Bill Gates lobt Indiens umfassendes digitales ID-System als Modell für andere Nationen

Gates lobt Indiens DPI – ein von der UN propagiertes Schlagwort, das die Einführung digitaler IDs fördert.

Indiens digitales ID-System mag seine Kritiker unter den Gegnern der Digitalisierung von Identitäten haben, wurde aber von Bill Gates als eine der Innovationen des Landes gelobt, die „die Welt verändern“ werden.

Gates sowie EU- und UN-Beamte bezeichnen solche Systeme als digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) – ein Schlagwort für die Einführung digitaler Ausweise und Zahlungen bis 2030.

Gates kündigte seinen Besuch in Indien in seinem Blog mit den Worten an, die Gates-Stiftung sei an Maßnahmen beteiligt, die „Millionen von Menschenleben retten“.

Dies ist eine Anspielung auf die indische Produktion einer weiteren „Leidenschaft“ von Gates – Impfstoffe. In Bezug auf die elektronische Datenverarbeitung drückte Gates seine „Bewunderung“ für Indiens massiven Einsatz biometrischer Identitätsdaten, Aadhaar, und die Tatsache aus, dass mehr als 12 Milliarden Transaktionen damit abgewickelt werden.

Und noch eine „Leidenschaft“ hat der Microsoft-Gründer: die Landwirtschaft. Er werde ein Kontrollzentrum besuchen, in dem Landwirtschaft und Aadhaar zusammenkommen. Noch mehr beeindruckende Zahlen: Die Regierung nutzt das Zentrum in Odisha, wo 7,5 Millionen Bauern registriert sind, um sie in Echtzeit zu beraten“, sagte Gates.

Es klingt wie der Traum eines Überwachungsstaates, zumindest was die „richtige“ Infrastruktur betrifft: „Die Behörden können verfolgen, wer was anbaut“, so Gates weiter, aber das geschehe nur, um den Bauern „Ratschläge“ zu geben.

Es ist fast zur Regel geworden, dass Projekte wie DPI in Entwicklungsländern getestet werden, orchestriert von globalistischen Finanzinstitutionen wie der Weltbank.

Gates erwähnt, dass die Entwicklungen rund um die Umsetzung von DPI in Odisha von der Weltbank beobachtet werden, ebenso wie in Äthiopien und Sri Lanka, angeblich um das Beispiel dort zu kopieren.

Im vergangenen Herbst hat das United Nations Development Programme (UNDP) eine Kampagne namens „50-in-5“ gestartet, die 50 Ländern helfen soll, „Komponenten ihrer digitalen öffentlichen Infrastruktur zu entwerfen, einzuführen und zu erweitern“.

Die Gates Foundation ist Partner dieser Kampagne, die die Einführung einer „sicheren, integrativen und interoperablen digitalen Infrastruktur“ in diesen Ländern fördern soll.

Bei der Ankündigung der Kampagne wurde Indien als eine „Erfolgsgeschichte“ in der Welt der DPIs erwähnt, während Afrika als besonderes Ziel für eine „verstärkte Entwicklung von DPIs“ hervorgehoben wurde.