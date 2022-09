Italienische Daten, die zu Lockdowns der Welt im Frühjahr 2020 verwendet wurden, zeigen, dass die übermäßigen Todesfälle nicht durch die Verbreitung eines Virus verursacht wurden

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass das SARS-CoV-2-Virus bereits vor dem angeblichen Beginn der „Pandemie“ in der Bevölkerung verbreitet war. Es wurden jedoch keine übermäßigen Todesfälle gemeldet … bis der Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde.

Für Italien liegen äußerst detaillierte tägliche Todesdaten vor – wahrscheinlich die detailliertesten Daten, die weltweit verfügbar sind.

Die aus diesen Daten aus der italienischen Lombardei abgeleiteten Annahmen – einschließlich der Schätzungen der Todesfall- und Infektionsraten – bildeten die Grundlage für die Covid-Maßnahmen, die Anfang 2020 zunächst im Vereinigten Königreich eingeführt wurden und sich danach weltweit verbreiteten

Anhand derselben Daten für den Zeitraum Februar bis Mai 2020 zeigte Jonathan Engler jedoch, dass nicht die Ausbreitung eines Virus, sondern die Gesundheitspolitik, die Verwaltung des Gesundheits- und Sozialwesens die Sterberaten in der Region beeinflusste.

„Diese Beobachtungen werfen sicherlich Fragen auf, die nach den Ursachen für die hohen Sterberaten in der Lombardei im Frühjahr 2020 gefragt sind“, schrieb Engler.

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus einem Artikel mit dem Titel „Wurden die beispiellosen überhöhten Sterbeziffern in Norditalien im Frühjahr 2020 durch die Ausbreitung eines neuartigen tödlichen Virus verursacht?“ von Jonathan Engler, veröffentlicht von PANDA Uncut. Lesen Sie den vollständigen Artikel HIER

Von Jonathan Engler

Wie in mehreren Analysen aufgezeigt wurde (siehe z. B. diese Arbeiten mit Daten aus Italien, den USA, dem Kongo und Brasilien), mehren sich die Hinweise darauf, dass das Virus bereits vor dem angeblichen Beginn der Pandemie und sogar noch im September 2019 völlig unbemerkt vorhanden war. In fast allen Veröffentlichungen, die über solche Daten berichten, scheint die Bedeutung der Tatsache, dass bis zur Ausrufung des Notstands keine übermäßige Sterblichkeit zu beobachten ist, übersehen worden zu sein.

Es lohnt sich, die folgende kontrafaktische Annahme in Betracht zu ziehen: Stellen Sie sich vor, es gäbe gar kein Virus, aber die Regierungen hätten aus irgendeinem anderen Grund (irgendeiner genügt) beschlossen, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, darunter:

Anweisung an die Bevölkerung, bei Husten, Fieber oder anderen Symptomen nicht in die Gesundheitsversorgung zu gehen, zum einen, um die Gesundheitsversorgung zu „schützen“, und zum anderen, weil jeder Kontakt mit der Gesundheitsversorgung höchstwahrscheinlich zur Ansteckung mit einer tödlichen Krankheit führen würde. Anweisung an das Gesundheitspersonal, sich zu isolieren, wenn sie (oder in manchen Fällen jemand in ihrem Haushalt) einen positiven Test auf eine bestimmte Krankheit erhalten haben, selbst wenn sie symptomlos sind. Leeren von Betten in Vorbereitung auf eine „Überlastung“. Terrorisierung und Isolierung älterer Menschen, insbesondere derjenigen, die in Pflegeheimen leben, Verweigerung von Verwandtenbesuchen und Reduzierung oder Abschaffung persönlicher Besuche von Gesundheits- und Sozialpflegern. Nutzung der gesamten Staatsmaschinerie sowie sämtlicher sozialer Medien und herkömmlicher Mainstream-Medienkanäle, um ein übertriebenes Narrativ der Angst zu verbreiten, das auf die Öffentlichkeit abzielt und auf das Gesundheitspersonal übergreift, obwohl erwiesen ist, dass Stress mehrere negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat, einschließlich der Immunsuppression. Massive Überbeanspruchung einer Behandlung (Beatmung), für die es keine solide Evidenzbasis gibt und von der inzwischen bekannt ist, dass sie äußerst schädlich ist.

Die Umsetzung einer solchen Politik hätte zu Protesten auf den Straßen geführt, bei denen die Menschen erklärt hätten, dass „Tausende von Menschen sicher sterben werden“, und sie hätten zweifellos Recht gehabt. Es ist unvorstellbar, dass eine solche Politik nicht mit einer erheblichen Sterblichkeit verbunden wäre.

Es ist daher sicherlich vernünftig anzunehmen, dass zumindest ein Teil der Todesfälle, die nach den katastrophalen Veränderungen in der Gesundheitsversorgung – insbesondere bei gebrechlichen und älteren Menschen – auf die Politik und nicht auf ein Virus zurückzuführen ist. Die Frage ist: Welcher Anteil wurde durch solche politischen Veränderungen verursacht, und welcher durch die Verbreitung eines Virus in der Bevölkerung?

