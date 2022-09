Ist dies die größte Bedrohung für unser Überleben? Die dringenden Probleme von Wasserknappheit und Wasserverschmutzung.

Die Geschichte auf einen Blick

Eine der größten Umweltbedrohungen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist, ist der weltweit zunehmende Mangel an Trinkwasser, der auf eine Kombination aus Wasserverschmutzung und Wasserknappheit zurückzuführen ist. Auch die Infrastruktur – insbesondere in den USA, aber auch anderswo – muss dringend repariert und modernisiert werden

In einer einzigen Woche im September 2022 wurde in Baltimore eine E.coli-Kontamination festgestellt, in New York City wurden toxische Arsenwerte entdeckt, und in Jackson, Mississippi, sind 180.000 Menschen aufgrund eines Zusammenbruchs des Wassersystems ohne fließendes Wasser.

Zu den gefährlichen Wasserschadstoffen gehören unter anderem Arsen, Fluorid, Nitrat, Arzneimittel, Pestizide, Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) und Mikroplastik

In San Francisco haben die Abwässer von 37 Kläranlagen die Bucht von San Francisco in ein trübes Braun verwandelt, und tote Fische übersäen die Ufer. Die Ursache für das Sterben ist eine giftige Algenblüte, ausgelöst durch den Stickstoff und Phosphor aus den Fäkalien und dem Urin in den eingeleiteten Abwässern

Die Kartierung der NASA über die Entwicklung der Grundwasserspeicherung in den 37 größten Grundwasserleitern der Erde zeigt, dass 21 Grundwasserleiter ihren Nachhaltigkeitsschwellenwert bereits überschritten haben und erschöpft sind; 13 von ihnen gelten als „erheblich gefährdet und bedrohen die regionale Wassersicherheit und Widerstandsfähigkeit“.

Während die globalistische Kabale behauptet, der „Klimawandel“ sei die Bedrohung Nr. 1 für die Menschheit, die radikale Abstriche an der Lebensqualität und die völlige Aufgabe von Privatsphäre und Freiheit erfordere, gibt es weitaus dringendere Probleme. Eine der größten Umweltbedrohungen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist, ist der zunehmende Mangel an Trinkwasser, der auf eine Kombination aus Wasserverschmutzung und Wasserknappheit zurückzuführen ist. Ohne Trinkwasser sind wir in unmittelbarer tödlicher Gefahr.

Die Grundwasserleiter gehen rasch zur Neige, was zu Wasserknappheit, höheren Preisen, Landverlusten und Wasserkriegen führt. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der verbleibenden Wasservorräte der Welt zu stark verunreinigt ist, um sie zu trinken oder gar zu baden, und dass die Infrastruktur – vor allem in den USA, aber auch anderswo – sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähert und dringend erneuert werden muss.

Wasserverschmutzung auch in entwickelten Ländern alltäglich

Allein in der ersten Septemberwoche 2022 wurde über gefährliche Wasserverschmutzungen in den USA berichtet:

E.coli-Verseuchung in Baltimore, Maryland, dank veralteter Wasserleitungen und schlecht gewarteter Abwasserinfrastruktur.

Giftige Arsenwerte im Leitungswasser von New York City, die das Wasser ungenießbar machen.

Der völlige Zusammenbruch der Wasserinfrastruktur in Jackson, Mississippi, nachdem die Kläranlage überflutet wurde und etwa 180.000 Menschen ohne fließendes Wasser dastanden. Wenn etwas aus dem Wasserhahn kommt, ist es schlammbraun.

Wie in Baltimore und Flint, Michigan, hätte diese Krise vermieden werden können, wenn man der Instandhaltung und Pflege der Infrastruktur Priorität eingeräumt hätte.

Die Regierung Biden hat nun 429 Millionen Dollar für die Reparatur von Jacksons maroden Wasser- und Abwassersystemen bereitgestellt, aber die endgültigen Kosten gehen in die Milliarden und werden viele Monate, wenn nicht Jahre, in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit befinden sich die Einwohner in einer Krise, in der es um Leben und Tod geht.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation trinken weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen Wasser, das mit Fäkalien verunreinigt ist, was jedes Jahr zu Hunderttausenden von Todesfällen durch vermeidbare Krankheiten führt.

