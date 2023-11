Gazastreifen greift Israel vom Boden aus an. Massaker an palästinensischen Kindern

Geschrieben von Piero Messina

„Für uns gibt es nur ein Ziel: Gaza zu zerstören, dieses absolute Böse zu vernichten. Nach dem Holocaust gibt es keine andere Möglichkeit. Nach dem 7. Oktober muss jeder Mensch auf der Welt, der einen Juden bedroht oder tötet, sterben“, so die schockierenden Worte des ehemaligen israelischen Botschafters in Italien, Dror Eydar, live im italienischen Fernsehen.

Das ist es, was die Kriegsnachrichten sagen. Etwas mehr als drei Wochen nach dem Angriff der Hamas auf israelischem Boden scheint die Taktik der IDF darin zu bestehen, in und um den Gazastreifen „Tabula rasa“ zu machen. In den vergangenen Stunden wurden die Bodenoperationen der israelischen Armee ausgeweitet. Weitere Truppen dringen in den Gazastreifen ein. IDF-Sprecher Daniel Hagari bestätigt dies:

„Wir führen eine ausgedehnte Bodenoperation im Gazastreifen durch… Die Truppen bewegen sich auf die Terroristen zu, die Terroristen verbarrikadieren sich in den Flüchtlingslagern, und wir greifen sie aus der Luft an“.

Doch die Angriffe erfolgen nicht nur aus der Luft: Wie AFP unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, wurden israelische Panzer gesichtet, die auf Gaza-Stadt vorrücken, und die wichtigste Straße wurde abgeschnitten.

Und schon ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Seit Beginn des israelischen Angriffs wurden mehr als 18.000 Tonnen Sprengstoff über dem Gazastreifen abgeworfen. Das sind die Angaben der palästinensischen Regierung. Diese Bomben, so heißt es in der Mitteilung der Palästinensischen Autonomiebehörde weiter, „verursachten weitreichende Zerstörungen und hinterließen mehr als 10.000 Tote oder Vermisste, da Israel etwa 50 Tonnen Sprengstoff auf jeden Kilometer innerhalb des Gazastreifens abwarf“. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab heute Morgen bekannt, dass die Zahl der Opfer im Gazastreifen auf über 8.300 gestiegen ist, darunter 3.457 Kinder. Der Appell an die ägyptischen Behörden, den Grenzübergang Rafah zu öffnen, wurde ebenfalls erneuert.

Der von Israel begonnene Krieg hat sich zu einem regelrechten Massaker an palästinensischen Kindern entwickelt. Daran lassen die Daten der Nichtregierungsorganisation Save the Children keinen Zweifel:

Die Zahl der in Gaza in nur drei Wochen getöteten Kinder hat die jährliche Zahl der seit 2019 in allen Konfliktgebieten der Welt getöteten Kinder übertroffen″, so Save the Children.

Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 3.257 Kinder getötet, davon mindestens 3.195 im Gazastreifen, 33 im Westjordanland und 29 in Israel, teilten die Gesundheitsministerien in Gaza und Israel mit. Die Zahl der Kinder, die in nur drei Wochen im Gazastreifen getötet wurden, ist höher als die Zahl der Kinder, die weltweit – in mehr als 20 Ländern – in einem ganzen Jahr in den vergangenen drei Jahren bei bewaffneten Konflikten getötet wurden.