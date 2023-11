Die unheilige Allianz zwischen George Soros und Papst Franziskus

Von Georg Neumayr

Die Wahl eines liberalen Jesuiten zum Papst begeisterte die Demokraten in den Vereinigten Staaten, deren unheilige Allianz mit der katholischen Linken viele Jahrzehnte zurückreicht. Barack Obama, einer der prominentesten Unterstützer des Papstes, war lange Zeit ein Nutznießer dieser Allianz. Die Fakultät der jesuitischen Georgetown University in Washington, D.C., zählte zu den größten Spendern seiner Kampagne.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Obama, dessen Präsidentschaft die Religionsfreiheit in Amerika erheblich untergrub, nicht trotz, sondern wegen der katholischen Kirche an die Macht kam. Die Erzdiözese Chicago half in den 1980er Jahren, seinen Radikalismus zu finanzieren. Wie er in seinen Memoiren erzählt, begann er seine Arbeit als Gemeindeorganisator in den Räumen des Pfarrhauses der Pfarrei Holy Rosary in der South Side von Chicago. Die Alinsky-Organisation, für die er arbeitete – das Developing Communities Project – erhielt Zehntausende von Dollar von der Catholic Campaign for Human Development.

Obama stand dem verstorbenen Chicagoer Kardinal Joseph Bernardin nahe. Als Befürworter der Bewegung „Nahtloses Gewand“ innerhalb der katholischen Kirche in den 1980er Jahren, einer Bewegung, die die Abtreibung herunterspielte und den politischen Liberalismus betonte, fühlte sich Bernardin zum Sozialismus und Relativismus der liberalen Elite hingezogen. Er war so „schwulenfreundlich“, dass er darum bat, dass der „Windy City Gay Chorus“ bei seiner Beerdigung auftritt. Er verkörperte Obamas Vorstellung von einem „guten“ Bischof, und man kann in seiner Mischung aus linker Politik und relativistischer, nicht verurteilender Theologie eine Vorahnung des Aufstiegs von Papst Franziskus sehen.

Kardinal Bernardin setzte seine Priester unter Druck, mit Obama zusammenzuarbeiten, und bezahlte sogar Obamas Flugticket zu einer Schulung in Los Angeles, die 1980 von Saul Alinskys Industrial Areas Foundation organisiert wurde. Die Konferenz fand an einem katholischen College in Südkalifornien, Mount St. Mary’s, statt, das seit langem mit Alinskys Gruppe in Verbindung gebracht wird.

Dieses Bündnis zwischen der katholischen Linken und der demokratischen Linken erklärt die Ehrendoktorwürde, die Obama 2009 von Notre Dame erhielt, obwohl er plante, die Kirche im Rahmen des Obamacare-Mandats für Verhütungsmittel und Abtreibung zu verfolgen. Der frühere Präsident von Notre Dame, Pater Theodore Hesburgh, der die Ehrung Obamas befürwortete, stand Monsignore John Egan nahe, dem Sozialisten, der die Catholic Campaign for Human Development ins Leben rief und im Vorstand von Saul Alinskys Industrial Areas Foundation saß.

Die unheilige Allianz erklärt auch, wie die Demokratische Partei trotz ihrer Unterstützung für Abtreibung und Homo-Ehe eine Mehrheit der katholischen Stimmen bei Obamas zwei Präsidentschaftswahlen gewinnen konnte. Auf dem Parteitag der Demokraten 2012 in Charlotte teilten sich Nonnen wie Schwester Simone Campbell die Bühne mit Abtreibungsaktivisten von Planned Parenthood. Eine liberale Dekanin einer katholischen Universität, Schwester Marguerite Kloos, wurde in diesem Jahr sogar bei einem Akt des Wahlbetrugs ertappt, als sie die Unterschrift einer verstorbenen Nonne auf einem Stimmzettel fälschte. Wie Thomas Pauken in The Thirty Years War schreibt, „erwies sich die Radikalisierung von Teilen des katholischen Klerus als eine der bedeutendsten Errungenschaften Saul Alinskys.“

Die Wahl von Papst Franziskus wurde von den Alinsky-Aktivisten als ein wahr gewordener Traum angesehen. „Ich denke, dass Papst Franziskus eine ziemlich inspirierende Figur ist“, sagte Al Gore Anfang 2015 an der UC Berkeley. Der ehemalige Vizepräsident, der zum radikalen Umweltaktivisten wurde, nannte Papst Franziskus ein „Phänomen“ und lachte über seinen Liberalismus: „Ist der Papst katholisch?“ Gore sagte, er sei so „inspirierend für mich“, dass „ich ein Katholik werden könnte“.

