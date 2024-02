Ist Graphen ein Allheilmittel oder Glyphosat 2.0?

Analyse von Tessa Lena

Die Geschichte auf einen Blick

Graphen ist ein Material, das aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen besteht, die in einem sich wiederholenden Muster von Sechsecken miteinander verbunden sind

Wissenschaftlern zufolge hat es „wundersame“ Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Elastizität, thermische und elektrische Leitfähigkeit

Die Toxizität von aus Graphen gewonnenen Materialien wurde bisher nur in sehr begrenztem Umfang getestet, und selbst die begrenzten Tests haben ein breites Spektrum potenzieller Schäden aufgezeigt – dennoch werden Graphen-Materialien auf breiter Basis in verschiedenen Branchen und Aspekten unseres Lebens eingesetzt, von Biosensoren über leitfähige Oberflächen bis hin zu Batterien und Gesichtsmasken

Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften ermöglichen Graphen-Materialien die Umsetzung der unverzichtbaren Komponente der vierten industriellen Revolution, des unseligen Internets der Körper

In dieser Geschichte geht es um Graphen-Materialien und Philosophie. Graphen! Graphen! Graphen ist da, endlich! Wir, das Volk, das heißt, wir einfachen Bauern, können aufatmen. Können Sie unseren feierlichen Atem hören? Entschuldigung, wahrscheinlich nicht hinter unseren Masken, aber glauben Sie uns, wir feiern und verfolgen die Wissenschaft.

Ich meine, warum hat es so lange gedauert, bis sie uns ein Wundermaterial zur Verfügung gestellt haben, das diese wunderbaren futuristischen Sensoren ermöglicht, mit denen wir uns mit dem Internet der Körper verbinden können und unsere fürsorglichen, weisen Meister unseren biologischen Zustand überwachen und uns anregen können, das Richtige zu tun, zu unserem eigenen Wohl – ganz zu schweigen vom Wohl der Gemeinschaft und der kollektiven Omas?

Wir wissen, dass dieses Material nicht wirklich auf seine biologische Unbedenklichkeit hin getestet wurde, aber wir sind inzwischen daran gewöhnt und haben uns angewöhnt, uns über solch alberne Dinge keine Gedanken zu machen. Solange man uns mindestens zehn glänzende Werbespots zeigt, in denen behauptet wird, dass es sicher ist, wird unser Körper seine veraltete Chemie durch die Inhalte der neuen Werbespots ersetzen. Wissenschaft!

Naturgesetze? Vergessen Sie sie, wir sind oben … das heißt, unsere Herren sind oben, wir sind unten, aber unten ist oben. Irgendwie sind wir keine Ingenieure, also können wir nicht wirklich die Richtung bestimmen. Und was für die Bauern wichtig ist, ist, dass wir da zusammen drinstecken, und wir haben gewartet und gewartet und mit den Fingern getrommelt, dass uns jemand an ein wirklich wichtiges Computernetzwerk anschließt, um unsere Körper mit Sorgfalt zu überwachen … und unser Warten hat endlich ein Ende! Wir sind gemeinsam dabei!

Wir – und wir sprechen im Namen all der einfachen Bauern – fühlen uns sehr gut und sind dankbar, dass wir nun auf die Meister zählen können, die unsere biologischen Funktionen überwachen, anstatt unsere eigenen Immunsysteme zu stärken, die es erst seit Millionen von Jahren gibt. Wir sind also wirklich erleichtert über all diese vierte industrielle Revolution und andere damit verbundene Fortschritte. Puh!

Danke, unsere superreichen, fürsorglichen Meister! Ich danke euch! Bitte überwacht uns stärker! Härter! Stärker! (Wir sind ein wenig ekstatisch!)

Oh, und was die sich selbst erwärmende Graphen-Tapete angeht (die möglicherweise kleine Partikel abgibt, die unseren Körper schädigen können oder auch nicht … Entschuldigung für diesen offensichtlich egoistischen und unverantwortlichen Gedankengang … Entschuldigung)? Ja, bitte geben Sie uns auch die selbstheizende Graphen-Tapete! Und bitte gebt uns ein großes Glas Glyphosat zu trinken, wenn wir schon dabei sind!

