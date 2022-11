Der Weg zum Totalitarismus (Überarbeitet)

CJ Hopkins

Es fühlt sich so an, als wäre die ganze Sache mit der apokalyptischen Pandemie“ endlich vorbei, nicht wahr? Ich meine, dieses Mal ist es wirklich vorbei. Nicht wie all die anderen Male, als man dachte, es sei vorbei, aber es war nicht vorbei, und es war wie das Ende dieser Alien-Filme, wo es so aussieht, als sei Ripley endlich entkommen, aber das Alien versteckt sich im Shuttle oder in der Rettungskapsel oder in Ripleys Verdauungstrakt.

Aber dieses Mal fühlt es sich nicht so an. Diesmal fühlt es sich an, als wäre es wirklich, wirklich vorbei. Geh raus und sieh dich um. Kaum jemand trägt mehr Masken (außer dort, wo Masken vorgeschrieben sind) oder wird zu „Impfungen“ gezwungen (außer dort, wo „Impfungen“ vorgeschrieben sind), und die Horden hassgetränkter Fanatiker der Neuen Normalität, die forderten, dass „die Ungeimpften“ ausgegrenzt, zensiert, aus ihren Jobs gefeuert und anderweitig dämonisiert und verfolgt werden, sind alle verstummt (außer denen, die das nicht getan haben).

Alles ist wieder beim Alten, richtig?

Falsch. Es ist nicht alles wieder normal. Alles ist absolut New Normal. Was vorbei ist, ist die „Schock- und Ehrfurcht“-Phase, die nie für die Ewigkeit gedacht war. Sie war immer nur dazu gedacht, uns hierher zu bringen.

Wo, fragen Sie sich wahrscheinlich, ist „hier“? „Hier“ ist ein Ort, an dem die neue offizielle Ideologie als unsere neue „Realität“ fest etabliert und in das Gewebe des normalen Alltagslebens eingewoben ist. Nein, nicht überall, nur überall, wo es wichtig ist. (Glauben Sie wirklich, dass es die herrschenden Klassen des globalen Kapitalismus interessiert, was die Menschen in Lakeland, Florida, Elk River, Idaho, oder in einem Dorf in Sizilien über die „Realität“ denken?) Ja, die meisten staatlichen Beschränkungen wurden aufgehoben, vor allem weil sie nicht mehr notwendig sind, aber in den Machtzentren des Westens, in der Politik, in den Unternehmen und in der Kultur, in der Wissenschaft, in den Mainstream-Medien usw. ist die „Neue Normalität“ zur „Realität“ geworden, oder, mit anderen Worten, „so wie es ist“, was das Endziel jeder Ideologie ist.

Ich bin unter anderem gerade auf diese „wichtige COVID-19-Information“ gestoßen, die Sie kennen (und strikt befolgen) müssen, wenn Sie eine Vorstellung in diesem Off-Broadway-Theater in New York City besuchen wollen, wo „alles wieder normal ist“.

Ich könnte noch unzählige weitere Beispiele anführen, aber ich möchte Ihre Zeit nicht verschwenden. An diesem Punkt sind nicht die Maske und die „Impf“-Vorschriften selbst von Bedeutung. Sie sind einfach die Symbole und Rituale der neuen offiziellen Ideologie, einer Ideologie, die die Gesellschaften in zwei unversöhnliche Kategorien von Menschen gespalten hat: (1) diejenigen, die bereit sind, ihren Glauben an die offizielle Erzählung des Tages anzupassen, egal wie eklatant lächerlich sie ist, und ansonsten mit den Hacken zu klatschen und die Befehle des global-kapitalistischen herrschenden Establishments zu befolgen, egal wie zerstörerisch und faschistisch sie sein mögen; und (2) diejenigen, die nicht bereit sind, das zu tun.

Nennen wir sie doch einfach „Normale“ und „Abweichler“. Ich denke, Sie wissen, zu wem Sie gehören.

Diese Aufteilung der Gesellschaft in zwei gegensätzliche und unversöhnliche Klassen von Menschen durchschneidet und ersetzt alte politische Linien. Es gibt Normale und Abweichler sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten. Dem global-kapitalistischen herrschenden Establishment ist es völlig egal, ob Sie ein „Progressiver“ oder ein „Konservativer“ oder ein „Libertärer“ oder ein „Anarchist“ oder wie auch immer Sie sich nennen, sind. Was sie interessiert, ist, ob Sie ein „Normaler“ oder ein „Abweichler“ sind. Was sie interessiert, ist, ob Sie Befehle befolgen werden. Was sie interessiert, ist, ob du deine Wahrnehmungen, dein Verhalten und dein Denken an ihre neue „Realität“ anpasst … die hegemoniale global-kapitalistische „Realität“, die sich in den letzten 30 Jahren allmählich entwickelt hat und nun in ihr totalitäres Stadium eintritt.