Linke tauchen häufig im Vatikan auf, oft auf Einladung eines der engsten Berater von Papst Franziskus, des sozialistischen honduranischen Kardinals Oscar Rodriguez Maradiaga. Vor dem Besuch des Papstes in den USA kam eine Gruppe linker Aktivisten und Funktionäre von Gewerkschaften und Organisationen wie SEIU und PICO (eine vom liberalen Jesuitenpater John Baumann gegründete Alinsky-Gruppe) in den Vatikan, um sich mit Vertretern der Kurie über die Reise zu beraten. Etwa zur gleichen Zeit schickten über 90 Mitglieder des US-Kongresses Papst Franziskus einen Brief, in dem sie ihn aufforderten, sich auf politisch liberale Themen zu konzentrieren. Die Anführerin dieser Gruppe war Rosa DeLauro, eine Katholikin, die Abtreibungsrechte unterstützt.

Im Jahr 2016 wurde durch Enthüllungen von WikiLeaks bekannt, dass der Milliardär und Sozialist George Soros einen Großteil dieser Lobbyarbeit finanzierte. Er gab Hunderttausende von Dollar für den Versuch aus, den Besuch des Papstes in den USA zu beeinflussen. Den durchgesickerten Dokumenten zufolge versuchte Soros‘ Open Society Foundation, eine „kritische Masse“ von amerikanischen Bischöfen und katholischen Laien zu schaffen, die die Prioritäten des Papstes unterstützen. In den Dokumenten wird insbesondere Maradiaga, ein Verfechter von PICO, als nützlicher Verbündeter erwähnt, um sicherzustellen, dass die Reden des Papstes in den USA den Sozialismus fördern.

Die gehackten E-Mails enthüllten die Tiefe des Komplotts:

Der erste Besuch von Papst Franziskus in den Vereinigten Staaten im September wird eine historische Rede vor dem Kongress, eine Rede vor den Vereinten Nationen und einen Besuch in Philadelphia zum „Welttreffen der Familien“ beinhalten. Um diesen Moment zu nutzen, werden wir (die Offene Gesellschaft) die Organisationsaktivitäten von PICO unterstützen, um den Papst in Fragen der wirtschaftlichen und rassischen Gerechtigkeit einzubinden, einschließlich der Nutzung des Einflusses von Kardinal Rodriguez, dem leitenden Berater des Papstes, und der Entsendung einer Delegation in den Vatikan im Frühjahr oder Sommer, um ihm die Möglichkeit zu geben, direkt von Katholiken mit niedrigem Einkommen in Amerika zu hören.

In den E-Mails machen die Soros-Agenten ausdrücklich deutlich, dass sie Papst Franziskus als Propagandisten für ihre Anliegen sehen:

Am Ende des Tages bestätigte unser Besuch eine Gesamtstrategie: Papst Franziskus, als eine Führungspersönlichkeit von globalem Format, wird die „Vergötterung des Marktes“ in den USA in Frage stellen und einen klaren Aufruf zur Änderung der Politik machen, die Ausgrenzung und Gleichgültigkeit gegenüber den am meisten Ausgegrenzten fördert. Wir glauben, dass dieser generationsübergreifende Moment den Anstoß für eine außergewöhnliche Organisationsarbeit geben kann, die moralische Entscheidungen fördert und dazu beiträgt, einen moralischen Kompass zu entwickeln. Wir glauben, dass der päpstliche Besuch und die Arbeit, die wir gemeinsam in diesem Zusammenhang leisten, vielen Menschen in unserem Land helfen kann, die abgestandenen ideologischen Konflikte, die unsere politischen Debatten beherrschen, zu überwinden und neue Möglichkeiten zur Förderung des Gemeinwohls zu ergreifen.

Nach dem Treffen freuten sie sich über den Erfolg des Treffens und informierten John Podesta, den Vorsitzenden der Kampagne von Hillary Clinton:

Unsere Besuche waren Dialoge. Wir vertraten die Ansicht, dass der Papst eine Führungspersönlichkeit von historischer Bedeutung ist, dass seine Botschaft der Ausgrenzung, seine Besorgnis über die zunehmende Ungleichheit und seine Besorgnis über die globalisierte Gleichgültigkeit für die USA wichtig ist, um sie während seines Besuchs zu hören und zu sehen, und dass wir beabsichtigen, seine Äußerungen zu verstärken, damit wir einen tiefgreifenderen moralischen Dialog über politische Entscheidungen während des Wahlzyklus 2016 führen können. Bei unseren Treffen mit den zuständigen Amtsträgern haben wir dem Papst nachdrücklich empfohlen, in Worten und Taten die Notwendigkeit zu betonen, Rassismus und Rassenhierarchie in den USA zu bekämpfen… Aus Gesprächen, die ursprünglich für dreißig Minuten angesetzt waren, wurden zweistündige Dialoge. Wie bei unserem Frühstücksgespräch mit Kardinal Rodríguez teilten hochrangige Vatikanbeamte tiefe Einsichten, die ein Bewusstsein für das moralische, wirtschaftliche und politische Klima in Amerika erkennen ließen. Wir wurden in der Überzeugung bestärkt, dass der Papst der Rassenfrage mit einem moralischen Ansatz begegnen wird.

