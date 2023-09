Ist dies das Ende der natürlichen Gesundheitsinformationen?

Die Geschichte auf einen Blick

Die Zensur nimmt in rasantem Tempo zu, und vieles davon wird eindeutig von der US-Bundesregierung gesteuert, trotz der Anordnung eines Bundesrichters, der Bundesbehörden und -beamten verbietet, mit Social-Media-Unternehmen über die Moderation von Inhalten zu kommunizieren.

In den letzten Tagen haben mehrere Nachrichten die Absicht von Regierungen und Big Tech hervorgehoben, die Zensur zu verstärken. Es gibt sogar das Gerücht, dass Google unabhängige Medien ganz aus seinen Suchergebnissen verbannen will.2 Ich konnte dies nicht bestätigen, aber wenn man bedenkt, was sonst noch so alles passiert, wäre man wirklich überrascht, wenn es wahr wäre.

Google, Meta verbieten Nachrichten in Kanada

Kanada hat beispielsweise ein neues Gesetz namens Online News Act erlassen, das Unternehmen der sozialen Medien dazu zwingt, inländische Nachrichtenorganisationen für die auf ihren Plattformen geteilten Inhalte zu entschädigen. Das hört sich zwar nicht nach Zensur an, hat aber den gleichen Effekt, da Social-Media-Unternehmen nun automatisch alle Nachrichtenlinks entfernen.

Um dem neuen Gesetz zu entsprechen, hat Meta ab dem 1. Juni 2023 alle Nachrichten – sowohl nationale als auch internationale – aus den Facebook- und Instagram-Feeds in Kanada verbannt.

Auch Google sperrt ab dem 29. Juni 2023 alle kanadischen Nachrichten aus seinen Such-, Nachrichten- und Discover-Produkten in Kanada. Mit anderen Worten: Wenn Sie in Kanada leben, können Sie keinerlei Nachrichten erhalten, es sei denn, Sie abonnieren oder besuchen die betreffende Nachrichtenquelle direkt.

X/Twitter arbeitet mit der Anti-Defamation League zusammen, um zu zensieren

Laut dem Bürgerjournalisten Kyle Clifton (sein X-Konto ist Kyle Undercover) arbeiten X (früher Twitter) und die Anti-Defamation League (ADL) zusammen, um X-Nutzer zu zensieren.

In einer Reihe von fünf Videos (die Sie sich hier ansehen können) diskutieren die ADL-Entwicklungsdirektorin Courtney Kravitz und die ADL-Community-Managerin für Arizona, Sarah Kader, eine Reihe von Taktiken, die die ADL zur Unterdrückung und Zensur von Online-Reden einsetzt.

In Video Nr. 1 erklärt Kravitz, dass völlige Verbote nicht ideal sind, da sie die Menschen dazu zwingen, sich alternative Plattformen zu suchen. Daher muss ein „Gleichgewicht“ gefunden werden, um zu verhindern, dass sie „an diesen dunklen Ort flüchten, wo sie nur mit Gleichgesinnten zusammen sind“, und um sie daran zu hindern, „Hass und Desinformation zu verbreiten“.

Es scheint, dass die ADL stattdessen Taktiken wie das Schattenverbot bevorzugt, bei dem die Reichweite eines Kontos oder Beitrags stark eingeschränkt wird. „Jeder sollte Redefreiheit haben, aber nicht die Freiheit der Reichweite“, sagt Kravitz zu Kyle. Interessanterweise hat Musk selbst im Sommer 2022 den gleichen Satz gesagt.

In Video Nr. 2 gibt Kravitz zu, dass die ADL Elon Musk gedrängt hat, das Verbot für bestimmte Nutzer nicht aufzuheben, und in Video Nr. 3 erklärt Kader, wie die ADL eine neuartige Software mit künstlicher Intelligenz einsetzt, um Podcasts und Videospiel-Streams nach „extremistischen“ Schlüsselwörtern zu durchkämmen.

Wie Life Site News feststellt, deutet das Eingeständnis, dass die ADL die Audiostreams von Online-Spielern durchforstet, darauf hin, dass die ADL ein Interesse daran hat, die Online-Aktivitäten von Privatpersonen zu durchforsten, die sich nicht für politische und soziale Belange engagieren …“. Ist das wirklich etwas, was die ADL tun sollte?

