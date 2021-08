Auf dem Weg zum Totalitarismus

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Die Menschen können sich einreden, dass sie nicht gesehen haben, wohin die Dinge in den letzten 17 Monaten geführt haben, aber sie haben es gesehen. Sie haben alle Zeichen auf dem Weg gesehen. Die Schilder waren alle in großen, fetten Buchstaben geschrieben, einige davon in beängstigend aussehender germanischer Schrift. Sie lauteten …

„DIES IST DER WEG ZUM TOTALITARISMUS.“

Ich werde Ihnen nicht noch einmal all diese Schilder vorführen. Leute wie ich weisen seit 17 Monaten auf sie hin und lesen sie laut vor. Jeder, der etwas über die Geschichte des Totalitarismus weiß, wie er die Gesellschaft schrittweise in ein monströses Spiegelbild ihrer selbst verwandelt, hat von Anfang an gewusst, was die „Neue Normalität“ ist, und wir haben von den Dächern darüber geschrien.

Wir haben beobachtet, wie die Neue Normalität unsere Gesellschaften in paranoide, pathologisierte, autoritäre Dystopien verwandelt hat, in denen die Menschen jetzt ihre „Papiere“ vorzeigen müssen, um ins Kino zu gehen oder eine Tasse Kaffee zu bekommen, und ihre ideologische Konformität öffentlich zur Schau stellen müssen, um einen Supermarkt zu betreten und ihre Lebensmittel zu kaufen.

Wir haben beobachtet, wie die Neue Normalität die Mehrheit der Massen in einen hasserfüllten, hysterischen Mob verwandelt hat, der offen „die Ungeimpften“ verfolgt, die offiziellen „Untermenschen“ der Neuen Normalität.

Wir haben beobachtet, wie die Neue Normalität genau das getan hat, was jede totalitäre Bewegung in der Geschichte vor ihr getan hat, und zwar genau nach den Zahlen. Wir haben bei jedem Schritt auf all dies hingewiesen. Ich werde das alles nicht noch einmal wiederholen.

Ich werde jedoch dokumentieren, wo wir jetzt stehen und wie wir hierher gekommen sind … für das Protokoll, damit die Leute, die Ihnen später sagen werden, dass sie „keine Ahnung hatten, wohin die Züge fuhren“, verstehen, warum wir ihnen nicht mehr vertrauen und warum wir sie als Feiglinge und Kollaborateure oder Schlimmeres betrachten.

Ja, das ist hart, aber das ist kein Spiel. Es geht nicht um eine Meinungsverschiedenheit. Das global-kapitalistische herrschende Establishment ist dabei, eine neue, noch offenere totalitäre Gesellschaftsstruktur und Herrschaftsmethode einzuführen. Sie heben unsere Verfassungs- und Menschenrechte auf und verlagern die Macht von souveränen Regierungen und demokratischen Institutionen auf nicht rechenschaftspflichtige globale Einheiten, die keiner Nation oder ihrem Volk verpflichtet sind.

Das ist es, was passiert … genau jetzt. Das ist keine Fernsehsendung. Es ist tatsächlich passiert.

Die Zeit, in der die Menschen „aufwachen“ müssen, ist vorbei. An diesem Punkt schließt man sich entweder dem Kampf an, um das zu bewahren, was von diesen Rechten und dieser Souveränität noch übrig ist, oder man ergibt sich dem „New Normal“, dem global-kapitalistischen Totalitarismus. Es ist mir völlig egal, was Sie über das Virus, seine mutierten Varianten oder die experimentellen „Impfstoffe“ glauben. Dies ist kein abstrakter Streit über „die Wissenschaft“. Es ist ein Kampf … ein politischer, ideologischer Kampf. Auf der einen Seite steht die Demokratie, auf der anderen der Totalitarismus. Entscheiden Sie sich für eine Seite, und leben Sie damit.

Wie dem auch sei, hier ist der aktuelle Stand der Dinge und wie wir hierher gekommen sind, nur in groben Zügen.

Es ist August 2021, und Deutschland hat offiziell Demonstrationen gegen die offizielle Ideologie der „Neuen Normalität“ verboten. Andere öffentliche Versammlungen, wie die Christopher-Street-Day-Demo vor einer Woche, sind weiterhin erlaubt. Die Ächtung politischer Opposition ist ein klassisches Kennzeichen totalitärer Systeme. Es ist auch ein klassischer Schachzug der deutschen Behörden, der ihnen den Vorwand liefern wird, den sie brauchen, um morgen die Schlägertrupps der Neuen Normalität auf die Demonstranten loszulassen.