Über die Entwicklung des globalen Kapitalismus schreibe ich seit 2016 in meinen Essays – und seit den frühen 1990er-Jahren in meinen Theaterstücken -, daher werde ich hier nicht die ganze Geschichte wiederholen. Leser, die sich erst in den letzten zwei Jahren auf meine politischen Satiren und Kommentare eingelassen haben, können zurückgehen und die Essays in Trumpocalypse (2016-2017) und The War on Populism (2018-2019) lesen.

Die Kurzfassung: Damals, im Jahr 2016, war GloboCap dabei, den Planeten zu destabilisieren, umzustrukturieren und zu privatisieren, den es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unangefochten in seinen alleinigen Besitz gebracht hatte, und alles war in bester Ordnung, doch dann kamen der Brexit, Donald Trump und die gesamte „populistische“ und neo-nationalistische Rebellion gegen den Globalismus im Westen. GloboCap musste sich also damit auseinandersetzen, und genau das hat es in den letzten sechs Jahren getan … ja, in den letzten sechs – nicht nur zweieinhalb – Jahren.

Der Krieg gegen Andersdenkende hat nicht mit Covid begonnen und er wird auch nicht mit Covid enden. GloboCap (oder „die Corporatocracy“, wenn Sie das bevorzugen) hat seit 2016 den Dissens delegitimiert, dämonisiert und verschwinden lassen und der westlichen Gesellschaft zunehmend ideologische Uniformität auferlegt. Die „New Normal“ ist nur die jüngste Stufe davon. Sobald sie damit fertig ist, diese „populistische“ Rebellion zu unterdrücken und der städtischen Gesellschaft im gesamten Westen ideologische Einheitlichkeit aufzuzwingen, wird sie sich wieder daran machen, den Rest der Welt zu destabilisieren, umzustrukturieren und zu privatisieren, was sie von 2001 bis 2016 mit dem „Krieg gegen den Terror“ (und anderen „Demokratie“-fördernden Projekten) getan hat.

Das Ziel dieser globalen Gleichschaltungs-Kampagne ist das Ziel jedes totalitären Systems, d.h. jede Abweichung von der offiziellen Ideologie pathologisch zu machen. Die Art der Abweichung spielt dabei keine Rolle. Die offizielle Ideologie spielt keine Rolle. (GloboCap hat keine feste Ideologie. Sie kann ihre offizielle „Realität“ von einem Tag, auf den anderen abrupt ändern, wie wir kürzlich erfahren haben). Worauf es ankommt, ist die Bereitschaft oder der Unwille, sich der offiziellen „Realität“ anzupassen, unabhängig davon, wie lächerlich sie ist und wie oft sie widerlegt und manchmal sogar als Fiktion anerkannt wurde, und zwar von genau den Autoritäten, die ihre „Realität“ dennoch weiterhin behaupten.

Ich gebe Ihnen ein weiteres konkretes Beispiel.

Nachdem ich auf die „Covid-Beschränkungen“ (d. h. das System der sozialen Segregation) gestoßen war, die immer noch von diesem Off-Broadway-Theater durchgesetzt werden, stolperte ich über diesen Artikel in Current Affairs über das Orakel Yuval Noah Harari, dessen Verfasser beiläufig erwähnt, dass irgendwo zwischen 6 und 12 Millionen Menschen „an Covid gestorben sind“, als ob dies eine Tatsache wäre, eine Tatsache, die niemand bei klarem Verstand in Frage stellen würde. Das ist es auch, offiziell, in unserer neuen „Realität“, trotz der Tatsache (d.h. der tatsächlichen Tatsache), dass – wie sogar die „Gesundheitsbehörden“ zugegeben haben – jeder, der in einem Krankenhaus nach einem positiven Test an irgendetwas gestorben ist, als „Covid-19-Todesfall“ registriert wurde.

So wird die „Realität“ (d.h. die offizielle „Realität“, die Konsens-„Realität“) hergestellt und kontrolliert. Sie wird nicht nur von den Medien, Unternehmen, Regierungen und nicht staatlichen Regierungsstellen hergestellt und kontrolliert, sondern auch (und letztlich noch effektiver) durch die ständige Wiederholung offizieller Erzählungen als unbestreitbare, axiomatische Fakten.

