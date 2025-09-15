Italienische Forscher finden heraus, dass der COVID-Impfstoff mit einem starken Anstieg der Krebserkrankungen in Verbindung steht

Der medizinische Kommentator John Campbell, Ph.D., analysiert eine im Juli im EXCLI Journal veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie, die den langfristigen Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2-Impfungen und Krebskrankenhausaufenthalten in einer bevölkerungsweiten Kohorte von fast 300.000 Einwohnern der Provinz Pescara, Italien, untersucht.

Einer im Juli 2025 im EXCLI Journal veröffentlichten, von Experten begutachteten Studie zufolge stieg das Krebsrisiko bei Personen, die den COVID-19-Impfstoff erhielten, um 23 %.

Das Risiko für Brustkrebs stieg um 54 % und für Blasenkrebs um 62 % innerhalb von 180 Tagen nach der ersten Impfung, so die Studie.

„Das sind echte Daten und ziemlich beunruhigend“, sagte der medizinische Kommentator John Campbell, Ph.D., in seiner YouTube-Show, als er die Ergebnisse aufschlüsselte.

Die Studie war die erste, die statistisch signifikante Beweise für ein erhöhtes Krebsrisiko nach einer COVID-19-Impfung aufdeckte.

Die Forscher untersuchten den langfristigen Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2-Impfungen und Krebskrankenhausaufenthalten in einer bevölkerungsweiten Kohorte von fast 300.000 Einwohnern der Provinz Pescara, Italien.

Einwohner im Alter von 11 Jahren und älter wurden von Juni 2021 bis Dezember 2023 anhand offizieller Daten des nationalen Gesundheitssystems beobachtet.

Die statistischen Modelle wurden um Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen, frühere Krebserkrankungen und frühere SARS-CoV-2-Infektionen bereinigt, sodass es sich um die bisher umfassendste Nachuntersuchung von Krebsdiagnosen nach der COVID-19-Impfung handelt.

Das Risiko einer Krebsdiagnose war bei Personen, die innerhalb von 180 Tagen nach der ersten Impfung mit einer oder mehreren Dosen geimpft wurden, um 23 % höher als bei ungeimpften Personen, so das Ergebnis der Studie.

Von den 296.015 untersuchten Personen wurde bei 3.134 die Diagnose Krebs gestellt.

„Selbst bei dieser relativ kleinen Stichprobengröße“, so Campbell, „steht die Chance, dass dieses Ergebnis zufällig zustande gekommen ist, nur eins zu tausend.“

Bei Personen, die mindestens drei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, war das Risiko einer Krebsdiagnose innerhalb von 180 Tagen nach der dritten Impfung um 9 % erhöht, verglichen mit ungeimpften Personen.

Zwei Faktoren tragen laut Campbell dazu bei, dass das erhöhte Risiko mit zunehmender Anzahl von Impfdosen sinkt:

„Eine davon ist, dass die Menschen, die prädisponiert waren, Krebs zu bekommen, diesen im Grunde schon entwickelt hatten, bevor die 180-Tage-Frist nach der dritten Dosis erreicht war“, so Campbell. „Vielleicht bedeutet der 23%ige Anstieg der Krebserkrankungen nach sechs Monaten also, dass die Menschen, die Krebs bekommen werden, ihn vielleicht früher bekommen.

Zweitens benötige die Krebsnachsorge Jahrzehnte für eine angemessene Analyse“, sagte er.

Es gab keine Langzeitstudien zum COVID-19-Impfstoff, und „das war das ganze Problem“, so Campbell. „Sie haben die Kontrollgruppen in kürzester Zeit geimpft … die ganze Sache war also ein komplettes Debakel.“

„Wir werden die Antwort erst in den nächsten 10, 20 Jahren kennen, wenn bei mehr Menschen Krebs diagnostiziert wird“, sagte er.

Bei fast allen Krebsarten ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen

Bei Brust-, Blasen- und Dickdarmkrebs war der statistisch signifikante Anstieg bei geimpften Patienten im Vergleich zu ungeimpften Patienten am höchsten.

Das Risiko für Brustkrebs stieg um 54 % und das für Blasenkrebs um 62 % bei Personen, die mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, 180 Tage nach der Impfung. Darmkrebs war um 34 % erhöht.