In Australien wurde das Militär eingesetzt, um die totale Befolgung von Regierungsdekreten zu erzwingen … Abriegelungen, obligatorische öffentliche Gehorsamsrituale, usw. Mit anderen Worten, es herrscht de facto Kriegsrecht. Dies ist ein weiteres klassisches Merkmal totalitärer Systeme.

In Frankreich werden Restaurant- und andere Geschäftsinhaber, die „Ungeimpfte“ bedienen, nun inhaftiert, und natürlich auch „die Ungeimpften“. Das Sündenbockdenken, die Dämonisierung und Ausgrenzung von „Ungeimpften“ findet in Ländern auf der ganzen Welt statt. Frankreich ist nur ein extremes Beispiel. Die Verteufelung, Entmenschlichung und Ausgrenzung von Minderheiten – insbesondere von politischen Gegnern des Regimes – ist ein weiteres klassisches Kennzeichen totalitärer Systeme.

Im Vereinigten Königreich, in Italien, Griechenland und zahlreichen anderen Ländern auf der ganzen Welt wird dieses pseudomedizinische System der sozialen Segregation ebenfalls eingeführt, um die Gesellschaften in „gute Menschen“ (d. h. willfährige) und „schlechte“ (d. h. nicht willfährige) zu unterteilen. Die „guten Menschen“ werden von den Behörden und den Medien ermächtigt und ermutigt, ihre Wut an den „Ungeimpften“ auszulassen, unsere Absonderung in Internierungslagern zu fordern und offen damit zu drohen, uns brutal zu ermorden. Auch dies ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme.

Und genau da, meine Freunde, befinden wir uns.

Wir sind nicht über Nacht hierher gekommen. Hier sind nur einige der untrüglichen Zeichen auf dem Weg zum Totalitarismus, auf die ich in den letzten 17 Monaten hingewiesen habe.

Juni 2020 … Der neue (pathologisierte) Totalitarismus.

August 2020 … Die Invasion der Neuen Normalen.

Oktober 2020 … Der Covidian-Kult.

November 2020 … Die Deutschen sind zurück!

März 2021 … Die neue Normalität (Phase 2).

März 2021 … Die Frage der „Ungeimpften“.

Mai 2021 … Die Kriminalisierung von Andersdenkenden.

Juni 2021 … Die Herstellung der neuen normalen „Realität“.

Und jetzt sind wir hier, wo wir schon die ganze Zeit hingelangt sind, klar und deutlich … direkt in den herannahenden Sturm oder möglicherweise in einen globalen Bürgerkrieg. Dies ist nicht das Ende des Weges zum Totalitarismus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge bald hässlich werden. Sehr hässlich. Äußerst hässlich. Diejenigen von uns, die für den Erhalt unserer Rechte und eines gewissen Anscheins von Demokratie kämpfen, sind in der Unterzahl, aber wir haben noch nicht das letzte Wort gesprochen … und wir sind Millionen, und wir sind hellwach.

Entscheiden Sie sich also für eine Seite, wenn Sie es nicht schon getan haben. Aber bevor Sie das tun, sollten Sie vielleicht einen Blick auf die Geschichte totalitärer Systeme werfen, die aus irgendeinem Grund nie für die Totalitaristen zu funktionieren scheinen, zumindest nicht auf lange Sicht. Ich bin kein professioneller Philosoph oder so, aber ich vermute, dass das etwas mit dem unauslöschlichen Wunsch einiger Menschen nach Freiheit zu tun hat und mit unserer Bereitschaft, dafür zu kämpfen, manchmal bis zum Tod.

Ich habe das Gefühl, dass dies einer dieser Momente ist.

Tut mir leid, dass ich so „Braveheart“ spiele, aber ich bereite mich gerade darauf vor, morgen von den Schlägertrupps der Neuen Normalität den Rotz aus mir herauszuprügeln, deshalb bin ich ein wenig … Sie wissen schon, übermäßig emotional.

Aber im Ernst: Entscheiden Sie sich für eine Seite … jetzt … oder es wird eine Seite für Sie gewählt.