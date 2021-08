Weißes Haus bereitet nationalen Lockdown vor! Braucht noch jemand weitere Erklärungen für den Great Reset?

Um eine große Krise nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, hat die Regierung Biden am Donnerstag und Freitag die Fühler ausgestreckt, um die Nation auf einen weiteren nationalen Lockdown vorzubereiten.

Gouverneure und Bürgermeister in demokratischen Bundesstaaten und Städten in ganz Amerika verhängten mit Freude neue Vorschriften, für das Masken tragen. Doch das ist erst der Anfang. Es wird zu einem Konflikt zwischen Biden und den Gouverneuren der roten Bundesstaaten kommen, die sich weigern, die Maskenpflicht und die Abriegelungen wieder einzuführen. Die Republikaner wissen, dass dies nur ein weiterer Versuch der Demokraten ist, sich an der Macht zu halten, mehr nicht.

Sie sehen die Botschaft des Weißen Hauses als das, was sie ist: der Beginn einer weiteren COVID-19-Angst-und Panikmache.

Die Delta-Variante ist gerade rechtzeitig eingetroffen, um weitere Schließungen zu rechtfertigen, um auch die Öffnung von Schulen zu verhindern, um ebenso die Wiedereröffnung Ihrer Geschäfte zu verhindern, um viele endgültig in den Bankrott zu treiben. Braucht noch jemand weitere Erklärungen für den Great Reset?