Der Ausgangspunkt für die Analyse dieser Frage ist die Frage: Welche Beweise gibt es dafür, dass die Ausbreitung eines Virus die Ursache für die beobachteten übermäßigen Todeskurven ist? Lässt sich die „Ausbreitung“ messen, und welche Auswirkungen hätten unterschiedliche Ergebnisse?

Eine Analogie zum Waldbrand

Stellen Sie sich einen Waldbrand vor, der in einer Ecke eines trockenen Waldes ausbricht, ausgelöst vielleicht durch jemanden, der einen schwelenden Grill herumliegen lässt.

Es würde mit einem einzigen lokalen Brandherd beginnen, der dann in Ranken wächst und sich ausbreitet, bis ein Fleck mit noch trockenerem Zunder gefunden wird; diese Bereiche würden dann Feuer fangen und vielleicht nahe gelegene Bereiche durch direkten Kontakt entzünden.

Gelegentlich springt ein Funke über oder ein brennender toter Ast fällt von einem Baum und entzündet einen etwas weiter entfernten Bereich, und der Prozess setzt sich dort fort. Nach einer Weile würde der ganze Wald in Flammen stehen, aber nur für kurze Zeit, denn er würde bald von selbst abbrennen, wobei verschiedene Bereiche zu unterschiedlichen Zeiten abbrennen würden, weil die Brände dort nicht zur gleichen Zeit ausgebrochen sind.

Das wäre das, was man erwarten würde, wenn sich ein Prozess von einer punktuellen Quelle ausbreitet. Was man NICHT erwarten würde, wäre, dass der gesamte Wald zur gleichen Zeit in Brand gerät und alle Gebiete gleichzeitig ausbrennen. In einem solchen Fall würden die meisten Menschen davon ausgehen, dass etwas passiert ist, das das gesamte Gebiet gleichzeitig in Mitleidenschaft gezogen hat – und das überhaupt nicht auf einer Ausbreitung beruht -, vielleicht ein riesiger zerstörerischer Feuerball aus einer nahe gelegenen Explosion.

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass die Untersuchung des Schauplatzes nach dem Ereignis bei der Ermittlung der Ursache nicht sehr hilfreich ist. Beide Szenarien sehen ähnlich aus – ein ausgebrannter Wald. Man muss sich eine Zeitreihe ansehen, d. h. wie die verschiedenen Gebiete im Laufe der Zeit betroffen waren, um einen eindeutigen Beweis für die Ausbreitung zu finden.

Sieht die Lombardei wie die Ausbreitung eines Virus aus?

[Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Kurven der Todesfälle aller Ursachen in den 13 Verwaltungsgebieten (im Folgenden als „Provinzen“ oder „Verwaltungsgebiete“ bezeichnet), die die Region Lombardei bilden.

Diese Kurven entsprechen überhaupt nicht dem, was man bei einer Streuung erwarten würde. Eine genaue Analyse zeigt, dass die Kurven der überzähligen Todesfälle in Lodi um den 23. Februar beginnen und in allen anderen Gebieten am oder innerhalb weniger Tage nach dem 1. März auftreten.

Aber lässt sich dies auch mathematisch nachweisen? Ja.

Das Merkmal, das wir hier betrachten, ist der Sterbeüberschuss – ein viel besseres Merkmal als die Zählung von Todesfällen, die als „Covid-Todesfälle“ bezeichnet werden. Wie bereits in der Analyse der Lombardei erwähnt, haben wir das Glück, dass für Italien extrem feinkörnige Daten über die täglichen Todesfälle zur Verfügung stehen; in der Tat handelt es sich dabei wahrscheinlich um die detailliertesten Daten, die weltweit verfügbar sind und die täglichen Todesfälle in relativ kleinen Gebieten in ganz Italien aufzeigen.

Was zeigt nun diese feinere Analyse?

Nachfolgend ist die Zahl der Menschen dargestellt, die im Februar in ganz Norditalien (einschließlich der Lombardei) an allen Ursachen starben.

Die Zahl der Todesfälle in jeder Gemeinde mit einer ausreichend großen Bevölkerung, um aussagekräftige Daten zu liefern (von denen es in Norditalien mehrere hundert gibt), wurde entsprechend der Zahl der Todesfälle im Monat Februar im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre farblich gekennzeichnet.

Auffallend ist, dass die Zahl der Todesfälle in einigen Gebieten etwas unter dem „erwarteten“ Wert liegt (hellblau oder grau), in anderen etwas darüber (grün oder gelb), wie es ohne Pandemie zu erwarten wäre. Der springende Punkt ist jedoch, dass es überhaupt keine Häufungen gibt.

Sowohl das Fehlen von überzähligen Todesfällen insgesamt als auch das Fehlen von Clustern überzähliger Todesfälle ist in der Tat völlig unerwartet angesichts der Beweise – die jetzt durch Arbeiten zur Untersuchung von Antikörpern und PCR-Testdaten UND Symptomen gestützt werden – für das signifikante Vorhandensein von SARS-CoV-2 im Februar (und sogar früher).

