Pro-Israel-Gruppe zensiert soziale Medien unter Leitung ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter

Von Lee Fang und Jack Poulson

CyberWell hat darauf gedrängt, korrekte Beiträge in den sozialen Medien über das Verhalten der IDF und der Hamas im Gaza-Krieg zu zensieren, indem es behauptete, solche Äußerungen kämen einer Holocaust-Leugnung gleich.

CyberWell, eine israelische gemeinnützige Organisation mit engen Verbindungen zum Geheimdienst einer israelischen Regierungspropaganda, hat seit dem 7. Oktober Einfluss auf die Gestaltung von Inhalten in sozialen Medien. Die Gruppe, die vorgibt, unabhängig zu sein, hat Meta, X (früher bekannt als Twitter) und TikTok dazu gebracht, unter dem Banner der Bekämpfung von Hass und Antisemitismus Beiträge in sozialen Medien zu entfernen.

Die Gruppe beanspruchte einen großen Sieg für sich, als Meta am Dienstag beschloss, seine Definition von antisemitischer Hassrede zu erweitern, um viele Kritiken an “Zionisten” einzuschließen – diejenigen, die einen unabhängigen Staat im Nahen Osten fordern, der Juden gegenüber anderen ethnischen Gruppen bevorzugt. “CyberWell beabsichtigt, seine technologischen Hilfsmittel und Analysebemühungen zu nutzen, um sicherzustellen, dass diese Politik effizient und vollständig umgesetzt wird und dass die Moderationswerkzeuge von Meta so geschult sind, dass sie diese Inhalte effektiv sperren können”, erklärte die Organisation in einer Presseerklärung.

Dieser Erfolg ist die jüngste Reihe von Erfolgen bei der Gestaltung zulässiger Äußerungen über Israel und seine Handlungen.



Im Januar berichtete CyberWell, dass es darauf gedrängt hatte, Konten zu zensieren, die die falsche Behauptung bestritten, die Hamas habe während des Angriffs vom 7. Oktober Dutzende von Babys abgeschlachtet. Alle Konten, die die Behauptungen über die während des Angriffs getöteten Babys bestreiten, so CyberWell, sind mit “Inhalten, die den Holocaust leugnen oder verzerren” vergleichbar. Präsident Joe Biden und führende israelische Persönlichkeiten haben fälschlicherweise behauptet, die Hamas habe während des Angriffs auf Israel vierzig Babys enthauptet oder verbrannt.



Diese Behauptung ist weitgehend widerlegt worden. Trotz wiederholter gegenteiliger Behauptungen wurde nur ein einziges Baby während des Hamas-Angriffs getötet: ein 10 Monate alter Säugling namens Mila Cohen, der im Kibbutz Be’eri getötet wurde. In den letzten Monaten hat CyberWell bei TikTok und Meta darauf hingewirkt, dass Beiträge in den sozialen Medien mit dem Satz “Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein” zensiert werden, da es sich bei diesem Slogan um Hassrede handelt.



CyberWell ist eine von vielen zielgerichteten gemeinnützigen Organisationen, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Hass und Fehlinformationen den Diskurs in den sozialen Medien zensieren, einschließlich gutartiger oder wahrer Informationen. Die pharmazeutische Industrie hat beispielsweise eine gemeinnützige Organisation finanziert, die daran arbeitete, Tweets zu zensieren, die sich kritisch mit der Pandemiepolitik auseinandersetzten. Die US-Regierung finanziert mehrere Denkfabriken, die daran arbeiten, Inhalte in sozialen Medien zu moderieren, die sich kritisch über die Politik der NATO in der Ukraine äußern.

Wir erwähnten die Organisation kurz in unserem jüngsten Exklusivbericht über die Wiedergeburt einer israelischen Regierungsbeeinflussung zur Bekämpfung von Kritikern in den Vereinigten Staaten. Nachdem CyberWell unsere ausführliche Bitte um einen Kommentar per E-Mail ignoriert hatte, wandte es sich kürzlich an The Guardian, unseren Verlagspartner, und behauptete fälschlicherweise, wir hätten die Gruppe nie um einen Kommentar gebeten.

