Wie Amerika Europa zermalmt

Eric Zuesse

Amerika schafft, verhängt und setzt die Sanktionen gegen Russland durch, die die Energiepreise in Europa in die Höhe treiben und dadurch die europäischen Unternehmen dazu bringen, nach Amerika zu ziehen, wo die Steuern, Sicherheits- und Umweltvorschriften sowie die Rechte der Arbeitnehmer weitaus niedriger sind, so dass die Gewinne für die Investoren weitaus höher ausfallen werden.

Außerdem kann Amerika seine eigene Energieversorgung sicherstellen.

Daher sind die Versorgungsketten in den USA weniger heikel als in Europa. Es gibt immer weniger Gründe für ein Unternehmen, in Europa etwas zu tun, außer an die Europäer zu verkaufen, die immer verzweifelter nach allem suchen, was sie sich leisten können, jetzt, da Russland, das die Energie und andere Rohstoffe zu den niedrigsten Kosten geliefert hat, durch die Sanktionen aus den europäischen Märkten verdrängt wird. Geld kann sich bewegen, auch wenn sein Besitzer es nicht kann.

Die europäische Öffentlichkeit wird nun immer weiter zurückbleiben, während Europas Reichtum flieht – hauptsächlich nach Amerika (dessen Regierung diese Kapitalflucht von Europas Reichtum verursacht hat).

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben mit den amerikanischen Staats- und Regierungschefs zusammengearbeitet, um diesen europäischen Niedergang herbeizuführen (indem sie sich Amerikas Sanktionen gegen Russland angeschlossen haben, anstatt sie abzulehnen), aber auch deutsche Unternehmen können erhebliche Vorteile aus der Verlagerung oder Expansion nach Amerika ziehen. Die deutsche Wirtschaftstageszeitung Handlelsblatt berichtete am 25. September: „Immer mehr deutsche Unternehmen bauen ihre Standorte in Nordamerika aus: Washington lockt deutsche Firmen mit billiger Energie und niedrigen Steuern. Das gilt vorwiegend für die Südstaaten. Berlin ist alarmiert – und will gegensteuern.“

Darin heißt es unter anderem:

„Zahlreiche deutsche Unternehmen planen den Auf- oder Ausbau ihrer US-Standorte. … US-Bundesstaaten wie Virginia, Georgia und Oklahoma zeigen zunehmendes Interesse“, diesen Firmen besondere Anreize zu bieten, ihre Produktion in die USA zu verlagern oder zumindest zu erweitern. So sagt Pat Wilson, Kommissar des Georgia Department of Economic Development, zu deutschen Unternehmen

„Unsere Energiekosten sind niedrig, und die Netze sind stabil. … Unternehmen, die [aus Deutschland] nach Georgia kommen, reduzieren ihren ökologischen Fußabdruck.“

Wenn man bedenkt, dass einer der Hauptgründe, warum die deutsche Regierung Russlands Brennstofflieferungen ausquetscht (abgesehen von der „Unterstützung der Demokratie in der Ukraine“ usw.), darin besteht, dass diese russischen Lieferungen aus fossilen Brennstoffen bestehen, ist ein wichtiger Vorteil, mit dem Amerika europäische Firmen anlocken kann (sogar auf der Grundlage „grüner“ Argumente), die Werbung für eine größere „Energieeffizienz“ als in Europa – nicht unbedingt im strikten Umweltsinne, aber definitiv im Sinne niedrigerer Energiekosten, da Amerikas Vorschriften weit weniger streng sind als in der EU.

Ebenfalls am 25. Oktober titelte der Irish Examiner

„Die europäische Industrie knickt unter der Last der steigenden Energiepreise ein: Volkswagen, Europas größter Autohersteller, warnte letzte Woche, dass er seine Produktion aus Deutschland und Osteuropa verlagern könnte, wenn die Energiepreise nicht sinken.“

Ebenfalls am 25. Oktober titelte Oil Price dot com „Europe Faces An Exodus Of Energy-Intensive Industries“ und erwähnte insbesondere, dass

„Der US-Stahlriese ArcelorMittal sagte Anfang des Monats, dass er die Produktion in einem Stahlwerk in Deutschland und in einem anderen Werk, ebenfalls in Deutschland, um die Hälfte reduzieren werde. Das Unternehmen begründete diese Entscheidung mit den hohen Gaspreisen. … ArcelorMittal kündigte Anfang des Jahres an, dass es Pläne hat, ein Werk in Texas zu erweitern.“

Am 26. September meldete die New York Times

„Fabrikjobs boomen wie in den 1970er-Jahren: Das verarbeitende Gewerbe in den USA erlebt einen Aufschwung, und die Unternehmen stellen angesichts der hohen Verbrauchernachfrage nach Produkten neue Mitarbeiter ein.“

Insgesamt haben die Hersteller bis August dieses Jahres etwa 1,43 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, was einen Nettozuwachs von 67.000 Arbeitnehmern über dem Niveau vor der Pandemie bedeutet. Und das ist erst der Anfang der Reindustrialisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs in Amerika, denn das Ausbluten von Arbeitsplätzen in Europa hat gerade erst begonnen. Diese deutschen Unternehmen steigen in Amerika von Anfang an ein und lassen die europäischen Arbeitnehmer zurück, die auf sich allein gestellt schwimmen oder untergehen müssen (die, die es können).

