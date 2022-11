Ist Long-COVID der Elefant im Porzellan-Laden?

Während Long Covid als eine Nebenwirkung der eigentlichen Infektion angesehen wurde, berichten viele über ähnliche Symptome auch nach der Impfung.

Long Covid bezieht sich auf Symptome, die vier oder mehr Wochen nach einer ersten COVID-19-Infektion anhalten. Viele berichten auch über Long Covid-Symptome nach der COVID-Impfung

Zu den Symptomen einer lang andauernden COVID gehören unter anderem Gehirnnebel, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Geruchsverlust, Nervenschmerzen, Herzfrequenzschwankungen, dramatische Blutdruckschwankungen und Muskelschwäche. Es wird auch über das Gefühl „innerer elektrischer Schocks“ berichtet

Der Hauptunterschied zwischen post-jab Long Covid und Long Covid-Symptomen nach einer Infektion besteht darin, dass bei Menschen, die sie aufgrund einer Infektion bekommen, eine frühzeitige Behandlung verweigert wurde und die daraus resultierende Infektion schwerwiegend war. Post-jab long COVID hingegen kann entweder nach einer sehr milden Durchbruchsinfektion oder gar keiner Durchbruchsinfektion auftreten

Es werden verschiedene Theorien über die Mechanismen, die hinter einer langen COVID stehen, sowie über die Behandlungsmöglichkeiten untersucht

Schweizer Forschungen haben ergeben, dass die Rate der subklinischen Myokarditis hundertmal höher ist als die der klinischen Myokarditis nach einer mRNA-Injektion, und dass ALLE Empfänger einer mRNA-Spritze erhöhte Troponinwerte aufwiesen, was darauf hindeutet, dass sie einen gewissen Grad an Herzschädigung hatten, selbst wenn sie asymptomatisch waren

Long Covid, auch bekannt als Langstrecken-COVID, chronisches COVID oder Langstreckensyndrom, bezieht sich auf Symptome, die vier oder mehr Wochen nach einer ersten COVID-19-Infektion anhalten. Während dieser Zustand jedoch in erster Linie als Nebenwirkung der eigentlichen Infektion angesehen wurde, berichten viele über lange COVID-Symptome auch nach einer COVID-Impfung, unabhängig von der Marke.

In seltenen Fällen können Coronavirus-Impfstoffe lange COVID-ähnliche Symptome hervorrufen“, berichtet das Magazin Science. Zu diesen Symptomen gehören unter anderem Hirnnebel, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Geruchsverlust, Nervenschmerzen, Herzfrequenzschwankungen, dramatische Blutdruckschwankungen und Muskelschwäche. Berichtet wird auch über das Gefühl „innerer Stromstöße“.

Der Hauptunterschied zwischen den Symptomen nach Long Covid und einer Long Covid nach einer Infektion besteht darin, dass bei Menschen, die an der Infektion erkranken, eine frühzeitige Behandlung unterlassen wurde und die daraus resultierende Infektion schwerwiegend war. Post-jab long COVID hingegen kann entweder nach einer sehr milden Durchbruchsinfektion oder gar keiner Durchbruchsinfektion auftreten.

Zurückhaltung beim öffentlichen Umgang mit der Long-COVID-Impfung

Im Januar 2021 begannen Forscher der National Institutes of Health (NIH) mit der Untersuchung und versuchten, Patienten zu behandeln, bei denen der Verdacht bestand, dass sie nach der Impfung lange COVID hatten, aber aus unbekannten Gründen wurde die Untersuchung bis zum Ende des Jahres eingestellt, so dass die Patienten ohne Antworten zurückblieben.

Laut Science haben die NIH-Forscher ihre Arbeit „hinter den Kulissen“ fortgesetzt, und auch andere Forscher weltweit haben begonnen, das Phänomen zu untersuchen. Dennoch scheint es eine extreme Zurückhaltung zu geben, wenn es darum geht, COVID-Symptome, die nach einem langen Zeitraum auftreten, öffentlich zu thematisieren. Und warum?

Dr. Avindra Nath, klinischer Direktor am National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) und Leiter der NIH-Untersuchung zu langem COVID, gibt uns einen Hinweis.

