“Monetarisierung der Angst”: Vogelgrippe-Gipfel ist eine ‘Messe für die Bioabwehrindustrie’

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Ein Unternehmen, das Konferenzen plant, organisiert den Internationalen Vogelgrippe-Gipfel, auf dem Gegenmaßnahmen zur Vorbereitung und Reaktion auf die Vogelgrippe erörtert werden sollen – einschließlich Massenimpfungen und Quarantänemaßnahmen. Ein Kritiker sagte, die Organisatoren seien “Profiteure und nicht auf den Ernstfall vorbereitet”.

Die Organisatoren des internationalen Gipfels zur Vogelgrippe, der im Herbst in Washington, D.C., stattfinden soll, planen Sitzungen zur Erörterung von Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen, einschließlich Massenimpfungen und Quarantänemaßnahmen.

Das von dem privaten Unternehmen SyllabusX organisierte Gipfeltreffen richtet sich an ein breites Publikum: Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, internationale Behörden und Organisationen, politische Entscheidungsträger, die pharmazeutische Industrie, Wissenschaftler, Forscher und Interessenvertreter aus Branchen wie Geflügelproduktion, Viehzucht, Diagnostik, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitswesen.

“Angesichts des Auftretens eines hochvirulenten Vogelgrippestamms, der sowohl Rinder als auch Menschen befällt”, heißt es auf der Website der Veranstaltung, ist es zwingend erforderlich, dass wir zusammenkommen, um über Abwehrbereitschaft, Reaktionsstrategien und die künftigen Auswirkungen dieser sich entwickelnden Situation zu diskutieren”.

SyllabusX antwortete nicht auf die Frage von The Defender, wer das Unternehmen mit der Organisation des Gipfels beauftragt hat.

Die Internistin und Biowaffenexpertin Dr. Meryl Nass sagte gegenüber The Defender, die Konferenz sei “im Grunde genommen eine Handelsmesse”, die die Bioabwehrindustrie ankurbeln solle.

SyllabusX, ein Unternehmen, das Konferenzen plant, verlangt eine Menge Geld für den Eintritt, sagte Nass. “Was sie den Teilnehmern bieten, ist die Möglichkeit, herauszufinden, welche Verträge für sie in Frage kommen, damit sie Regierungs- oder andere Verträge bekommen können.

Der Forschungsleiter von SyllabusX, Ahmed Al Faraj, ist laut seinem LinkedIn-Profil eine “Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im internationalen Verteidigungsvertrieb”.

Nass merkte an, dass die Website der Konferenz nicht besonders gut gestaltet war, was einige Leute zu der Annahme verleitete, es handele sich um einen Betrug. “Aber nein, so etwas gibt es immer wieder”, sagte sie, “denn es gibt jetzt eine ziemlich große Biodefense-Industrie, und die muss man füttern. Im Moment wird sie mit Vogelgrippe-Verträgen gefüttert – und das kann alles sein, vom Verkauf von Netzen für Hühner bis hin zu Impfstoffen”, sagte Nass.

Nass – die in ihrem Substack ausführlich über die Vogelgrippe geschrieben hat – sagte, das Virus werde seit 20 Jahren als existenzielle Bedrohung hochgespielt.

Vor zwei Jahrzehnten gab es eine Form der Vogelgrippe, an der etwa 60 % der Erkrankten starben. Das Virus sei jedoch mutiert, sagte sie. “Es ist also keine tödliche Krankheit mehr”.

Außerdem wurde die Vogelgrippe noch nie von Mensch zu Mensch übertragen – obwohl Labors, die an der Funktionserweiterung forschen, das Virus so manipulieren könnten, dass es auf den Menschen übertragbar wird, so Nass.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte gegenüber The Defender, dass die Konferenz aus der Bedrohung durch die Labore, die an der Funktionserweiterung von Vogelgrippeviren arbeiten, “Kapital schlägt und die Angst zu Geld macht”.

“Die Organisatoren der Konferenz gehen als Opportunisten und Gauner mit Angstpornos hausieren, die wie Tony Fauci während der SARS-CoV-2-Pandemie versuchen, ihren Reichtum auf Kosten anderer zu vergrößern”, sagte er. “Sie sind Profiteure, nicht der Vorsorge”.

Hooker fügte hinzu, dass nur wenig darüber bekannt ist, was in den Labors für die Gewinnung von Vogelgrippeviren vor sich geht. “Wir haben wirklich keine Ahnung, was passieren könnte, da sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, welche Stämme sie entwickelt haben und welche Bedrohung für den Menschen besteht. Ihre Arbeit ist durch eine große Blackbox abgedeckt”.

