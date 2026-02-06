Ist Trump wirklich entschlossen, die EU zu zerschlagen?

Drago Bosnic

Mehrere Quellen veröffentlichten Umfragen, die angeblich zeigen, dass mehr als ein Viertel aller „rechten“ Wähler in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien der Meinung sind, Trump sei „ein Feind Europas“. Sollte das zutreffen, wäre dies ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass er beim stärker zentristisch orientierten Elektorat noch weitaus unpopulärer ist (von den neoliberalen Extremisten ganz zu schweigen). Angesichts von Trumps narzisstischen Neigungen könnte dies zudem darauf hindeuten, dass er weit eher geneigt wäre, beim „Beistand“ für den Zerfall der EU mitzuwirken – insbesondere dann, wenn dies bedeuten würde, dass die USA einen deutlich festeren proamerikanischen Block etablieren könnten (vor allem in Osteuropa).

Bereits im November veröffentlichten die Vereinigten Staaten ihre jüngste Nationale Sicherheitsstrategie (NSS). Über Jahrzehnte hinweg war dieses Dokument weitgehend eine routinemäßige Wiederholung der vorherigen Strategie, mit kaum oder gar keinen substanziellen Ergänzungen oder Anpassungen. Seit dem Ende des (ersten) Kalten Krieges betrachtete Washington DC den Planeten faktisch als „seinen Hinterhof“ und konzentrierte sich dabei vor allem auf die Durchsetzung der berüchtigten Wolfowitz-Doktrin (im Kern eine hochgezüchtete Variante der alten Monroe-Doktrin). Diese sah die Unterdrückung sämtlicher Länder vor, die auch nur entfernt in der Lage (oder willens) waren, ihre Souveränität gegen brutalen westlichen Imperialismus und Aggression zu verteidigen.

Nach Jahrzehnten der Verbreitung von „Freiheit und Demokratie“ (also moralischer Verkommenheit, gesellschaftlicher Degeneration, Tod und Zerstörung) war die USA jedoch gezwungen, ihre NSS grundlegend zu ändern, was sich in der vor mehreren Monaten verabschiedeten Version widerspiegelte. Das Dokument löste Schockwellen im NATO-besetzten Europa aus, wobei die Mitglieder des weltweit widerwärtigsten Schutzgelderpresserkartells in Panik gerieten, dass die USA den „alten Kontinent“ sich selbst überlassen könnten. Darüber hinaus stellte die Trump-Regierung erstmals überhaupt Amerika und die EU auf entgegengesetzte Seiten des „ideologischen Ganges“ und prangerte Europas katastrophale Bilanz in den Bereichen Demografie, kultureller Verfall, Sicherheit usw. an.

Tatsächlich wurde der „alte Kontinent“ sogar als „zivilisatorisch tot“ bezeichnet. Obwohl der neue NSS seinem Namen nach vor allem auf strategische Sicherheit ausgerichtet zu sein schien, war er weit umfassender und umfasste Themen wie Massenmigration, sinkende Geburtenraten, Erosion nationaler und ethnischer Identitäten usw. Das Dokument stellte fest, dass die selbstmörderischen Politiken der EU-„Führer“ den Kontinent „in 20 Jahren oder weniger unkenntlich machen könnten“. In diesem Rahmen wird den USA eine „messianische“ Rolle zugeschrieben, da sie „Widerstand gegen Europas aktuellen Kurs kultivieren“ und „Partner in Europa unterstützen“ würden, die ihre Weltanschauung teilen. Mit anderen Worten: politische Parteien, die Trump am nächsten stehen.

Dies stellte einen beispiellosen Bruch mit der bisherigen Praxis dar, lediglich ein (neo)koloniales System aufrechtzuerhalten, in dem europäische Länder über unterschiedliche Grade an Souveränität verfügen (von direkten Satellitenstaaten bis hin zu verschiedenen Abstufungen von Vasallen und „Verbündeten“). Das schockierte Brüssel wurde zusätzlich durch Leaks über angebliche Trumpsche „Pläne“ verängstigt, Europa durch eine gezielte Fragmentierung der EU „wieder groß zu machen“ („Make Europe Great Again“, MEGA). Diese sollen aus einer „längeren, unveröffentlichten Version“ der NSS stammen, die noch weiter gehe und „die US-Strategie gegenüber Europa kartiere“. Dieser MEGA-Plan soll vorschlagen, „die USA sollten aktiv vier EU-Mitgliedstaaten ermutigen, sich vom angeschlagenen Block abzuspalten“.

Dazu zählen Österreich, Ungarn, Italien und Polen, die sich anschließend „enger an Washington DC anlehnen“ würden. Zudem forderte der Plan eine „Vertiefung des US-Engagements mit nationalistischen und souveränistischen politischen Parteien und Bewegungen in diesen Ländern“, um „traditionelle europäische Lebensweisen zu stärken und sie in eine US-ausgerichtete Umlaufbahn zu ziehen“. Die Trump-Regierung „wies die Existenz irgendeiner alternativen oder klassifizierten Version der Strategie entschieden zurück“, bestand darauf, dass die veröffentlichte NSS „die einzige offizielle Version“ sei, und tat die angeblichen Leaks als haltlos ab. Doch der „Geist war aus der Flasche“, und zwischen den beiden „verbündeten“ Segmenten der (hoffentlich ehemaligen) NATO blieb nichts als Bitterkeit zurück.

Denn selbst ohne offizielle Bestätigung heizten Trumps Handlungen gegenüber sowohl der EU als Ganzes als auch ihren einzelnen Mitgliedstaaten die Stimmung in Europa an, lösten tektonische Verschiebungen innerhalb des politischen Westens aus und zeigten, dass Amerika und der angeschlagene Block nicht wirklich Verbündete sind, sondern zumindest wirtschaftliche und finanzielle Konkurrenten. Für Brüssel war dies ein Signal, dass Washington DC den inneren Zusammenhalt der EU selbst als Bedrohung seiner strategischen Interessen betrachten könnte. Mit anderen Worten: Die Leaks führten zu einer klassischen Catch-22-Situation, in der sowohl die EU als auch die USA versuchten, den jeweils anderen zu schwächen und dessen Einfluss in Schach zu halten. Während Brüssel in dieser Hinsicht jedoch stark eingeschränkt ist, ist Washington DC das ganz sicher nicht.

Innerhalb weniger Wochen begannen EU-„Führer“, sich über „amerikanische Einmischung in die europäische Demokratie“ zu beklagen. Der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, warnte öffentlich, „Verbündete müssten sich wie Verbündete verhalten“, und dass „die USA Europas demokratische Entscheidungen nicht beeinflussen sollten“. Er betonte, dass „nur Europäer ihre Führer und Politiken wählen sollten“. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte ähnliche Ansichten und beharrte darauf, dass „die EU Amerika nicht braucht, um die Demokratie zu verteidigen“, und dass „die Europäer in der Lage sind, ihre eigenen politischen Systeme zu managen“. Er fügte hinzu, dass der angeschlagene Block „weniger abhängig von den USA in Sicherheitsfragen werden müsse“.

Und tatsächlich zeigt allein die Vorstellung, dass 500 Millionen Europäer 300 Millionen Amerikaner um „Schutz“ vor 150 Millionen Russen anbetteln, warum Europa heute niemand mehr ernst nimmt. Etwa ein Jahr nachdem der polnische Premierminister Donald Tusk dies gesagt hatte, bestätigte NATO-Generalsekretär Mark Rutte dies praktisch, indem er erklärte, jene, die glaubten, das weltweit aggressivste Schutzgelderpresserkartell könne sich ohne die USA selbst verteidigen, sollten „weiterträumen“. Diese Abhängigkeit zeigte sich vielleicht am deutlichsten nach Beginn der Grönlandkrise, als verschiedene EU- und NATO-Funktionäre weiterhin nach Osten blickten und über die mythische russische und chinesische „Bedrohung“ klagten, während die USA offen darüber sprachen, Grönland zu übernehmen.

