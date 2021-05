Ist Kiefernnadeltee die Antwort auf die Ausscheidung/Übertragung von Covid-Impfstoffen? (Video)

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel und Podcast präsentierten Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Nichts hier ist dazu gedacht, eine Krankheit zu diagnostizieren oder zu behandeln, und es werden keine Nahrungsergänzungsmittel oder Produkte in Verbindung mit diesen Informationen zum Verkauf angeboten.

Es wird gemunkelt, dass Kiefernnadeltee eine Lösung gegen das „Shedding“ oder die Übertragung des Covid-Impfstoffs bieten könnte, ein Phänomen, bei dem geimpfte Menschen schädliche Partikel oder Substanzen an andere in ihrer Umgebung weitergeben. Siehe diesen Artikel von einer WordPress-Blog-Seite namens „Ambassador Love“.

In diesem Artikel heißt es:

Es gibt ein potenzielles Gegenmittel gegen die aktuelle Spike-Protein-Ansteckung, die Suramin genannt wird. Es kommt in vielen Wäldern der Welt vor, in Kiefernnadeln. Suramin hat hemmende Effekte gegen Komponenten der Gerinnungskaskade und gegen die unangemessene Replikation und Modifikation von RNA und DNA. Eine übermäßige Gerinnung verursacht Blutgerinnsel, Minigerinnsel, Schlaganfälle und ungewöhnlich starke Menstruationszyklen.

Kiefernnadeltee ist eines der stärksten Antioxidantien, die es gibt, und es ist bekannt, dass er Krebs, Entzündungen, Stress und Depressionen, Schmerzen und Infektionen der Atemwege behandelt. Kieferntee tötet auch Parasiten ab.

Unten finden Sie einen vollständigen Podcast und ein Video, in dem zwei Extraktionsmethoden vorgestellt werden, die beide einfache, Low-Tech- und Low-Cost-Methoden sind, die fast überall angewendet werden können.

Frische Kiefernnadeln von geeigneten Bäumen werden seit Jahrhunderten als Quelle für Vitamin C und andere sekundäre Pflanzenstoffe verwendet, die von den amerikanischen Ureinwohnern zur Behandlung von Atemwegsinfektionen und anderen Beschwerden eingesetzt wurden. Vitamin C ist ein bekanntes Heilmittel gegen Skorbut, da Skorbut eine Krankheit des Vitamin-C-Mangels ist. Kiefernnadeln enthalten viele andere Substanzen, die die Thrombozytenaggregation im Blut zu reduzieren scheinen, was möglicherweise die Bildung von Blutgerinnseln verhindert, die zu Schlaganfällen, Herzinfarkten und Lungenembolie-Diagnosen führen. (Siehe veröffentlichte wissenschaftliche Quellen unten.)

Kiefernnadeln werden von indigenen Völkern auf der ganzen Welt seit Tausenden von Jahren sowohl als Nahrungsmittel als auch als Medizin verwendet. Viele Menschen glauben nun, dass Kiefernnadeln in der Lage sein könnten, Schutz vor Covid-Spike-Proteinen zu bieten – das sind manipulierte Biowaffen, die in Covid-Impfstoffen enthalten sind – sowie vor Covid-Impfstoff-„Shedding“-Partikeln, die ebenfalls biologische Waffen zu sein scheinen, die entwickelt wurden, um eine globale Entvölkerung zu erreichen.

Dr. Judy Mikovits behauptet, dass die Globalisten sehr wohl wissen, dass Kiefernnadeltee die Antwort auf die Covid-Entvölkerungswaffen ist, und sie verwenden heimlich Kiefernnadeltee, um sich vor genau der Plage zu schützen, die sie auf der Welt entfesselt haben, erklärt Mikovitz.

Die Wissenschaft hinter Kiefernnadeln und Covid

Als publizierter Laborwissenschaftler beschloss ich, dieser Frage mit Hilfe meines Laborwissens und meiner Erfahrung auf den Grund zu gehen. Frische Kiefernnadeln zu kochen, um einen Tee herzustellen, ist eine Extraktionsmethode, die sowohl in der Lebensmittelwissenschaft als auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) üblich ist.

Wasser dient als Lösungsmittel, und durch Hitze und Zeit werden einige Phytochemikalien in den Kiefernnadeln in das Wasser extrahiert, wodurch ein Kiefernnadeltee entsteht. (So wird jeder Tee hergestellt.)

Als ich die veröffentlichte wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema durchblätterte, hatte ich zwei Hauptfragen:

1) Welche Moleküle sind in Kiefernnadeln enthalten, und welche Funktionen haben sie in Bezug auf die Verhinderung von Blutgerinnseln oder den Schutz von Ungeimpften vor der Ausscheidung von Covid-Impfstoffen?

2) Was ist die beste Extraktionsmethode, um diese Moleküle aus den Kiefernnadeln zu gewinnen? Gibt es eine Low-Tech-Extraktionsmethode, die fast jeder anwenden kann, ohne ein Labor zu benötigen?

Bei meinen Recherchen fand ich heraus, dass Kiefernnadeln nicht nur Suramin enthalten, ein großes Molekül, dem verschiedene medizinische Wirkungen nachgesagt werden, sondern auch Shikimisäure.

Shikimisäure ist die Basis für Tamiflu, und es ist das Molekül, das im Kraut der Chinesischen Medizin, Sternanis, gefunden wird, das Plagen heilt

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich entdeckte, dass Kiefernnadeln Shikimisäure enthalten, das gleiche Molekül, das im Kraut Sternanis gefunden wird, das in der Traditionellen Chinesischen Medizin zur Behandlung von Seuchen und Atemwegserkrankungen verwendet wird.

Der Boston Herald veröffentlichte 2010 eine Geschichte, die enthüllte, dass Forscher Extraktionstechniken zur Gewinnung von Shikimisäure aus Kiefernnadeln untersuchten, um dieses Rohmaterial der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten gegen Viren, Grippe und Pandemien zur Verfügung zu stellen. Aus dieser Geschichte:

Forscher an der University of Maine in Orono sagen, dass sie einen neuen und relativ einfachen Weg gefunden haben, um Shikimisäure – ein wichtiger Bestandteil des Medikaments Tamiflu – aus Kiefernnadeln zu gewinnen.

Shikimisäure kann aus den Nadeln von Weißkiefern, Rotkiefern und anderen Nadelbäumen gewonnen werden, indem die Nadeln einfach in Wasser gekocht werden, so Chemieprofessor Ray Fort Jr.

Aber die extrahierte Säure könnte wertvoll sein, denn Tamiflu ist das weltweit am häufigsten eingesetzte antivirale Medikament zur Behandlung von Schweinegrippe, Vogelgrippe und saisonaler Grippe. Die Hauptquelle für Shikimisäure ist derzeit der Sternanis, eine ungewöhnliche sternförmige Frucht, die an kleinen Bäumen wächst und in China heimisch ist.

Die Forschung wurde von einer Vielzahl von Quellen finanziert, darunter das Maine Technology Institute, das US-Landwirtschaftsministerium, die National Science Foundation und die Chemieabteilung der Universität.

Eine in ResearchGate veröffentlichte Studie bestätigt, dass Shikimisäure eine thrombozytenaggregationshemmende Wirkung hat, was bedeutet, dass sie hilft, Blutgerinnsel aufzuhalten: Inhaltsanalyse der Shikimisäure in den Masson-Kiefernnadeln und plättchenaggregationshemmende Aktivität.

Aus der Studie:

Shikimisäure zeigte, aufgetrennt mittels HPLC, eine dosisabhängige hemmende Wirkung auf die durch Adenosindiphosphat und Kollagen induzierte Thrombozytenaggregation bei Kaninchen. Aufgrund des relativ hohen Gehalts und der guten thrombozytenaggregationshemmenden Wirkung von Shikimisäure können die Masson-Kiefernnadeln als potentielle Quelle für Shikimisäure genutzt werden.

…erreichten eine Ausbeute von etwa 6 % Shikimisäure aus Masson-Kiefernnadeln, was möglicherweise die höchste bisher extrahierte Ausbeute aus einer Kiefernart ist (Chen et al. 2014). Da Kiefernnadeln preiswert und in Nordasien, Nordamerika und Europa leicht verfügbar sind, besteht eine gute Möglichkeit, sie als Medikamentenhersteller gegen die weniger verfügbaren Sternanisarten einzusetzen

Diese Studie ergab, dass Kiefernnadeln etwa zwei Drittel der Shikimisäure des Sternaniskrauts liefern:

Masson-Kiefernnadeln = 5,71% Shikimisäure

Sternanis = 8,95 % Shikimisäure

Wir wissen also, dass Kiefernnadeln, die in Nordamerika, China und Europa weit verbreitet sind, Shikimisäure liefern, eine Art „Wundermolekül“, das sich als unglaublich nützlich erweisen könnte, um Blutgerinnsel zu stoppen und Menschen vor Infektionen der Atemwege zu schützen.

Weitere Recherchen führten mich zu einer Studie, die neuronale Netzwerkforschung zur Optimierung der Extraktionsbedingungen einsetzte, um einen hocheffizienten Extrakt aus Kiefernnadeln durchzuführen: 17 Optimization of Extraction Conditions of Shikimic Acid in Pine Needles Based on Artificial Neural Network.

Diese Studie bietet das folgende Rezept zur Extraktionsoptimierung:

Verwenden Sie etwa 75 % Alkohol (z. B. Wodka) und 25 % Wasser

Verwenden Sie eine Ultraschall-Reinigungsmaschine mit einem Edelstahlgefäß

Stellen Sie die Temperatur auf 65 Grad C ein

Verwenden Sie 280 mL Extraktionslösung pro 10 Gramm Kiefernnadeln

Verwenden Sie eine Dauer von 25 Minuten für die Ultraschallextraktion

Dieser fertige „Tee“ sollte durch einen Kaffeefilter oder einen anderen Papierfilter gefiltert werden, um große Partikel zu entfernen. Die resultierende Flüssigkeit enthält Shikimisäure, Suramin, Pigmente und verschiedene Terpene und weist typischerweise eine gewisse Färbung auf und hat einen ziemlich scharfen Geschmack.

Schauen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie ich eine Ultraschall-Reinigungsmaschine verwendet habe, um einen Wasserextrakt aus Rosmarin-Kraut herzustellen:

Wie man Shikimisäure mit einer gewöhnlichen Espressomaschine extrahiert

Das aufregendste Ergebnis dieser Forschung war die Entdeckung einer veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit, die beschreibt, wie man mit einer gewöhnlichen Espressomaschine eine hocheffiziente Extraktion von Shikimisäure aus Sternanis-Kraut durchführt.

Diese Arbeit wurde in Science Direct veröffentlicht: Total quantification and extraction of shikimic acid from star anise (llicium verum) using solid-state NMR and cellulose-disolving aqueous hydroxide solutions.

Die Arbeit wurde 2015 in Organic Letters veröffentlicht und erscheint auch als PDF auf der Website der University of Oregon. (Dieser Link kann in einigen Browsern problematisch sein, da er Leerzeichen in der URL enthält).

Aus der Zusammenfassung dieser Studie:

ABSTRACT: Ein neues, praktisches, schnelles und ertragreiches Verfahren für die Heißwasserextraktion (PHWE) von Multigramm

Mengen von Shikimisäure aus Sternanis (Illicium verum) unter Verwendung einer nicht modifizierten Haushalts-Espressomaschine wurde entwickelt.

Diese betrieblich einfache und kostengünstige Methode ermöglicht die effiziente und unkomplizierte Isolierung von Shikimisäure und die problemlose Herstellung einer Reihe von synthetischen Derivaten.

Mit anderen Worten, sie nutzen die Druckkammer einer Espressomaschine, um eine Hitze + Druck-Extraktion von Shikimisäure aus Sternanis durchzuführen.

Meiner Erfahrung nach kann das Sternaniskraut durch gemahlene frische Kiefernnadeln (grün, nicht braun) ersetzt werden, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, nämlich die Extraktion von Shikimisäure aus Kiefernnadeln. Um eine effiziente Extraktion zu unterstützen, sollten Sie die Kiefernnadeln zuerst mit einer preisgünstigen Kräutermühle zerkleinern.

Ich beabsichtige, dieses Ergebnis in meinem eigenen Labor zu reproduzieren, dachte aber, dass ich dies aufgrund der tödlichen Bedrohung, die die Menschheit derzeit durch die waffenfähigen Covid-Impfstoffe erfährt, so schnell wie möglich öffentlich machen sollte.