Bei Personen, die mindestens drei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, war das Risiko für Brustkrebs 180 Tage nach der dritten Dosis um 36 % und für Blasenkrebs um 43 % erhöht.

Das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, stieg um 14 %, doch wurde dieser Anstieg aufgrund der geringen Stichprobengröße der Studie nicht als statistisch signifikant angesehen.

Auch bei Gebärmutter- und Eierstockkrebs wurde sowohl nach einer als auch nach drei Dosen ein Anstieg festgestellt, obwohl die Zahlen statistisch nicht signifikant waren.

Campbell erklärte:

„Es sieht so aus, als gäbe es einen echten Anstieg, aber wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass [3.134] Menschen mit Krebserkrankungen eingeliefert wurden, und wenn man das nach Krebsarten aufschlüsselt, waren die Zahlen manchmal nicht ausreichend, um ein statistisch signifikantes Ergebnis zu liefern.“

Wäre die Studie jedoch in größerem Umfang durchgeführt worden, so „hätte ich die Befürchtung, dass die Ergebnisse hoch signifikant wären“, sagte er.

„Healthy vaccinee bias“ kann Zahlen zum Krebsrisiko verfälschen

Neben der Analyse des Krebsrisikos wurde in der Studie auch das Risiko der Gesamtmortalität in Verbindung mit dem COVID-19-Impfstatus untersucht.

Die Ergebnisse zeigten, dass geimpfte Personen während der gesamten Studiendauer eine geringere Wahrscheinlichkeit hatten, an allen Ursachen zu sterben.

„Dies ist mit ziemlicher Sicherheit auf das zurückzuführen, was wir den gesunden Impfeffekt nennen“, sagte Campbell. „Man hat uns gesagt, manipuliert, gelogen, wie auch immer man es nennen will, dass dieser Impfstoff gut für unsere Gesundheit sei. Menschen, die sich für ihre Gesundheit interessieren, lassen sich also eher impfen.“

Impfstoffe so aussehen lässt, als würden sie Todesfälle reduzieren, auch Krebsrisiken unterschätzen könnte. Sie schrieben:

Der „healthy vaccinee bias“ könnte, ähnlich wie er wahrscheinlich zu einer Überschätzung der Wirksamkeit von Impfungen gegen alle Todesursachen führt, auch zu einer Unterschätzung der potenziellen negativen Auswirkungen der Impfung auf Krankenhausaufenthalte aufgrund von Krebs führen. Tatsächlich kann der gesündere Lebensstil, der in der Regel mit einer Impfung einhergeht, das Risiko von lebensstilbedingten Karzinomen verringern.“

Campbell stimmte mit den Autoren überein. Er vermutet, dass Impfstoffe mehr Krebserkrankungen verursachen oder mit ihnen in Verbindung gebracht werden, als sie identifizieren konnten.

Bestimmte biologische Faktoren deuten auf einen Zusammenhang zwischen den COVID-19-Impfstoffen und Krebs hin, so Campbell:

„Die ständige Produktion von Spike-Protein führt zu Entzündungen. Anhaltende Entzündungen werden mit Krebs in Verbindung gebracht. Autoimmune Angriffe auf das Gewebe führen zu chronischen Entzündungen. …

DNA-Kontamination … es besteht sicherlich ein großes theoretisches Krebsrisiko, hauptsächlich durch die Hemmung von Tumorsuppressorgenen. Frameshifting … man bekommt unkontrollierte Proteine. … Schurkenproteine, Entzündungen, jede Mutation ist natürlich ein Krebs. Ich meine, unser Krebs beginnt mit einer Mutation. Es gibt also eine Menge plausibler Mechanismen.“

Die Beweise für die Gefahren der COVID-19-Impfstoffe mehren sich, doch die Regierungen weigern sich, detaillierte Informationen über Impfungen und gesundheitliche Zwischenfälle herauszugeben, sagte Campbell und nannte dieses Versäumnis „ziemlich empörend“.

„Das Fehlen von Daten deutet auf eine Vertuschung hin, und das ist nicht akzeptabel“, sagte er. „Aber leider ist dies die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden.“

Sehen Sie sich hier die Studie von John Campbell an: