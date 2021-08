Ist ein Reiseverbot ihr nächster Trick, um Impfungen zu erzwingen?

mercola.com

Im Juni 2021 veröffentlichte der Nationale Sicherheitsrat der USA ein neues Dokument mit dem Titel „Nationale Strategie zur Bekämpfung des inländischen Terrorismus“. Während sie weitgehend als Instrument zur Bekämpfung des Extremismus dargestellt wird, ist die Definition dessen, was ein „inländischer Terrorist“ ist, unglaublich vage und basiert eher auf Ideologien als auf spezifischen Verhaltensweisen

Diese Politik kann leicht dazu benutzt werden, politische Opposition zum Schweigen zu bringen, indem man jeden, der nicht mit der Regierung übereinstimmt, als inländischen Terroristen bezeichnet und ihn eines Hassverbrechens anklagt, und dafür gibt es bereits Anzeichen

Dr. Peter Hotez veröffentlichte kürzlich einen Artikel in PLOS Biology, in dem er vorschlägt, Kritik an Dr. Anthony Fauci und anderen Wissenschaftlern als „Hassverbrechen“ zu bezeichnen

Die ehemalige stellvertretende Ministerin für Heimatschutz Juliette Kayyem fordert die US-Regierung auf, ungeimpfte Bürger auf eine Flugverbotsliste zu setzen

Die Redaktion des San Francisco Chronicle ist der Meinung, dass wir „Impfungen zum Preis für den Eintritt in die Gesellschaft machen sollten“.

Im Juni 2021 veröffentlichte der Nationale Sicherheitsrat der USA ein neues Dokument mit dem Titel „National Strategy for Countering Domestic Terrorism“ (Nationale Strategie zur Bekämpfung des inländischen Terrorismus). Während es weitgehend als Instrument zur Bekämpfung der weißen Vorherrschaft und des politischen Extremismus dargestellt wird, ist die Definition dessen, was ein „inländischer Terrorist“ ist, unglaublich vage und basiert eher auf Ideologien als auf spezifischen Verhaltensweisen.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Politik dazu benutzt wird, politische Opposition zum Schweigen zu bringen, indem man jeden, der nicht mit der Regierung übereinstimmt, als inländischen Terroristen bezeichnet und ihn eines Hassverbrechens beschuldigt.

Es gibt bereits Anzeichen, die darauf hindeuten, dass dies der Weg ist, auf dem wir uns befinden. Am 28. Juli 2021 veröffentlichte Dr. Peter Hotez in PLOS Biology einen Artikel mit dem Titel „Zunehmende wissenschaftsfeindliche Aggression in den Vereinigten Staaten“, in dem er vorschlägt, die Kritik an Dr. Anthony Fauci und anderen Wissenschaftlern als „Hassverbrechen“ zu bezeichnen. Paul Joseph Watson von Summit News schreibt zu diesem Artikel:

„Dies ist ein weiterer durchsichtiger Versuch, Anti-Lockdown-Demonstranten zu entmenschlichen und Menschen zu dämonisieren, die lediglich ihre körperliche Autonomie ausüben wollen, während Fauci und Konsorten in den Status eines Papstes erhoben werden. Die Wissenschaft ist kein religiöses Dogma, das in Stein gemeißelt ist, sondern eine sich ständig weiterentwickelnde Wissensbasis, die sich dank Dissens und Skepsis verändert und verbessert.“

Wissenschaft hängt davon ab, Annahmen zu hinterfragen und infrage zu stellen

Der Rechtsanwalt Jonathan Turley reagierte in einem Blogbeitrag vom 4. August 2021 ebenfalls auf die Arbeit von Hotez und schrieb:4

Religion ist eine Kultur des Glaubens; Wissenschaft ist eine Kultur des Zweifels‘. Feynmans Aussage fasst zusammen, wie sehr die Wissenschaft vom ständigen Hinterfragen und Infragestellen von Annahmen abhängt …

[Es gibt nach wie vor wichtige Debatten nicht nur über die zugrundeliegende wissenschaftliche Beziehung zu Covid-19, sondern auch über die Auswirkungen dieser Wissenschaft auf die öffentliche Politik. Die Kriminalisierung von Aspekten dieser Debatte würde die Drohungen gegen Andersdenkende, einschließlich einiger Wissenschaftler, verschärfen. Das würde nicht nur der Redefreiheit schaden, sondern langfristig auch der Wissenschaft.“

Sollten wir geschützte Klassen haben, die nicht infrage gestellt werden können?