CyberWell hat “keinerlei Regierungsgelder von irgendeinem Land erhalten”, schrieb Stan Steinreich von Steinreich Communications in einer Erklärung an The Guardian, die eine Bitte um Korrektur enthielt. “Die Führung von CyberWell ist weder mit Voices for Israel verbunden noch wird sie von Voices for Israel vergütet”, fuhr er fort und bezog sich dabei auf das Joint Venture, das vom israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten vor etwa acht Jahren unter dem Namen Kela Shlomo gegründet wurde, bevor es 2018 in Concert umbenannt wurde und 2022 seinen aktuellen Namen annahm. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober wurde die Organisation offiziell neu gegründet, um sich darauf zu konzentrieren, den Online-Krieg der Narrative rund um Israels anhaltende Invasion des Gazastreifens zu gewinnen, bei der bisher etwa 13.000 Frauen und Kinder getötet wurden.



CyberWells Versuche, sich als unabhängig darzustellen, verschleiern jedoch seine engen Verbindungen zu israelischen Geheimdienstmitarbeitern und der von der Regierung unterstützten Beeinflussungsoperation, über die wir berichtet haben.



Wie wir ursprünglich berichteten, unterhält CyberWell enge Verbindungen zu den israelischen Regierungsministerien, die an verdeckter Lobbyarbeit in den USA beteiligt sind, sowie zu der Gruppe Voices for Israel, die jetzt im Mittelpunkt einer weitreichenden Einflusskampagne steht. Seit wir für unsere Untersuchung um einen Kommentar gebeten haben, hat CyberWell die Biografien seiner Führungskräfte und Berater, wie z. B. des ehemaligen Chefs des israelischen Militärgeheimdienstes Amos Yadlin und eines derzeitigen Sprechers der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, bereinigt.

Als CyberWell um einen Kommentar gebeten wurde, warum die Biografien seiner Mitarbeiter und Berater entfernt wurden, hieß es: “Wir sahen uns gezwungen, die Seite ‘Unser Team’ aus Sicherheitsgründen zu entfernen, da die Gefahr besteht, dass falsche und irreführende Informationen verbreitet werden. Nach der Veröffentlichung Ihres Artikels wurden unsere Analysten auf X angegriffen und namentlich genannt. Die Nutzer teilten Ihren Artikel und die Namen unserer Mitarbeiter mit einem breiteren Netzwerk und wir machten uns Sorgen um die Sicherheit unserer Mitarbeiter”.

Obwohl CyberWell seine Verbindungen zu Voices of Israel abstreitet, wird im Jahresbericht 2022 der Organisation als Finanzvorstand Sagi Balasha genannt, der erste CEO der Organisation, die heute als Voices of Israel bekannt ist. Die Liste der CyberWell-Berater in dem Bericht enthielt auch den Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, Oberstleutnant Peter Lerner, der nach israelischen Unternehmensunterlagen ein Direktor des Forschungs- und Nachrichtendienstes von Voices ist, bekannt als Keshet David, was hebräisch für “Davids Regenbogen” ist. Keshet David wurde ursprünglich von Yossi Kuperwasser geleitet, dem ehemaligen Leiter der Forschungsabteilung des militärischen Nachrichtendienstes der IDF, allgemein bekannt als Aman, und einem ehemaligen Generaldirektor des Ministeriums für strategische Angelegenheiten. Ein weiterer Berater von CyberWell, Amos Yadlin, leitete zuvor Aman.

“Ich bin stolz darauf, @CyberWell_org zu unterstützen”, postete Lerner am Mittwoch auf X als Reaktion auf CyberWells Feier der neuen Politik von Meta in Bezug auf Kritik am Zionismus.



Der Vorsitzende von Voices of Israel, Micah Avni, erläuterte in einem Interview im Dezember 2018 die Geschichte der Aliasnamen von Keshet, darunter der frühere Name Israel Cyber Shield und der offizielle englische Name Innovative Collaboration Strategies. “Das Konzert [Voices of Israel] finanziert Keshet David und wir bekommen alle Informationen. Das ist die eine Seite von dem, was wir tun”, sagte Avni. Aber im Gegensatz zu Voices unterhält Keshet David Research and Information Ltd. als juristische israelische Einheit keine direkt zugeordnete öffentliche Website.

Peter Lerner, ein Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte und Berater von CyberWell sowie ehemaliger Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen des israelischen Gewerkschaftsbundes Histadrut, ist sowohl als Aktionär als auch als Direktor von Keshet David aufgeführt. (Wie Calcalist berichtet, war die Histadrut offenbar ein Kunde der Online-Kampagnenfirma STOIC, die sich laut Haaretz gegen Voices of Israel durchgesetzt hat, um einen Vertrag mit dem israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten zur verdeckten Beeinflussung von US-Gesetzgebern zu erhalten.)