„Die Erforschung möglicher Nebenwirkungen stellt die Forscher vor ein Dilemma: Sie riskieren, die Ablehnung von Impfstoffen zu schüren, die im Allgemeinen sicher und wirksam sind und entscheidend dazu beitragen, Leben zu retten“, schreibt Science. ‚Man muss sehr vorsichtig sein‘, bevor man COVID-19-Impfstoffe mit Komplikationen in Verbindung bringt, warnt Nath. Man kann die falsche Schlussfolgerung ziehen … Die Auswirkungen sind enorm.“

Mit anderen Worten, es geht nur darum, die Impfstoffindustrie zu schützen, die jetzt mit der experimentellen Gentherapieindustrie verschmolzen und zu dieser geworden ist.

In der Zwischenzeit werden die menschlichen Versuchspersonen dem Leid überlassen – von denen viele nicht einmal wissen, dass sie Versuchspersonen sind. Sie haben die Lügen von der „Sicherheit und Wirksamkeit“ und den „strengen Tests“ geglaubt. Zu Naths Verteidigung sei gesagt, dass er versucht hat, eine Fallserie über etwa 30 dieser Patienten zu veröffentlichen, aber die medizinischen Fachzeitschriften weigerten sich, sie zu veröffentlichen.

Was ist die Ursache für Long-COVID?

Was die Mechanismen hinter der langen COVID betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Forschungsergebnisse, die Dr. Bruce Patterson im September 2021 auf dem Internationalen COVID-Gipfel in Rom vorstellte, deuten darauf hin, dass Monozyten, die bei Patienten mit akuter COVID nachweislich Lungenschäden verursachen, auch an der langen COVID beteiligt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die entzündlichen Zytokine, die eigentlich die Aktivierung der T-Zellen auslösen sollten, dies bei manchen Menschen nicht tun, was zu einer unzureichenden antiviralen Reaktion führt. Anstelle von T-Zellen – die zur Bekämpfung der Infektion benötigt werden – werden vermehrt B-Zellen und eine bestimmte Untergruppe von Monozyten gebildet. Wie von HealthRising.org beschrieben:

„Als sie mit Antikörpern nach Beweisen für Coronavirus-Proteine in den Monozyten suchten … fanden sie sie – in Hülle und Fülle. Dreiundsiebzig Prozent der ’nicht-klassischen‘ Monozyten von Langzeit-COVID-Patienten trugen die Coronavirus-Proteine … Diese Arten von Monozyten galten bisher oft als entzündungshemmend, aber neuere Studien zeigen, dass sie in manchen Situationen entzündungsfördernde Zytokine produzieren können. Sie sind hauptsächlich an der „Müllbeseitigung“ und der antiviralen Reaktion beteiligt … Die Autoren gehen davon aus, dass diese Monozyten von Coronavirus-infizierten Zellen in den Blutgefäßen angezogen wurden, wo sie diese aufnahmen und dann ein Coronavirus-Protein auf ihrer Oberfläche ablegten, um das Immunsystem zu alarmieren. Das Problem bei langen COVID tritt auf, wenn sie zu den Blutgefäßen gezogen werden und diese verletzen oder die Blutgefäße in unangemessener Weise erweitern. Diese nicht-klassischen Monozyten sind die einzigen Monozyten, die den CX3CR1-Rezeptor tragen, der, wenn er an Fractalkin bindet, ein anti-apoptotisches Protein aktiviert, das die Monozyten länger als gewöhnlich überleben lässt. Außerdem veranlasst es die Monozyten, ihren entzündungshemmenden Zustand zu verlassen und pro-inflammatorische Zytokine auszuschütten. Dies sind wichtige Schritte, da die meisten Monozyten innerhalb weniger Tage absterben, und sehr langlebige (bis zu mindestens 16 Monate) Coronavirus-Protein-tragende Monozyten sind ein entscheidender Aspekt von Pattersons Hypothese … Die Bindung der Monozyten löst auch die Produktion von VEGF aus – das laut Patterson bei fast allen Langstreckenfahrern erhöht ist. VEGF erweitert dann die Blutgefäße und verursacht, so Patterson, ein Völlegefühl im Kopf, Migräne und möglicherweise kognitive Probleme.“

Die Autoantikörper-Theorie

Eine weitere Theorie von Harald Prüss, Neurologe am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und der Charité in Berlin, besagt, dass Antikörper, die gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein gerichtet sind, „Kollateralschäden“ verursachen könnten. Wie von Science berichtet:

