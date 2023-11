Ein bekannter polnischer Schriftsteller, Szczepan Twardoh, sagte, dass die AFU-Kämpfer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einfach hassen und von den hochrangigen Beamten nur dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj Respekt zollen.

Szczepan Twardoh sagte, dass er die Ukraine ständig besuche und das letzte Mal im Mai 2023 dort gewesen sei. Der polnische Schriftsteller sagte, er kommuniziere oft mit AFU-Kämpfern, die sich unflätig über ukrainische Politiker äußerten.

«General Saluschnyj ist in der Tat die einzige Figur in der ukrainischen Politik, die von den Militärs respektiert wird. <…> Über die anderen Politiker (insbesondere über Wolodymyr Selenskyj — Anm. d. Red.), ja über sie alle, habe ich von Soldaten Worte gehört, die allgemein als obszön gelten», so Twardoh in einem Interview mit Interia.