Eins mit dem System zu sein, ist es auf jeden Fall wert, denn was gut für Monsanto ist, ist gut für unsere Körper! Und können wir bitte auch einen weiteren sicheren 5G-Mast neben unserem Schlafzimmer beantragen?

Wir werden vielleicht ein kürzeres Leben haben, aber wen kümmert’s, zumindest haben wir einen Sinn und ein Gefühl der Zugehörigkeit, das uns unsere Herren dafür geben, dass wir Zombies sind, und „Gemeinschaftswerte“! Und bitte überwacht und kontrolliert uns noch mehr!

Nebenbei bemerkt: Wie wir es geschafft haben, bis heute ohne mehrere 5G-Türme und selbstheizende Tapeten zu überleben, ist für uns Bauern ein Rätsel. Es muss das ganze Glyphosat in unserem Essen sein, das uns am Leben hält. Wir lieben den Fortschritt, und wir lieben es, alles mitzumachen, was die Herren uns für unser Wohl und ihre Profite vorgeben.

Moment … wir fühlen uns komisch … unser Gehirn … unsere Herzen … der Raum wirbelt … wir könnten zusammenbrechen … wir tun nicht so … wir denken, wir sterben … warum lachen, klatschen und schreien die anderen immer noch, damit die Show weitergeht?

Nun wollen wir innehalten, schreien, weinen, über die Tragödie nachdenken und zum ernsten Teil der Geschichte übergehen. Mein Sarkasmus richtete sich übrigens gegen den blinden Fanatismus, nicht gegen die Chemie und nicht gegen die armen, wegwerfbaren Musterbürger. Graphen … Graphen ist nur ein Material.

Wenn wir die räuberischen Motive und das Internet der Körper und die Gier und die grausame Arroganz aus der Gleichung herausnehmen würden und wenn Graphen-Materialien ordnungsgemäß auf kurz- und langfristige gesundheitliche Unbedenklichkeit getestet würden, bevor man überhaupt in Erwägung zieht, sie in alles einzubauen, dann wäre es nicht nötig, diese Geschichte zu schreiben.

Aber leider wird unsere heutige Welt von grausamen, kopflosen Wahnsinnigen mit einem Hang zum Totalitarismus beherrscht, die vom Internet der Körper besessen sind und sich um unser Wohlergehen so sehr sorgen wie ein Kakerlakenzüchter um sein „Vieh“. Und mein Sarkasmus ist eine Schutzreaktion, um den Kummer zu verbergen, den ich über die Tatsache empfinde, dass die Kopflosen versuchen, in mein Alles einzudringen und meine Brüder zu betrügen.

Die vorübergehend Verzauberten mögen sich aufgrund der Verzauberung stolz und selbstzerstörerisch verhalten, aber unter dem Bann haben sie eine Seele, und sie sind meine Brüder, und ich bete dafür, dass sie sich von der bösen Magie befreien, damit wir uns an den Händen halten und zusammen tanzen können. Und zur Hölle mit der selbsterhitzenden Graphen-Tapete, es sei denn, sie wird gründlich getestet. Nun aber zum ernsten Teil der Geschichte.

Was ist Graphen?

Graphen ist ein Kohlenstoffmaterial mit einzigartigen und lukrativen Eigenschaften. Es ist „ein einlagiges Blatt aus Kohlenstoffatomen, die in einem sich wiederholenden Muster aus Sechsecken aneinander gebunden sind.“ Diese Schicht ist nur ein Atom dick. Übereinander gestapelte Monolagen von Graphen bilden Graphit. Da ein typisches Kohlenstoffatom einen Durchmesser von etwa 0,33 Nanometern hat, gibt es in einer 1 mm dicken Graphitplatte etwa 3 Millionen Graphenschichten.

