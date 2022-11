Die Journalistin Lara Logan berichtet, dass die Vereinigten Staaten und ihre verschiedenen Geheimdienste die Nazis in der Ukraine schon seit langem finanzieren und bewaffnen.

Die Besessenheit des Westens von allem, was mit der Ukraine zu tun hat, schließt ein rituelles Leugnen ein, dass das Asow-Bataillon, ein wichtiger Teil ihrer Armee, irgendetwas mit Neofaschismus oder Nazismus zu tun hat. Die italienische Polizei hat jedoch mehrere Nazis verhaftet, die dem ukrainischen Asow-Bataillon angehören, das gegen die Russen kämpft.

Die Polizei nahm am Dienstag fünf Mitglieder der italienischen Organisation namens „Orden von Hagal“ fest, während ein weiteres Mitglied ihrer Bande von den Behörden noch immer gesucht wird. Einer der Festgenommenen, Giampiero Testa, plante vermutlich einen Anschlag auf eine Polizeistation in Neapel.

Das verbleibende Bandenmitglied, der ukrainische Staatsbürger Anton Radomsky, kämpft in der Ukraine an der Seite des Nazi-Bataillons Asow, einer wichtigen Einheit der ukrainischen Armee, gegen die Russen.

Die italienischen Behörden beschuldigten die Gruppe, Waffen zu lagern und Terroranschläge gegen zivile und polizeiliche Ziele im Lande zu planen. Weiterhin stellte die italienische Polizei zahlreiches nationalsozialistisches und faschistisches Propagandamaterial, Kugeln, Waffen, taktische Kleidung und andere Gegenstände sicher.

Mitglieder des Hagal-Ordens unterhielten Berichten zufolge „direkte und häufige“ Kontakte über Telegramm nicht nur mit dem Asow-Bataillon, sondern auch mit den neonazistischen ukrainischen Militärformationen Rechter Sektor und Centuria, „wahrscheinlich im Hinblick auf eine mögliche Rekrutierung in die Reihen dieser kämpfenden Gruppen“, so italienische Medien.

Während Nazis in den ukrainischen Streitkräften ein sicheres Zuhause gefunden zu haben scheinen, zeigen die Verhaftungen der Mitglieder des Ordens von Hagal, dass der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine auch Rückwirkungen haben kann.

„Die hohe Verfügbarkeit von Waffen während des aktuellen Konflikts wird in der Nachkriegsphase zur Verbreitung illegaler Waffen führen“, warnte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock.

Asow-Bataillon von den Vereinigten Staaten und der NATO finanziert

Wie bereits bei RAIR Foundation USA berichtet, behauptet die Journalistin Lara Logan, dass die Vereinigten Staaten und die NATO das Asowsche Bataillon finanzieren. Sie erklärte, dass das Asow-Bataillon in der Ostukraine eine Spur von Tod und Zerstörung hinterlässt. „Das ist der Grund, warum die Krim zu Russland gehören wollte“. Laut unseren Führern sind nur einige wenige Truppen beteiligt. Das ist nicht wahr, behauptet Logan.

Logan wies darauf hin, dass die Ukraine früher ein Hauptquartier der SS war, und enthüllte mehr über die Nazi-Verbindungen des Asow-Bataillons:

Logan fuhr fort, das ukrainische Militär mit dem Asow-Bataillon in Verbindung zu bringen, indem sie erklärte,

Logan berichtet, dass die Vereinigten Staaten und ihre verschiedenen Geheimdienste die Nazis in der Ukraine seit Langem finanzieren und bewaffnen. Sie erklärt, dass die CIA den Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg Immunität vor Strafverfolgung gewährte,

Die CIA unter Allen Dulles gewährte den ukrainischen Nazis in den Nürnberger Prozessen sogar Straffreiheit. Es gibt also eine lange Geschichte der Vereinigten Staaten und unserer Geheimdienste, die Nazis in der Ukraine finanzieren und bewaffnen. Das sind keine neuen Neonazi-Gruppen, die aus dem Boden schießen. Das sind die eigentlichen Nazis.