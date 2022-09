Pepe Escobar: All die jungen Kerle, die die (russischen) Nachrichten überbringen

Von Pepe Escobar

Die geopolitischen tektonischen Platten bewegen sich, und das Geräusch ist in der ganzen Welt zu hören, während die Zwillingsbärchen DVR und LPR sowie Cherson und Saporoschje über ihre Referenden abstimmen. Unumstößliche Tatsache: Ende nächster Woche wird Russland höchstwahrscheinlich auf dem Weg sein, der Föderation über 100.000 km² und über 5 Millionen neue Bürger begrüssen.

Denis Puschilin, Chef der DVR, brachte es auf den Punkt: „Wir gehen nach Hause“. Die kleinen Bären kommen zu Mama.

Zusammen mit der teilweisen Mobilisierung von bis zu 300.000 russischen Reservisten – die wohl nur eine erste Phase darstellt – sind die Auswirkungen immens. Verlassen Sie das bisherige weiche Format der militärischen Sonderoperationen (SMO): Treten Sie in einen ernsthaften kinetischen Krieg ein, nicht in einen hybriden, gegen jeden Akteur, ob Vasall oder nicht, der es wagt, russisches Gebiet anzugreifen.

Es gibt ein sehr kurzes Zeitfenster einer von China verursachten Krise/Gelegenheit für den kollektiven Westen oder die NATO-Staaten, zu verhandeln. Das werden sie nicht tun. Selbst wenn jeder mit einem IQ über Zimmertemperatur weiß, dass die einzige Möglichkeit für das Imperium des Chaos/Lügens/Plünderns zu „gewinnen“ – außerhalb der Titelseite von The Economist – ein Erstschlag mit taktischen Nuklearwaffen wäre, der auf eine verheerende russische Antwort stoßen würde.

Der Kreml weiß das – Präsident Putin hat es öffentlich angedeutet; der russische Generalstab (RGS) weiß es; die Chinesen wissen es (und haben, ebenfalls öffentlich, zu Verhandlungen aufgerufen).

Stattdessen erleben wir eine hysterische Russophobie, die einen Paroxysmus erreicht. Und von den wie vom Blitz getroffenen Vasallen kommt ein besonders giftiger Schlamm aus Angst und Abscheu.

Die Auswirkungen wurden bei The Saker und von Andrei Martyanov scharf und rational angesprochen. Auf dem Gebiet der „Beeinflussung“ durch soziale Netzwerke – einer Schlüsselkomponente des hybriden Krieges – wurde billige Unterhaltung von allen geboten, von verängstigten Eurokraten bis zu beschissenen US-Generälen im Ruhestand, die mit einem „verheerenden Schlag“ gegen die Schwarzmeerflotte drohen, „wenn Wladimir Putin in der Ukraine Atomwaffen einsetzt“.

Eines dieser Exemplare ist ein reiner PR-Frontmann für eine atlantische Denkfabrik. Er wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, mit den Worten entsorgt: „Idioten im Ruhestand, die den Rang eines Generals haben, haben es nicht nötig, uns mit dem Gerede über einen NATO-Angriff auf die Krim zu erschrecken.

Ausgerastet in einem Tagtraum? Oh ja! Geschmacklose feuchte Träume, ohne den Bowie-Glanz.

Maskirowka trifft Sun Tzu

Moskaus neue Strategie hebt Maskirovka – Maske, Finte, Feind täuschen – auf eine andere Ebene und lässt die Maske und die Samthandschuhe fallen. Jetzt ist alles klar: Das ist Sun Tzu in Turboform („Mögen deine Pläne dunkel und undurchdringlich sein wie die Nacht, und wenn du dich bewegst, schlage ein wie der Blitz.“)

Auf dem ukrainischen Schlachtfeld wird es noch viele Blitzeinschläge geben. Dies ist der Höhepunkt eines Prozesses, der in Samarkand während des SOZ-Gipfels letzte Woche begann. Diplomatischen Quellen zufolge hatten Putin und Xi Jinping ein sehr ernstes Gespräch. Xi stellte harte Fragen – im Sinne von „Sie müssen das zu Ende bringen“ – und Putin erklärte wohl, wie die Dinge die nächste Stufe erreichen würden.