„Dank der einzigartigen Struktur von Graphen verfügt es über weitere erstaunliche Eigenschaften: Seine hohe Elektronenbeweglichkeit ist 100-mal schneller als die von Silizium; es leitet Wärme 2-mal besser als Diamant; seine elektrische Leitfähigkeit ist 13-mal besser als die von Kupfer; es absorbiert nur 2,3 % des reflektierten Lichts; es ist undurchlässig, so dass selbst das kleinste Atom (Helium) eine defektfreie einlagige Graphenschicht nicht durchdringen kann.“

Es handelt sich um eine neue Klasse von Materialien, das so genannte 2D-Material. Es wird (meiner Meinung nach willkürlich) 2D genannt, weil es nur ein Atom dick ist und die Wissenschaftler beschlossen, seine Höhe bei Null zu messen.

Es ist in aller Munde. Seine Erfinder haben einen Nobelpreis gewonnen. Es ist härter als Stahl, es schrumpft bei Hitze und dehnt sich bei Kälte aus (was das Gegenteil von dem ist, was andere Materialien tun), und es ist extrem leitfähig. Und noch einmal: Ich persönlich wäre vorsichtig begeistert von einem solchen Wundermaterial, wenn es nicht in den Händen von Wahnsinnigen wäre, die keinen Respekt vor meinem Körper haben! Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Verschwörungsrealist!

Darüber hinaus gibt es viele auf Graphen basierende Materialien und Derivate mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften, wie „löchriges Graphen“, Graphenoxid, Graphenhydroxid usw.

Graphenoxid (GO) zum Beispiel ist eine einatomige Kohlenstoffschicht, deren beide Oberflächen durch sauerstoffhaltige funktionelle Gruppen modifiziert sind. Bei mehrlagigem Graphenoxid sind die Kohlenstoffschichten durch funktionelle Gruppen getrennt, die an jede Schicht von Kohlenstoffatomen gebunden sind. Obwohl GO – wie Graphen – ein 2D-Material ist, unterscheiden sich seine Eigenschaften stark von denen von Graphen. Es absorbiert kein sichtbares Licht, hat im Vergleich zu Graphen eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und weist eine deutlich höhere chemische Aktivität auf.“

Sind Graphen-Materialien sicher?

Die Wahrheit ist: Wir haben keine Ahnung. Es wurde nicht ausreichend auf seine Toxizität getestet. Wo es getestet wurde, waren die Ergebnisse uneinheitlich – und bei diesen begrenzten Tests scheint es stark von verschiedenen Faktoren abzuhängen, z. B. davon, welches spezifische Material verwendet wurde, wie es hergestellt wurde, wie groß die Flocken sind, ob es mögliche Verunreinigungen gab usw.

Einige Studien sprechen von Neurotoxizität, Immuntoxizität, DNA-Schäden, Lungenschäden und vielen anderen alarmierenden Ergebnissen (hier, hier und hier). Ich empfehle insbesondere die erste Studie, da sie einen Überblick (Stand 2016) über die verschiedenen Verabreichungswege und Toxizitätsmechanismen von Nanopartikeln aus der Graphen-Familie bietet.

Einige Geschichten, in denen die Toxizität von Graphen-Materialien thematisiert wird, sind tragisch. Der deutsche Chemiker Dr. Andreas Noack machte ein Video über die Toxizität von Graphenhydroxid und darüber, dass es wie eine winzige Rasierklinge schneiden kann, und wurde dann tot aufgefunden.

Einige behaupten, Graphen sei eine erstaunliche Waffe gegen antibiotikaresistente Superbugs (hier, hier und hier).

(Bemerkenswerterweise – und ich komme nicht umhin, darüber nachzudenken – spricht das WEF über antimikrobielle Resistenz als die nächste große Gesundheitsgefahr, und wenn es eine Sache in dieser Welt gibt, die sicher ist, dann ist es, dass sie nichts dagegen hätten, dass wir krank werden, damit sie uns gewinnbringend „heilen“ können).