CyberWell wurde 2021 unter dem Namen Global Antisemitism Research Center (Global ARC) gegründet und erhielt in diesem Jahr über eine Stiftung, die von der Ehefrau des CyberWell-Vorstandsmitglieds Adam Milstein geleitet wird, eine Spende von 30.000 Dollar an Keshet David. Milstein war 2007 Mitbegründer des einflussreichen Israeli-American Council (IAC) unter der Leitung des damaligen israelischen Generalkonsuls in Los Angeles, Ehud Danoch, bevor er sich in zwei Fällen der Steuerhinterziehung schuldig bekannte. Keshet David erhielt eine frühere Spende durch IAC im Jahr 2016 unter dem früheren Namen Israel Cyber Shield, gerade als der künftige CyberWell-Finanzchef Sagi Balasha vom Geschäftsführer von IAC zum Geschäftsführer von Voices wechselte.

Der seit 2018 amtierende Geschäftsführer von Keshet David, der ehemalige israelische Polizeibeamte Eran Vasker, gab auf seinem LinkedIn-Profil an, dass er seit April 2017 gleichzeitig die private Nachrichtendienstfirma Argyle Consulting Group geleitet hat. Die Leiterin von CyberWell, Tal-Or Cohen Montemayor, gab ebenfalls in einem Podcast-Interview im Januar und auf LinkedIn an, dass sie unmittelbar zuvor bei Argyle als Leiterin der Geschäftsentwicklung tätig war, und zwar von Januar bis Oktober 2021, demselben Jahr wie die gemeinsame Spende an Keshet David und CyberWell. Tal-Ors Vorgesetzter war zu dieser Zeit der Chief Operating Officer von Argyle, Zohar Gorgel, der ein Gründungsmitglied von CyberWell wurde. Gorgel gründete Anfang 2021 zusammen mit Arik Becker, einem Mitglied des Prüfungsausschusses von CyberWell, der laut Beckers LinkedIn-Profil von 2018 bis 2020 Leiter der strategischen Abteilung bei Argyle war, ein Solarunternehmen.

Mit anderen Worten: Der Vorstandsvorsitzende von CyberWell und zwei seiner Vorstandsmitglieder arbeiteten zuvor bei demselben privaten Nachrichtendienst-Spin-off von Voices of Israel, ein Direktor des Spin-offs ist Berater von CyberWell, und der CEO von Voices wurde zum CFO von CyberWell.

Aus israelischen Unternehmensunterlagen geht ferner hervor, dass CyberWell denselben Buchhalter wie Keshet David und Voices of Israel hat, nämlich Yakov Pal (פאל יעקב) von Yakov Pal & Co. Certified Public Accountants. (CyberWell und Voices haben auch denselben steuerlichen Sponsor, den Central Fund of Israel, der Voices im Jahr 2017 angeblich 700.000 USD gespendet hat).

Briefkopf von Yakov Pal Certified Public Accountants aus dem Jahresabschluss 2017 von Voices of Israel, damals bekannt als Kela Shlomo, wie von der unabhängigen israelischen investigativen Website The Seventh Eye enthüllt.

Auf einer kürzlich gelöschten Seite der CyberWell-Website wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen als Ergebnis von Tal-Ors Arbeit im privaten Nachrichtendienst bei einer ungenannten Firma (Argyle) gegründet wurde, nachdem “ihr damaliger Manager und IDF-Nachrichtendienstveteran Zohar Gorgel [vorschlug], dass Tal-Or ihre Open-Source-Expertise und ihr tiefes Verständnis für soziale Medien nutzen sollte”, um Online-Antisemitismus zu bekämpfen.

In der Biografie von Tal-Or in ihrem Podcast-Interview wird auch erwähnt, dass sie dem israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten, der Agentur, die Voices of Israel gegründet hat, “Analysen” zur Verfügung gestellt hat. Der Jahresbericht von CyberWell für das Jahr 2022 enthüllte außerdem, dass die gemeinnützige Organisation mit Act-IL zusammenarbeitete, einer gescheiterten Online-Propagandamaßnahme, die teilweise von IAC betrieben wird und eng mit dem Ministerium für strategische Angelegenheiten verbunden ist, und stellte fest, dass “CyberWell als Datenlieferant für die Act-IL-Gemeinschaft für deren Jahresendaufruf über den Stand des Online-Antisemitismus diente”.