In Video Nr. 4 gibt Kravitz zu, dass die ADL auch Crowdfunding-Plattformen wie GoFundMe beeinflusst hat, um bestimmte Nutzer zu deplattieren, indem sie ihnen sagte, dass „Extremisten“ ihre Zahlungsabwicklungsdienste nutzen, um „ihr böses Zeug zu finanzieren“.

Und in Video Nr. 5 erklärt Kader, wie die ADL in Arizona einen Law Enforcement Advisory Council eingerichtet hat, um Online-Hass zu erkennen und zu bekämpfen. Der Beirat setzt sich aus „lokalen Polizeidienststellen und anderen Strafverfolgungsbehörden im ganzen Bundesstaat“ zusammen. Einige Schlüsselfragen sind hier natürlich: Was sind hasserfüllte Äußerungen, und wer entscheidet, welche Wörter als hasserfüllt gelten?

In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie dieses „Anti-Hass“-Narrativ verwendet wurde, um die Entfernung von Personen zu rechtfertigen, die wahrheitsgemäße Informationen über COVID und die COVID-Impfungen bereitstellten, zum Beispiel. Irgendwie wurden medizinische Informationen als „hasserfüllt“ angesehen.

Die Zensurabteilung von X ist alles andere als freiheitsliebend

Obwohl Musk sich selbst als „Absolutist der Meinungsfreiheit“ bezeichnet und versprochen hat, dass X eine Plattform für die freie Meinungsäußerung sein würde, sind die Leute, die er eingestellt hat, keine freiheitsliebenden Verfechter der Meinungsfreiheit. Ganz im Gegenteil.

Linda Yaccarino, CEO von X, ist Vorsitzende der Taskforce des Weltwirtschaftsforums zur Zukunft der Arbeit. Sie ist auch Mitglied des WEF-Lenkungsausschusses für die Medien-, Unterhaltungs- und Kulturindustrie.

Yaccarino hat öffentlich behauptet, dass sie von Musk unabhängig ist. Eine wichtigere Frage ist, ob sie vom WEF unabhängig ist oder ob sie X benutzt, um die Agenda des WEF zu fördern.

Wie auch immer, Yaccarino hat erklärt, dass „rechtmäßige, aber schreckliche“ Beiträge „entschärft“, d. h. mit einem Schattenverbot belegt und demontiert werden. Und wie Musk hat sie betont, dass die Unternehmenspolitik auf „Meinungsfreiheit, nicht auf Reichweite“ ausgerichtet ist, um die „Markensicherheit“ für Werbekunden zu schützen. Und in der Tat kehren unter Yaccarinos Aufsicht große Werbekunden wieder auf die Plattform zurück.

X bereitet sich auf die Zensur der Wahlen vor

X rekrutiert auch aktiv Bewerber für verschiedene Zensurpositionen, darunter einen „Elections Team Lead“, was im Widerspruch zu Musks Aussage steht, dass „freie Meinungsäußerung für eine funktionierende Demokratie unerlässlich ist“.

Der X-Zensur-Rekrutierer Aaron Rodericks arbeitet auch gegen Musks erklärte Vision, indem er Kate Starbird, eine ehemalige Twitter-Mitarbeiterin und Chefarchitektin der Zensurkampagne für die Wahlen 2020, bei der 100 % der wichtigsten „Wiederholungs-Fehlinformationsverbreiter“ Konservative waren, fördert.

Wie in der Aussage von Michael Shellenberger vor dem House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government im März 2023 erwähnt:

„Kate Starbird, die das Desinformationslabor der University of Washington leitet, wird seit Jahren vor allem von US-Regierungsstellen finanziert, um Analysen von politischen Gruppen oder Aufstandsbewegungen in sozialen Medien durchzuführen, die für den militärischen Geheimdienst der USA oder für diplomatische Belange von Interesse sind. Starbird räumte ein, dass sich der Zensurschwerpunkt von CISA und EIP [Election Integrity Partnership] zwischen 2016 und 2020 von ‚ausländischen, nicht authentischen‘ Social-Media-Nutzern zu ‚inländischen, authentischen‘ Social-Media-Nutzern verschoben hat.“

Starbird ist auch eines der 23 Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Cybersicherheit der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA), der am 1. Dezember 2021 gegründet wurde.

Die Europäische Union verschärft die Zensur

In diesem Zusammenhang hat X auch eine neue Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Beiträge zu melden, die gegen das neue Gesetz der Europäischen Union (den Digital Services Act oder DSA) gegen politische Meinungsverschiedenheiten, pro-russische Propaganda und andere „Fake News“ verstoßen. Das neue EU-Gesetz trat am 25. August 2023 in Kraft.