Als Kuriosität gibt es eine Studie zur Verbesserung der Fruchtbarkeit von Schweinen durch den Einsatz von Graphenoxid, um, verzeihen Sie mir, „die Spermienmembran zu verbessern“. (Klingt wunderbar. Eine andere Idee ist, dass wir vielleicht aufhören sollten, uns mit der Natur anzulegen, und uns alle ohne Gifte fortpflanzen lassen sollten, aber ich verstehe, dass meine Idee es schwer macht, Profit zu machen, also entschuldige ich mich und bringe Graphenoxid!) Und noch eine interessante Studie.

Darüber hinaus hat Graphen (im Gegensatz zu einigen seiner Derivate) eine wahnsinnige elektrische Leitfähigkeit, und die heutige Wissenschaft ist sehr arrogant, was die elektrischen Eigenschaften unseres Körpers angeht, so dass sie diese nicht einmal richtig berücksichtigt, obwohl Elektrizität eine der wichtigsten Sprachen ist, die unser Körper für die interne und externe Kommunikation verwendet.

Mit anderen Worten, wir sind damit auf uns allein gestellt, und wenn sich herausstellt, dass Graphen-Materialien Glyphosat 2.0. sind, bin ich sicher, dass die Superinvestoren einen Weg finden werden, neues und verbessertes Graphen in Sargdekorationen zu vermarkten.

Hier sind zwei trockene und technische Präsentationen aus dem Jahr 2016, in denen die Vortragenden über die von ihnen durchgeführten Tests sprechen. Und während ihre Schlussfolgerungen optimistisch sind, erwähnen sie Dinge wie „schöne Internalisierung“ (Integration von Graphenoxid in die Zellen) sowie „oxidativen Stress, Aktivierung von Entzündungswegen.„

Mein Problem als Landwirt und Bürger ist, dass ich mit der Lösung des Problems auf mich allein gestellt bin! Ich vertraue dem Prinzip der Wissenschaft, ich vertraue nur nicht den Institutionen und den kurzsichtigen etablierten Wissenschaftlern! Zusammenfassend erklärt dieses Video aus dem Jahr 1947, was ich im Jahr 2022 über die Missionare denke:

Wo findet man Graphen heute und möglicherweise in Zukunft?

Nun, scheinbar überall – und nicht nur in Sensoren, Antennen, Nanoröhren und verschiedenen medizinischen Anwendungen, einschließlich einiger Injektionen.

Es ist in Gesichtsmasken (siehe auch hier).

Und in Farbe.

Und im Innenraum von Autos.

Und in nachhaltigen Klebstoffen.

Und in Computern.

Und in Batterien.

Und in Kleidung. Siehe auch hier.

Fortschrittliche Impfstofftechnologie ist keine Verschwörungstheorie

Die Mainstream-Medien machen sich gerne über die „verrückten Verschwörungstheoretiker“ lustig. Aber Begriffe wie „Nanotechnologie in Impfstoffen“, „sich selbst ausbreitende Impfstoffe“ oder „Graphenoxid in Impfstoffen“ sind keine Verschwörungstheorien – sondern gut dokumentierte Begriffe, über die in offiziellen Studien und Dokumenten gesprochen wird – nur nicht unbedingt im Zusammenhang mit den COVID-Injektionen.

Graphen-basierte Materialien in der Medizin, einschließlich Impfstoffen

Ein Artikel aus dem Jahr 2019 in „Science Daily“ mit dem Titel „Graphene can hear your brain whisper“ (Graphen kann Ihr Gehirn flüstern hören):

„Ein neu entwickeltes Implantat auf Graphenbasis kann die elektrische Aktivität im Gehirn bei extrem niedrigen Frequenzen und über große Bereiche aufzeichnen und so die Fülle an Informationen erschließen, die unterhalb von 0,1 Hz zu finden sind.“

Eine Arbeit aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Intranasale Impfung mit Influenza-HA/GO-PEI-Nanopartikeln bietet Immunschutz gegen homo- und heterologe Stämme“ befasst sich mit einem neuen intranasalen Grippeimpfstoff mit Graphenoxid:

„Zweidimensionale (2D) Graphenoxid (GO)-Nanopartikel haben aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften großes Potenzial als neuartige Impfstoffplattform“.

