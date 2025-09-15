Einer der meistgelesenen Preprints der Welt, die zeigt, dass mRNA-Spritzen Tausende von Genen zerstören wird zensiert

Mit über 34.000 Aufrufen und 8.600 Downloads entdeckte unsere Studie lang anhaltende genetische Störungen durch mRNA-Spritzen – nur um dann vom biopharmazeutischen Komplex unethisch zensiert zu werden.

Nicolas Hulscher, MPH

In einem schockierenden Schritt, der bei Preprint-Publikationen fast nie vorkommt, hat Preprints.org (gehostet von MDPI) unsere bahnbrechende Studie über mRNA-Injektionen und schwere transkriptomische Störungen zurückgezogen.

Auf der offiziellen Seite ist nur noch eine vage Bezeichnung zu sehen:

„Rücknahmeerklärung: Dieser Vorabdruck enthält ungelöste ethische Fragen.“

Die Studie, die sie zu begraben versuchten

Unsere Arbeit „Synthetische mRNA-Impfstoffe und transkriptomische Dysregulation: Beweise für neu auftretende unerwünschte Ereignisse und Krebserkrankungen nach der Impfung“ wurde in den letzten Monaten zu einer der weltweit am häufigsten gelesenen und heruntergeladenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Die enorme Reichweite machte es für den biopharmazeutischen Komplex und seine Online-Vollstrecker bei PubPeer unmöglich, sie zu ignorieren. Also setzten sie Preprints.org unter Druck, etwas bisher Undenkbares zu tun: einen Preprint zurückzuziehen – etwas, das in der Wissenschaft fast nie vorkommt.

Was wir gefunden haben

Durch hochauflösende RNA-Sequenzierung von Blutproben haben wir herausgefunden, dass COVID-19-„Impfstoffe“ die Expression von Tausenden von Genen empfindlich stören. Sie lösen mitochondriales Versagen, Immunreprogrammierung und onkogene Aktivierung aus – Effekte, die Monate bis Jahre nach der Injektion anhalten können.

Eine differenzielle Genexpressionsanalyse verglich mRNA-geschädigte Patienten (Krebs, unerwünschte Ereignisse) mit 803 gesunden Kontrollpersonen – und enthüllte ein weit verbreitetes transkriptomisches Chaos:

Mitochondriales Versagen – Abbau des Komplexes I, oxidativer Stress, Energiezusammenbruch

– Abbau des Komplexes I, oxidativer Stress, Energiezusammenbruch Neuprogrammierung des Immunsystems – chronische Entzündung, ACE2-Suppression, TLR-Hyperaktivierung

– chronische Entzündung, ACE2-Suppression, TLR-Hyperaktivierung Onkogene Aktivierung – MYC erhöht, p53/KRAS verringert, Unterdrückung der DNA-Reparatur

– MYC erhöht, p53/KRAS verringert, Unterdrückung der DNA-Reparatur Zellulärer Stress – Überlastung der Ribosomen, Aufbau fehlgefalteter Proteine, Aktivierung des Proteasoms

– Überlastung der Ribosomen, Aufbau fehlgefalteter Proteine, Aktivierung des Proteasoms Epigenetische Umstrukturierung – Chromatinverschiebungen, Methylierungsänderungen, Nukleosomenverschiebung

– Chromatinverschiebungen, Methylierungsänderungen, Nukleosomenverschiebung Reverse Transkription vorgeschlagen – Muster, die mit LINE-1-Aktivität und persistenter Plasmid-DNA übereinstimmen; Anlass zur Sorge über mögliche genomische Integration oder eine anhaltende Expression fremder Gene

Unseres Wissens ist dies die erste Studie, die eine langfristige genetische Störung bei Menschen zeigt, die durch die COVID-19-„Impfstoffe“ geschädigt wurden.

Zensur statt Wissenschaft

Dies ist nicht das erste Mal, dass Preprint-Plattformen unethische Zensur betreiben. Unsere Autopsie-Studie „Eine systematische Überprüfung von Autopsiebefunden bei Todesfällen nach der COVID-19-Impfung“ wurde unberechtigterweise bei The Lancet (SSRN) entfernt – weniger als 24 Stunden nach ihrer Veröffentlichung, obwohl sie massenhaft heruntergeladen und gelesen wurde.

Bei der Zurückziehung unseres Preprints ging es nicht um Ethik. Es ging darum, eine Studie zum Schweigen zu bringen, die zeigte: mRNA-„Impfstoffe“ lösen bei Tausenden von Genen ein transkriptomisches Chaos aus.

Das Ende offener Wissenschaft?

Wenn einer der meistgelesenen Vorabdrucke der Welt nach Lust und Laune des biopharmazeutischen Komplexes gelöscht werden kann, ist die offene Wissenschaft tot.

Wenn Preprints zensiert werden können, ist die Fassade der „wissenschaftlichen Debatte“ zu einem Regime der Kontrolle geworden.

Doch die Studie wird nicht verschwinden: Da sie derzeit von einer angesehenen Fachzeitschrift begutachtet wird, kann sie weiterhin auf ResearchGate gelesen werden.

Wir werden weiterhin für die wissenschaftliche Wahrheit kämpfen – koste es, was es wolle.