Die Wasserquellen sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern sind außerdem mit giftigen chemischen Schadstoffen verunreinigt, die in den Kläranlagen nicht gefiltert werden können. Zu den gefährlichsten Wasserschadstoffen gehören Arsen, Fluorid, Nitrat, Arzneimittel, Pestizide, Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) und Mikroplastik.

Algenblüten sind ein kostspieliges Problem

Einem Artikel des San Francisco Chronicle vom 5. September 2022 zufolge haben die Abwässer von 37 Kläranlagen, die in die Bucht von San Francisco eingeleitet werden, das Wasser trübbraun gefärbt, und tote Fische übersäen die Ufer. (Man mag es kaum glauben, aber schätzungsweise 80 % der weltweiten Abwässer werden unbehandelt in die Umwelt geleitet.

Schätzungsweise 10.000 Gelbflossengrundeln und Hunderte von Streifenbarschen und weißen Stören wurden bisher an die Küste gespült. Die Ursache für das Sterben: eine toxische Algenblüte, ausgelöst durch den Stickstoff und Phosphor aus den Fäkalien und dem Urin in den eingeleiteten Abwässern.

Schädliche Algenblüten (HABs) färben das Wasser rot und setzen neurotoxische Verbindungen frei, die dann über die Nahrungskette weitergegeben werden. Außerdem wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen, so dass schließlich – wenn nicht richtig dagegen vorgegangen wird – eine tote Zone entsteht, in der kein Leben mehr möglich ist. Wie der San Francisco Chronicle berichtet:

„Die regionale Wasserbehörde hat den Behörden mitgeteilt, dass sie wahrscheinlich Obergrenzen für Nährstoffe im Abwasser vorschreiben wird, wenn ihre regionale Genehmigung im Jahr 2024 erneuert werden soll. Aber die Modernisierung von Dutzenden von veralteten Aufbereitungsanlagen könnte 14 Milliarden Dollar kosten, was die Wasserrechnungen der Steuerzahler verdoppeln oder verdreifachen würde, sagte Eileen White, [Geschäftsführerin des San Francisco Bay Regional Water Quality Control Board], in einem Interview. Es handelt sich um ein Multimilliarden-Dollar-Problem in der Bay Area, das sehr sorgfältig durchdacht werden muss, wobei die Wissenschaft berücksichtigt werden muss“, sagte sie. Es gibt alle möglichen Behandlungen, und keine davon ist billig… Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie die Kläranlagen selbst haben Millionen für die Erforschung des Problems ausgegeben, aber wie bei einem Großteil der Planung des Klimawandels kommen Wissenschaft und Politik langsamer voran als das Problem selbst.“

Einige Wasseraufbereitungsanlagen könnten dazu beitragen, das Problem mit der bereits vorhandenen Infrastruktur zu lösen. Die San Jose/Santa Clara Regional Wastewater Facility zum Beispiel konnte die Stickstoffbelastung ihres Abwassers ohne zusätzliche Kosten von 17 auf 11 Milligramm pro Liter senken, indem sie das Wasser vor der Einleitung durch eine Reihe von vier Tanks mit stickstoffzehrenden Bakterien leitete.

Abwasser könnte eine Quelle für wiederverwendbaren Phosphor sein

Eine der wichtigsten Ressourcen im Abwasser ist Phosphor. Dieses Mineral ist ein wesentlicher Nährstoff für das Pflanzenwachstum, weshalb es in vielen Düngemitteln enthalten ist. Obwohl er auf der Erde weit verbreitet ist, gibt es nur wenige Gebiete, in denen er in konzentrierter Form vorkommt.

Abwässer enthalten jedoch eine beträchtliche Menge, da Phosphor nicht nur in menschlichen Ausscheidungen, sondern auch in Reinigungsmitteln vorkommt. Die Entfernung und Wiederverwendung von Phosphor aus Abwässern würde nicht nur die Versorgung verbessern, sondern auch die Gefahr von Algenblüten verringern.

Die Vereinten Nationen haben vorgeschlagen , dass die Entfernung und Rückgewinnung von Phosphor, Stickstoff und anderen Nährstoffen aus dem Abwasser das übermäßige Wachstum von Algen in Seen und Flüssen verhindern und gleichzeitig eine einzigartige Geschäftsmöglichkeit zur Rückgewinnung einer endlichen, für die Landwirtschaft wichtigen Ressource bieten könnte. Die Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plant tut dies bereits seit Jahren, wie im obigen Videobericht von 2012 zu sehen ist.

Pharmazeutische Verschmutzung ist weit verbreitet

Alles, was Sie den Abfluss hinunterspülen, landet irgendwo, und oft ist das Endziel Ihre örtlichen Wasserwege. Arzneimittel sind besonders problematisch, da Wasseraufbereitungsanlagen nicht dafür ausgerüstet sind, diese Verbindungen herauszufiltern.

Kläranlagen können schätzungsweise 93 % der Arzneimittelverbindungen im Abwasser nicht herausfiltern, und eine Studie des U.S. Geological Survey aus dem Jahr 2017 ergab, dass 80 % der US-Gewässer mit Arzneimitteln verunreinigt sind,1was verheerende Auswirkungen auf Wasserlebewesen haben kann.

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Medikamenten, Lotionen, Cremes und Parfüms ist für die Verringerung der Wasserverschmutzung von größter Bedeutung. Indem Sie natürliche und unparfümierte Körperpflegeprodukte verwenden, unbenutzte und abgelaufene Medikamente bei einer Rücknahmestelle abgeben und keine Medikamente in die Toilette spülen, können Sie Ihren persönlichen pharmazeutischen Fußabdruck verringern.

Wenn Sie sich in den USA befinden, kann Ihnen die Food and Drug Administration auf ihrer Seite Drug Disposal“ dabei helfen, eine örtliche Rücknahmestelle für Arzneimittel zu finden: Drug Take Back Locations.

Feuerlöschschaum kontaminiert Wasser in den USA

Auch Feuerlöschschaum stellt eine ernsthafte Bedrohung für unsere Wasserversorgung dar. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Enthüllungsjournalistin Sharon Lerner eine umfangreiche Artikelserie über die Gefahren von PFAS (zwei der bekanntesten davon sind PFOA und PFOS) und die Versuche der Industrie, die Schäden zu vertuschen.

Teil 15 befasste sich mit der Affinität des US-Militärs zu giftigen Flammschutzmitteln, obwohl Milliarden von Dollar ausgegeben werden, um Trinkwasser zu reinigen, das durch Feuerlöschschaum in Militäreinrichtungen verunreinigt wurde. Viele andere PFAS-Chemikalien – wie PFHxS, PFHpA, PFBA und PFBS – wurden ebenfalls im Trinkwasser nachgewiesen, doch das Militär versucht lediglich, die Kontamination mit PFOA und PFOS zu beseitigen.

Rund um Hunderte von US-Militärstützpunkten sind PFAS in den Boden eingedrungen und haben das umliegende Grundwasser verseucht. Neben Prostatakrebs und Schilddrüsenproblemen werden diese Chemikalien auch mit anderen Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Nieren-, Hoden- und Blasenkrebs, sowie mit Immunstörungen, Fortpflanzungsproblemen und Hormonstörungen.

In Anbetracht der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch PFAS-Kontaminationen in Feuerlöschschäumen sollte man meinen, dass die US-Regierung proaktive Maßnahmen ergreifen würde, um die Verwendung dieser giftigen Chemikalien zu unterbinden. Schließlich verwenden andere Länder PFAS-freien Feuerlöschschaum, und der funktioniert genauso gut. Doch leider ist dies nicht der Fall.

Aufgrund unvollständiger Daten ist es sehr schwierig festzustellen, wie weit verbreitet die PFAS-Kontamination sein könnte, aber es wurde festgestellt, dass das Trinkwasser in der Nähe von mindestens 46 Militäreinrichtungen in den USA PFOA und/oder PFOS in Konzentrationen von mehr als 70 Teilen pro Billion (ppt) enthält, was dem von der EPA empfohlenen Grenzwert für Trinkwasser entspricht.

Wenn Sie in der Nähe einer Militäreinrichtung oder eines Feuerwehrübungsplatzes wohnen, sollten Sie Ihr Leitungswasser auf PFAS und andere giftige Schadstoffe untersuchen lassen. Wassertests sind heutzutage überall ratsam, ebenso wie das Filtern des Wassers, da es buchstäblich Hunderte von potenziellen Verunreinigungen gibt, die Ihre Gesundheit schädigen können.