Und wenn wir schon dabei sind, verschwörerisch, ähm, sorry, realistisch zu sein, lassen Sie uns kurz auf die verrückten Themen der sich selbst zusammensetzenden Impfstoffe und der Kommunikationsnetze in Nanogröße eingehen, von denen einige (nicht alle, aber einige) Graphenmaterialien verwenden.

Selbstorganisierende Nanopartikel-Impfstoffe

Hier ist eine Broschüre des NIAID Vaccine Research Center aus dem Jahr 2018 (PDF). Darin geht es um selbstorganisierende Nanopartikel als Mechanismus für neue Grippeimpfstoffe.

Hier ist eine „Aussage vor dem House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations“ aus dem Jahr 2019 von keinem geringeren als Anthony Fauci (PDF). Er spricht über selbstorganisierende Impfstoffe aus Nanopartikeln!

Hier ein Beitrag der Rice University (allerdings nicht im Zusammenhang mit Impfstoffen): „Nanotubes assemble! Rice führt ‚Teslaphorese‘ ein.“

„Diese Nanoröhrchendrähte wachsen und verhalten sich wie Nerven, und der kontrollierte Aufbau von Nanomaterialien von unten nach oben kann als Vorlage für Anwendungen in der regenerativen Medizin dienen … Es gibt so viele Anwendungen, bei denen man starke Kraftfelder nutzen könnte, um das Verhalten von Materie sowohl in biologischen als auch in künstlichen Systemen zu steuern.“

Ein Artikel aus dem Jahr 2019 mit dem Titel: „Aerosolized Nanobots: Parsing Fact from Fiction for Health Security – A Dialectical View“ (Aerosolisierte Nanobots: Analyse von Fakten und Fiktion für Gesundheitssicherheit – eine dialektische Sichtweise).

„Nanoskalige Roboter können sowohl als Sensoren als auch als Empfänger- und Abgabesysteme eingesetzt werden, und die Kontrollierbarkeit dieser Technologien ermöglicht ihre gezielte Aktivität in biologischen Organismen. Solche Geräte – die entweder im Tandem als getrennte Erfassungs- und Eingreifsysteme oder als einzelne Geräte mit Erfassungs- und Abgabemodus arbeiten – könnten eingesetzt werden, um die molekularen und chemischen Eigenschaften eines biologischen Ziels zu bewerten, darauf zu reagieren oder zu verändern. Wie jüngste Studien gezeigt haben, können diese Ansätze in der klinischen Versorgung eingesetzt werden, um den Zustand von Geweben, Organen und des gesamten Körpers genauer zu überwachen und die Struktur und Funktion von biologischen Geweben und Systemen auf verschiedenen Ebenen zu verändern, vom subzellulären bis zum systemischen und organismischen Bereich.“

Ein Papier aus dem Jahr 2015 vom Forth Institute of Computer Science in Griechenland mit dem Titel (ich scherze nicht) „CORONA: A Coordinate and Routing system for Nanonetworks“ (CORONA: Ein Koordinaten- und Routingsystem für Nanonetzwerke) . In dem Papier geht es um eine Topologie von Nanokommunikationsnetzen, die möglicherweise in Lebewesen eingesetzt werden können:

