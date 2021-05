Willkommen im 2021: Abweichende Meinungen werden kriminalisiert und als Terroristen verfolgt

Eines der Markenzeichen totalitärer Systeme ist die Kriminalisierung von Dissens. Nicht nur die Stigmatisierung von Andersdenkenden oder die Dämonisierung von Andersdenkenden, sondern die formale Kriminalisierung von Andersdenkenden und jeder anderen Art von Opposition zur offiziellen Ideologie des totalitären Systems. Der globale Kapitalismus hat sich seit geraumer Zeit auf diesen Schritt zubewegt, und nun ist er offenbar bereit, ihn zu vollziehen.

Deutschland und andere Länder haben es vorgemacht. Seit über einem Jahr wird jeder, der die „Covid-Notmaßnahmen“ oder das offizielle Covid-19-Narrativ infrage stellt oder dagegen protestiert, von der Regierung und den Medien dämonisiert, und, traurigerweise, aber nicht völlig unerwartet, von der Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit. Und jetzt ist solcher Dissens offiziell „Extremismus“.

Ja, das stimmt, im „New Normal“-Deutschland ist man, wenn man von der offiziellen Staatsideologie abweicht, nun offiziell ein gefährlicher „Extremist“. Der deutsche Geheimdienst (das „BfV“) hat sogar eine neue Kategorie von „Extremisten“ erfunden, um sich selbst zu erlauben, jeden legal zu überwachen, der verdächtigt wird, „antidemokratisch zu sein und/oder den Staat in einer Weise zu delegitimieren, die die Sicherheit gefährdet“, wie… Sie wissen schon, gewaltlos zu protestieren oder sich gegen die sogenannte „Neue Normalität“ auszusprechen oder sie zu kritisieren oder zu persiflieren.

Natürlich bin ich ein wenig beunruhigt, da ich mich an den meisten dieser „extremistischen“ Aktivitäten beteiligt habe.

Meine Gedankenverbrechen sitzen da im Internet und warten darauf, vom BfV unter die Lupe genommen zu werden. Sie sind wahrscheinlich gerade dabei, diese Kolumne zu googeln und eine Liste aller Leute zu erstellen, die sie lesen, und deren Facebook-Freunde und Twitter-Follower, und berufliche Partner und Familienmitglieder, und jeden, den eine der oben genannten Personen möglicherweise getroffen oder beiläufig erwähnt hat, der ähnliche Gedankenverbrechen begangen haben könnte.

Sie denken wahrscheinlich, ich mache Witze, nicht wahr?

Ich mache keine Witze. Nicht einmal ansatzweise. Das Bundesamt für Verfassungsschutz überwacht aktiv jeden, der die offizielle „New Normal“-Ideologie infrage stellt oder herausfordert… die „Covid-Leugner“, die „Verschwörungstheoretiker“, die „Impfgegner“, die gefürchteten „Querdenker“ und jeden anderen, der sich weigert, dem Covidian-Kult beizutreten.

Wir sind jetzt offizielle Staatsfeinde, nicht anders als alle anderen „Terroristen“… oder, OK, technisch gesehen, ein bisschen anders.

Wie die New York Times letzte Woche berichtete (Deutscher Geheimdienst stellt Coronavirus-Leugner unter Beobachtung), „passt die Gefahr durch Coronavirus-Leugner und Verschwörungstheoretiker nicht in die Form, die von den üblichen politisch motivierten Gruppen ausgeht, einschließlich derjenigen auf der extremen Linken und Rechten oder von islamischen Extremisten.“

Dennoch, laut dem deutschen Innenministerium, haben wir teuflischen „Covid-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“ „den Staat selbst, seine Führer, Unternehmen, die Presse und den Globalismus ins Visier genommen“ und haben „Polizeibeamte angegriffen“ und „zivile Behörden herausgefordert.“

Darüber hinaus zurück im August 2020, in einer Generalprobe für die „Storming of the Capitol,“ „Covid-denying“ Aufständischen „kletterte die Stufen des Parlaments“ (dh, der Reichstag).

Natürlich vergisst die Times zu erwähnen, dass dieser so genannte „Sturm auf den Reichstag“ von einer kleinen Untergruppe von Demonstranten durchgeführt wurde, denen die deutschen Behörden eine Erlaubnis erteilt hatten, sich (abgesehen von der Hauptdemonstration, die massiv und völlig friedlich war) auf den Stufen des Reichstags zu versammeln, die die deutsche Polizei aus irgendeinem Grund völlig unbewacht gelassen hatte.

Angesichts des Hintergrunds der Person, der die deutschen Behörden diese „Reichstagstreppe“-Protestgenehmigung erteilten – ein bekannter ehemaliger NPD-Funktionär, mit anderen Worten, ein Neonazi – nun, die ganze Sache erschien mir ein wenig fragwürdig … aber was weiß ich schon? Ich bin halt ein „Verschwörungstheoretiker“.

Laut Al Jazeera erklärte das deutsche Innenministerium, dass diese querdenkenden „Extremisten ihre Anhänger ermutigen, offizielle Anordnungen zu ignorieren und das staatliche Gewaltmonopol herauszufordern.“

Ernsthaft, können Sie sich etwas Gefährlicheres vorstellen? Das gedankenlose Befolgen von Befehlen und das Einhalten des staatlichen Gewaltmonopols sind die Grundpfeiler einer modernen Demokratie… oder einer Art von politischem System, jedenfalls.

Aber siehe da, ich bin schon wieder „antidemokratisch“ und „delegitimiere den Staat“, ganz zu schweigen von der „Relativierung des Holocausts“ (auch ein Straftatbestand in Deutschland), indem ich ein totalitäres System mit einem anderen vergleiche, wie ich es wiederholt in den sozialen Medien getan habe und in einer Kolumne, die ich im November 2020 veröffentlicht habe, als der Bundestag das „Infektionsschutzgesetz“ verabschiedete, das in keiner Weise mit dem „Ermächtigungsgesetz von 1933“ zu vergleichen ist.

Das ist natürlich nicht nur eine deutsche Geschichte.

Wie ich in einer Kolumne im Februar berichtete, ist der „New Normal“ War on Domestic Terror ein globaler Krieg, und er hat gerade erst begonnen. Laut einem „National Terrorism Advisory System Bulletin“ des Heimatschutzministeriums (und der „liberalen“ Konzern-Medien-Propagandamaschine) bleibt die „Demokratie“ unter unmittelbarer Bedrohung durch diese „ideologisch motivierten gewalttätigen Extremisten mit Einwänden gegen die Ausübung der Regierungsautorität“ und andere solche „Missstände, die durch falsche Narrative angeheizt werden“, einschließlich „Wut über Covid-19-Beschränkungen“.

Diese Covid-verleugnenden „gewalttätigen Extremisten“ haben sich offenbar mit den „weiß-supremistischen, Russland-unterstützten, Trump-liebenden „Putin-Nazis“ zusammengetan, die in den letzten vier Jahren die „Demokratie“ terrorisiert haben und fast die US-Regierung gestürzt haben, indem sie ohne Erlaubnis im US-Kapitolgebäude herumschlenderten, sich mit der Polizei prügelten, Möbel angriffen und sich allgemein unhöflich und widerspenstig verhielten.

Nein, sie haben eigentlich niemanden getötet, wie die Konzernmedien alle berichteten, aber unbefugtes Betreten eines Regierungsgebäudes und das Hochlegen der Füße auf die Schreibtische von Politikern ist so ziemlich genau dasselbe wie „Terrorismus“.

Oder was auch immer. Es ist nicht wie die Wahrheit tatsächlich zählt, nicht, wenn Sie peitschen Massenhysterie über imaginäre „russische Vermögenswerte“, „white-supremacist Milizen“, „Covid-Leugnung Extremisten“, „Impfgegner-Terroristen“ und „apokalyptischen Plagen.“

Wenn man eine neue offizielle Ideologie ausrollt – eine pathologisiert-totalitäre Ideologie – und jeden Dissens kriminalisiert, geht es nicht darum, sachlich zu erscheinen. Es geht nur darum, die Leute zu terrorisieren.

Wie Hermann Göring berühmt erklärte, wie man ein Land in den Krieg führt (und das Prinzip gilt für jeden großen Übergang, wie den, den wir gerade erleben):

[D]as Volk kann immer dazu gebracht werden, den Führern zu gehorchen. Das ist leicht. Man muss ihnen nur sagen, dass sie angegriffen werden, und die Pazifisten wegen mangelndem Patriotismus und Gefährdung des Landes anprangern.“

Gehen Sie zurück und lesen Sie diese Zitate aus dem deutschen Innenministerium und dem DHS noch einmal langsam durch. Die Botschaft, die sie senden, ist unmissverständlich klar. Es mag nicht so neu erscheinen, aber es ist. Ja, sie sagen uns seit zwanzig Jahren „wir werden angegriffen“ und denunzieren Kritiker, Demonstranten und Dissidenten (d.h. seit dem Beginn des Krieges gegen den Terror im Jahr 2001 und in den letzten vier Jahren in ihrem Krieg gegen den Populismus), aber dies ist eine ganz neue Ebene davon… eine Verschmelzung der offiziellen Narrative und ihrer jeweiligen offiziellen Feinde zu einem einzigen, aggregierten offiziellen Narrativ, in dem Dissens nicht mehr erlaubt sein wird.

Stattdessen wird er kriminalisiert, oder er wird pathologisiert.

Ernsthaft, gehen Sie zurück und lesen Sie diese Zitate noch einmal. Globale kapitalistische Regierungen und ihre korporativen Mediensprachrohre sagen uns in unmissverständlichen Worten, dass „Einspruch gegen ihre Autorität“ nicht länger toleriert wird, ebenso wenig wie Dissens mit ihren offiziellen Erzählungen.

Solcher Dissens wird als „gefährlich“ und vor allem als „falsch“ angesehen. Man wird sich nicht mit ihm beschäftigen oder ihn rational diskutieren. Sie wird aus der öffentlichen Wahrnehmung getilgt werden. Es wird eine unantastbare, offizielle „Realität“ geben. Jede Abweichung von der offiziellen „Realität“ oder jede Auflehnung gegen die „zivilen Behörden“ wird als „Extremismus“ bezeichnet und entsprechend behandelt.

Das ist die Essenz des Totalitarismus, die Etablierung einer unantastbaren offiziellen Ideologie und die Kriminalisierung von abweichenden Meinungen. Und das ist es, was in diesem Moment geschieht. Es wird eine neue offizielle Ideologie etabliert. Nicht eine staatliche Ideologie. Eine globale Ideologie. Die „New Normal“ ist diese offizielle Ideologie. Technisch gesehen ist es eine offizielle Post-Ideologie, eine offizielle „Realität“, eine axiomatische „Tatsache“, die nur „Kriminelle“ und „Psychopathen“ leugnen würden.

Ich werde in meinen zukünftigen Kolumnen tiefer in die „New Normal“-Ideologie und den „pathologisierten Totalitarismus“ eindringen, und… sorry, sie werden wahrscheinlich nicht sehr lustig sein. Für den Moment lasse ich Sie mit zwei weiteren Zitaten zurück. Die Betonung liegt wie immer bei mir.

Hier ist Kalifornien State Senator Richard Pan, Autor eines op-ed in der Washington Post: „Impfgegner Extremismus ist ähnlich wie inländische Terrorismus“, zitiert in der Los Angeles Times:

Diese Extremisten sind noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, also fahren sie fort, die Gewalt gegen die Öffentlichkeit zu eskalieren…Wir müssen jetzt den politischen Willen aufbringen, um zu verlangen, dass inländische Terroristen Konsequenzen für ihre Worte und Taten tragen. Unsere Demokratie und unser Leben hängen davon ab…Sie haben Allianzen mit weißen Rassisten, Verschwörungstheoretikern und [anderen] auf der extremen Rechten gebildet…“

Und hier ist Peter Hotez in der Zeitschrift Nature:

Die Vereinten Nationen und die höchsten Regierungsebenen müssen eine direkte, sogar konfrontative Haltung gegenüber Russland einnehmen und sich dafür einsetzen, dass Anti-Impf-Gruppen in den Vereinigten Staaten aufgelöst werden. Die Bemühungen müssen sich auf den Bereich der Cybersicherheit, der Strafverfolgung, der öffentlichen Bildung und der internationalen Beziehungen ausweiten. Eine hochrangige behördenübergreifende Arbeitsgruppe, die dem UN-Generalsekretär unterstellt ist, könnte die vollen Auswirkungen der Anti-Impf-Aggression bewerten und harte, ausgewogene Maßnahmen vorschlagen. Der Task Force sollten Experten angehören, die sich mit komplexen globalen Bedrohungen wie Terrorismus, Cyberangriffen und nuklearer Aufrüstung befasst haben, denn die Anti-Wissenschaft nähert sich nun ähnlichen Gefahren. Es wird immer deutlicher, dass das Vorantreiben der Immunisierung eine Gegenoffensive erfordert.“

Wir werden noch viel mehr Rhetorik wie diese hören, wenn sich diese neue, totalitärere Struktur des globalen Kapitalismus allmählich entwickelt … wahrscheinlich ist es eine gute Idee, genau zuzuhören und anzunehmen, dass die Neuen Normalen genau das meinen, was sie sagen.