„Auf der Suche nach Antikörpertherapien für COVID-19 entdeckten [Prüss] und seine Kollegen im Jahr 2020, dass von den 18 Antikörpern, die sie mit starker Wirkung gegen SARS-CoV-2 identifiziert hatten, vier auch auf gesundes Gewebe in Mäusen abzielten – ein Zeichen dafür, dass sie Autoimmunprobleme auslösen könnten … Im vergangenen Jahr haben Forschergruppen bei Menschen nach einer SARS-CoV-2-Infektion ungewöhnlich hohe Werte von Autoantikörpern festgestellt, die körpereigene Zellen und Gewebe angreifen können. In der Fachzeitschrift Nature vom Mai 2021 berichteten die Immunologen Aaron Ring und Akiko Iwasaki von der Yale School of Medicine und ihre Kollegen über die Entdeckung von Autoantikörpern bei akuten COVID-19-Patienten, die auf das Immunsystem und das Gehirn abzielen; sie untersuchen nun, wie lange die Autoantikörper bestehen und ob sie Gewebe schädigen können … In einer Arbeit, die Prüss und seine Kollegen demnächst vorlegen werden, beschreiben sie, dass sie bei mindestens einem Drittel dieser Patienten Autoantikörper gefunden haben, die Nervenzellen der Maus und andere Gehirnzellen angreifen.“

Die Forscher untersuchen auch, ob die post-jab lange COVID auf Autoantikörper gegen den Rezeptor des Angiotensin-konvertierenden Enzyms 2 (ACE2) zurückzuführen sein könnte, der das Ziel des Spike-Proteins ist.

Weitere Arbeitstheorien

Andere Theorien gehen von einer abweichenden Immunreaktion aus, die durch die anhaltende Aktivierung einer bestimmten Untergruppe von T-Zellen verursacht wird, insbesondere bei Menschen, deren lange COVID-Symptome neurologische Komplikationen einschließen.

Persistierende mikroskopische Blutgerinnsel sind eine weitere Theorie, an der Resia Pretorius, Physiologe an der Universität Stellenbosch in Südafrika, arbeitet.

Sie und ihre Kollegen haben vorläufige Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass mikroskopisch kleine Blutgerinnsel noch lange nach Abklingen der SARS-CoV-2-Infektion bestehen bleiben können. Diese Gerinnsel beeinträchtigen dann die Sauerstoffversorgung, was Symptome wie den Hirnnebel erklären kann.

Eine weitere Theorie besagt, dass die Symptome durch Reste von Spike-Proteinen verursacht werden, die sich im Gewebe und in den Organen – einschließlich des Darms – festgesetzt haben und die nach einer schweren Infektion erst nach über einem Jahr abgebaut werden können. Wie Medical News Today berichtet:

„Die Forscher untersuchten die Antigene von SARS-CoV-2 – dem Virus, das COVID-19 verursacht – in Blutplasmaproben, die von Personen mit langer COVID- und typischer COVID-19-Infektion gesammelt wurden. Sie fanden heraus, dass ein bestimmtes SARS-CoV-2-Antigen – das Spike-Protein – im Blut der Mehrheit der Patienten mit langer COVID-Infektion vorhanden war, und zwar bis zu einem Jahr nach der ersten Diagnose von COVID-19. Bei Patienten mit einer typischen COVID-19-Infektion wurde das Spike-Protein dagegen nicht nachgewiesen. Dieser Befund ist ein Beleg für die Hypothese, dass SARS-CoV-2 im Körper durch Virusreservoirs persistieren kann, wo es weiterhin Spike-Proteine freisetzt und Entzündungen auslöst“.

In dem Bemühen, Biomarker für lange COVID zu identifizieren, maßen die Forscher die Konzentrationen von drei SARS-CoV-2-Antigenen: Spike-Protein, die S1-Untereinheit des Spike-Proteins und das Nukleokapsid (äußere Proteinhülle) des Virus.

Alle drei Antigene wurden im Blut von 65 % der getesteten langen COVID-Patienten gefunden, aber das Spike-Protein war am häufigsten und blieb am längsten erhöht. Kurz gesagt, ein Kennzeichen der langen COVID ist das langfristige Vorhandensein von Spike-Protein, und Spike-Protein ist genau das, was die COVID-Impfung Ihren Zellen aufträgt, zu bilden.