In unserer schönen neuen totalitären, global-kapitalistischen „Realität“ gilt jeder, der solche „Fakten“ infrage stellt oder anzweifelt, sofort als „Abweichler“ und wird aus der „normalen“ Gesellschaft ausgeschlossen. Im Ernst: Versuchen Sie einmal, einen Job in einem Unternehmen oder an einer Universität, eine Rolle in einem Film oder einem Broadway-Stück, einen Buchvertrag oder ein Forschungsstipendium usw. zu bekommen, während Sie ehrlich zu Ihren Überzeugungen über Covid sind. Oder, wenn Sie ein „seriöser“ Journalist sind, Sie wissen schon, mit literarischen und öffentlichkeitswirksamen Agenten und Buchverträgen und persönlichen Managern und so weiter, machen Sie weiter, berichten Sie über die Fakten (d.h. die tatsächlichen Fakten, von denen Sie wissen, dass es sie gibt, die Sie aber in den letzten zwei Jahren wie die Pest gemieden haben), und sehen Sie zu, wie Ihre Karriere gewaltsam den Abfluss hinunter gesaugt wird wie ein Scheißhaufen in einer Flugzeugtoilette.

Der letzte Satz war für „urbane Fachleute“ gedacht, die noch Karriere machen, eine Karriere anstreben oder anderweitig noch daran interessiert sind, ein vollwertiges Mitglied der „normalen“ Gesellschaft zu bleiben, d. h. nicht ihr Leute in Florida und Idaho oder meine literarischen und künstlerischen „Abweichler“-Kollegen.

Wir haben an diesem Punkt unsere Brücken so ziemlich abgebrochen. Wenn man nicht bereit ist, sich selbst in den Wahnsinn zu treiben, sich selbst zu vergasen, zu beichten und zu konvertieren, gibt es kein Zurück in die „normale“ Gesellschaft (in die wir ohnehin nicht zurückkehren können, da sie nicht mehr existiert).

Mir ist klar, dass viele Leute sich wahrscheinlich darauf gefreut haben … auf den Tag, an dem die Normalen endlich „aufwachen“ und den Tatsachen ins Auge sehen, und die Wahrheit sich durchsetzt, und wir zu etwas zurückkehren, das der Normalität ähnelt. Das wird nicht passieren. Wir werden nicht zurückkehren. Die Normalen werden niemals „aufwachen“. Denn sie schlafen nicht. Sie sind nicht hypnotisiert. Sie werden nicht eines Tages „zur Vernunft kommen“ und die Verantwortung für den Schaden übernehmen, den sie angerichtet haben. Sicher, sie werden sich für ihre „Fehler“ entschuldigen und zugeben, dass sie möglicherweise „überreagiert“ haben, aber die offizielle Darstellung der Covid-Pandemie und der neuen „Realität“, die sie ins Leben gerufen hat, wird in Kraft bleiben, und sie werden beides mit ihrem Leben verteidigen.

Oder besser gesagt, sie werden beides mit unserem Leben verteidigen.

Wenn Sie denken, dass ich übertreibe, dann denken Sie an die Epitheta, die GloboCap den Normalen beigebracht hat, um uns zu dämonisieren … „Verschwörungstheoretiker“, „Wissenschaftsleugner“, „Aufrührer“, „Extremist“, „gewalttätiger Terrorist“. Keiner dieser Begriffe steht für eine politische Ideologie oder eine politische oder kritische Position. Sie bezeichnen eine Abweichung von der Norm. Jegliche Art von Abweichung von der Norm. Es handelt sich um taktische Begriffe ohne Bedeutung, die dazu dienen, den politischen Charakter der vielfältigen Opposition gegen den globalen Kapitalismus (oder „Globalismus“, wenn Sie empfindlich auf das Wort „Kapitalismus“ reagieren) auszulöschen, um uns alle in einen großen Eimer mit „Abweichung“ zu werfen.

Es ist in der Regel kein gutes Omen, wenn Nationen – oder völlig zügellose, supranationale, globale Machtsysteme – plötzlich den Eimer der „Abweichung“ auspacken. Es ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Dinge hässlich werden, hässlich auf totalitäre Art und Weise, was genau das ist, was in den letzten sechs Jahren passiert ist.

Damals, im Juli 2021, auf dem Höhepunkt der faschistischen Hasswut der Neuen Normalität, als das Militär „Covid-Beschränkungen“ durchsetzte, ein globales Segregationssystem eingeführt wurde und Menschen drohten, mich zu enthaupten, weil ich mich weigerte, mich „impfen“ zu lassen, veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel „Der Weg zum Totalitarismus„. Wir befinden uns immer noch auf diesem Weg. Sowohl die Normalen als auch wir Abweichler. Wir befinden uns schon seit geraumer Zeit auf diesem Weg, länger als den meisten von uns wahrscheinlich bewusst ist. Das Wetter hat sich verbessert, ein wenig. Die Szenerie vor dem Fenster hat sich verändert. Das Ziel hat sich nicht verändert. Ich habe noch keine Ausfahrten gesehen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie eine sehen, ja?

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.