„Das neue EU-Gesetz für digitale Dienste wird alle großen Online-Plattformen dazu zwingen, medizinische Informationen und Wahlinformationen zu zensieren.“

Zu den anderen Online-Plattformen, die die DSA-Anforderungen für die Moderation von Inhalten erfüllen müssen oder hohe Geldstrafen riskieren, gehören Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping, Zalando, Apple, Googles App-Stores, Google Maps, Wikipedia, Google Search und Bing. Wie von Politico berichtet:

„Diese großen Plattformen werden aufhören müssen, ihren Nutzern Werbung zu zeigen, die auf sensiblen Daten wie Religion und politischen Ansichten basiert. KI-generierte Inhalte wie manipulierte Videos und Fotos, so genannte Deepfakes, müssen gekennzeichnet werden. Die Unternehmen müssen außerdem jährliche Bewertungen der Risiken vornehmen, die ihre Plattformen in Bezug auf eine Reihe von Themen wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit von Kindern und freie Meinungsäußerung darstellen. Sie müssen darlegen, mit welchen Maßnahmen sie gegen solche Risiken vorgehen. Diese 19 sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen werden ihre Systeme vollständig umgestalten müssen, um ein hohes Maß an Datenschutz, Sicherheit und Sicherheit von Minderjährigen mit Altersüberprüfung und Instrumenten zur elterlichen Kontrolle zu gewährleisten“, sagte [EU-Binnenmarktkommissar Thierry] Breton. Externe Firmen werden ihre Pläne prüfen. Das Durchsetzungsteam der Kommission wird auf ihre Daten und Algorithmen zugreifen, um zu prüfen, ob sie für eine Reihe schädlicher Inhalte werben – zum Beispiel für Inhalte, die die öffentliche Gesundheit gefährden, oder während Wahlen. Die Geldstrafen können bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen, und in sehr schweren Fällen von Verstößen können die Plattformen vorübergehend gesperrt werden.“

Die Schlüsselwörter sind „Inhalte, die die öffentliche Gesundheit gefährden“ und „Wahlen“. Das sagt Ihnen, dass die EU all diese Plattformen zwingen wird, medizinische Informationen und Wahlinformationen zu zensieren.

X führt neue Identifizierungsregeln ein

X treibt uns noch tiefer in die Tyrannei des Überwachungsstaates, indem es von XBlue-Abonnenten ein Selfie und einen von der Regierung ausgestellten Ausweis verlangt, um ihre Identität zu überprüfen. X speichert diese persönlichen Daten 30 Tage lang und gibt sie an ein israelisches Unternehmen namens AU10TIX weiter, das die Identität überprüft.

Im Moment müssen Nicht-Blau-Nutzer ihre Identität noch nicht verifizieren, aber ich vermute, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Irgendwann wird man eine digitale Identität brauchen, um das Internet überhaupt nutzen zu können, und jede Bewegung, die man online macht, wird als Teil der sozialen Kreditwürdigkeit verfolgt werden. X ebnet lediglich den Weg.

CCDH beteuert seine Unschuld

Im Jahr 2021 wurde deutlich, dass die US-Regierung viele ihrer Zensurentscheidungen auf Informationen einer obskuren britischen Gruppe namens Center for Countering Digital Hate (CCDH) stützt. Ihr am 24. März 2021 veröffentlichter Bericht „Disinformation Dozen“ war in den letzten zwei Jahren zweifellos eine der am häufigsten zitierten „Rechtfertigungen“ für Zensur.

Das Problem ist, dass dieser Bericht selbst ein Beispiel für grobe Fehlinformationen war. Die CCDH behauptete, 12 Personen seien für 73 % der Fehlinformationen über Impfstoffe in sozialen Medien, einschließlich Facebook, verantwortlich. Eine Untersuchung von Facebook ergab jedoch, dass das so genannte „Desinformations-Dutzend“ für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf der Plattform verantwortlich war.

Doch selbst nachdem Facebook den Sachverhalt richtiggestellt hatte, führte die Bundesregierung den CCDH-Bericht weiterhin als Grund dafür an, warum sie die darin aufgeführten Personen von Big Tech zensieren lassen wollte.

Senatorin Elizabeth Warren verlangte, dass Amazon mein Buch „The Truth About COVID“ aufgrund der falschen Aussagen des CCDH-Berichts über mich verbietet, und das US-Ministerium für Heimatschutz (DHS) stützte sich sogar darauf, um „inländische Bedrohungsakteure“, also inländische Terroristen, zu identifizieren.