Turley weist auch darauf hin, dass die Erhebung von Wissenschaftlern zu einer geschützten Klasse (und man sollte annehmen, dass dies nur für diejenigen gilt, die eine bestimmte politische Einstellung haben) eine schlüpfrige Angelegenheit ist, die wahrscheinlich schwerfällige Auswirkungen haben wird:

Die Bundesgesetze gegen Hassverbrechen konzentrieren sich auf die Merkmale Rasse, Religion, Ethnie, Nationalität, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität einer Person. Es wurde gefordert, Berufe wie Polizeibeamte hinzuzufügen, was ich ebenfalls abgelehnt habe.

Wie bei den Polizeibeamten hätte die Aufnahme solcher Berufe direkte und schädliche Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung in unserer Gesellschaft. In der Tat würde die Aufnahme anderer Berufe, von Reportern über Minister bis hin zu Ärzten, zu einer Rutschpartie führen. Hassverbrechen würden schnell auf eine breite Palette von Menschen aufgrund ihrer Berufe zutreffen.

Wird Amerika eine No-Fly-Liste für Ungeimpfte akzeptieren?

Juliette Kayyem, ehemalige stellvertretende Ministerin für Innere Sicherheit, schreibt in The Atlantic, dass Menschen, die nicht an dem COVID-Injektionsexperiment teilnehmen wollen, „die Last tragen müssen“, wenn es darum geht, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern.

„Die Zahl der COVID-19-Fälle steigt weiter an, obwohl bemerkenswert sichere und wirksame Impfstoffe weithin verfügbar sind“, schreibt Kayyem. „Viele Behörden reagieren darauf, indem sie allen Menschen erneut Maskierungsvorschriften auferlegen. Doch in diesem Stadium der Pandemie sind strengere allgemeine Beschränkungen keine Lösung für die weitere Ausbreitung des Virus. Geimpfte sollten nicht länger die Last der Ungeimpften tragen, auch wenn sie fliegen.

Das Weiße Haus hat ein landesweites Impfmandat abgelehnt … aber eine Flugverbotsliste für ungeimpfte Erwachsene ist ein nahe liegender Schritt, den die Bundesregierung unternehmen sollte.

Sie wird dazu beitragen, das Risiko einer Übertragung an Reisezielen zu begrenzen, an die ungeimpfte Personen reisen – und durch die Festlegung von Normen, die bestimmte Privilegien auf geimpfte Personen beschränken, wird sie auch dazu beitragen, die stagnierenden Impfraten zu erhöhen, die sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft von einer vollständigen Erholung abhalten.

Reiseverbot als wirksame Zwangsstrategie identifiziert

Kayyem zufolge ist das Reisen im Allgemeinen und das Fliegen im Besonderen kein Menschenrecht, und ungeimpfte Personen auf eine Flugverbotsliste zu setzen, ist eine Frage der nationalen Sicherheit in dem Sinne, dass sich das Land vor Menschen schützen muss, die dieses gefährliche Virus verbreiten können.

Sie erwähnt nicht die wissenschaftlich bestätigte Tatsache, dass keine der COVID-Impfungen tatsächlich vor einer Ansteckung schützt und dass „geimpfte“ Personen die gleiche Viruslast tragen wie ungeimpfte, was bedeutet, dass sie genauso infektiös sind. Der Hauptunterschied besteht darin, dass geimpfte Personen möglicherweise gar nicht merken, dass sie Träger sind, da die Wirkung der Injektionen in erster Linie darin besteht, die Symptome der Infektion zu lindern.

