde für seinen Mut und seine Integrität als Kriegsberichterstatter, Filmemacher und Autor gelobt. Ein von John verfasstes Buch, The New Rulers of the World, wurde ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlicht, die letzte Neuauflage erschien 2016.

Die Buchbeschreibung: In diesem klassischen Buch mit einer aktualisierten Einleitung enthüllt er die Geheimnisse und Illusionen des modernen Imperialismus. Beginnend mit Indonesien zeigt er, wie die blutige Machtergreifung von General Suharto in den 1960er Jahren Teil eines westlichen Plans war, Asien eine „globale Wirtschaft“ aufzuzwingen. Eine Million Indonesier starben als Preis dafür, der „Musterschüler“ der Weltbank zu sein. In einem schockierenden Kapitel über den Irak schildert er die wahre Natur des Krieges des Westens gegen die Bevölkerung dieses Landes. Und er seziert Stück für Stück die Propaganda des „Kriegs gegen den Terror“, um deren Orwellsche Wahrheit zu entlarven. Schließlich blickt er hinter das Postkartenbild seines Heimatlandes Australien, um ein bleibendes Erbe des Imperialismus zu beleuchten: die Unterwerfung der ersten Australier. (Quelle)

Ich kann die Lektüre des gesamten Buches, das in den üblichen Buchhandlungen, einschließlich Amazon, erhältlich ist, nur empfehlen. Als Expose-Hommage an den legendären Journalisten möchte ich unsere Leser jedoch besonders auf das Vorwort der 2016er-Ausgabe des Buches aufmerksam machen, da ich glaube, dass es zeigt, was für ein Mensch John Pilger war.

Die neuen Machthaber der Welt

Vorwort

Vor kurzem war ich auf den Marshallinseln, die mitten im Pazifischen Ozean liegen, nördlich von Neuseeland und südlich von Hawaii. Die Geografie ist wichtig; immer wenn ich Leuten erzähle, wo ich war, fragen sie: „Wo ist das? Wenn ich Bikini erwähne, beziehen sie sich auf den Badeanzug. Nur wenige scheinen zu wissen, dass der Bikini nach den Atomexplosionen benannt wurde, die das Bikini-Atoll zerstörten; der Pariser Designer hoffte, dass seine „einzigartige Kreation“ „eine Explosion rund um die Welt auslösen“ würde. Sechsundsechzig Atombomben wurden auf den Marshall-Inseln gezündet, was zwölf Jahre lang täglich 1,6 Hiroshimas entsprach.

Als mein Flugzeug im Tiefflug über die Bikini-Lagune flog, verschwand das smaragdgrüne Wasser unter mir plötzlich in einem riesigen schwarzen Loch, einer tödlichen Leere. Dies ist der Krater, den die Wasserstoffbombe „Bravo“ von 1954 hinterlassen hat. Als ich aus dem Flugzeug stieg, zeigten meine Schuhe auf einem Geigerzähler „unsicher“ an. Kein Windhauch rührte die Palmen, die in scheinbar weltfremden Formationen versteinert waren. Es gab keine Vögel.

Auf meiner Rückreise nach London nahm ich auf dem Flughafen von Honolulu eine amerikanische Zeitschrift, Women’s Health, in die Hand. Auf der Titelseite war das Bild einer schlanken, lächelnden Frau im Bikini-Badeanzug abgebildet und die Schlagzeile lautete: „Auch Sie können einen Bikini-Körper haben“. Auf den Marshallinseln hatte ich Frauen interviewt, die ebenfalls einen echten „Bikini-Body“ hatten: Sie alle hatten Schilddrüsenkrebs und andere lebensbedrohliche Krankheiten erlitten. Sie alle waren verarmt, Opfer und Versuchskaninchen einer immer noch grassierenden Raubbau-Macht.