Kontamination in der Massentierhaltung

Eine weitere wichtige Quelle für die Wasserverschmutzung ist das Abwasser aus der Massentierhaltung. Neben Chemikalien aus der Landwirtschaft wie Nitraten, die eine ernsthafte Bedrohung für die Wasserqualität darstellen, gibt es noch das Problem der arzneimittelresistenten Bakterien, die auf den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Viehzucht zurückzuführen sind.

Was die Wasserverschmutzung durch landwirtschaftliche Betriebe betrifft, so gibt es zwei Probleme. Erstens ist die normale Landwirtschaft vom Clean Water Act ausgenommen. Zweitens sind Betriebe, die als Kraftfutterbetriebe (CAFOs) registriert sind, zwar im Rahmen des Gesetzes reguliert, aber viele beantragen einfach nicht die erforderlichen Genehmigungen für das National Pollutant Discharge Elimination System, das vorschreibt, was in die nationalen Wasserwege eingeleitet werden darf.

Zwischen 2011 und 2016 stieg die Zahl der CAFOs in den USA um 956 auf insgesamt 19.496, doch die Gesamtzahl der Einleitungsgenehmigungen für CAFOs stieg nicht, sondern ging in diesem Zeitraum sogar um 1.806 zurück. Viele Landwirte machen sich auch nicht die Mühe, eine Nährstoffmanagementplanung durchzuführen, die freiwillig ist, obwohl es eine Vielzahl von Erhaltungsmaßnahmen gibt, die die Wasserverschmutzung verringern können.

Die globale Krise des schwindenden Grundwassers

Auch die industrielle Landwirtschaft verbraucht enorme Mengen an Trinkwasser für die Bewässerung, und in vielen Gebieten sind die Grundwasserleiter schneller erschöpft, als sie wieder aufgefüllt werden können, was zu Wasserknappheit führt.

„Die von der NASA durchgeführte Kartierung der Entwicklung der Grundwasserspeicherung in den 37 größten Grundwasserleitern der Erde zeigt, dass 21 Grundwasserleiter bereits ihren Nachhaltigkeitsschwellenwert überschritten haben und erschöpft sind.“

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums werden etwa 80 % des in den USA verbrauchten Wassers (und mehr als 90 % in vielen westlichen Bundesstaaten) für landwirtschaftliche Zwecke verwendet.

Eine Kartierung der NASA über die Entwicklung der Grundwasserspeicherung in den 37 größten Grundwasserleitern der Erde zeigt, dass 21 Grundwasserleiter ihren Nachhaltigkeitsschwellenwert bereits überschritten haben und erschöpft sind, und 13 von ihnen gelten als „erheblich gefährdet und bedrohen die regionale Wassersicherheit und Widerstandsfähigkeit“. In Anbetracht der Tatsache, dass 99 % des trinkbaren Süßwassers aus Grundwasser stammen, ist die Erschöpfung der Grundwasserleiter ein ernstes Problem. Wie das Pacific Institute berichtet:

„Bei erschöpften Grundwasserleitern kann es Tausende von Jahren dauern, bis sie durch Regen, Schnee und andere Quellen wieder aufgefüllt werden. Diese Option kann vom Tisch sein, wenn ein Grundwasserleiter so erschöpft ist, dass er seine Fähigkeit, Wasser zu speichern, verliert. In den USA veranschaulicht der Ogallala-Aquifer, der sich über Teile von Colorado, Kansas, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, South Dakota, Texas und Wyoming erstreckt, dieses Problem. Die Grundwasserüberlastung in der Vergangenheit droht den Grundwasserleiter zu erschöpfen. Wenn der Ogallala-Aquifer einmal erschöpft ist, könnte es schätzungsweise mehr als 6.000 Jahre dauern, bis er auf natürliche Weise wieder aufgefüllt ist … In einer Studie des Pacific Institute aus dem Jahr 2021 wurden die Zusammenhänge zwischen der Grundwasserbewirtschaftung in Kalifornien und dem Zugang lokaler Gemeinschaften zu Wasser aufgezeigt – mit erheblichen Bedenken hinsichtlich der Wassergerechtigkeit. Das kalifornische Gesetz zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung (Sustainable Groundwater Management Act, SGMA) wurde geschaffen, um das Grundwasser zu schützen, aber die Studie zeigt, dass die im SGMA festgelegten Mindestgrenzwerte für das Grundwasser dazu führen würden, dass viele Menschen ihren Zugang zu Wasser verlieren würden.“

Was sind die Lösungen?

