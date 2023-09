In den USA entstehen Widerstandsbewegungen, um einen Putsch der WHO zu verhindern

Wayne Lusvardi

„Wir wissen, dass unser Land vorübergehend von in- und ausländischen Feinden übernommen wurde, machthungrige Kriegsverbrecher haben jetzt das Sagen, aber es gibt viele Helden unter uns, aber ihr habt nicht an unsere Veteranen gedacht und an diejenigen, die sich geweigert haben, das Sagen zu haben.“ Wolltest du dich einfach zurücklehnen und zusehen? -Jane Ruby , Widerstandsführerin in den neuen Medien – Our Country-Our Choice Bewegung

„Impfungen verbieten“ – Dr. Peter Breggin, MD, National American Renaissance Movement

Keiner der derzeitigen konservativen Präsidentschaftskandidaten oder gewählten konservativen Repräsentanten hat während seiner Amtszeit die Führungsqualitäten gezeigt, die notwendig sind, um die Untätigkeit der Bundesbehörden und Kongressausschüsse zu überwinden, die zu folgenden Problemen geführt haben

Es wurde versäumt, jene elitären Oligarchen und verräterischen Konzerne wegen Erpressung anzuklagen, die Brandstifter und Vandalen finanzieren, die weiterhin die Zentren amerikanischer Großstädte zerstören, die die Verstümmelung autistischer Erwachsener und Kinder im Namen der Gleichberechtigung der Geschlechter finanzieren und die Opioide medizinisch verbreiten.

Es konnte nicht geklärt werden, warum gegen Anthony Fauci (ehemaliger Direktor des NIAID) und Rochelle Wilensky (ehemalige Direktorin der CDC) nicht einmal wegen Meineids ermittelt wird, geschweige denn wegen der Durchsetzung von experimentellen tödlichen Injektionen und übertriebenen Krankenhausprotokollen, die dem amerikanischen Volk aufgezwungen werden.

Laut Col. Ivan Raiklin ist es nicht gelungen, FBI-Beamte (FB-Lie), die den Kongress über den Einfluss Chinas und Israels im Ausland belogen haben (Elvis Chan, Jim Baker, Joseph Di Pietro, Brian Auten), zu verhaften und zu inhaftieren. * Die Verabschiedung neuer Notfallzulassungen (Emergency Use Authorizations, EUAs) (Mai 2023) für gefährliche, ungetestete pharmazeutische Substanzen und medizinische Protokolle, die menschliche Prüfungsausschüsse oder Aufsicht umgehen und unfreiwillige Behandlungen erleichtern, wie die monoklonalen Antikörpermedikamente Gohibic und Vilobelimab, konnte nicht gestoppt werden) für die maschinelle Beatmung oder Sauerstoffversorgung zur Behandlung von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern. DHA, HHS, FDA und DOD arbeiteten zusammen, um dies ohne Kontrolle durch den Kongress zu erreichen.

Als Reaktion auf die oben genannten eklatanten Versäumnisse beim Schutz der amerikanischen Bevölkerung in den vergangenen drei Jahren beginnen sich Organisationen zu formieren, die sich gegen die medizinischen, kriminellen und verräterischen Aktivitäten von Bundesbehörden, abtrünnigen Landesregierungen, schurkischen Geheimdiensten und nicht rechenschaftspflichtigen Regulierungsbehörden zur Wehr setzen. Zusammenarbeit mit nicht gewählten medizinischen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Center for Disease Control (CDC). Ihre Strategie besteht darin, auf staatlicher und lokaler Ebene zu kämpfen, da es dem Kongress nicht gelungen ist, Verrat, Aufruhr und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen.

„Your Country – Your Choice – YCYD“ ist eine aufstrebende Basisorganisation, deren Mission darin besteht, das Militär zu revitalisieren, den Menschenhandel zu bekämpfen und unsere Nation und Lebensweise vor existenziellen Bedrohungen zu schützen. Diese Initiative wurde von ehemaligen Militäroffizieren wie Colonel Douglas MacGregor und Colonel Ivan Raiklin sowie vielen anderen gegründet. Colonel Raiklin gibt an, dass die Inspiration für diese Bewegung vor drei Jahren von der Internet-TV-Moderatorin und Expertin für Arzneimittelzulassung, Jane Ruby, stammt.

