Andrew Korybko

Der langwierige Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine und die historische Erweiterung der BRICS-Staaten in der vergangenen Woche haben den Kreml schließlich dazu veranlasst, die G20 auf Führungsebene bis mindestens 2026 aufzugeben, um sich auf die Reform der Finanzordnung über nicht-westliche Plattformen zu konzentrieren. Bei der Aussendung dieses Signals an die Goldene Milliarde und den Globalen Süden hat Russland jedoch unbeabsichtigt Indiens Plan zunichte gemacht, seine strategische Autonomie zu demonstrieren, indem es Präsident Putin zu dieser Großveranstaltung eingeladen hat.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab am Freitag bekannt, dass Präsident Putin im nächsten Monat nicht nach Indien reisen wird, um am diesjährigen G20-Gipfel teilzunehmen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass er nicht an dieser Veranstaltung auf Führungsebene teilnimmt, nachdem er im vergangenen November beschlossen hatte, nicht nach Bali zu reisen. Peskow erklärte, dass “er jetzt wirklich einen vollen Terminkalender hat. Und das Hauptaugenmerk liegt natürlich immer noch auf der militärischen Sonderoperation. Eine direkte Reise steht also im Moment nicht auf der Tagesordnung”.

Es war die letzte Gelegenheit für Präsident Putin, zumindest in den nächsten drei Jahren persönlich am G20-Gipfel teilzunehmen, da der Gipfel im nächsten Jahr in Brasilien und im darauf folgenden Jahr in Südafrika stattfinden wird. Diese beiden BRICS-Länder bleiben ihrer unverbindlichen Verpflichtung treu, den russischen Staatschef in Übereinstimmung mit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs zu verhaften, was bedeutet, dass er frühestens 2026 die Gelegenheit haben wird, zum nächsten G20-Gipfel zu reisen, aber selbst das hängt davon ab, welches Land ihn letztendlich ausrichtet.

Peskows Ankündigung erfolgte einen Tag nach der historischen Erweiterung der BRICS, mit der der Block seine Mitgliederzahl mehr als verdoppelt hat. Beobachter reagierten auf diese Entwicklung, indem sie vorhersagten, dass der Block bald als Alternative zur G7 fungieren könnte, obwohl er zuvor bestritten hatte, dass er derartige Bestrebungen hat, und/oder eine künftige, auf den Globalen Süden ausgerichtete Version der G20, wenn er sich auf dem Gipfel im nächsten Jahr wieder mehr als verdoppelt. Das zeitliche Zusammentreffen lässt die Frage aufkommen, ob es einen Zusammenhang gibt oder ob es nur ein Zufall war.

Einerseits war es sinnvoll, die Pläne von Präsident Putin im unmittelbaren Vorfeld des diesjährigen G20-Gipfels zu klären, aber es scheint auch zwingend der Fall zu sein, dass der Kreml möglicherweise das Ergebnis des BRICS-Gipfels von letzter Woche abwarten wollte, bevor er endgültig entscheidet, was genau er tun soll. Hätte sich die BRICS nicht so ausgeweitet, wie sie es gerade getan hat, und ihre neue Form angenommen, oder zumindest die Art und Weise, wie ihr zukünftiges Potenzial jetzt weithin wahrgenommen wird, dann wäre es möglich, dass er zu der Veranstaltung im nächsten Monat gereist wäre.

Zur Erklärung: Präsident Putin ist zwar in der Tat sehr beschäftigt, aber er hat sich in den 18 Monaten seit Beginn der Sonderoperation dennoch die Zeit genommen, einige zentralasiatische Republiken und den Iran zu besuchen. Im vergangenen November war er mit den Folgen des unerwarteten Rückzugs seiner Streitkräfte aus der Region Cherson konfrontiert und konnte daher nicht guten Gewissens nach Bali reisen, selbst wenn er es gewollt hätte.

Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass Peskows Behauptung, sein Chef sei zu beschäftigt, um an der Veranstaltung im nächsten Monat teilzunehmen, eine “gesichtswahrende” Ausrede sein könnte, um den Ärger auf indischer Seite abzuschwächen, nachdem man sich im vergangenen Jahr auf seine persönliche Teilnahme vorbereitet hatte. Die Beamten in diesem Land waren die ganze Zeit über optimistisch, dass er kommen würde, zumal sie nicht wie Südafrika Mitglied des ICC sind. Weit davon entfernt, ihn zu verhaften, wie es Südafrika unter Druck gesetzt wurde, war Indien bereit, ihm den roten Teppich auszurollen und ihm einen Heldenempfang zu bereiten.

