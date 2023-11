mRNA-Booster: Noch nutzloser, als Sie dachten. Eine neue Studie zeigt, dass einer von fünf Personen, die einen erhalten haben, innerhalb von zwei Monaten Covid bekommen hat.

Alex Berenson

Ja, Sie haben richtig gelesen. DREI DINGE AUF EINMAL! Die Spritze bekommen, Nebenwirkungen bekommen, Covid bekommen. Zusatzbonus: Die Studie stammt von PFIZER. Erinnern Sie mich daran, warum die Regulierungsbehörden diese wertlosen Stiche auf dem Markt halten.

Pfizer und andere mRNA-Impfstoffunternehmen haben die Covid-Impfstoffforschung weitgehend eingestellt.

Kein Schock. Der Verkauf ist eingebrochen, trotz massiver Werbekampagnen. Noch schlimmer, wenn neue klinische Studien Nebenwirkungen feststellen, müssen die Unternehmen die Regulierungsbehörden gesetzlich informieren.

Nur Nachteile, kein Vorteil, außer der Wahrheit. Wer braucht die schon? Die sicherste Forschung ist gar keine.

Aber 2022 hatte Pfizer immer noch Hoffnung auf seine mRNA-Geldkuh. Also führte es eine Studie durch, die bestimmen sollte, ob Grippeimpfungen und sein Stich gleichzeitig verabreicht werden könnten. (Ja, das ist die wissenschaftliche Grundlage für die berüchtigte Werbekampagne „zwei Dinge auf einmal“ von Travis Kelce.)

Die Forscher von Pfizer haben ihre Ergebnisse letzten Monat still und leise im Journal für Infektionskrankheiten und Therapie veröffentlicht. Die Ergebnisse sind faszinierend. Allerdings nicht aus den Gründen, die das Unternehmen beabsichtigte.

Das Design der Arbeit bietet einen einzigartigen placebokontrollierten Einblick in die Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen in der Omikron-Ära. Spoiler-Alarm: sie sind schlecht. Miserabel.

Die echten Informationen der Studie, wie immer, stehen tief im Anhang, von dem Pfizer annimmt, dass ihn niemand jemals lesen wird. (Entschuldigung, dass ich Sie enttäuschen muss, meine mRNA-verkaufenden Freunde! Außerdem, zur vollen Offenlegung: (Ich habe den Vorsitzenden von Pfizer, Dr. Albert Bourla, und Vorstandsmitglied Dr. Scott Gottlieb, wegen ihrer Bemühungen, mich wegen meiner Berichterstattung im Jahr 2021 zu zensieren, vor einem Bundesgericht verklagt.)

Die Studie umfasste 1134 Personen und lief von April bis Oktober 2022, der Wintersaison der Grippe auf der südlichen Halbkugel. Sie sollte zeigen, dass die Menschen ähnliche Antikörperspiegel entwickeln würden, egal ob sie die Grippe- und mRNA-Impfstoffe gleichzeitig oder einen Monat auseinander erhielten.

Um es klar zu sagen, dieses Ziel ist die niedrigstmögliche Hürde.

Die Forscher versuchten nicht zu zeigen, dass die Stiche tatsächlich Covid- oder Grippeinfektionen verhindern oder schwere Covid-Fälle reduzieren würden. Im Ergebnis erreichte die Studie ihr Hauptziel, obwohl die Antikörperspiegel bei Personen, die beide Stiche gleichzeitig erhielten, etwas niedriger waren.

Erfolg!

Aber..

Aber in ihrem Bestreben, den mRNA-Verkauf durch die Bequemlichkeit von zwei Stichen auf einmal zu steigern, lieferte Pfizer versehentlich vielleicht die letzten placebokontrollierten Daten, die es jemals für die mRNA-Covid-Stiche produzieren wird.

Randomisierte, verblindete, placebokontrollierte Studien sind der Goldstandard für biomedizinische Forschung. In einer randomisierten Studie erhält eine Gruppe von Personen ein Medikament oder einen Impfstoff, während eine gleichmäßig ausgewogene Gruppe ein Zuckerpille oder einen Kochsalzspritze bekommt. Weder die Personen in der Studie noch die Forscher, die sie durchführen, wissen, wer was bekommt, bis die Studie abgeschlossen ist.

Echte „beobachtende“ Daten können Hinweise liefern, ob ein Medikament wirkt oder unerwartete Nebenwirkungen hat. Aber Forscher wissen nie wirklich, ob verborgene Faktoren – „Störfaktoren“ – diese Unterschiede antreiben.

Ironischerweise kann nur die künstliche Welt einer randomisierten kontrollierten Studie die wirklich vorurteilsfreien Daten liefern, die Forscher benötigen, um zu wissen, ob ein Medikament wirkt.