Unmittelbar danach reiste Yoda Patruschew nach China und traf sich mit seinem Yoda-Kollegen Yang Jiechi, dem Leiter der Kommission für auswärtige Angelegenheiten, und dem Sekretär des Zentralen Politischen und Juristischen Komitees, Guo Shengkun.

Im Anschluss an Samarkand erläuterte Patruschew, wie Moskau Peking militärisch unterstützen wird, wenn das Kaiserreich auf dem nächsten Schlachtfeld etwas Komisches versucht: Der asiatisch-pazifische Raum. Dies sollte im Rahmen der SOZ geschehen. Entscheidend ist, dass die Patruschew-Treffen von den Chinesen beantragt wurden.

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China steht also kurz davor, eine vollwertige Zusammenarbeit zu erreichen, bevor die Lage im Südchinesischen Meer ernst wird. Es ist, als stünden Russland und China kurz davor, ihre eigene OVKS zu gründen.

Und das, obwohl die chinesische Führung weiterhin – meist unter vier Augen – erklärt, dass ein Krieg in Russlands westlichem Grenzgebiet miserabel fürs Geschäft ist (BRI, EAEU, SCO, BRICS+, alle) und so schnell wie möglich beendet werden sollte.

Das Problem ist, dass eine rasche Lösung nicht in Sicht ist. Außenminister Lawrow, der in New York an der UN-Generalversammlung teilnimmt, betonte, wie.

„Die Ukraine ist letztendlich zu einem totalitären Nazi-Staat geworden“ – mit bedingungsloser Unterstützung des kollektiven Westens.

Seit der ausbleibenden Antwort auf Russlands Forderung nach einer ernsthaften Diskussion über die Unteilbarkeit der Sicherheit Ende 2021 hat die NATO ihre Taktik vorhersehbar verdoppelt: Es geht immer um die Beschießung des Donbass.

Das konnten der Kreml und die russische Öffentlichkeit unmöglich mehr tolerieren. Daher die Teilmobilisierung, die von den Silowiki und dem Sicherheitsrat seit geraumer Zeit mit Nachdruck vorgeschlagen wird, wobei Kostjukow beim GRU, Naryschkin beim SVR und Bortnikow beim FSB an vorderster Front stehen.

Die Symbolik ist stark: Nach so vielen Jahren ist Moskau endlich entschlossen, den Donbass bis zu den kleinen Bären zu unterstützen, die für immer zu Mama kommen.

Es gibt – unbestätigte – Gerüchte in Moskau, dass die Entscheidung beschleunigt wurde, weil der GRU Informationen darüber hat, dass die Amerikaner bald Langstreckenraketen nach Kiew liefern, die russische Städte treffen können. Das ist für den Kreml mehr als eine rote Linie – daher hat Putin ausdrücklich erwähnt, dass jede verfügbare Waffe in Russlands mächtigem Arsenal zum Schutz des Mutterlandes eingesetzt werden wird.

Die rote Linie ist sogar noch wichtiger als die viel beschworene umfassende Gegenoffensive Kiews, die erst im Frühjahr 2023 erfolgen könnte. Mit der Teilmobilisierung kann Russland bis Ende des Jahres mit einer neuen Ladung frischer, kriegsbereiter Truppen rechnen. Der viel beschworene zahlenmäßige Vorteil der Ukraine wird bald zunichte gemacht werden.

Sklaven, die „Das Rheingold“ trällern

Das Bild von General Winter wird also deutlich weniger langsames Schleifen – die bisher vorherrschende Taktik – und viel mehr groß angelegte Manöverkriege mit verheerenden Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur zeigen.

Europa mag unterdessen in Dunkelheit und Kälte versinken und mit einer Rückkehr ins Mittelalter liebäugeln, doch die imperialen Kriegsherren werden sich weiterhin weigern, zu verhandeln. Dem Kreml und der RGS ist das völlig egal. Denn die russische Öffentlichkeit ist sich des großen Ganzen bewusst. Die Ukraine ist nur ein Spielball in ihrem Spiel – und was „sie“ wollen, ist die Zerstörung und Ausplünderung Russlands.

Verteidigungsminister Schoigu hat es auf eine – sachliche – Weise ausgedrückt, die sogar ein Kind verstehen kann. Russland kämpft gegen den kollektiven Westen; die westlichen Kommandozentralen in Kiew haben das Sagen; und die gesamte Palette der militärischen und „zivilen“ Satelliten der NATO ist gegen Russland mobilisiert.

Inzwischen ist das schon klar. Wenn diese NATO-Kommandozentralen Kiew anweisen, nach den Referenden russisches Territorium anzugreifen, werden wir die von Putin versprochene Dezimierung der „Entscheidungszentren“ erleben. Und das Gleiche gilt für die Satelliten.

Das war vielleicht von Anfang an der Plan der RGS. Jetzt können sie es endlich umsetzen, weil die Bevölkerung an der inneren Front dahintersteht. Dieser entscheidende Faktor ist das, was die NATO-„Geheimdienste“ einfach nicht verstehen und/oder nicht in der Lage sind, ihn professionell zu bewerten.

Der ehemalige Pentagon-Berater während der Trump-Administration, Colonel Douglas Macgregor, eine einzigartige Stimme der Vernunft im Beltway, weiß genau, was auf dem Spiel steht: „Russland kontrolliert bereits das Gebiet, das 95 Prozent des ukrainischen BIP erwirtschaftet. Es hat keinen Grund, weiter nach Westen vorzudringen.“ Der Donbass wird vollständig befreit, und der nächste Schritt ist Odessa. Moskau hat es „nicht eilig. Die Russen gehen methodisch und überlegt vor. Die ukrainischen Streitkräfte verbluten bei einem Gegenangriff nach dem anderen. Warum überstürzen?“

Die SCO in Samarkand und die UN-Vollversammlung haben hinreichend bewiesen, dass praktisch der gesamte globale Süden außerhalb von NATOstan Russland nicht verteufelt, Russlands Position versteht und sogar davon profitiert, wie China und Indien, die Unmengen von Gas kaufen und in Rubel bezahlen.

Und dann ist da noch die Euro/Dollar-Verschiebung: Um den US-Dollar zu retten, zerschlägt das Imperium den Euro. Dies ist wohl das (Kursivschrift von mir) Machtspiel der US-Regierung/Fed, die EU – vor allem Deutschland – von billiger russischer Energie abzuschneiden, indem sie eine kontrollierte Zerstörung der europäischen Wirtschaft und ihrer Währung organisieren.

Doch die StupidEUROcrats sind so kosmisch inkompetent, dass sie es nicht kommen sahen. Also sollten sie jetzt besser anfangen, „Das Rheingold“ zu summen, bis zu einem „Hallo Dunkelheit, mein alter Freund“-Mittelalter-Revival.

Wechselt man in ein Monty-Python-Register, würde der Sketch so ablaufen, dass der böse Putin den Untergang der Euro-Wirtschaft und -Industrie herbeiführt, die Europäer dazu bringt, all ihre Waffen an die Ukraine zu verschenken, und dann die NATO im Nebel stehen lässt, die verzweifelte Plattitüden brüllt. Am Ende entledigt sich Putin seiner Maske – schließlich handelt es sich um eine Maskirovka – und enthüllt sein wahres, üblicherweise verdächtiges Gesicht.

Von Pepe Escobar: Er ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

An alle jungen Leute, überbringt die (russischen) Nachrichten: Let’s rock. Es ist Zeit, wie der Blitz zuzuschlagen.