Ebenfalls am 26. September titelte Thomas Fazi auf unherd dot com: „Die EU schlafwandelt in die Anarchie: Its sanctions are crippling the bloc’s working class“ (Die EU schlafwandelt in die Anarchie: Ihre Sanktionen verkrüppeln die Arbeiterklasse des Blocks), und dokumentierte, dass diese Aushöhlung der europäischen Volkswirtschaften am stärksten von den unteren Wirtschaftsschichten Europas zu spüren ist, die am wenigsten in der Lage sind, damit umzugehen, aber von der vermögenderen Gruppe, den Investoren, im Stich gelassen werden, die ihr Geld ins Ausland schicken, wie es die Oligarchen der Bananenrepubliken tun, und die sich selbst auch leicht dorthin verlagern könnten.

Am 19. September titelte die New York Times

„‚Crippling‘ Energy Bills Force Europe’s Factories to Go Dark: Manufacturers are furloughing workers and shut down lines because they can’t pay the gas and electric charges(Verkrüppelnde“ Energierechnungen zwingen Europas Fabriken zur Abschaltung: Hersteller entlassen Arbeiter und stellen Produktionsanlagen still, weil sie die Gas- und Stromkosten nicht bezahlen können).“

Ein großer Arbeitgeber in Nordfrankreich, die Glasfabrik Arc International, weiß zum Beispiel nicht, ob er überleben wird:

„Nicholas Hodler, der Vorstandsvorsitzende, überblickt das Fließband, das blau von Erdgasflammen schimmert [Gas, das aus Russland kommt und heute zehnmal so viel kostet wie noch vor einem Jahr]. Jahrelang war Arc von billiger Energie angetrieben worden, die dazu beigetragen hatte, das Unternehmen zum weltweit größten Hersteller von Glasgeschirr zu machen. … Aber die Auswirkungen von Russlands abruptem Gaslieferstopp nach Europa [erzwungen durch die Sanktionen] haben das Geschäft mit neuen Risiken überschwemmt. Die Energiepreise sind so schnell gestiegen, dass Herr Hodler seine Geschäftsprognosen innerhalb von zwei Monaten sechsmal umschreiben musste. Kürzlich hat er ein Drittel der 4.500 Mitarbeiter von Arc in Teilurlaub geschickt, um Geld zu sparen. Vier der neun Öfen des Werks werden stillgelegt; die anderen werden von Erdgas auf Diesel umgestellt, einen billigeren, aber umweltschädlicheren Brennstoff.“

Die „grünen“ Parteien in ganz Europa, wie z.B. die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der deutsche Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck, hatten die europäische Bewegung gegen den Import russischer Brennstoffe angeführt, und es könnte sich herausstellen, dass sie Europa dazu gebracht haben, seinen Kohlenstoff-Fußabdruck zu vergrößern, wenn das Endergebnis darin besteht, auf mehr Kohle- und Dieselbrennstoffe umzusteigen, wie sie es jetzt tun.

Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Führungen sowohl in Amerika als auch in Europa, die den Weg für den Niedergang der europäischen Wirtschaft und den daraus resultierenden Aufschwung der amerikanischen Wirtschaft ebnen, indem sie immer mehr Investoren und deren Investitionen nach Amerika locken, und zwar aus den Vasallenstaaten des US-Regimes (wie Deutschland und Frankreich), insbesondere in der EU und der NATO (diese neuen Bananenrepubliken). Die Nutznießer all dessen sind nicht nur Amerikas Waffenhersteller wie Lockheed Martin und Förderunternehmen wie ExxonMobil, die aufgrund des Einbruchs in Europa wachsen, der darauf zurückzuführen ist, dass sich Europa von der billigen Energie abschneidet, die es früher genossen hatte. Für Investoren in den Vereinigten Staaten öffnet sich die Zukunft wieder. Für Investoren aus Europa heißt es: Einer kommt, alle kommen, und alle anderen in Europa werden einfach untergehen, wenn sie nicht aussteigen können.

