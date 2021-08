Plandemie: Warum ist eine 100-ige “Impfquote” für das Establishment so extrem wichtig?

Die Impfpropaganda hat inzwischen schlichtweg lächerliche Züge angenommen. Menschen werden mit Fast Food, Geld oder Lotterielosen dazu “ermutigt” sich einer Gentherapie zu unterziehen. Hochleistungspresse und Politkaste versuchen sich gegenseitig mit irrwitzigen “Vorschlägen” zu übertrumpfe, um den Giftcocktail in die Venen ihrer Opfer zu bekommen. Eine offene “Impfapartheid” wird offen diskutiert und ist de facto bereits inmitten der Gesellschaft angekommen.

Eine wahre Flut an Propaganda pro “Impfung” und pro “Grüner Pass” hat sich in den letzten Tagen/wenigen Wochen über uns ergossen. Weltweit. Während die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) in den USA verzweifelt eine höhere “Impfquote” einfordern, sind Europa oder Australien bei ihren “Impfquoten” schon weiter und die jeweiligen Regime sind offen zur “Impfpass”-Phase ihrer Agenda übergegangen.

Manch einer mag verwirrt sein ob des offensichtlichen Gleichschritts in dem sich die meisten Länder bewegen, wenn es um die “Impf”vorschriften und -beschränkungen geht. Wie ist es möglich, dass sich fast alle Regierungen der Welt in Bezug auf einen immer