Kayyem zitiert auch eine Umfrage der New York Times und der Kaiser Family Foundation, in der 41 % der nicht geimpften Befragten angaben, dass ein Verbot von Flugreisen ihre Entscheidung beeinflussen würde, darunter 11 % derjenigen, die „strikt gegen eine Impfung sind“. Mit anderen Worten: Wo kostenlose Donuts und millionenschwere Lotterien versagt haben, um die Menschen zur Impfung zu bewegen, könnte ein Flugverbot den gewünschten Erfolg bringen.

Trotz ihrer früheren Position in der Regierung erwähnt sie keine Gesetze, die die Nötigung medizinischer Freiwilliger verbieten, wie z. B. den U.S. Code of Federal Regulations 45 CFR 46 (Unterabschnitt A, den Belmont-Bericht), den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Erklärung von Helsinki oder den Nürnberger Kodex. Urteile des Obersten Gerichtshofs haben außerdem klargestellt, dass Amerikaner generell das Recht haben, ihre Gesundheitsversorgung selbst zu wählen.

Reframing zur Verwirrung des Themas

Kayyem schlägt vor, solche grundlegenden Menschenrechte zu umgehen, indem man das Thema neu formuliert. Sie schreibt:

In der öffentlichen Debatte darüber, Impfungen zur Voraussetzung für Reisen, Beschäftigung und andere Aktivitäten zu machen, wurde dieser Ansatz als Impfzwang bezeichnet, ein Begriff, der … suggeriert, dass ungeimpfte Menschen willkürlich herumkommandiert werden. In Wirklichkeit ist es eher so, dass die Institutionen die Lasten auf die Ungeimpften abwälzen … anstatt sie allen aufzuerlegen. Die Amerikaner haben immer noch die Wahl, sich nicht impfen zu lassen, aber das bedeutet, auf bestimmte gesellschaftliche Vorteile zu verzichten. Niemand hat ein verfassungsmäßiges Recht darauf, den König der Löwen am Broadway zu sehen oder bei Disney oder Walmart zu arbeiten … Menschen, die mit der Impfung noch abwarten wollen, können dies weiterhin tun. Sie können nur nicht weiterhin alle Kosten auf alle anderen abwälzen.

Wie Swift Headline berichtet, besitzt die Eigentümerin des Magazins Atlantic, Laurene Powell Jobs, die milliardenschwere Witwe von Steve Jobs, selbst zwei Privatjets, die ihr die Freiheit geben, nach Belieben um die Welt zu fliegen, unabhängig davon, welche Impfvorschriften es gibt. Viele andere ultra-reiche Personen wären ebenfalls in der Lage, die Vorschriften allein aufgrund ihres Reichtums zu ignorieren, was sie im Grunde zu einer geschützten Klasse macht. Swift Headline weist auf diese Prognose hin:

The Atlantic fuhr fort, dass ungeimpfte Menschen, die ihre individuellen Rechte als freie Amerikaner wahrnehmen, es nicht verdienen“, eine geschützte Klasse“ zu sein … Jobs‘ Reichtum und Klassenstatus wird in dem Buch von Breitbart News‘ Chefredakteur Alex Marlow, ‚Breaking the News: Exposing the Establishment Media’s Hidden Deals and Secret Corruptions“, das „die versteckten Verbindungen zwischen den etablierten Medien und der aktivistischen Linken aufdeckt.

Wie Marlow detailliert ausführt, ist Jobs‘ Vergangenheit eine privilegierte … Jobs ‚hat gut geheiratet und viel Geld geerbt, und ihr Vermögen ist in einigen der größten Unternehmen der Welt gebunden‘, fährt Marlow fort. Sie ist das Establishment“.