Die Erinnerung ist ein Hauptthema dieses Buches – Erinnerung in einer Zeit des organisierten Vergessens, der Übersättigung mit Pseudoinformationen und der Umkehrung der Wahrheit. Informationen und der Umkehrung der Wahrheit. Im Jahr 2009 trat Präsident Obama in Prag vor eine bewundernde Menge und versprach, dazu beizutragen, „die Welt frei von Atomwaffen zu machen“. Das war eine Schlagzeile für die Presse. Seitdem hat Obama Pläne für ein Atomwaffenarsenal gebilligt, das 350 Milliarden Dollar kostet – ein neuer Rekord. Das ist keine Neuigkeit.

Entfesselte amerikanische Generäle, die an die in Stanley Kubricks Dr. Strangelove erinnern, sprechen jetzt offen über „nukleare Kriegsspiele gegen Putins Russland“. Einer von ihnen ist ein General Breedlove. Er sagt wiederholt und ohne Beweise, dass die Russen „sich sammeln und drohen“. Eine Flut ähnlicher Anschuldigungen und Drohungen richtet sich zunehmend auch gegen China. Der „Ewige Krieg“ ist zum Jargon derjenigen an den Universitäten und in den Medien geworden, die sich selbst als „liberale Realisten“ bezeichnen.

Seit ich „Die neuen Herrscher der Welt“ geschrieben habe, haben sich diese Gefahren verschärft, da die derzeitigen Machthaber ihre Vorherrschaft bedroht sehen. Die im Kapitel „Das große Spiel“ beschriebenen Machenschaften sind inzwischen so allgegenwärtig, dass die Einkreisung und Einschüchterung des atomar bewaffneten Russlands unumstritten ist. Propaganda ist in dieser Phase die wichtigste Waffe; die Nachrichten sind eine Verleumdungs- und Panikmache, wie ich sie aus dem ersten Kalten Krieg kenne. Der russische Präsident ist ein pantomimischer Bösewicht, der ungestraft missbraucht werden kann. Das böse Imperium kommt, um uns zu holen, angeführt von einem neuen Stalin oder, perverserweise, einem neuen Hitler. Nennen Sie Ihren Dämon und lassen Sie es krachen.

Unter den Trommelschlägern herrscht die Lebensfreude eines Klassentreffens. Die liberalen Realisten der Washington Post sind dieselben Leitartikler, die 2003 die Invasion des Irak befürworteten und die Existenz von Saddams Massenvernichtungswaffen zu „harten Fakten“ erklärten. In der Folge starben bis zu einer Million Männer, Frauen und Kinder, und die zerstörte Gesellschaft verwandelte sich in eine Brutstätte von Fanatikern, die heute als Islamischer Staat bekannt sind.

Im Kaukasus und in Osteuropa wird die größte militärische Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg unterliegt der erfolgreichsten Nachrichtensperre, an die ich mich erinnern kann, ebenso wie die effektive Übernahme des russischen Grenzgebiets in der Ukraine durch Washington und die Rolle der Neonazi-Brigaden bei der Terrorisierung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine.

Wenn Sie sich fragen“, schrieb Robert Parry, „wie die Welt in den Dritten Weltkrieg stolpern konnte – so wie sie vor einem Jahrhundert in den Ersten Weltkrieg stolperte -, dann brauchen Sie nur einen Blick auf den Wahnsinn zu werfen, der praktisch die gesamte US-amerikanische Politik- und Medienstruktur in Bezug auf die Ukraine erfasst hat, wo sich schon früh ein falsches Narrativ von weißen Hüten gegen schwarze Hüte durchgesetzt hat, das sich als unempfindlich gegenüber Fakten oder Vernunft erwiesen hat.

Parry, der Journalist, der den Iran-Contra-Skandal aufgedeckt hat, ist einer der wenigen, die die zentrale Rolle der Medien in diesem „Spiel mit dem Huhn“, wie es der russische Außenminister nannte, untersucht haben. Aber ist es ein Spiel? Der US-Kongress hat über die Resolution 758 abgestimmt, die kurz und bündig besagt: „Machen wir uns bereit für einen Krieg mit Russland.