—

Die Grippe/mRNA-Studie war nicht wirklich placebokontrolliert. Pfizer und sein Partner BioNTech waren zu schlau, um dieses Risiko einzugehen.

Aber das Design der Studie bedeutete, dass die Unternehmen keine andere Wahl hatten, als ein teilweise placebokontrolliertes Design zu akzeptieren. Der Covid-Schuss wurde zu unterschiedlichen Zeiten den beiden Gruppen in der Studie verabreicht.

Mit anderen Worten, Gruppe A erhielt zuerst den Grippe- und mRNA-Covid-Schuss zusammen und einen Monat später einen Placebo-Schuss. Gruppe B erhielt zuerst den Grippe-Schuss und ein Placebo und einen Monat später den echten Covid-Schuss.

Somit können alle Unterschiede in der Sicherheit in Gruppe A nach dem ersten Schuss, aber vor dem zweiten oder Gruppe B nach dem zweiten Schuss, fair dem Covid-Jab zugeschrieben werden.

In der Zwischenzeit, wenn Gruppe B – die Placebogruppe – im Monat nach dem ersten Schuss, aber vor dem zweiten mehr Covid-Infektionen hatte, wäre dieser Unterschied ein Beweis für einen schützenden Effekt des mRNA-Schusses.

Also, was fand die Studie heraus?

Aber zuerst… ein bisschen mehr Hintergrund über die Prüfer.

Pfizer rekrutierte eine weitaus jüngere, gesündere Gruppe für diese Studie als die Menschen, die wahrscheinlich in der realen Welt Grippe- und Covid-Schüsse erhalten würden. Im Durchschnitt waren sie 39 Jahre alt. Sie hatten auch bereits alle drei mRNA-Covid-Stiche erhalten – das anfängliche Zwei-Dosen-mRNA-Regime und einen Booster. Also waren diese Menschen theoretisch bereits hochgradig gegen Covid geschützt.

Okay, jetzt zu den Zahlen. Wirklich.

Im Monat zwischen dem ersten und zweiten Schuss wurden über 9 Prozent der Personen, die einen vierten echten mRNA-Schuss erhielten, mit Covid infiziert. (Daten aus Tabelle S2 des ergänzenden Anhangs.) So auch 11 Prozent der Personen, die ein Placebo erhielten – ein Unterschied, der nicht statistisch signifikant war.

Mit anderen Worten, der Schuss schien das Risiko für Covid überhaupt nicht zu reduzieren, auch nicht kurzfristig.

Schlimmer noch, einen Monat nach dem zweiten Schuss hatte sich die Zahl der Infektionen ungefähr verdoppelt. Etwa 20 Prozent aller Studienteilnehmer waren mit Covid infiziert worden. Mit anderen Worten, ob sie den Placebo-Jab oder den mRNA zuerst erhielten, diese Personen – die, noch einmal, bereits drei mRNA-Stiche erhalten hatten, als die Studie begann – hatten eine Chance von eins zu fünf, Omikron zu bekommen.

Über einen Zeitraum von zwei Monaten.

In der Zwischenzeit zeigen auch die Sicherheitsdaten, wie unangenehm mRNA-Nebenwirkungen sein können, selbst in dieser Population, die aktiv eine Impfstoffstudie und zusätzliche Stiche suchte – und die bereits drei Stiche erhalten hatte und eine Vorstellung davon haben sollte, was kommt.

Fünf Studienteilnehmer von etwa 550 in der kombinierten mRNA/Grippe-Schuss-Gruppe meldeten nach dem ersten Schuss „Herzprobleme“. Keiner in der Grippe-allein-Gruppe tat dies. (Daten aus Tabelle S4 des ergänzenden Anhangs.)

Zwei weitere Studienteilnehmer in der mRNA-only-Gruppe meldeten nach dem zweiten Schuss „Herzprobleme“, darunter einen Fall von Vorhofflimmern, der als schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis eingestuft wurde.

In der Placebo-Gruppe war dies nicht der Fall.

Gleichzeitig berichteten fast 90 Prozent der Personen, die den kombinierten mRNA-/Grippeimpfstoff erhalten hatten, über „Schmerzen an der Injektionsstelle“ und 9 Prozent über „Schwellungen an der Injektionsstelle“ – etwa 7- bis 9-mal mehr als Personen, die nur den Grippeimpfstoff erhalten hatten. Personen, die den Kombinationsimpfstoff erhalten hatten, berichteten auch dreimal häufiger über Erbrechen.

–

Ahh, das Wunder der mRNA. Ein Impfstoff, der nach vier Impfungen keine Wirkung mehr zeigt, sondern nur noch Nebenwirkungen.

Und eine Infektionsrate von 20 Prozent in zwei Monaten für das Virus, das er stoppen soll.

Wir sollten uns um einen weiteren Nobelpreis bemühen!