Der Preis für die Aufnahme in die Gesellschaft

Am 2. August 2021 veröffentlichte der San Francisco Chronicle ebenfalls einen Meinungsartikel der Redaktion des Chronicle, in dem sie vorschlug, „die Impfung zum Preis für den Eintritt in die Gesellschaft zu machen“. Eine Möglichkeit, die Angemessenheit eines solchen Vorschlags zu bewerten, besteht darin, COVID „Impfung“ durch etwas anderes zu ersetzen. Wie wäre es mit: „Machen Sie den Nachweis der Verwendung von Verhütungsmitteln zum Preis für den Eintritt in Bars und Nachtclubs.“

„Klare Haut als Eintrittspreis für Fitnessstudios und öffentliche Schwimmbäder“. „Größer als 1,70 m zu sein ist der Preis für den Eintritt in Freizeitparks.“ „Ein BMI unter 25 ist der Preis für den Zutritt zu Fluglinien. „Der Nachweis, dass man nicht krank ist, soll der Preis für den Zutritt zur stationären Behandlung sein.

Laut der Redaktion des Chronicle sind die Ungeimpften für mehr als 95 % der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verantwortlich. Die Redaktion gibt nicht an, woher sie diese Daten hat, daher sollten wir die Quelle dieser Daten überprüfen.

In einer Videoerklärung vom 5. August 2021 stellte die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, fest, dass diese Statistik auf der Grundlage von Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeitsdaten von Januar bis Juni 2021 ermittelt wurde – einem Zeitraum, in dem die große Mehrheit der US-Bevölkerung ungeimpft war.

Die Behauptung, wir befänden uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, entstand durch die Verwendung von Statistiken aus einem Zeitraum, in dem die USA als Ganzes weitgehend ungeimpft waren. Wenn man sich neuere Daten ansieht, geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung.

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten, und am 15. Juni waren 48,7 % vollständig „geimpft“.

Die CDC hat auch darauf hingewiesen, dass man erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis als „vollständig geimpft“ gilt (im Falle von Pfizer oder Moderna), die sechs Wochen nach der ersten Impfung verabreicht wird. Das bedeutet, dass man, wenn man seine erste Dosis am 1. Juni erhält, erst acht Wochen später, um den 1. August herum, „vollständig geimpft“ ist.

Die Behauptung, wir befänden uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, beruht also auf Statistiken aus einer Zeit, in der die USA als Ganzes weitgehend ungeimpft waren. Betrachtet man neuere Daten, so zeigt sich, dass der Trend in die entgegengesetzte Richtung geht.

Geimpfte machen jetzt den größten Teil der Krankenhausaufenthalte aus

Am 1. August 2021 gab Dr. Sharon Alroy-Preis, Direktorin der israelischen Gesundheitsbehörde, bekannt, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftrat.

Wenige Tage später, am 5. August, trat Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, in den Channel 13 News auf und berichtete, dass 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten vollständig geimpft sind und dass sie 85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen insgesamt ausmachen.

In Schottland zeigen offizielle Daten über Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, dass 87 % der Personen, die in der dritten Welle, die Anfang Juli begann, an COVID-19 starben, geimpft waren, und in Gibraltar, das eine 99 %-ige Durchimpfungsrate hat, sind die COVID-Fälle seit dem 1. Juni 2021 um 2.500 % gestiegen.

Eine CDC-Untersuchung eines Ausbruchs in Barnstable County, Massachusetts, zwischen dem 6. und 25. Juli 2021 ergab, dass 74 % der Personen, bei denen eine COVID19-Diagnose gestellt wurde, und 80 % der Krankenhausaufenthalte zu den vollständig Geimpften gehörten. Die meisten, aber nicht alle, hatten die Delta-Variante.

Die bahnbrechenden Fälle scheinen zu zeigen, dass die Delta-Variante des Coronavirus leichter von geimpften Personen übertragen werden kann als ihre Vorgänger“, schreibt die Redaktion des Chronicle. In jedem Fall macht es die größere offensichtliche Übertragbarkeit der Variante umso wichtiger, so viele Menschen wie möglich durch höhere Impfraten vor schwerer COVID zu schützen.

Die Behörde scheint zu sagen, dass ungeimpfte Menschen vor einer schweren Infektion geschützt werden müssen, notfalls auch gegen ihren Willen, und dass dies am besten dadurch erreicht werden kann, dass man sie diskriminiert und wie Bürger zweiter Klasse behandelt.

