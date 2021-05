US-TV: Fox-Moderator Tucker Carlson fordert eine Untersuchung der Verbindungen von Fauci zum Wuhan Lab

„Warum gibt es keine strafrechtliche Untersuchung von Tony Faucis Rolle in dieser Pandemie?“

Fox News-Moderator Tucker Carlson hat gefordert, dass der medizinische Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, wegen seiner Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology und den Ursprüngen des Coronavirus untersucht werden soll.

In seiner Sendung am Montag, behauptet Carlson, dass Fauci für die Pandemie mit verantwortlich ist, indem er „ein Schlupfloch ausnutzte, die ihm erlaubt, die Forschung am Wuhan Lab zu finanzieren, die wahrscheinlich für Covid-19 verantwortlich ist“.

Carlson reagierte auf Faucis erneute Andeutung, dass es „möglich“ sei, dass die Maskenmandate auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden könnten.

„Tony Fauci bestraft das Land – Sie und uns, jeden. Die Frage ist: Warum tut er das?“ fragte Carlson und deutete an: Es ist möglich, dass es ihm vielleicht gefällt. Aber Sie müssen denken, dass zumindest ein Teil von Faucis autoritärer Keimhysterie eine Tarnung für etwas anderes ist. Könnte es sein, dass Tony Fauci versucht, die Aufmerksamkeit von sich selbst und seiner eigenen Rolle bei der COVID-19-Pandemie abzulenken?“

Der Moderator wies dann auf einen Artikel des Wissenschaftsautors Nicholas Wade hin, der beschreibt, wie Fauci gefährliche Forschungen in der Einrichtung in Wuhan genehmigte, von denen viele glauben, dass sie direkt zum Ausbruch des Coronavirus führten.

„Tony Fauci hatte die Bezahlung für die Forschung genehmigt und das für 5 Jahre von 2014 bis 2019 – das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das unter Fauci arbeitet hat seit Jahrzehnten, Geld zu einer Gruppe namens EcoHealth Alliance,“ Carlson geleitet.

„Die EcoHealth Alliance, die von einem Mann namens Dr. Peter Daszak geleitet wird, schloss einen Vertrag mit Dr. Shi ab, um Gain-of-Function-Forschung im Wuhan-Labor durchzuführen“, erklärte Tucker weiter.

„Millionen von Menschen sind an COVID-19 gestorben, also geht es nicht darum, eine Rechnung zu begleichen oder Schuldzuweisungen zu machen, um herauszufinden, woher es kam. Wenn man die nächste globale Pandemie verhindern will, muss man herausfinden, wie diese begonnen hat“, fügte Carlson hinzu und merkte an: „Das wäre nicht passiert, wenn Tony Fauci es nicht zugelassen hätte, dass es passiert. Das ist klar.“

Er schloss: „In einem funktionierenden Land würde es eine strafrechtliche Untersuchung von Tony Faucis Rolle in der COVID-Pandemie geben, die Millionen getötet und unser Land für immer verändert hat. Warum gibt es also keine strafrechtliche Untersuchung von Tony Faucis Rolle in dieser Pandemie?“