Einfach ausgedrückt: Das DHS hat mich auf der Grundlage der Erfindungen einer schattenhaften, mit Geheimdiensten verbundenen Gruppe, die in einer rationalen Gesellschaft keinerlei Glaubwürdigkeit besitzen würde, als inländischen Terroristen eingestuft.

Dies ist die Version der Geheimdienste von Nancy Pelosis „Wrap-up Smear“-Taktik, bei der ein Politiker die Medien mit falschen Informationen füttert und dann diese Medienberichte benutzt, um seine falschen Behauptungen zu stützen.

Am 3. August 2023 leitete der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan (R-Ohio), eine Untersuchung über die mögliche Rolle der CCDH im Zensurregime der Regierung Biden ein.

Die Gruppe wurde aufgefordert, dem Justizausschuss bis zum 17. August Unterlagen über ihre Interaktionen mit der US-Regierung und der Exekutive zu übermitteln. Wie die Washington Post an diesem Tag berichtete:

„Am Donnerstag [17. August] reagierte die CCDH mit einer lautstarken Verteidigung ihrer Forschung und Kommunikation mit Regierungsvertretern und wies Jordans Behauptungen in einem Brief als ‚Verwirrung über die Organisation‘ zurück. Dokumente, die exklusiv von der Washington Post eingesehen wurden, zeigen, dass die Organisation mit Regierungsvertretern beider Parteien zusammengearbeitet hat … Jordan hat auch interne Mitteilungen von Meta veröffentlicht, die er unter Berufung auf die Recherchen des CCDH als „die Facebook-Akten“ bezeichnet hat. Die E-Mails … zeigen, dass das Weiße Haus die Coronavirus-Forschung des CCDH mit Facebook-Führungskräften diskutierte, als es das Unternehmen unter Druck setzte, eine härtere Linie gegen Impfstoff-Falschmeldungen einzuschlagen. Nadgey Louis-Charles, eine Sprecherin des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, sagte kürzlich gegenüber The Post, dass diese E-Mails das „Ausmaß aufzeigen, in dem das Weiße Haus Biden die Arbeit des CCDH benutzt hat, um zu versuchen, Sprache zu zensieren.“

Freie Meinungsäußerung ohne Reichweite ist keine Freiheit

Die Fälschungen der CCDH wurden von einer langen Liste von Regierungsvertretern verwendet, darunter Kongressmitglieder, Generalstaatsanwälte und sogar Präsident Biden selbst, die alle öffentlich zu Vergeltungsmaßnahmen gegen uns aufriefen.

Infolgedessen wurden wir in den sozialen Medien zensiert, bei der Google-Suche von der Liste gestrichen und auf YouTube verteufelt. Wir wurden von der Plattform genommen und von Online-Zahlungsanbietern abgeschnitten, unsere Websites wurden angegriffen und in mehreren Fällen ganz abgeschaltet – und wir wurden von der Liste gestrichen, und das alles wegen des „Verbrechens“, verfassungsrechtlich geschützte Ansichten und veröffentlichte Wissenschaft zu teilen.

Letzten Endes ist das so genannte „Problem“ der Fehlinformation und Desinformation reiner Unsinn. In einer freien Gesellschaft debattieren die Menschen über Themen und bringen unterschiedliche Standpunkte ein. „Fehlinformation“ ist ein völlig erfundenes Problem, das von denjenigen erfunden wurde, die versuchen, den öffentlichen Diskurs für ihre eigenen Ziele zu kontrollieren.

Die technokratische Kabale, die diese globale Zensurbewegung antreibt, weiß, dass sie abweichende Standpunkte zum Schweigen bringen muss, weil das, was sie uns aufzwingen wollen, so abscheulich ist, dass sie ihre Ziele niemals erreichen können, wenn die Menschen verstehen, was sie tun.

Es ist also nicht nur die „Demokratie“, die auf dem Spiel steht. Grundlegende Freiheiten, Menschenrechte und das Leben, wie wir es kennen, werden uns genommen, und die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, die Menschen durch Informationsaustausch für die Realität zu sensibilisieren. Das Überleben der Menschheit hängt jetzt von unserer Fähigkeit ab, die freie Meinungsäußerung aufrechtzuerhalten, und deshalb müssen wir uns weiterhin gegen alle Formen der Zensur wehren.