Die Autoren der Studie bestätigen weiterhin, dass Shikimisäure als antivirales Molekül, das auch die virale Replikation im Körper hemmt, wirksam ist:

Shikimisäure-Derivate haben ebenfalls eine nützliche biologische Aktivität gezeigt. Vor allem das bekannte antivirale Medikament Oseltamivir (Tamiflu), das als viraler Neuraminidase-Inhibitor wirkt, wird zur Behandlung der saisonalen Grippe eingesetzt und wurde bei H1N1-Grippeausbrüchen eingesetzt.

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass fluorierte Shikimatanaloga P. falciparum hemmen, und sie wurden als Antimalariamedikamente getestet. Zusätzlich zeigt Shikimisäure (?) – Zeylenon (3) ein Antikrebs-, antivirales und antibiotisches Verhalten, und Triacetylshikiminsäure zeigt eine gerinnungshemmende und antithrombotische Aktivität.

Beachten Sie den Schlüsselbegriff „gerinnungshemmend“ im obigen Satz.

Die Studie, die in Tasmanien, Australien, durchgeführt wurde, suchte bewusst nach einer kostengünstigen, low-tech-Methode zur Extraktion von Shikimisäure aus gewöhnlichen Pflanzen (Kiefernnadeln):

[Diese Methode ist] eine kostengünstige, schnelle, unter Druck stehende Heißwasserextraktion (PHWE)… das erste Beispiel für den Laboreinsatz einer einfachen Espressomaschine zur Erleichterung der Extraktion von Naturprodukten (außer Koffein) aus Pflanzenmaterial.

Wir versuchten, eine relativ billige, einfache und kommerziell erhältliche Ausrüstung zu verwenden, um die Extraktion von Multigramm-Mengen Sternanis zu erreichen. Da die Pumpe einer Espressomaschine einen kontinuierlichen Wasserfluss bei Temperaturen von bis zu 96 °C und einem Druck von typischerweise 9 bar ermöglicht, glaubten wir, dass ein solches System für unsere Zwecke geeignet wäre.

In der Tat ist diese Idee in ihrer Einfachheit genial. Und die Studienautoren konnten mit einem relativ einfachen Verfahren Shikimisäure-Kristalle extrahieren und anschließend aufreinigen.

Das könnte bedeuten, dass das „Heilmittel“ für Covid frei verfügbar ist und über viele Kontinente hinweg wächst

Das Fazit von all dem ist, dass ein mögliches „Heilmittel“ für Covid – oder zumindest ein Schutz gegen die Covid-Ausscheidung/Übertragung – bereits von Mutter Natur zur Verfügung gestellt zu werden scheint und über mehrere Kontinente hinweg leicht verfügbar ist.

Ohne sich auf patentierte, kontrollierte Pharmazeutika und waffenfähige Impfstoffe verlassen zu müssen, die eindeutig darauf ausgelegt sind, Krankheiten zu verbreiten und eine globale Entvölkerung durch Massentod zu erreichen, können Menschen, die den Holocaust durch den Covid-Impfstoff überleben wollen, einfach Kiefernnadeln mit Espressomaschinen ernten und verarbeiten, und sie können potenziell ihre eigene Anti-Pest-Medizin herstellen.

Natürlich würden wir gerne mehr Forschung über all dies sehen – und bitte beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen unten – aber es ist klar, die Wissenschaft & Medizin-Establishment hat alle Glaubwürdigkeit oder Interesse an den Schutz der Menschheit verloren und ist nun dran absichtlich von Milliarden von Menschen zu vernichten. Auf diese Industrie zu warten, um gewöhnliche Heilpflanzen zu erforschen, ist also ein Irrweg. Es wird niemals Gelder für solche Forschungen geben, da diese Erkenntnisse die Profite von Big Pharma für Impfstoffe und Medikamente nicht erhöhen.

Doch für diejenigen, die in der Lage sind, auf die richtigen Arten von Kiefernnadeln zuzugreifen – und die nicht schwanger sind oder eine Schwangerschaft erwarten, siehe unten – kann sich dieses einfache, natürliche Heilmittel letztendlich als eine „Wunder“-Behandlung erweisen, die Leben rettet, sowohl vor dem Impfstoff als auch vor dem Covid.