Russland ist Indiens jahrzehntelanger besonderer und privilegierter strategischer Partner, mit dem es keinerlei Differenzen in sensiblen Fragen gibt, ganz im Gegensatz zu den Meinungsverschiedenheiten über Kaschmir und das Südchinesische Meer, die Russland und China verantwortungsbewusst zu ihren Gunsten regeln, wie in dieser Analyse hier erläutert. Mit diesem Hinweis soll nicht behauptet werden, dass Russland Indien für wichtiger hält als China, sondern lediglich die Stärke ihrer Beziehungen und das tiefe gegenseitige Vertrauen, das sie kennzeichnet, hervorgehoben werden.

Dementsprechend sollte die Entscheidung von Präsident Putin, im nächsten Monat nicht nach Indien zu reisen, nicht als Brüskierung der Einladung seines engen Freundes Premierminister Modi ausgelegt werden, obwohl auch nicht zu leugnen ist, dass Indien enttäuscht ist, dass er nicht kommt, da der russische Staatschef als Superstar behandelt worden wäre. Die beiden Umfragen hier und hier beweisen, dass Indien trotz der unerbittlichen antirussischen Propaganda der USA bei weitem eine der russlandfreundlichsten Gesellschaften der Welt ist, daher die vorangegangene Einschätzung.

Ein Besuch bei Präsident Putin hätte nicht nur die bilateralen Beziehungen gestärkt und zu einer Feier im bevölkerungsreichsten Land der Welt geführt, sondern auch Indiens strategische Autonomie im neuen Kalten Krieg eindrucksvoll demonstriert. Der Leser kann hier mehr über die Rolle dieses Landes im globalen systemischen Übergang zur Multipolarität erfahren, da dies den Rahmen dieser Analyse sprengen würde, aber es reicht zu wissen, dass es den Balanceakt des Globalen Südens zwischen der Goldenen Milliarde und der Chinesisch-Russischen Entente anführen will.

Die überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft will im weltweiten Wettbewerb der beiden keine Partei ergreifen, da sie das Ziel der Entente unterstützt, die Weltordnung schrittweise so zu reformieren, dass ihre Interessen gerechter vertreten werden, aber auch umfangreiche Handelsbeziehungen mit dem Westen unterhält. Der Anschein, sich auf Kosten des einen stärker auf die Seite des anderen zu schlagen, könnte zu einem unangenehmen Druck führen, der es unmöglich macht, die von Indien inspirierte Blockbildung zwischen den beiden De-facto-Blöcken aufrechtzuerhalten.

Indien kann über seine neue Plattform Voice of Global South (VOGS) andere Entwicklungsländer beraten und informell anführen, wollte aber seine strategische Autonomie im Neuen Kalten Krieg maximal ausspielen, indem es Präsident Putin während des G20-Gipfels im nächsten Monat empfängt. Während Moskau die große strategische Vision Delhis und den pragmatischen Weg, den seine wirklich souveräne Führung eingeschlagen hat, voll und ganz unterstützt, ist sein elitärer politischer Führungszirkel offenbar der Ansicht, dass es für seinen Führer besser ist, den G20 vorerst kein Vertrauen zu schenken.

Seine Entscheidung, nicht am Bali-Gipfel im November letzten Jahres teilzunehmen, war wahrscheinlich wirklich auf die unerwarteten Probleme zurückzuführen, die damals bei der russischen Sonderoperation auftraten, aber da es derzeit keine ähnlichen Probleme gibt und der IStGH kein Thema ist wie beim BRICS-Gipfel, ist die diesjährige Entscheidung offensichtlich politisch motiviert. Wie bereits klargestellt wurde, war dies nicht als Respektlosigkeit gegenüber Indien oder als Brüskierung von Premierminister Modi gedacht, sondern hing wohl mit dem neu entdeckten Potenzial der BRICS bei der Beschleunigung des finanziellen Multipolaritätsprozesses zusammen.

Man kann also davon ausgehen, dass der langwierige Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine und die historische Erweiterung der BRICS in der vergangenen Woche den Kreml schließlich dazu veranlasst haben, die G20 auf Führungsebene bis mindestens 2026 aufzugeben, um sich auf die Reform der Finanzordnung über nicht-westliche Plattformen zu konzentrieren. Mit diesem Signal an die Goldene Milliarde und den Globalen Süden hat Russland jedoch unbeabsichtigt Indiens Plan durchkreuzt, seine strategische Autonomie zu demonstrieren, indem es Präsident Putin zu dieser wichtigen Veranstaltung einlud.

Diese Einsicht bedeutet nicht, dass sich die politische Elite des Kremls dieses faktischen Kompromisses bewusst war, denn sie scheint ihre endgültige Entscheidung erst unmittelbar nach dem Ergebnis des BRICS-Gipfels in der vergangenen Woche getroffen zu haben und war darüber so aufgeregt, dass sie Indiens Interessen kurzzeitig aus den Augen verlor. Nichtsdestotrotz hat ihr gut gemeintes Kalkül Indien unwissentlich enttäuscht, aber die Beziehungen werden stark bleiben und weiter wachsen, trotz aller Missverständnisse, die bei dieser Entscheidung möglicherweise aufgetreten sind.