„Die Fortschritte in der Nanotechnologie ermöglichen die Entwicklung winziger Maschinen aus Komponenten im Nanomaßstab, nämlich Nanomaschinen. Nanomaschinen, die aus einer Stromversorgung, einem Speicher, einer Antenne und einem CPU-Modul bestehen, sind völlig autonome Knoten, die in der Lage sind, einfache Operationen durchzuführen und über kurze Entfernungen zu kommunizieren. Derzeit werden Miniaturantennen auf Graphenbasis eingeführt, die Nanomaschinen die Fähigkeit verleihen, hohe Übertragungsraten über sehr kurze Entfernungen zu erreichen, wenn sie im vielversprechenden Terahertzband arbeiten. Es wird erwartet, dass solche Netze in einer Vielzahl von Bereichen wie Biomedizin, Industrie, Umwelt und Militär weit verbreitet sein werden. Die Kommunikation zwischen Nanomaschinen entwickelt sich aufgrund ihrer Eigenschaften, nämlich der Fähigkeit zur Rekonfiguration und Selbstorganisation, in Richtung Ad-hoc-Netze. Die strengen Beschränkungen von Nanoknoten in Bezug auf Rechenleistung, Speicher und Energie in Verbindung mit der zu erwartenden hohen Anzahl von Nanoknoten pro Netz führen jedoch zu unterschiedlichen Protokollen und Problemen bei der Netzgestaltung. Die größte Herausforderung bei Nanoarchitekturen und -protokollen besteht darin, die Einfachheit beizubehalten, ohne die Konnektivität und Lebensdauer des Nanonetzwerks zu beeinträchtigen.“

Hier ist ein Artikel des Harvard Magazine aus dem Jahr 2011:

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten einer Immunzelle signalisieren, Antikörper zu erzeugen, die Bakterien oder sogar Krebs bekämpfen. Diese fiktive Möglichkeit ist mit der Entwicklung eines biokompatiblen Transistors von der Größe eines Virus nun einen Schritt näher an der Realität. Charles Lieber, Hyman-Professor für Chemie, und seine Kollegen haben mit Hilfe von Nanodrähten einen Transistor entwickelt, der so klein ist, dass er in Zellen eindringen und diese untersuchen kann, ohne die intrazelluläre Maschinerie zu stören. Diese Halbleiterschalter im Nanomaßstab könnten sogar dazu verwendet werden, eine Zwei-Wege-Kommunikation mit einzelnen Zellen zu ermöglichen.“

Und hier ein Artikel von Science:

„In jüngster Zeit hat Liebers Harvard-Labor einen anderen Weg eingeschlagen, um Nanodrähte in die Biologie zu integrieren. So berichtete er 2017, dass er ein weiches, flexibles 3D-Nanodrahtgeflecht entwickelt hat, das in das Gehirn oder die Netzhaut von Tieren injiziert werden kann, sich entfaltet und um Neuronen wickelt und die elektrische Kommunikation zwischen Zellen abhört.“

Etc. etc. Was ich damit sagen will, ist, dass dies keine Verschwörungstheorien sind! Und es geht nicht darum, Angst davor zu haben, dass die Wissenschaftler ein Material mit interessanten Eigenschaften entdeckt haben oder dass die Technologie neue Möglichkeiten bietet – sondern dass wir von seelenlosen Wahnsinnigen beherrscht werden und dass sie jede Technologie missbrauchen werden!

Und das verrückte Verhalten unsererseits wäre, unsere Augen und Ohren zu verschließen und weiterhin zu flüstern: „Sicher und wirksam“, trotz der Unsicherheit oder sogar der Beweise für das Gegenteil.

PS. Wir, die Bauern, haben es langsam satt. Unsere Herren versprechen uns ständig wunderbare Fortschritte und neue Heilmittel, und sie klingen so begeistert, und sie begeistern uns so sehr – und dann probieren wir ihre Heilmittel aus, und seltsamerweise werden wir kränker, und dann funktionieren die Heilmittel nicht mehr, und in der Zwischenzeit werden unsere Häuser immer mehr verschmutzt, und unsere Körper werden immer mehr mit Giften belastet, und es ist uns immer noch nicht klar, wie sie all diese futuristischen Nanomaterialien und Heilmittel aus unseren Körpern entfernen wollen, wenn es nicht klappt … haben sie überhaupt darüber nachgedacht? Wir sind uns da nicht so sicher. Endlich haben wir genug von ihrer Werbung. Wir sind „zögerlich“, weil wir unseren Meistern nicht mehr glauben.