Die Machthaber der Welt wollen die Ukraine nicht nur als Militär- und Raketenbasis, sondern auch als Wirtschaftsstandort. Die Finanzministerin Kiews ist eine ehemalige hochrangige Beamtin des US-Außenministeriums, die für „Investitionen“ der USA in Übersee zuständig war. Sie erhielt in aller Eile die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die USA wollen die Ukraine wegen ihrer Gasvorkommen; der Sohn von Vizepräsident Biden sitzt im Vorstand des größten ukrainischen Öl-, Gas- und Fracking-Unternehmens. Die Hersteller von gentechnisch verändertem Saatgut, Unternehmen wie Monsanto, wollen den reichen Ackerboden der Ukraine.

Vor allem aber wollen sie den mächtigen Nachbarn der Ukraine, Russland. Sie wollen Russland balkanisieren oder zerstückeln und die größte Erdgasquelle der Erde ausbeuten. Da das arktische Eis schmilzt, wollen sie die Kontrolle über den Arktischen Ozean und seine Energieressourcen sowie Russlands lange arktische Landgrenze. Ihr Mann in Moskau war Boris Jelzin, ein Säufer, der die Wirtschaft seines Landes dem Westen überließ. Sein Nachfolger, Putin, hat Russland wieder als souveräne Nation etabliert; das ist sein Verbrechen.

Jahrhundert bezeichnete der russische Schriftsteller Alexander Herzen den westlichen säkularen Liberalismus als „die letzte Religion, deren Kirche allerdings nicht aus der anderen Welt, sondern aus dieser stammt“. Heute ist diese Gottheit weitaus gewalttätiger und gefährlicher als alles, was die muslimische Welt zu bieten hat. In seinem berühmten Essay „Über die Freiheit“, dem die modernen westlichen Liberalen huldigen, schrieb John Stuart Mill: „Despotismus ist eine legitime Regierungsform im Umgang mit Barbaren, vorausgesetzt, das Ziel ist ihre Verbesserung und die Mittel sind durch die tatsächliche Verwirklichung dieses Ziels gerechtfertigt. Die „Barbaren“ waren große Teile der Menschheit, von denen „unbedingter Gehorsam“ verlangt wurde. Es ist ein netter und bequemer Mythos, dass die Liberalen die Friedensstifter und die Konservativen die Kriegstreiber sind“, schrieb der Historiker Hywel Williams im Jahr 2001, „aber der Imperialismus des liberalen Weges ist vielleicht noch gefährlicher, weil er ergebnisoffen ist: seine Überzeugung, dass er eine überlegene Lebensform darstellt. Er dachte dabei an eine Rede von Tony Blair, in der der damalige Premierminister versprach, „die Welt um uns herum neu zu ordnen“, und zwar gemäß seinen „moralischen Werten“.

Richard Falk, die anerkannte Autorität auf dem Gebiet des Völkerrechts und UN-Sonderberichterstatter für Palästina, beschrieb einmal ein „selbstgerechtes, einseitiges, rechtlich-moralisches Bild [mit] positiven Bildern westlicher Werte und Unschuld, die als bedroht dargestellt werden und eine Kampagne uneingeschränkter politischer Gewalt rechtfertigen“. Sie ist „so weit verbreitet, dass sie praktisch unanfechtbar ist“.

In den Nachrichten werden ganze Länder wegen ihrer Nützlichkeit oder Entbehrlichkeit geadelt, oder sie werden zum Verschwinden gebracht. Die Machenschaften Saudi-Arabiens, einer Hauptquelle des Extremismus und des westlich geprägten Terrors, sind von minimalem Nachrichteninteresse, es sei denn, es treibt den Ölpreis mutwillig in die Höhe. Der Jemen hat zwölf Jahre lang amerikanische Drohnenangriffe und nun eine von den USA unterstützte saudische Invasion über sich ergehen lassen müssen. Dieser Aderlass hat nichts von der Faszination des Islamischen Staates (IS), der ein Produkt der Zerstörung des Irak, Libyens und Syriens ist – so wie Pol Pot und die Roten Khmer ein Produkt der völkermörderischen Bombardierung Kambodschas waren.