Zugegeben, das Spike-Protein, das von Ihren Zellen als Reaktion auf die Impfung produziert wird, ist genetisch verändert, sodass es nicht völlig identisch mit dem Spike-Protein ist, das bei SARS-CoV-2 gefunden wurde (das übrigens auch künstlich hergestellt zu sein scheint), aber unabhängig von der Quelle scheint das Spike-Protein ein wichtiger pathogener Faktor zu sein. Daher ergibt es Sinn, dass viele Empfänger einer COVID-Impfung über lange COVID-ähnliche Symptome berichten, da ihr Körper sie kontinuierlich produziert.

mRNA-Spritzen verletzen die Herzen ALLER Empfänger

Im Gegensatz zu den anfänglichen Behauptungen wissen wir, dass die mRNA in den COVID-Spritzen durch den Körper wandert und sich in verschiedenen Organen ansammelt. Die Zellen in diesen Organen exprimieren dann langfristig das Spike-Protein.

„Schweizer Forscher fanden heraus, dass ALLE mRNA-Jab-Empfänger ein gewisses Maß an Herzschäden erlitten, selbst wenn sie keine Symptome aufwiesen.“

Neben den Fortpflanzungsorganen ist vorwiegend das Herz betroffen, und eine neuere Schweizer Studie hat ergeben, dass die Rate der subklinischen Myokarditis hundertmal höher ist als die der klinischen Myokarditis. Interessant ist, dass andere Studien zwar höhere Raten von Myokarditis nach der Impfung bei Männern festgestellt haben, diese aber bei Frauen weitaus höher waren.

Schätzungsweise 1 von 27 Frauen, die eine mRNA-COVID-Spritze erhielten, wies Anzeichen einer Myokardschädigung auf. Ferner kamen sie zu dem Schluss, dass ALLE Empfänger in einer Form eine Herzschädigung erlitten, selbst wenn sie keine Symptome aufwiesen. Im obigen Video geht Dr. Vinay Prasad auf diese Studie ein und erklärt, was es bedeutet, eine subklinische Myokarditis zu haben. Wie von The Daily Skeptic berichtet:

„Entscheidend ist, dass in der Studie bei allen Geimpften erhöhte Troponinwerte festgestellt wurden, die auf Herzschäden hinweisen … Dies deutet darauf hin, dass der Impfstoff routinemäßig das Herz verletzt (ein Organ, das nicht gut heilt) und dass die bekannten Verletzungen nur die schwereren Fälle einer weitaus größeren Zahl sind, die überall auftreten … Es handelt sich nicht um seltene Ereignisse, wie oft von medizinischen Behörden und in den Medien behauptet wird. Sie sind erschreckend häufig.“

COVID Impfungs-Todesfälle werden begraben

Alles in allem zeigen die Beweise, dass die COVID-Impfungen eine absolute Gesundheitskatastrophe sind, doch unsere Gesundheitsbehörden tun nichts, um dies zu verhindern. Im Gegenteil, sie haben ihre COVID-Impfempfehlungen verdoppelt und verdreifacht, während sie gleichzeitig belastende Beweise begraben haben.

In „How FDA and CDC Are Hiding COVID Jab Dangers“ (Wie FDA und CDC die Gefahren der COVID-Impfung verbergen) beschreibe ich detailliert, wie die U.S. Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention sich weigern, relevante Daten freizugeben, über Studienergebnisse gelogen haben und, was noch ungeheuerlicher ist, jetzt Datenbanken manipulieren, um Sicherheitssignale künstlich zu eliminieren und überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung zu verbergen.

Wie behandelt man Long-COVID?

Die Behandlung von Verletzungen nach einer Spritze, zu denen lange COVID-ähnliche Symptome gehören, befindet sich zwar noch in der Anfangsphase, aber es gibt Hoffnung. Eine Reihe von Ärzten, Wissenschaftlern und COVID-Spezialgruppen erforschen Heilmittel und arbeiten mit betroffenen Patienten. Dazu gehören:

Das FLCCC-Behandlungsprotokoll – Die Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat Protokolle sowohl für diejenigen entwickelt, die mit langwierigen COVID-Erkrankungen zu kämpfen haben, als auch für diejenigen, die durch die COVID-Impfungen verletzt wurden. Sie können beide unter covid19criticalcare.com herunterladen.

