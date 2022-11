PfizerGate: Offizielle EU-Daten belegen, dass jede Woche Tausende aufgrund der COVID-Impfung sterben und Europa im Jahr 2022 300.000 zusätzliche Todesfälle zu beklagen hat, was ein Rekordjahr in Bezug auf die Zahl der Todesfälle bedeutet

Die von 27 Ländern in ganz Europa veröffentlichten Sterblichkeitszahlen zeigen, dass der Kontinent in diesem Jahr bisher fast 300.000 überzählige Todesfälle zu beklagen hat. Damit ist das Jahr 2022 offiziell ein Rekordjahr, was die Zahl der Todesfälle angeht.

Jede einzelne Altersgruppe, einschließlich der Kinder, hat in der 44. Woche des Jahres 2022 mehr Todesfälle zu beklagen als in der 44. Woche des Jahres 2020, einem Jahr mit extremen Wellen von angeblichen Covid-19-Todesfällen.

Wenn wir jedoch die erste Welle von Covid-19-Todesfällen im Jahr 2020 aus der Gleichung herausnehmen und nur die überzähligen Todesfälle nach Woche 20 betrachten, stellen wir fest, dass das wahre Ausmaß der Todesfälle im Jahr 2022 noch schlimmer ist.

Das liegt daran, dass Europa zwischen der 20. und 44. Woche des Jahres 2020 74 684 überzählige Todesfälle verzeichnete, zwischen der 20. und 44. Woche des Jahres 2022 jedoch 161 403 überzählige Todesfälle. Dies entspricht einem Anstieg der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 um 116 % im Vergleich zu 2020.

Die Daten wurden vom European Mortality Monitoring Project (EuroMOMO) veröffentlicht und enthalten keine Todesfälle in der Ukraine, was bedeutet, dass der Anstieg der Todesfälle nicht auf den anhaltenden Krieg zurückgeführt werden kann.

Den veröffentlichten Daten zufolge ist die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2020 sogar niedriger als erwartet, wobei Europa bis zur 44.

Doch im Jahr 2020 sah es ganz anders aus: Bis zur 44. Woche des Jahres 2022 verzeichnete Europa 929 Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren mehr als erwartet.

Übermäßige Todesfälle unter den 15- bis 44-Jährigen beliefen sich bis Woche 44 des Jahres 2020 auf 3.090. Aber im Jahr 2022 gab es 1.717 weitere überzählige Todesfälle, mit 4.807 überzähligen Todesfällen in der Altersgruppe bis Woche 44.

Bei den 45- bis 64-Jährigen war die Zahl der überzähligen Todesfälle jedoch fast identisch, wobei bis zur 44. Woche im Jahr 2020 tatsächlich 326 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden.

Wenn wir jedoch die erste Welle der angeblichen Covid-19-Todesfälle wieder herausnehmen, stellen wir fest, dass dieses Jahr tatsächlich eine völlig andere Geschichte erzählt. Denn zwischen Woche 20 und Woche 44 des Jahres 2022 gab es bei den 45- bis 64-Jährigen 6 854 überzählige Todesfälle, aber 9 836 überzählige Todesfälle in dieser Altersgruppe im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Dies entspricht einem Anstieg von 44 %.

Im Jahr 2022 gibt es bei den 65- bis 74-Jährigen fast 3.000 Sterbefälle mehr als in der 44. Woche des Jahres 2020.

Aber sehen Sie sich nur an, wie drastisch der Unterschied bei den überzähligen Todesfällen war, wenn wir die erste Welle der angeblichen Covid-19-Todesfälle wieder außer Acht lassen.

Zwischen der 20. und 44. Woche des Jahres 2022 verzeichnete Europa 18.798 überzählige Todesfälle bei Menschen im Alter von 65-74 Jahren. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 verzeichnete Europa 9.623 überzählige Todesfälle. Dies entspricht einem Anstieg von 95 % im Jahr 2022.

Ähnlich verhält es sich bei den 75- bis 84-Jährigen.

In dieser Altersgruppe gab es im Jahr 2022 fast 2.000 mehr überzählige Todesfälle als in der 44.

Lässt man jedoch die erste Welle der angeblichen Covid-19-Todesfälle außer Acht, vergrößert sich diese Lücke auf über 24.000.

Zwischen der 20. und 44. Woche des Jahres 2020 gab es 22.151 überzählige Todesfälle bei Menschen im Alter von 75-84 Jahren. Diese Zahl ist jedoch auf schockierende 46.181 im Jahr 2022 angestiegen. Das ist ein Anstieg um 109 %.

Bei den 85-Jährigen und Älteren schließlich zeigt sich das gleiche Muster.

Bis zur 44. Woche im Jahr 2022 gab es mehr als 6.000 überzählige Todesfälle bei Menschen im Alter von 85 Jahren und darüber im Vergleich zu 2020. Dieser Unterschied vergrößert sich jedoch auf 45.833, wenn wir die erste Welle der angeblichen Covid-19-Todesfälle nicht berücksichtigen.

Zwischen der 20. und 44. Woche des Jahres 2020 gab es in ganz Europa 33.749 überzählige Todesfälle bei Menschen im Alter von 85 Jahren und darüber. Diese Zahl ist jedoch im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 auf 79.582 gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 136 %.

Besonders besorgniserregend ist, dass im Jahr 2022 die Zahl der überzähligen Sterbefälle in ganz Europa von Woche zu Woche ziemlich konstant anstieg. Der Anstieg im Jahr 2020 ist auf die angebliche Welle der Covid-19-Todesfälle zurückzuführen.

Damit stellt sich die Frage, warum in diesem Jahr so viele Menschen sterben.

Wir können Hinweise auf eine Antwort finden, indem wir die Todesfälle bei Kindern analysieren.

Nach den von 27 Ländern in ganz Europa vorgelegten Zahlen gab es bis zur 21. Woche des Jahres 2021 270 weniger Todesfälle bei Kindern als erwartet. Doch dann begannen die Todesfälle in dieser Altersgruppe plötzlich von Woche zu Woche zu steigen.

Und zufälligerweise fällt dies genau mit der Ausweitung der Notfallzulassung für die Injektion Covid-19 von Pfizer auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur zusammen.

Nach der Ausweitung der Notfallzulassung auf Kinder stieg die Zahl der Todesfälle bei den 0-14-Jährigen bis Ende 2021 auf 848.

Wenn Sie sich die obige Grafik ansehen, werden Sie feststellen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in Woche 48 leicht abflacht, bevor sie ein bis zwei Wochen später wieder ansteigt.

Zufälligerweise fällt dieser Zeitpunkt genau mit der Ausweitung der Notfallzulassung für die Covid-19-Injektion von Pfizer auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zusammen.

Ist das nur ein Zufall? Wenn ja, scheint es viel zu schön, um wahr zu sein.

Der einzige wesentliche Unterschied zwischen 2022 und 2020 besteht darin, dass Millionen von Menschen zahlreiche Injektionen mit einer experimentellen Gentherapie erhalten haben. Das macht die Covid-19-Injektionen zu einem gemeinsamen Nenner.

Man kann also durchaus zu dem Schluss kommen, dass der Grund dafür, dass das Jahr 2022 bisher ein Rekordjahr für Todesfälle in ganz Europa war, darin liegt, dass die Covid-19-Injektionen Menschen umbringen.