Auch Lateinamerika ist Opfer dieses westlichen Verschwörungstricks geworden. Im Jahr 2009 veröffentlichte die University of the West of England die Ergebnisse einer zehnjährigen Studie über die Berichterstattung der BBC über Venezuela. Von 304 ausgestrahlten Berichten wurde nur in drei Fällen eine der positiven politischen Maßnahmen der Regierung von Hugo Chavez erwähnt. Das größte Alphabetisierungsprogramm der Menschheitsgeschichte wurde nur am Rande erwähnt.

In Europa und den Vereinigten Staaten wissen Millionen von Lesern und Zuschauern so gut wie nichts über die lebensspendenden Veränderungen in Lateinamerika, von denen viele von Chavez angestoßen wurden. Wie die BBC waren auch die Berichte der New York Times, der Washington Post, des Guardian und der übrigen seriösen westlichen Medien oft notorisch unseriös. Chavez wurde sogar auf seinem Sterbebett verspottet. Ich frage mich, wie dies in den Journalistenschulen erklärt wird?

Warum sind Millionen von Menschen in Großbritannien davon überzeugt, dass eine kollektive Bestrafung namens „Austerität notwendig ist? Nach dem Wirtschaftscrash von 2008 wurde ein verrottetes Kapitalimperium entlarvt. Die Banken wurden als kollektive Gauner mit Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit, die sie betrogen hatten, beschämt. Doch innerhalb weniger Monate – abgesehen von ein paar Steinen, die wegen überhöhter Unternehmens-„Boni“ geworfen wurden – hatte sich die Botschaft der Medien geändert und das öffentliche Gedächtnis wurde abgelenkt. Die Fahndungsfotos der schuldigen Banker verschwanden aus den Zeitungen, und das neue Propagandaschlagwort „Austerität“ wurde zur Last von Millionen von einfachen Menschen.

Heute werden viele der Grundlagen des zivilisierten Lebens in Großbritannien abgebaut. Die „Spar“-Kürzungen sollen sich auf 83 Milliarden Pfund belaufen, was fast genau dem Steuerbetrag entspricht, der von den Banken und Unternehmen wie Amazon und Murdochs News UK vermieden wird. Darüber hinaus erhalten die Banken eine jährliche Subvention in Höhe von 100 Milliarden Pfund in Form von kostenlosen Versicherungen und Garantien: eine Summe, mit der der gesamte nationale Gesundheitsdienst finanziert werden könnte. Die „Wirtschaftskrise“ ist reine Propaganda, ein Taschenspielertrick der Herrscher der Welt, angeführt von den Klassenkämpfern der Konzerne und der Medien, deren „Informationsdominanz“ und „Kontrolle des Narrativs“ – um den Jargon der „Realisten“ zu zitieren – ihre stärkste Waffe ist.

Die „Klasse“ spricht fast nie ihren Namen aus. Die Klasse ist nicht Teil der neuen liberalen ‚Realität‘, die sich seit die sich seit mehr als einer Generation entwickelt. 1970 erregte Charles Reichs Buch „The Greening of America“ Aufsehen. Auf dem Umschlag standen diese Worte: Es wird eine Revolution geben. Sie wird nicht wie die Revolutionen der Vergangenheit sein. Sie wird vom Individuum ausgehen“. Ich war damals Korrespondent in den Vereinigten Staaten und erinnere mich, wie Reich, ein junger Akademiker aus Yale, über Nacht zum Guru erhoben wurde. Seine These lautete, dass Wahrheitsfindung und politisches Handeln gescheitert seien und nur „Kultur“ und Selbstbeobachtung die Welt verändern könnten.

Innerhalb weniger Jahre hatte der von den Kräften des Konsums und des Profits getriebene Kult des „Ich-Denkens“ unseren Sinn für gemeinsames Handeln, für soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrt für alle sowie für Internationalismus fast völlig verdrängt. Klasse, Geschlecht und Rasse wurden voneinander getrennt. Das Persönliche war das Politische, und die Medien waren die Botschaft. Heute wird die Förderung der bürgerlichen Privilegien oft als Feminismus getarnt. Im Jahr 2008 wurde die Ernennung eines farbigen Mannes zum Präsidenten der Vereinigten Staaten als Schlag gegen den Rassismus und sogar als Anbruch einer „post-rassischen Ära“ gefeiert. Auch dies war eine Fälschung.

