Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist ein Testfeld für dystopische „Pay-by-face“-Technologie

Ähnlich wie bei der in China eingesetzten Technologie.

Visa, der offizielle Partner der FIFA für Zahlungstechnologie, wird bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar „innovative“ biometrische Zahlungstechnologien einsetzen. Zu dem alle vier Jahre stattfindenden Turnier werden über eine Million Fußballfans in Katar erwartet.

Visa hat 5.300 kontaktlose Zahlungsterminals in den FIFA-Stadien installiert und macht die Weltmeisterschaft in Katar damit zum Turnier mit den meisten Zahlungsmöglichkeiten, das von der FIFA organisiert wird. Die Weltmeisterschaft bietet Visa eine globale Bühne, um neue Technologien zu testen. In Katar wird Visa mehrere begrenzte Pilotprojekte durchführen, die die Zukunft des Bezahlens demonstrieren.

In Zusammenarbeit mit der Qatar National Bank und POP ID wird Visa es den Menschen ermöglichen, mit biometrischen Gesichtsdaten zu bezahlen.

Eine physische Karte oder eine Smartphone-App sind nach der ersten Registrierung nicht mehr erforderlich.

Der Zahlungsanbieter wird auch eine digitale Sofortkarte testen. Nach dem Scannen eines QR-Codes wird sofort eine digitale Prepaid-Karte ausgestellt, die in einer mobilen Brieftasche gespeichert werden kann.

In einer Pressemitteilung zur Ankündigung der innovativen Zahlungen sagte Dr. Saeeda Jaffar, Senior Vice President und Group Country Manager für den GCC bei Visa: „Als langjähriger Partner der FIFA möchte Visa den Fußballfans aus aller Welt die beste Möglichkeit bieten, in Katar zu bezahlen und gleichzeitig aufregende neue Innovationen wie die Verschmelzung von Kunst, Fußball und Technologie bei den Masters of Movement von Visa zu erleben. Mit Tausenden von kontaktlosen Zahlungsterminals verspricht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ für die mehr als eine Million Fans, die kommen, um die Magie des Fussballs zu geniessen, das am besten ausgestattete FIFA-Turnier aller Zeiten zu werden.“