– Die Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat Protokolle sowohl für diejenigen entwickelt, die mit langwierigen COVID-Erkrankungen zu kämpfen haben, als auch für diejenigen, die durch die COVID-Impfungen verletzt wurden. Sie können beide unter covid19criticalcare.com herunterladen. Spike-Protein-Entgiftung – Der Weltgesundheitsrat hat Mittel ermittelt, die das Spike-Protein hemmen, neutralisieren und beseitigen können. Zu den Inhibitoren, die das Spike-Protein daran hindern, sich an Ihre Zellen zu binden, gehören Prunella vulgaris, Kiefernnadeltee, Emodin, Neem, Löwenzahnextrakt und das Medikament Ivermectin. Dr. Pierre Kory vom FLCCC ist der Ansicht, dass Ivermectin der beste Ansatz zur Bindung des zirkulierenden Spike-Proteins sein könnte.

– Der Weltgesundheitsrat hat Mittel ermittelt, die das Spike-Protein hemmen, neutralisieren und beseitigen können. Zu den Inhibitoren, die das Spike-Protein daran hindern, sich an Ihre Zellen zu binden, gehören Prunella vulgaris, Kiefernnadeltee, Emodin, Neem, Löwenzahnextrakt und das Medikament Ivermectin. Dr. Pierre Kory vom FLCCC ist der Ansicht, dass Ivermectin der beste Ansatz zur Bindung des zirkulierenden Spike-Proteins sein könnte. Zu den Spike-Protein-Neutralisatoren, die verhindern, dass das Spike-Protein die Zellen schädigt, gehören N-Acetylcystein (NAC), Glutathion, Fencheltee, Sternanis-Tee, Kiefernadel-Tee, Johanniskraut, Beinwell-Tee und Vitamin C.

Zeitlich begrenztes Essen (TRE) kann helfen, die giftigen Proteine zu beseitigen, indem es die Autophagie anregt, und Nattokinase, eine Form von fermentiertem Soja, ist hilfreich bei der Verringerung von Blutgerinnseln. Mehrere weitere Entgiftungsmittel finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

Nahrungsergänzungsmittel – In „Treating Long-Haul Syndrome“ sind Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt, die Dr. Al Johnson bei langer COVID empfiehlt, z. B. Vitamin C (zur Beruhigung von Entzündungen), Vitamin D (zur Optimierung der allgemeinen Immunfunktion), Glutathion (zur Unterdrückung von Entzündungen) und NAC (als Vorstufe von Glutathion).

– In „Treating Long-Haul Syndrome“ sind Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt, die Dr. Al Johnson bei langer COVID empfiehlt, z. B. Vitamin C (zur Beruhigung von Entzündungen), Vitamin D (zur Optimierung der allgemeinen Immunfunktion), Glutathion (zur Unterdrückung von Entzündungen) und NAC (als Vorstufe von Glutathion). Dr. Peter McCullough berichtet, dass er einige Erfolge bei der Behandlung neurologischer Symptome mit Fluvoxamin, einem SSRI-Antidepressivum, erzielt hat, und in einer Übersichtsarbeit vom März 2022 wird vorgeschlagen, die neurotoxischen Auswirkungen des Spike-Proteins mit den Flavonoiden Luteolin und Quercetin zu bekämpfen.

Eine internationale Kollaboration, an der Forscher in Israel und den USA beteiligt sind, hat außerdem eine angeblich „bahnbrechende“ Nährstoffformel für Long Covid mit dem Namen „Restore“ entwickelt. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass jedes der genannten Symptome bei 72 % bis 84 % der Studienteilnehmer nach vierwöchiger Einnahme gelindert wurde. Dies berichtet die Jerusalem Post:

„Das Nahrungsergänzungsmittel enthält Nährstoffe und pflanzliche Bioextrakte für die kritische Wiederherstellung des Immunsystems nach einer überstandenen Virusinfektion, mit Inhaltsstoffen wie Zink, Vitamin D, Quercetin, Bromelain, Johanniskraut, indischem Weihrauch und Beta-Caryophyllen, einem Cannabinoid-CB2-Agonisten (Agonisten schalten Proteinmolekül-Rezeptoren ein, Antagonisten schalten sie aus).“