Wir verkaufen keine Kiefernnadeln oder Kiefernnadelextrakte, daher müssen Aufsichtsbehörden, die diesen Artikel verbieten möchten, jemand anderen belästigen. Wir bieten diese Informationen unverändert ohne Gewähr im Interesse einer „Veröffentlichung einer Notfallgenehmigung“ zum Wohle der Menschheit und mit der Absicht an, Leben vor dem tödlichen Impfstoff zu retten.

Hören Sie meine vollständige Podcast hier, um noch mehr über dieses spannende Thema und mögliche Abhilfe gegen Covid-Impfstoffe zu erfahren:

Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung von Kiefernnadeln

Bevor Sie einen Tee oder Extrakt aus Pflanzen konsumieren, sollten Sie wissen, welche Pflanzen Sie verwenden. Nicht alle Kiefern sind geeignet, und einige Nadelbäume – wie z.B. Eiben – sind giftig.

Es ist weithin bekannt, dass Rinder spontane Fehlgeburten erleiden, wenn sie frische Kiefernnadeln als Nahrungsquelle konsumieren, so dass jeder, der erwartet, schwanger zu werden (oder bereits schwanger ist), es offensichtlich vermeiden sollte, Kiefernnadeltee zu konsumieren, nur als Vorsichtsmaßnahme.

Die ganzen „wachen“ Wissenschaftsdeppen in Amerika und auf der ganzen Welt haben vergessen, dass nur Frauen schwanger werden können, so dass diese besondere Vorsichtsmaßnahme offensichtlich nicht für Männer gilt. Wenn Sie glauben, dass Männer schwanger werden können, haben Sie vielleicht schon einen kognitiven Schaden durch die Covid-Impfung erlitten und sollten sofort einen Arzt aufsuchen.

Norfolk Island Pine und Ponderosa Pine stehen ebenfalls im Verdacht, Spontanaborte auszulösen und sollten wahrscheinlich gemieden werden. Da wir die vollständige Zusammensetzung der verschiedenen Kiefernarten nicht kennen, können wir niemandem mit gutem Gewissen raten, einen Tee aus Kiefernnadeln zu trinken. Sollten Sie sich dafür entscheiden, lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen walten und arbeiten Sie mit einem qualifizierten Naturheilkundler zusammen, um eine Kräuterstrategie zu entwickeln, die mit Ihrer eigenen Biologie und Ihren speziellen Gesundheitszielen vereinbar ist.

Seien Sie sich auch bewusst, dass Kiefernnadel-Tee auf unerwartete Weise mit verschreibungspflichtigen Medikamenten interagieren kann, von denen die meisten selbst giftig sind.

Wir werden diesen Extraktionsprozess mit einer Espressomaschine und einem Single-Quad-Massenspektrometer bei CWC Labs bestätigen

Die gute Nachricht bei all dem ist, dass es so aussieht, als könnten ganz normale Menschen Shikimisäure aus Kiefernnadeln mit einer gewöhnlichen Espressomaschine gewinnen. Oder, für eine gründlichere Extraktion eines breiten Spektrums von Terpenen, kann man einen Ultraschallreiniger verwenden, um solche Extraktionen zu erreichen (siehe mein Video oben).

Als Dienst an der Öffentlichkeit bin ich gerade dabei, in meinem privaten Labor ein Laborprojekt zu initiieren, um diese Shikimisäure-Extraktionsmethode zu reproduzieren, allerdings unter Verwendung von Kiefernnadeln anstelle von Sternanis-Kraut:

Wir kaufen Shikimisäure-Standards und erforschen eine HPLC/Massenspektrometrie-Methode zur Quantifizierung von Shikimisäure.

Wir kaufen eine einfache Kräutermühle und eine saubere, neue Espressomaschine, um die Extraktion zu testen.

Wenn wir fertig sind, planen wir, ein Video aus unserem Labor zu veröffentlichen, das Ihnen die Ergebnisse unserer Extraktionsversuche zeigt.

Wir werden wahrscheinlich Loblobby-Kiefernnadeln verwenden, da dies in der Gegend von Zentraltexas üblich ist. Ich kenne den Shikimisäure-Gehalt von Loblobby-Kiefern nicht.