Wie konnte sich ein offensichtlich hoch ansteckendes und tödliches Virus in der gesamten Region so stark ausbreiten, dass sich die Zunahme der Fälle in den meisten Gebieten Ende Februar offenbar verlangsamte*, ohne dass es zu einer Zunahme der Todesfälle kam?

[*Anmerkung: Siehe die Abbildung der geschätzten Reproduktionsrate im Originalartikel, die hier nicht enthalten ist].

Und wie sieht es mit dem März aus – dem Monat der schockierenden überhöhten Todeskurven?

Auf den ersten Blick ist eine Clusterbildung zu erkennen, so dass man meinen könnte, dies sei ein Beweis für die Verbreitung von Viren. Auch eine statistische Analyse der Autokorrelation deutet auf eine Ausbreitung hin.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Autokorrelation andere Ursachen als die biologische Ausbreitung haben kann. Jede Gemeinde liegt in einer eigenen Provinz; Unterschiede zwischen diesen Provinzen in der Verwaltung des Gesundheits- und Sozialwesens, die sich auf die Sterblichkeitsraten auswirken, würden ebenfalls zum Auftreten von Clustern führen.

Dies ist jedoch nicht auf die Ausbreitung eines Virus zurückzuführen, sondern eher auf die Ähnlichkeiten zwischen benachbarten Gemeinden in der Gesundheitspolitik, da sie im selben Verwaltungsgebiet liegen.

Durch die Anpassung eines Modells mit zwei Komponenten – erstens die Verwaltungsprovinz, in der die Gemeinde liegt, und zweitens die Sterberaten in den Nachbargemeinden – können die Auswirkungen von Provinz und Nachbargemeinde getrennt analysiert werden.

So sieht das Bild im März aus, wenn der Effekt der Provinzlage mathematisch abgezogen wurde:

Die Häufung verschwindet fast vollständig, wenn die Provinzgrenzen berücksichtigt werden (und die statistische Analyse bestätigt dies).

Ausgehend von der Annahme, dass die Gesundheitsversorgung nach Provinzen organisiert ist, kann die Schlussfolgerung nur lauten, dass die Art und Weise der Gesundheitsversorgung für die Sterblichkeitsrate ausschlaggebend war und nicht die Ausbreitung eines Virus, die natürlich keine Rücksicht auf Provinzgrenzen nimmt.

Was geschah, als die überzähligen Todesfälle später zurückgingen?

Erinnern Sie sich daran, dass ich weiter oben angedeutet habe, dass beim Ausbrennen des Waldbrandes die einzelnen Brandherde im Laufe der Zeit erlöschen würden, da sie zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Man würde nicht erwarten, dass alle Brände im Wald zur gleichen Zeit erlöschen.

Doch in der Lombardei erloschen alle Brände mehr oder weniger gleichzeitig. Sowohl die Zahl der überzähligen Todesfälle als auch das räumliche Muster sind im Mai zusammengebrochen.

Schlussfolgerung und Schlussbemerkungen

Die statistische Analyse der Autokorrelation der überzähligen Todesfälle in der Lombardei im Frühjahr 2020 zeigt eine viel geringere Häufung, als man erwarten würde, wenn ein sich in der Region ausbreitendes Virus dafür verantwortlich wäre. Die geringe Häufung scheint eher mit den Unterschieden zwischen den Verwaltungsregionen zusammenzuhängen, in denen sich die Gemeinden befinden.

Diese Beobachtungen werfen sicherlich Fragen zu den Ursachen der hohen Sterberaten in der Region Lombardei im Frühjahr 2020 auf, die beantwortet werden müssen.

Die Tatsache, dass die aus den Daten aus der Lombardei abgeleiteten Annahmen – einschließlich der Schätzungen der Fall- und Infektionssterblichkeitsraten – die Grundlage für politische Maßnahmen bildeten, die zunächst im Vereinigten Königreich umgesetzt wurden und sich danach weltweit ausbreiteten, macht diese Frage zu einer Frage, die mit einiger Dringlichkeit behandelt werden sollte.

Dies gilt umso mehr, als jetzt erkannt wird, dass diese Maßnahmen für einen Großteil der Weltbevölkerung katastrophale und lang anhaltende Schäden verursacht haben, ohne dass ein erkennbarer Nutzen zu verzeichnen war.

[Wie ein kürzlich im BMJ veröffentlichter Artikel einer Gruppe italienischer Wissenschaftler nahelegt, ist die Frage, was zu verlieren ist, wenn man die Hypothese der Ausbreitung von SARS-CoV-2 im Jahr 2019 als vertretbar akzeptiert und dringend erforscht.]

Was es zu verlieren gibt – zumindest für diejenigen, die unerbittlich eine einzige narrative Erklärung für alle Beobachtungen seit 2020 vorantreiben und alle alternativen Standpunkte mit dem Oxymoron „the science is settled“ zensieren – ist die Erkenntnis der Bürger, dass ein großer Teil der Todesfälle möglicherweise fälschlicherweise einem Virus zugeschrieben wurde und nicht der wahren Ursache – der Art der Reaktion auf die wahrgenommene Bedrohung durch ein Virus.