Weitere Enthüllungen von WikiLeaks bestätigten die Pläne demokratischer Funktionäre, die katholische Kirche zu infiltrieren, um eine „Revolution“ zu schüren, die ihren radikalen Zielen dient. Im Jahr 2012, inmitten der katholischen Gegenreaktion auf Obamas Verhütungsmittel-Mandat, erhielt John Podesta eine Nachricht von Sandy Newman, der Vorsitzenden von Voices for Progress.

„Es muss einen katholischen Frühling geben, in dem die Katholiken selbst das Ende einer mittelalterlichen Diktatur und den Beginn von ein wenig Demokratie und Respekt für die Gleichstellung der Geschlechter in der katholischen Kirche fordern“, schrieb Newman an Podesta. „Ich bin nicht qualifiziert, mich daran zu beteiligen, und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie man ‚die Saat der Revolution säen würde‘ oder wer sie säen würde.“ Podesta antwortete, dass die Demokraten katholische Frontgruppen gegründet hätten, um diese Saat zu säen: „Wir haben die Katholiken in der Allianz für das Gemeinwohl gegründet, um uns für einen Moment wie diesen zu organisieren. Aber ich denke, es fehlt ihr die Führung, um dies jetzt zu tun. Das Gleiche gilt für Catholics United. Wie die meisten Frühlingsmomente wird auch dieser von unten kommen müssen. Podesta lag falsch. Es würde von oben nach unten kommen, denn im folgenden Jahr bestieg Franziskus das Papstamt und begann, die Kirche genau in der Weise zu politisieren, wie es sich die Progressiven vorgestellt hatten. Tatsächlich sollte Podesta später Hillary Clinton ermutigen, die linke Gesinnung des Papstes in ihren Wahlkampf einzubringen. In einer gehackten E-Mail riet er ihr, einen Tweet zu senden, um „ihm dafür zu danken, dass er darauf hingewiesen hat, dass die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft am meisten vom Klimawandel betroffen sein werden“.

Podesta und seine Berater diskutierten auch darüber, wie sie die Unterstützung von Papst Franziskus für Obamas Iran-Deal ausnutzen könnten. Podesta erhielt einen Bericht, in dem Christopher Hale von Catholics in Alliance for the Common Good vorschlägt, Bischöfe und Kardinäle dazu zu bewegen, auf die Senatoren einzuwirken, die das Abkommen hinauszögern.

In einer anderen E-Mail, die unterstreicht, wie die Medien und die Demokraten sich zusammengetan haben, um Papst Franziskus in ihre Politik einzubinden, rät ein liberaler Kolumnist, Brent Budowsky, Podesta: „John, HRC sollte der progressiven Kurve vor der Reise des Papstes in die USA im September einen Schritt voraus sein, die eine Woche lang eine große Sache sein wird, eine sättigende Berichterstattung, stark progressiv-populistisch, eine Auswirkung nach seiner Abreise, die die Flugbahn der Kampagne beeinflusst. Hier ist meine Meinung, mehr im Stil der Nachrichtenanalyse geschrieben……Brent“ In der beigefügten Kolumne schreibt Budowsky: „Der Besuch eines so populären Papstes wird den Demokraten und Liberalen, die Franziskus zujubeln und sich den Werten und Visionen, für die er steht, neu widmen, mit Sicherheit einen prinzipiellen Auftrieb geben.“

Papst Franziskus hat sich von der Pädagogik der Unterdrückten beeinflussen lassen, einem Buch, das den Marxismus unter den Bauern Lateinamerikas verbreiten wollte. Die Alinsky-Linke in Amerika betrachtet dieses Buch als einen Klassiker. Der Autor des Buches ist der verstorbene Paulo Freire, und Papst Franziskus hat es sich nicht nehmen lassen, Freires Witwe zu besuchen. Das Treffen wurde von Kardinal Hummes arrangiert, dem Brasilianer, dem Franziskus die Anregung verdankt, sich nach dem Heiligen Franziskus zu benennen. Papst Franziskus „hat das Treffen mit mir wegen der Schriften von Paulo in Betracht gezogen, wegen der Bedeutung von Paulo für die Bildung der Unterdrückten, der Armen, der Schwarzen, der Frauen, der Minderheiten“, sagte Ana Freire.