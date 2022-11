Klaus Schwab beim G-20-Gipfel zum Great Reset: Die Welt wird anders aussehen

Staats- und Regierungschefs und andere prominente Persönlichkeiten kommen in Indonesien zum G20-Gipfel zusammen. Während des Gipfels versuchen sie, Lösungen für globale Krisen zu finden.

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, nahm ebenfalls an dem Gipfel teil. Er reiste nach Indonesien zu einem Wirtschaftstreffen am Rande des G-20-Gipfels, der sogenannten B20-Wirtschaftskonferenz.

G20 – Klaus Schwab über den großen Reset, für den keiner von Ihnen gestimmt hat. „Eine tiefgreifende systemische Umstrukturierung unserer Welt, und das wird einige Zeit dauern. Und die Welt wird anders aussehen, wenn wir diesen Übergangsprozess durchlaufen haben. Ungewählte Eliten haben Ihnen Ihre Wahlmöglichkeiten gestohlen.

G20 – Here’s Klaus Schwab, on the great Great Reset none of you voted for.



“Deep systemic restructuring of our world and this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process”



Unelected elites have stolen your choices. pic.twitter.com/RYYIPMmD2T