Es herrscht eine Mentalität des „freien Spiels“, bei der derjenige, der es sich leisten kann, den tiefsten Brunnen zu bohren, kurzfristig gewinnt, langfristig aber alle verlieren. Die Ressource Grundwasser muss ordnungsgemäß verwaltet und bewirtschaftet werden. Die Landwirte brauchen auch effizientere Bewässerungssysteme, und wir brauchen technische Lösungen, um die Wiederauffüllungsrate von Grundwasserleitern zu verbessern.

Auch auf persönlicher Ebene müssen wir unseren Umgang mit Wasser und den Anbau von Nutzpflanzen ändern. Die Auswahl der am besten geeigneten Pflanzen für ein bestimmtes Gebiet würde zu einer effizienteren Wassernutzung führen und die Menge, die die Landwirte aus unseren Grundwasserleitern entnehmen müssen, verringern. Kurz gesagt, wir müssen Lebensmittel mit weniger Wasser anbauen.

Die gute Nachricht ist, dass wir bereits wissen, wie man das macht, und es heißt regenerative Landwirtschaft. Es ist erwiesen, dass die regenerative Landwirtschaft und die biodynamische Landwirtschaft weitaus wassersparender sind als die industrielle Landwirtschaft. Um zu erfahren wie, siehe https://takecontrol.substack.com/p/regenerative-food-and-farming-the-road-forward

Angesichts der Tatsache, dass Wasserkriege selbst in den Industrieländern zur Realität werden (man denke nur an Kalifornien, wo der Kampf um die Wasserzuteilung seit mehr als zehn Jahren andauert), sollten Sie sich ernsthaft Gedanken über die Vorbereitung auf einen Wassernotfall machen.

Sie brauchen nicht nur eine Wasserquelle für den Fall, dass Ihr Leitungswasser nicht mehr fließt, sondern Sie müssen auch die richtigen Mittel zur Hand haben, um das Wasser zu filtern und zu dekontaminieren, damit es sicher zu trinken ist.

Das Wasser zu filtern, das Sie zum Trinken, Kochen und Baden verwenden, ist meiner Meinung nach heutzutage eine absolute Notwendigkeit, egal wo Sie leben – es sei denn, Sie haben Ihr Wasser testen lassen und sind überzeugt, dass es rein ist (was selten ist). Ich empfehle die Installation eines Filtersystems für das ganze Haus, um eine optimale Wasserqualität aus dem Wasserhahn zu gewährleisten.

In einer Notsituation, wenn kein Leitungswasser zur Verfügung steht, müssen Sie sich jedoch anderweitig mit Wasser versorgen, und das kann eine echte Herausforderung sein, wie die Menschen in Jackson, Mississippi, jetzt herausfinden.

In „Wie Sie Ihre Wasserversorgung für Notfälle sichern“ gehe ich auf Ideen für alternative Wasserquellen ein, z. B. das Sammeln von Quellwasser oder Wasser aus einem örtlichen Bach oder Fluss, was zwar nicht ideal ist, aber kurzfristig funktionieren könnte, und die Einrichtung eines Regenauffangsystems, das eine weitaus nachhaltigere, langfristige Lösung darstellt.

Ich gehe auch auf die grundlegenden Richtlinien für die Wasserreinigung und -desinfektion ein. Regenwasser wird oft als unbelastet angesehen, aber das ist es nicht, daher muss auch Regenwasser vor dem Trinken ordnungsgemäß gefiltert werden.

Solange die kommunalen Wasserversorgungsketten noch funktionieren, ist es an der Zeit, Notfallpläne zu entwerfen. Wenn der Notfall erst einmal eingetreten ist, ist es zu spät, um über die Installation von Brunnen oder Regentonnen und den Kauf von Wasserfiltern nachzudenken, da es dann unglaublich schwierig sein könnte, die benötigten Dinge zu bekommen.

Artikel als PDF

Quellen: