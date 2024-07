J.D. Vance’s populistische Anti-Korporations-Bilanz mag Sie überraschen

Von Lee Fang

Der Senator aus Ohio hat als Republikaner einen unorthodoxen Weg in grundlegenden wirtschafts- und außenpolitischen Fragen eingeschlagen.

Donald Trump hat gestern bekannt gegeben, dass Senator J.D. Vance aus Ohio sein Kandidat sein wird. Die Nachricht löste im gesamten ideologischen Spektrum gemischte Reaktionen aus. Viele wiesen auf Vances feurige Kommentare zu Abtreibung, Einwanderung und anderen brisanten Themen als Beweis dafür hin, dass die GOP jeden Versuch scheut, die zunehmende parteipolitische Polarisierung Amerikas zu überwinden.

Der Redaktionsausschuss der New York Times bezeichnete Vance als “extrem” und “kämpferisch und polarisierend”. Mother Jones, ein liberales Blatt, schrieb, Vances jüngste Bilanz zeige, dass er “die spaltende, auf MAGA ausgerichtete Rhetorik” verstärke, um “Trumps Gunst zu gewinnen”.



Das mag so sein, aber die Berichterstattung über die Wahl von Vance hat die heterodoxe Natur von Vances tatsächlicher Senatsbilanz weitgehend unberücksichtigt gelassen. Seit seiner Wahl im Jahr 2022 hat der Junior-Senator aus Ohio als Republikaner in grundlegenden wirtschafts- und außenpolitischen Fragen einen unorthodoxen Weg eingeschlagen.



Weit davon entfernt, ein Parteikämpfer zu sein, hat Vance die populistischsten Wirtschaftsfiguren in der Biden-Administration gelobt, darunter Lina Khan, die Vorsitzende der Federal Trade Commission, die einen Vorstoß gegen Monopole im Silicon Valley und den Missbrauch von privatem Beteiligungskapital geführt hat. Vance hat auch gesagt, dass Jared Bernstein, der Leiter des Rates der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, der als entschiedener Befürworter von Gewerkschaften und Mittelstandspolitik bekannt ist, “einer der besten Leute ist, die wir hätten bekommen können”. Er hat die Bemühungen der Biden-Regierung um die Wiederbelebung der Halbleiterproduktion in den höchsten Tönen gelobt, auch wenn er die in dem Programm vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt scharf kritisiert.

Vance arbeitet gut mit einer Reihe von Gesetzgebern auf dem Capitol Hill zusammen. Gemeinsam mit den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren ist er häufig Mitunterzeichner von Gesetzen zur Unternehmensverantwortung. “Wir wollen tatsächlich etwas verändern”, sagte Warren gegenüber Politico und verwies auf ihre Zusammenarbeit mit Vance, um zu verhindern, dass Führungskräfte von geretteten Banken riesige Boni kassieren.

Seine Bilanz zeigt ein relativ hohes Maß an Zusammenarbeit mit den Demokraten im Senat, insbesondere bei populistischen Themen zur Verbesserung der Aufsicht über Unternehmen:



– Vance unterstützte gemeinsam mit Senator Raphael Warnock, Warren und Sanders eine Gesetzgebung zur Begrenzung der Kosten für Insulin auf 35 Dollar oder 25 % des ausgehandelten Preises für Amerikaner, die eine private Krankenversicherung haben.

– Vance und Senator Sheldon Whitehouse brachten eine Gesetzgebung ein, die das jahrzehntelange Unternehmenssteuerrecht umgestaltet und Firmenfusionen von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 Millionen Dollar dazu zwingt, sofort Kapitalertragssteuern auf Aktien zu zahlen, die durch solche Geschäfte erworben wurden.

– Vance hat zusammen mit Senator Dick Durbin ein Gesetz eingebracht, das Preistransparenz und den Status der Medicare-Versorgung für bestimmte Arzneimittelwerbung vorschreibt.



– Vance hat mit Senator Sherrod Brown an einem Gesetz gearbeitet, das als Reaktion auf die Entgleisungskatastrophe der Norfolk Southern in East Palestine, Ohio, im vergangenen Jahr die Inspektionsanforderungen verschärft und die Strafen für Eisenbahnwaggons mit Chemikalien erhöht.



— Vance war Mitunterzeichner der Gesetzgebung von Senator Tim Kaine zur Aufhebung der Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt im Irak.



– Vance und Senatorin Tammy Baldwin unterstützten ein Gesetz, das die Vergabe von Lizenzen für staatlich finanzierte Spitzentechnologie an ausländische Unternehmen verhindern soll. Der Gesetzentwurf wurde vor dem Hintergrund von Enthüllungen eingebracht, dass eine spezielle Batterietechnologie entwickelt und an ein chinesisches Unternehmen lizenziert worden war.



In vielerlei Hinsicht ist er der arbeitnehmerfreundlichste und kriegsgegnerischste Kandidat der Republikaner in der heutigen Zeit. Mike Pence, Paul Ryan, Dick Cheney und Jack Kemp waren unternehmensfreundliche Fundamentalisten, die Privatisierungsprogramme und uneingeschränkten Freihandel befürworteten. Sie strebten eine erweiterte Rolle des amerikanischen Militärs in Konflikten auf der ganzen Welt an, insbesondere im Nahen Osten.