Vogelgrippe stellt für den Menschen vorerst noch ein geringes Risiko dar

Nur neun Menschen haben sich mit der Vogelgrippe angesteckt, und alle hatten direkten Kontakt mit infizierten Vögeln, berichtet die Associated Press (AP). Alle berichteten über leichte Symptome, so die AP. Keiner wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Auf der Website der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heißt es: “Sporadische Infektionen mit hoch pathogenen Vogelgrippeviren des Typs A(H5N1) bei Säugetieren wurden in den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern gemeldet, aber das Risiko für die Allgemeinheit durch diese Viren bleibt gering.”

Eine Übertragung des H5N1-Virus von Mensch zu Mensch habe es nicht gegeben, so die CDC.

“Obwohl das derzeitige Risiko für die öffentliche Gesundheit gering ist”, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, die bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Epidemie- und Pandemiebereitschaft und -prävention zuständig ist, wie Nature am 12. Juli berichtete, “befindet sich die WHO in ständiger Bereitschaft für eine mögliche Grippepandemie.”

Das wichtigste Thema des Gipfels ist “Mass Fatality Management Planning” (Planung des Managements von Massensterben).

Zu den weiteren Themen gehören “Bereitstellung von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten”, “Kommando, Kontrolle und Management”, “schulbasierte Planung” und “Überwachung und Datenmanagement”.

Eine Werbebroschüre verspricht eine solide Diskussion über medizinische Gegenmaßnahmen zur Vogelgrippe, die Folgendes umfasst:

Strategien zur Impfstoffentwicklung

Geräte zur Unterstützung der Atmung

Therapeutische Optionen

Technologien für diagnostische Geräte

Integration und Koordinierung

Der Broschüre zufolge bietet der Gipfel zahlreiche Breakout-Sitzungen, darunter eine für Ersthelfer, die sich mit der Durchführung von Massenimpfungen” und der wirksamen Durchsetzung von Quarantänemaßnahmen” befasst.

Eine weitere Sitzung für Strafverfolgungsbehörden befasst sich mit dem Umgang mit Kriminalitätsausbrüchen, sozialen Unruhen und öffentlichen Unruhen während einer Pandemie. Die Sitzung befasst sich auch mit der Umsetzung von Isolationsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten.

Darüber hinaus ist auf dem Gipfel geplant, das Thema “Wie man wirksam gegen Fehlinformationen und Desinformation vorgeht” zu behandeln.

Have you seen the BIRD FLU SUMMIT planned for October?



You REALLY should read the program (link in comments)



Yes….the word "COUNTERMEASURES" used frequently



Yes the words ANTIVIRALS and VACCINES used frequently.



And they even have a whole section on:



How to Effectively… pic.twitter.com/eyoU9yGI7G — NZ and the MRNA (@HopeRising19) July 13, 2024

Das Gipfeltreffen – mit seinem Schwerpunkt auf der Planung für eine mögliche Pandemie – ähnelt Event 201, einer Pandemie-Simulationsübung, die im Oktober 2019 von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und der Regierungen vor der Pandemie COVID-19 durchgeführt wurde.

Zahlen, um zu spielen: Konferenzteilnehmer, die mehr zahlen, bekommen mehr Redezeit

Die individuellen Anmeldegebühren liegen zwischen 925 und 1.550 Dollar pro Person.

SyllabusX lädt Gruppen und Unternehmen ein, Sponsoring-Pakete für den Gipfel zu erwerben.

Es gibt vier Sponsorenebenen – Titanium, Platin, Gold und Silber. Jede dieser Stufen gewährt der Gruppe oder dem Unternehmen unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen bei der Veranstaltung.

Titanium-Sponsoren – die 19.995 $ zahlen – können beispielsweise einen Hauptvortrag halten, eine Breakout-Sitzung ihrer Wahl moderieren und ein 15-sekündiges Werbevideo ihres Unternehmens während der allgemeinen Sitzung zeigen.

Außerdem können sie an einer Podiumsdiskussion ihrer Wahl als Diskussionsteilnehmer teilnehmen, ihre Werbeartikel in die Konferenztasche legen, die den Teilnehmern ausgehändigt wird, und ihr Logo mehrmals im Konferenzprogramm und auf der Veranstaltungswebsite zeigen.

Silbersponsoren – die 7.995 $ zahlen – können an einer beliebigen Diskussionsrunde ihrer Wahl als Diskussionsteilnehmer teilnehmen. Sie erhalten außerdem ihr Logo auf der Homepage der Veranstaltung.

Es ist unklar, ob SyllabusX über ein Verfahren zur Überprüfung der Kenntnisse oder der ethischen Integrität potenzieller Sponsoren verfügt.

Das Unternehmen antwortete nicht auf die Frage von The Defender, ob es alle Einnahmen aus dem Verkauf von Sponsoring-Paketen behält oder, falls nicht, wohin das Geld fließt.

Die CDC hat nicht sofort gesagt, ob einer ihrer Mitarbeiter an dem Gipfel teilnehmen wird.