Nach einem Bericht der israelischen Zeitung Haaretz aus dem Jahr 2018 hat Israel Cyber Shield (Keshet David) die prominente palästinensisch-amerikanische Aktivistin Linda Sarsour im Rahmen der Erstellung eines Dossiers für Act-IL überwacht.

Der CEO von CyberWell, Tal-Or Cohen, und das Gründungsmitglied Zohar Gorgel antworteten nicht auf wiederholte Fragen zu ihren früheren Positionen bei der privaten Nachrichtendienstfirma Argyle Consulting Group oder zu Argyles Beziehung zu Keshet David. Stattdessen sperrte CyberWell eines unserer Konten bei X.

Argyle und der CEO von Keshet David, Eran Vasker, reagierten ebenfalls nicht auf eine Anfrage von Argyle, ob sie eine Stellungnahme abgeben könnten. Weder CyberWell noch Adam Milstein und seine Frau Gila reagierten auf Anfragen nach einer Stellungnahme zur MERONA Leadership Foundation, die eine gemeinsame Spende für Keshet David und CyberWell erhalten hat.

***

CyberWell konzentriert sich in erster Linie darauf, Unternehmen der sozialen Medien unter Druck zu setzen, die Neudefinition von Antisemitismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu übernehmen. Diese wurde von einem ihrer wichtigsten Mitarbeiter so beschrieben, dass sie die wachsende internationale Menschenrechtskritik an Israel als Apartheidstaat bekämpfen soll, beginnend mit der Durban-Erklärung der Vereinten Nationen von 2001. Im Jahresbericht 2022 von CyberWell heißt es unter Bezugnahme auf die inzwischen aufgelöste Organisation Adopt IHRA Coalition, dass CyberWell nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk als Datenlieferant für [Adopt IHRA Coalition] fungierte und seinen Wert durch das Sammeln, Überprüfen und Nutzen eines Datensatzes von über 1.200 aktuellen antisemitischen Tweets unter Beweis stellte.



Die IHRA-Definition wurde als Versuch kritische Äußerungen über Israel und die Besetzung Palästinas zu kriminalisieren und zu unterdrücken, die durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind, angegriffen. Pro-Israel-Lobbyisten haben darauf gedrängt, die IHRA-Definition in den Statuten für Hassverbrechen und in den offiziellen Sprachkodizes hunderter Institutionen zu verankern, und sie haben es geschafft, die Gesetzgebung auf Landes- und Bundesebene voranzutreiben. Die IHRA-Definition von Antisemitismus umfasst die “Leugnung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z. B. durch die Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist”. Sollte diese Definition in Kraft treten, würde dies bedeuten, dass ein Amerikaner jede Regierung, einschließlich seiner eigenen, als rassistisch bezeichnen kann, mit Ausnahme von Israel.

Der hochrangige Einfluss von CyberWell auf die Politik im Bereich der sozialen Medien entstand während einer Sitzung des Einwanderungsausschusses der israelischen Legislative am 21. Juni letzten Jahres, an der Vertreter von Facebook, TikTok und Twitter teilnahmen.

Matthew Krieger, ein Vertreter von Twitter und Elon Musk bei der Anhörung, weigerte sich unverblümt, Fragen des Ausschussvorsitzenden zu einem Bericht der israelischen Interessenvertretung Fighting Online Antisemitism (FOA) zu beantworten, in dem Twitter vorgeworfen wurde, nur 14 % der antisemitischen Inhalte zu entfernen, während TikTok angeblich 100 % entfernt. Unmittelbar danach erklärte Yehuda Ben Yaakov, Policy Manager bei Facebook, seine Beziehung zu FOA, CyberWell und Tal Or-Cohen: “Die Tätigkeit von gemeinnützigen Organisationen in diesem Zusammenhang ist wichtig und gemeinnützige Organisationen wie FOA und CyberWell, gerade letzte Woche haben Tal-Or [Cohen] und ich uns getroffen und hatten die Möglichkeit, Dinge auszutauschen.” “Tal-Or erzählte uns von einem neuen Weg, die Theorie der Freimaurer und die Theorie des Antisemitismus miteinander zu verbinden”, fügte Ben Yaakov hinzu.

Ella Saban, eine Beamtin im israelischen Ministerium für Aliyah und Absorption, bemerkte während derselben Anhörung: “Wir arbeiten mit der ADL [Anti-Defamation League], wir arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, CyberWell und [FOA] sind hier ansässig, wir haben auch eine gute Beziehung zu den sozialen Netzwerken in Israel.”

