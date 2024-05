Italienischer Regierungsbeamter erklärt, dass die traditionelle Tierhaltung aufgrund von Biosicherheitsbedenken möglicherweise eingestellt werden muss

Meryl Nass

Kühe dürfen nicht auf die Weide, weil ein mit Vogelgrippe infizierter Vogel auf sie koten könnte? Aus der Septemberausgabe des Guardian:

Es ist wichtig zu wissen, was Regierungsbeamte sagen. Es ist beängstigend.

… Fast 34.000 Schweine wurden letzte Woche in Italien nach einer Häufung von Ausbrüchen in der Lombardei gekeult, einer Region, die als der Schweinegürtel Italiens bekannt ist und zu den wichtigsten Schweineproduktionsgebieten Europas gehört.

“Die Gruppe von Ausbrüchen [in der Lombardei] war die größte in Italien, die durch das ASP-Virus vom Genotyp II verursacht wurde”, sagte Francesco Feliziani, Leiter des nationalen Referenzlabors für [Afrikanische] Schweinepest in Italien.

Er sagte, der Ausbruch in der Lombardei sei “schnell unter Kontrolle gebracht” worden, stelle aber “eine große Bedrohung für den gesamten Sektor dar, da die Region der größte Schweineproduzent unseres Landes ist”.

Da es keinen Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest gebe, so Feliziani, seien Keulungen unumgänglich, um die Seuche einzudämmen. Das eigentliche Problem, so Feliziani, “bleibt die Präsenz des Virus in den Wildschweinpopulationen”, die ein Reservoir für das Virus darstellen.

“In Europa ist die Bedrohung [durch die ASP] sehr groß, der Druck durch das Virus ist hoch und es scheint unvermeidlich, dass die Krankheit auch andere Haustierbestände befällt”, sagte er.

Die Afrikanische Schweinepest sei eine Bedrohung für die Schweineproduktion auf der ganzen Welt, sagte Feliziani, warnte aber davor, dass nicht-intensive, traditionelle Zuchtmodelle, die möglicherweise nicht über ein ausreichendes Maß an Biosicherheit verfügten, besonders gefährdet seien und ganz verschwinden könnten.

“Dies hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für viele Gesellschaftsschichten und würde auch die Biodiversität in ländlichen Gebieten beeinträchtigen, in denen intensive Viehzucht nicht möglich ist und die dank der Typizität der traditionell gezüchteten Produkte überleben”, sagte er….

Auch wenn das gekochte Fleisch genießbar ist und der Mensch sich nicht mit dem Virus anstecken kann – Nass