Im Gegensatz dazu war Vance einer der ersten modernen Republikaner, der im vergangenen Jahr den Streik der United Autoworker Union für höhere Löhne und Sozialleistungen unterstützte. Er hat wiederholt das neokonservative Establishment gegeißelt und behauptet, es habe Amerika in nicht zu gewinnende “ewige Kriege” verwickelt, die keinem strategischen Interesse des Landes dienten.



Mit seiner Forderung nach Friedensverhandlungen mit der Ukraine hat sich Vance weit vom Zentrum des Washingtoner Establishments entfernt und ist näher an den Rändern der beiden Parteien angesiedelt. In den letzten zwei Jahren waren es nur der Progressive Caucus und der Freedom Caucus des Repräsentantenhauses sowie einige Außenseiter im Senat, wie Vance, die offen Gespräche mit Russland zur Beendigung des Krieges forderten.

In einem Gespräch mit American Compass im vergangenen Jahr erklärte Vance seine Überzeugung, dass die Marktkräfte die amerikanische Familie im Stich gelassen haben und dass die politischen Entscheidungsträger Steuerstrafen für Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, und Subventionen für Unternehmen, die die Produktionsbasis der Nation wiederherstellen, in Betracht ziehen sollten.



Während der Diskussion verhöhnte Vance die marktwirtschaftlichen Anreize, die die besten Neurowissenschaftler des Landes dazu bringen, sich lukrative Jobs zu suchen, um “hochgradig süchtig machende Vorhersagealgorithmen für Facebook” zu entwickeln, anstatt an der Heilung von Alzheimer mitzuwirken, und die besten Mathematiker dazu, für quantitative Hedge-Fonds zu arbeiten, anstatt die nächste Generation der Kernspaltungsenergie zu entwickeln.

Die traditionelle Antwort der freien Marktwirtschaft auf diese Frage lautet: “Nun, das ist es, was die Menschen mehr schätzen, wenn sie bereit sind, dreimal so viel zu zahlen”, so Vance. Stattdessen plädiert er für eine stärkere wirtschaftliche Intervention, eine “Industriepolitik”, die erkennt, “wohin wir die Ressourcen unseres Landes lenken müssen, um echte Probleme zu lösen.”



Einige Kritiker von Vance argumentieren, dass seine arbeitnehmer- und verbraucherfreundliche Senatsbilanz nur ein Vorwand sei. Er habe diese Positionen nur eingenommen, um sich auf eine Rolle in der nationalen Politik vorzubereiten, und er habe nicht wirklich den Wunsch, den amerikanischen Arbeitnehmern zu helfen oder die Exzesse der Unternehmen einzuschränken.



Einige seiner antimonopolistischen Vorstöße sind jedoch jenseits des Rampenlichts angesiedelt und sorgfältig ausgearbeitet, um Macht auszuüben. Anfang dieses Jahres reichte er in einem Verfahren in Ohio einen amicus brief ein, um Google als Versorgungsunternehmen einzustufen. Diese Einstufung würde das Unternehmen für wesentlich strengere Vorschriften und Strafen im Zusammenhang mit der Redefreiheit öffnen.



Andere Kritiker des Senators von Ohio halten ihn für einen Opportunisten, weil er einst ein Gegner von Trump war, bevor er sich zu einem überzeugten Verbündeten des ehemaligen Präsidenten entwickelte.



Diejenigen, die dem Senator nahe stehen, sagen jedoch, dass seine Erziehung in ländlicher Armut und seine Erfahrungen, als er nach der High School den US-Marines beitrat, seine Ansichten als politischer Entscheidungsträger zutiefst geprägt haben.



“Ich habe meinem Land ehrenhaft gedient, und als ich in den Irak ging, sah ich, dass ich belogen worden war – dass die Versprechungen des außenpolitischen Establishments ein kompletter Witz waren”, sagte Vance über seine Dienstzeit während des Krieges.

In einem Vortrag für das Quincy Institute for Responsible Statecraft vor nur zwei Monaten legte Vance seine verflochtene Weltanschauung über Außenpolitik und Wirtschaft dar.

Im Senat habe er die gleichen abgedroschenen Slogans gehört, mit denen die Eskalation des Ukraine-Krieges gerechtfertigt wurde, indem man ihn als einen Konflikt um Demokratie gegen Tyrannei darstellte – dieselben Argumente, die auch für die Kriege im Nahen Osten in der Ära des Krieges gegen den Terror angeführt wurden.

Mit diesen Argumenten sei nicht zu begründen, wie der Konflikt den amerikanischen Interessen diene. Die Vorstellungen von der Verbreitung von Demokratie und Freiheit im Irak ließen die weit verbreitete ethnische Säuberung von Christen in der Region und die Stärkung des Irans außer Acht, eine Dynamik, die durch die US-Invasion ausgelöst wurde. Tausende starben nur für einen Krieg, der Amerikas strategische Interessen in der Region nur geschwächt hat.

“Ich glaube nicht, dass es in Amerikas Interesse ist, einen praktisch nicht enden wollenden Krieg in der Ukraine zu finanzieren”, sagte Vance. In seiner Rede wies er auch darauf hin, dass das alte Denken der Partei von ihrer Führung stamme, und nannte Senator Mitch McConnell, der seiner Meinung nach seit seiner Wahl im Jahr 1984, dem Geburtsjahr von Vance, “bei fast jeder außenpolitischen Position, die er eingenommen hat, falsch lag”.