Bilder aus zwei Beiträgen von CyberWell auf X am 17. Juni und am 25. Juni.

“VICTORY: TikTok ist die erste Social-Media-Plattform, die die Verleugnung sexueller Gewalt am 7. Oktober öffentlich als verbotenen Inhalt anerkennt”, prahlte CyberWell am 17. Juni in einem Beitrag auf X, der außerdem andeutete, dass die Entscheidung ein Ergebnis von CyberWells Status als vertrauenswürdiger Partner von TikTok war.

In einem weiteren Beitrag hieß es: “Dank der Daten von CyberWell ist TikTok führend in der Erkennung und Bekämpfung dieser neuen Form von Antisemitismus, und wir fordern alle anderen Social-Media-Plattformen auf, diesem Beispiel zu folgen.”

Das Bild in Verbindung mit dem Posting, in dem TikTok gelobt wurde, beschuldigte den X-Nutzer @HadiNasrallah der “Ermutigung zur Gewalt” und des “Leugnens, dass gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse stattgefunden haben”, weil er behauptete, dass “die Hamas am 7. Oktober niemanden vergewaltigt hat und Israel sein eigenes Volk mit Panzern und Hubschrauberbeschuss getötet hat.”

Das Ausmaß, in dem die Hamas während ihres Angriffs sexuelle Gewalt ausübte, und das Ausmaß, in dem Israel die so genannte Hannibal-Richtlinie anwandte, d.h. lieber die eigenen Truppen und Bürger tötete, als sie als Geiseln nehmen zu lassen, sind vielleicht die zentralen erzählerischen Auseinandersetzungen um den 7. Oktober.

Mehr als 50 Journalismus-Professoren unterzeichneten im April einen Brief, in dem sie die New York Times aufforderten, die Berichterstattung über die angebliche sexuelle Gewalt am 7. Oktober unter dem Titel “Screams Without Words” (Schreie ohne Worte) zu untersuchen, und die Associated Press argumentierte im darauffolgenden Monat, dass zwei “entkräftete” Behauptungen einen Nebel über glaubwürdige Beweise gelegt hätten, die von Organisationen wie den Vereinten Nationen vorgelegt wurden.

Nach einem Artikel der unabhängigen amerikanischen Nachrichtenseite The Grayzone Ende Oktober berichtete der Times-Journalist Ronen Bergman im Januar in der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth, dass das israelische Militär sich auf die Hannibal-Direktive berufen und auf jedes Fahrzeug geschossen habe, das sich dem Gazastreifen näherte, einschließlich solcher, die möglicherweise Geiseln transportierten. Haaretz lieferte am Sonntag weitere Details und berichtete über die Anwendung der Hannibal-Direktive durch die Gaza-Division des Südkommandos des israelischen Militärs in drei Armeeeinrichtungen. Die Zahl der möglichen Opfer wird in den israelischen Zeitungen nach wie vor kontrovers diskutiert.

Die Frage, ob kontroverse Debatten über das israelische Militär von einem faktischen Ableger eines verdeckten israelischen Geheimdienstes geführt werden sollten, ist vielleicht einfacher zu beantworten.

In einer Reihe von Beiträgen auf der Social-Media-Plattform X, in denen CyberWell die jüngste Entscheidung von Meta zugeschrieben wird, viele kritische Äußerungen über “Zionisten” als Hassrede einzustufen, prahlte CyberWell-Vorstandsmitglied Adam Milstein damit, dass: “Alle Inhalte, die auf Zionisten abzielen und behaupten, die Welt zu regieren oder die Medien zu kontrollieren, und mehr, werden entfernt!” “Werden @elonmusk und @X diesem Beispiel folgen?” fragte Milstein dann.

In der Meta-Aktualisierung vom Dienstag heißt es jedoch, dass Meta noch nicht entschieden hat, wie mit kritischen Äußerungen wie “Zionisten sind Kriegsverbrecher” umzugehen ist und die Frage an das Aufsichtsgremium weitergeleitet hat. Meta argumentierte, dass “der Begriff ‘Zionisten’ verwendet werden kann, um sich auf Menschen aufgrund ihrer Nationalität zu beziehen (d.h. israelische Menschen), [und] Kommentare über ‘Zionisten’ können sich auch auf Regierungs- oder Militäraktionen beziehen”. “Wir freuen uns auf jede Anleitung, die das [Oversight] Board geben kann”, fügte Meta hinzu.”