In einem Dorf in Afghanistan, das von den Ärmsten der Armen bewohnt wird, filmte ich Orifa, wie sie an den Gräbern ihres Mannes, des Teppichwebers Gul Ahmed, und sieben weiterer Familienmitglieder, darunter sechs Kinder, sowie an den Gräbern von zwei Kindern, die im Nachbarhaus getötet wurden, kniete. Eine amerikanische 500-Pfund-Präzisionsbombe war auf ihr kleines Haus aus Lehm, Stein und Stroh gefallen und hatte einen Krater von fünfzig Fuß Breite hinterlassen.

Ich erinnerte mich an Orifa, als die angehende nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten, Hillary Clinton in der BBC-Sendung „Woman’s Hour“ gefeiert wurde. Die Moderatorin beschrieb Clinton als ein Beispiel für weibliche Leistung. Sie erinnerte ihre Zuhörer nicht an Clintons Profanität, dass es „moralisch richtig“ sei, in Afghanistan einzumarschieren, um Frauen wie Orifa zu „befreien“. Sie fragte Clinton nichts über ihre Rolle als US-Außenministerin bei einer Terrorkampagne, bei der Drohnen eingesetzt werden, um Frauen, Männer und Kinder zu töten. Es gab keine Erwähnung von Clintons leeren Drohungen, den Iran zu „eliminieren“, während sie sich als erste Präsidentin bewarb, und nichts über ihre Unterstützung für illegale Massenüberwachung und die Verfolgung von Whistleblowern.

Es gab jedoch eine Frage, bei der der Finger auf die Lippen gelegt wurde. Hatte Clinton Monica Lewinsky verziehen, dass sie dass sie eine Affäre mit ihrem Mann hatte? Vergebung ist eine Entscheidung“, sagte Clinton, „für mich war es die absolut richtige Entscheidung“. Dies erinnerte an die 1990er-Jahre und die Jahre, die vom Lewinsky-‚Skandal‘ überschattet wurden. Dass ihr Mann, Präsident Clinton, damals in Haiti einmarschierte und den Balkan, Afrika und den Irak bombardierte, spielte keine Rolle.

Mitten in diesem „Skandal“ meldete UNICEF den Tod von einer halben Million irakischer Kleinkinder unter fünf Jahren als Folge eines von den USA und Großbritannien angeführten Embargos. Die Kinder waren mediale Unmenschen, genauso wie Hillary Clintons Opfer in den von ihr geförderten Invasionen – Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia – Unmenschen sind. Wichtig ist nur, dass Clinton eine Frau ist, die versucht, die „gläserne Decke“ zu durchbrechen. Zerstörte Leben auf der ganzen Welt zeugen von ihrem Ehrgeiz und ihrer politischen Rücksichtslosigkeit.

In der Politik wie auch im Journalismus und in der Kunst hat sich der einst im „Mainstream“ geduldete Dissens zu einer Dissidenz zurückentwickelt: einem metaphorischen Untergrund. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erinnerte an das große Verbrechen des Faschismus, dessen nationalsozialistische Ikonografie in unserem Bewusstsein verankert ist. Der Faschismus wird als Geschichte bewahrt, als flimmerndes Filmmaterial von gänseschreitenden Schwarzhemden, deren Verbrechen schrecklich und klar ist. Doch in denselben liberalen Gesellschaften, deren kriegstreibende Eliten uns auffordern, niemals zu vergessen, wird die zunehmende Gefahr einer modernen Form des Faschismus verdrängt; denn es ist ihr Faschismus.

Der Historiker Norman Pollack schrieb: „An die Stelle der Gänsefüßchen tritt die scheinbar harmlose Militarisierung der gesamten Kultur. Und an die Stelle des bombastischen Führers tritt die Reformer-Manege, die unbekümmert an der Arbeit ist, Attentate plant und ausführt und dabei lächelt“.

Der alte und der neue Faschismus vereinen sich im Kult der Überlegenheit. Ich glaube mit jeder Faser meines Seins an den amerikanischen Exzeptionalismus. Ich glaube mit jeder Faser meines Wesens an den amerikanischen Exzeptionalismus“, sagte Obama und erinnerte damit an die Erklärungen des Nationalfetischismus der 1930er-Jahre. Wie der Historiker Alfred W. McCoy hervorgehoben hat, war es der Hitler-Verehrer Carl Schmitt, der sagte: „Der Souverän ist derjenige, der über die Ausnahme entscheidet“.

Damit ist der Amerikanismus, die dominierende Ideologie der Welt, auf den Punkt gebracht. Dass er als räuberische Ideologie unerkannt bleibt räuberische Ideologie unerkannt bleibt, ist das Ergebnis einer ebenso unerkannten Gehirnwäsche. Heimtückisch, nicht deklariert, witzig als Aufklärung auf dem Vormarsch präsentiert, durchdringt sie die westliche Kultur. Ich bin mit einer filmischen Diät amerikanischer Herrlichkeit aufgewachsen, von der fast alles ein Zerrbild ist. Ich hatte keine Ahnung, dass es die Rote Armee war, die den größten Teil der Kriegsmaschinerie der Nazis zerstört hatte, was bis zu 13 Millionen Soldaten kostete. Im Gegensatz dazu beliefen sich die US-Verluste, auch im Pazifik, auf 400.000. Hollywood hat das umgedreht.

Der Unterschied besteht nun darin, dass das Kinopublikum aufgefordert wird, sich die Hände über die „Tragödie“ zu reiben, dass amerikanischen Psychopathen, die Menschen an weit entfernten Orten töten müssen – so wie der Präsident selbst sie tötet. Die Verkörperung der Gewalt in Hollywood, der Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood, wurde für seinen Film American Sniper, in dem es um einen lizenzierten Mörder und Verrückten geht, für einen Oscar nominiert. Die New York Times beschrieb ihn als „patriotischen, familienfreundlichen Film, der in den ersten Tagen alle Besucherrekorde brach“.

Ich habe dieses neue Vorwort mit einer Beschreibung der verwüsteten Marshallinseln begonnen, die in unserem politischen und moralischen Gedächtnis keinen Platz mehr haben. Das größte Atoll der Marshalls ist Kwajalein, auf dem sich das Ronald-Reagan-Raketentestgelände befindet. Hier hat Reagans „Star Wars“-Projekt Milliarden von Dollar verschlungen. Kwajalein liegt an einem Ort des nuklearen Gemetzels und beherrscht den Pazifik und Asien, insbesondere China. Hier entwickelt die Obama-Regierung einen sogenannten „Weltraumzaun“, um China mit Raketen angreifen zu können.

Jahrhundert beschrieb Edmund Burke die Rolle der Presse als vierte Gewalt, die die Mächtigen kontrolliert. War das jemals richtig? Heute trifft das sicher nicht mehr zu. Was wir benötigen, ist eine Fünfte Gewalt: einen Journalismus, der die Propaganda überwacht, dekonstruiert und kontert und der die Jugend lehrt, sich für die Menschen einzusetzen und nicht für die Macht. Wir benötigen das, was die Russen Perestroika nannten. Vandana Shiva nennt dies einen „Aufstand des unterworfenen Wissens“.

In der Zwischenzeit ist die Verantwortung von uns anderen klar. Sie besteht darin, die Lügen derjenigen zu erkennen und zu entlarven die „das Narrativ kontrollieren“, insbesondere die Kriegstreiber, zu erkennen und zu entlarven und niemals mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es geht darum, die großen Volksbewegungen wiederzuerwecken, die den modernen imperialen Staaten eine zerbrechliche Zivilisation beschert haben. Vor allem aber geht es darum, die Eroberung unserer selbst zu verhindern: unseres Verstandes, unserer Menschlichkeit, unserer Selbstachtung. Wenn wir schweigen, ist der Sieg über uns gewiss.

John Pilger, London, September 2015

Ich stimme zu, es liegt in der Verantwortung von uns allen, die Lügen derjenigen zu erkennen und zu entlarven, die die Kontrolle über das Narrativ übernommen haben. John Pilger hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dafür sind wir wirklich dankbar, seine Stimme wird von vielen vermisst.