Colonel Raiklin unterstreicht die Tatsache, dass die Bürger nur einen begrenzten Einfluss auf einen Zweig der Bundesregierung haben, da 99 Prozent des Senats und 80 Prozent des Repräsentantenhauses die „China First“-Politik unterstützen. Angesichts dieser Herausforderung beginnt YCYD auf lokaler Ebene aktiv zu werden und strebt langfristig an, politischen Einfluss im Kongress zu gewinnen.

National American Renaissance Movement (National ARM) Ban the Jab Forum – ein nationales Forum, das Geschworene, Generalstaatsanwälte, Bezirksstaatsanwälte, Staatsanwälte und Sheriffs dazu aufruft, illegale und repressive Einkerkerungen, Menschenrechtsverletzungen wie die Verweigerung des Versammlungsrechts und Injektionsgesetze zu beenden. Ihr Ziel ist es, Bundesstaaten und lokale Gerichte dazu zu bringen, Verbrechen wie Erpressung und Wirtschaftsverbrechen, Hochverrat, unrechtmäßige Inhaftierung, Verweigerung eines fairen Prozesses, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen den Nürnberger Kodex zu verfolgen. National ARM hat ein 82-seitiges juristisches Dossier erstellt, das 149 Beweisstücke zu 15 begangenen Verbrechen und die Identifizierung von Personen von Interesse, darunter Anthony Fauci, Bill Gates und Klaus Schwab, enthält. Sie werden Beweise für Straftaten in allen Staaten und Bezirken der USA vorlegen und sind derzeit in New Jersey, Florida, Texas und Idaho aktiv. Zu den Leitern von NARM gehören David Meiswinkle, ein Strafverteidiger aus New Jersey, Dr. Ana Mihalcea, eine Pathologin, Peter Breggin, ein Psychiater (Autor der Bücher „COVID-19“ und „Global Predators“) und Francis Boyle, ein bekannter Professor für internationales Recht. Ein weiteres Ziel der National ARM ist es, die mittelalterlich anmutenden Krebsbehandlungen der Big Pharma und der Rockefeller-Medizin durch Chirurgie und Chemotherapie mit einer mageren Heilungsrate von 1% bei Krebs im Stadium 4 durch harmlose vollständige Krebsheilungen zu ersetzen.

Merkwürdigerweise gibt es noch keine Bestrebungen, nicht-digitale lokale Sparkassen zu gründen, die nur Papieraufzeichnungen führen, wie es vor der Erfindung von Computern und Internet der Fall war, sodass Banken nicht dazu missbraucht werden können, soziale Kontrolle über ihre Einleger auszuüben. Im Wesentlichen würde dies dazu führen, dass nur noch Schecks verwendet würden, um Geld von Konten abzuheben. S&Ls wurden durch den geplanten Zusammenbruch von 747 S&Ls in den 1980er-Jahren unter dem Deckmantel der Deregulierung zerstört. Die Deregulierung ermöglichte es den Banken, politische Kampagnen von Kongressabgeordneten zu finanzieren, was schließlich zur Korruption des gesamten Systems führte. Mit dem Aufkommen des digitalisierten Umwelt- und Sozialmanagements (ESG) von Bankkonten würde eine Marktnachfrage nach einer Rückkehr zum rein privatisierten Papierbanking entstehen. In Los Angeles gibt es bereits eine politische Bewegung, die Unternehmen verbieten will, Bargeld abzuschaffen.

Angesichts des vermeintlichen Versagens der US-Bundesregierung beim Schutz ihrer Bürger könnte die Gelegenheit für Widerstandsbewegungen nicht besser sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich angekündigt, dass sie einen „Soft Cup“ initiieren wird, der bestehende Menschenrechtsgesetze ignorieren wird, um Pandemievorsorge und Biosicherheit zu erreichen. Die WHO bereitet Pandemieverträge vor, um die nationale Souveränität der Nationen zu übernehmen und „den Schutz der Menschenrechte aufzuheben, Überwachung und Zensur durchzusetzen, die Meinungsfreiheit abzuschaffen und von den Regierungen zu verlangen, dass sie zensieren und nur ein Narrativ verwenden“. Weitere Änderungen umfassen „durchsetzbare Dekrete, Haftungsschutz, die Abschaffung aller Rechte an geistigem Eigentum, die Einführung digitaler Reisepässe und die Ausübung einseitiger Befugnisse zur Ausrufung einer Pandemie, der alle Länder Folge leisten müssen“. Dies würde es der WHO ermöglichen, jede einzelne Nation der Welt zu übernehmen.