Auch hier lässt sich die Angemessenheit dieses Arguments einfach überprüfen, indem man den COVID-Bezug durch etwas anderes ersetzt. Wie wäre es mit: „Es ist wichtig, so viele Menschen wie möglich davor zu bewahren, bei Autounfällen zu sterben, indem man die Autopreise erhöht, damit sich weniger Menschen hinter das Steuer setzen können.“

Kann „Big Brother“ Sie vor einem Virus retten?

Bereits im April 2020 meldete sich die britische Times mit ähnlichen Vorschlägen zu Wort: „Wir brauchen Big Brother, um das Virus zu besiegen“. Clare Foges, die Autorin des Artikels, fuhr fort: „Lassen wir uns von der Bürgerrechtslobby nicht von der Tatsache blenden, dass eine stärkere staatliche Überwachung, einschließlich Personalausweisen, notwendig ist.“

Das Argument, dass Big Brother uns vor Infektionen schützen kann, ist schlichtweg lächerlich, denn keine noch so gute Überwachung der Menschen kann verhindern, dass mikroskopisch kleine Viren in Umlauf kommen.

Der Hauptverbreitungsort für Viren sind Institutionen wie Pflegeheime und Krankenhäuser, doch das dortige Personal gehört zu den am besten ausgebildeten in der Bekämpfung von Krankheitserregern. Wenn geschultes Krankenhauspersonal die Ausbreitung von Viren nicht verhindern kann, wie können es dann Regierungsbeamte tun?

Das Argument, dass wir einen Impfpass brauchen, um zu beweisen, dass wir „sauber“ genug sind, um an der Gesellschaft teilzunehmen, fällt sofort in sich zusammen, wenn man bedenkt, dass die COVID-Impfung keine Immunität verleiht. Man kann immer noch infiziert werden, das Virus in sich tragen und es auf andere übertragen.

Wir haben bereits mehrere Beispiele für Situationen erlebt, in denen 100 % der Menschen vollständig gegen COVID-19 „geimpft“ waren und es dennoch zu einem Ausbruch kam. Allein in einem Bundesstaat, Massachusetts, sind über 100 vollständig gegen COVID geimpfte Menschen an COVID gestorben, sodass es wahrscheinlich viele Tausende vollständig „geimpfter“ Menschen gibt, die an COVID gestorben sind.

Selbst eine 100-prozentige Durchimpfungsrate kann COVID nicht ausrotten

Kürzlich kam es bei der Carnival-Kreuzfahrtgesellschaft zu einem Ausbruch der Krankheit, obwohl jede einzelne Person auf dem Schiff nachweislich gegen COVID „geimpft“ war. Das Kreuzfahrtunternehmen hatte sogar absichtlich die Kapazität von 4.000 auf 2.800 Personen reduziert, um eine ausreichende soziale Distanz zu schaffen. Keine der Maßnahmen funktionierte. Die Menschen wurden trotzdem krank, was durchaus Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass die Impfung keine Immunität verleiht, sondern nur die Symptome lindert.

Fälle wie dieser zeigen deutlich, dass SARS-CoV-2 selbst dann, wenn sich alle impfen lassen, mutiert und weiter zirkuliert und hier und da Menschen dahinrafft. Zu glauben, dass die Aufgabe grundlegender Rechte und Freiheiten die Antwort ist, ist einfach unlogisch. Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, bedeutet auch, selbst zu entscheiden, ob und wie man sich vor SARS-CoV-2 schützen will.

Nicht jeder hat eine tödliche Angst vor COVID-19. Viele wissen, dass es sichere und wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt, wie z. B. das I-MASS-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance zur Vorbeugung und Behandlung zu Hause und das I-MASK+ Protokoll zur frühen ambulanten Behandlung.

Auch vernebeltes Wasserstoffperoxid kann zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben. Und wenn es eine wirksame Behandlung gibt, gibt es wenig Grund, dauerhafte Nebenwirkungen einer experimentellen Gentechnologie zu riskieren, die von vornherein nur einen geringen Schutz bieten kann.

Quelle: