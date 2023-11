Via Russisches Verteidigungsministerium

Chef der Truppen für Nukleare, Chemische und Biologische Schutzmaßnahmen der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generalleutnant Igor Kirillov:

„Es wurde bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass eine der Aufgaben des Pentagons die sogenannte ‚biologische Spionage‘ ist, d. h. die Analyse der epidemischen Lage entlang der Grenzen geopolitischer Gegner und in den erwarteten Regionen der Stationierung von Militärkontingenten.

Die russische Seite verfügt über Daten, die bestätigen, dass das Pentagon Aufgaben zur Überwachung der biologischen Situation in den an China, die Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien angrenzenden Gebieten des Iraks und Afghanistans festgelegt hat.

Die Dokumente betonen die Notwendigkeit, Mitarbeiter von Pentagon-Vertragsunternehmen in führende Positionen zu bringen, und die Feldarbeit sollte denjenigen lokalen Spezialisten zugewiesen werden, die in der Lage sind, mit den zuständigen Ministerien zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig wird empfohlen, die Beweise, die auf den Auftragnehmer hinweisen, zu minimieren, indem nur bei Bedarf kurze Reisen von dem Büro in Dubai nach Afghanistan und Irak unternommen werden.

Um Anschuldigungen gegen das Pentagon zu vermeiden, wurden einige Projekte unter dem Deckmantel des US-Außenministeriums durchgeführt. Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf das Forschungsprogramm des US-Außenministeriums in Afghanistan lenken: Es umfasste die Untersuchung der Erreger besonders gefährlicher und wirtschaftlich bedeutender Krankheiten, d. h. Tularämie, Milzbrand, Maul- und Klauenseuche, das Sammeln biologischer Proben auf dem Territorium des Landes und deren Transport in die Vereinigten Staaten.“

SBU und die nationale Polizei der Ukraine bereiten eine Provokation mit biologischen Waffen vor, um Russland zu beschuldigen

Chef der Truppen für nuklearen, chemischen und biologischen Schutz der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generalleutnant Igor Kirillov:

„Im Jahr 2023 nimmt das Wissenschafts- und Technologiezentrum in der Ukraine (STCU), das der Hauptvermittler ist, der die Pentagon-Zuschüsse verteilt, seinen Betrieb in Kiew wieder auf. Mit Finanzierung der US-Agentur für internationale Entwicklung und Vermittlung durch das STCU wurde von August bis September 2023 an der Danila-Halytsky-Universität für Nationale Medizin Lwiw eine Schulung zur Reaktion auf biologische Bedrohungen durchgeführt.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurde die Schulung von Vertretern ukrainischer staatlicher Behörden besucht, einschließlich des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) und der Nationalen Polizei, sowie von Mitarbeitern westlicher gemeinnütziger Organisationen.

Es ist erwähnenswert, dass das Vogelgrippevirus derzeit als der am intensivsten untersuchte Mikroorganismus in Hochsicherheitslaboren gilt. Es bleibt im Mittelpunkt intensiver Medienaufmerksamkeit, hat das Potenzial für einen Artübergang und ist für den Menschen hochgradig tödlich. Es ist kein Zufall, dass die Verwendung dieses bestimmten pathogenen biologischen Agens in das Schulungsszenario aufgenommen wurde.

Die Absicht der Übung ist wie folgt: Es gibt Berichte über Fälle von Infektionskrankheiten in der Region Nikolajew, Ukraine. Die Proben werden gesammelt und analysiert. Es wird der Schluss gezogen, dass der Vorfall ‚höchstwahrscheinlich‘ das Ergebnis einer Biosabotage durch die Russische Föderation ist. Die Informationen über den Ausbruch werden vornehmlich von westlichen Medien abgedeckt, um Aufmerksamkeit auf die Situation zu lenken, und medizinisches Personal geht mit Plakaten auf die Straße, um Russland für die Verletzung seiner Konventionsverpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen.

In der Folge wird eine Untersuchung unter Verwendung des Mechanismus des UN-Generalsekretärs eingeleitet, um der internationalen Gemeinschaft zu versichern, dass die Daten transparent und unvoreingenommen sind.

Das Szenario führt dazu, dass Russland beschuldigt wird, die Anforderungen der BWC nicht einzuhalten, es auf internationaler Ebene zu diskreditieren und zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen.“